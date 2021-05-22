Агент «ноль восемь»: что ты знаешь о разработке и особенностях ВАЗ-2108?

Даже предвзято относящиеся к советскому автопрому автомобилисты соглашаются с тем, что ВАЗ-2108 – это знаковая модель в истории не только Волжского автозавода, но и всего автомобилестроения СССР. Передний привод, активное участие Запада вообще и компании Porsche в частности в разработке новинки, спортивные достижения и экспортный успех – «зубило» было не только одним из самых успешных автомобилей с ладьей на решетке, но и смогло стать основой для платформы всех последующих переднеприводников вплоть до «французской экспансии». Итак, мысленно переносимся во вторую половину восьмидесятых годов и вспоминаем интересные особенности, связанные с этой трёхдверкой.

