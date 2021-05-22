Тесты ×
  • Агент «ноль восемь»: что ты знаешь о разработке и особенностях ВАЗ-2108?

Агент «ноль восемь»: что ты знаешь о разработке и особенностях ВАЗ-2108?

22.05.2021 1143 2 1

Даже предвзято относящиеся к советскому автопрому автомобилисты соглашаются с тем, что ВАЗ-2108 – это знаковая модель в истории не только Волжского автозавода, но и всего автомобилестроения СССР. Передний привод, активное участие Запада вообще и компании Porsche в частности в разработке новинки, спортивные достижения и экспортный успех – «зубило» было не только одним из самых успешных автомобилей с ладьей на решетке, но и смогло стать основой для платформы всех последующих переднеприводников вплоть до «французской экспансии». Итак, мысленно переносимся во вторую половину восьмидесятых годов и вспоминаем интересные особенности, связанные с этой трёхдверкой.

 
СССР АВТОВАЗ тесты

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
2 комментария
22.05.2021 12:00
Jerky

Теста опять нет

22.05.2021 21:46
bk1964@mail.ru

есть, страница как обычно медленно грузится, у меня 10/11

Новые статьи

Статьи / Техосмотр Не в лоб, так в глаз: как после реформы 2021 года пройти техосмотр, если пройти его нельзя? Владельцы новых машин, которым проходить техосмотр пока не надо, могут спать спокойно. Остальные – готовьте валерьянку. Скажу сразу: я не буду выкладывать данные своей машины, место и время... 40824 2 18 21.05.2021
Статьи / История Колёса, гусеницы и два мотора: забытые советские экспериментальные тягачи АТ Любой блогер знает, что 73 лошадиные силы для автомобиля – это маловато. Скажем, «Ниве» всё время ставят в упрёк её маломощность, хотя она выдаёт аж 83 силы. А что если вам нужно приводить в... 3832 0 3 19.05.2021
Статьи / Авто недели Немолодая, капризная, редкая, но желанная: стоит ли покупать Honda S2000 за 2 миллиона Выбор и покупка мощной и быстрой двухдверки за полтора-два миллиона – одновременно счастье и наказание. С одной стороны, выбор довольно широк: можно взять что-то относительно свежее вроде In... 4900 3 1 18.05.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Цвет кабачка, 6.6 литра и полупрозрачный руль: опыт владения Pontiac Catalina 1968 года за $2000 Любить «золотые 60-е» можно независимо от возраста, и помнить ту эпоху лично для этого совсем необязательно. Ведь главное – это настроение! Элвис, Желтая подводная лодка, фильмы Серджио Леон... 158787 35 28 08.01.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Новый мотор, новый салон и старые дорожные повадки: первый тест Renault Duster 2 Событие, которое неизбежно должно было случиться и которого многие ждали четыре года, наконец, случилось: российское подразделение Renault официально представило новый Duster локальной сборк... 134908 33 25 15.02.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Чугунный блок, старая тележка, странная муфта: первый тест-драйв Hyundai Palisade В апреле 2019 года управляющий директор российского представительства Hyundai Алексей Калицев уверял нас, что компания планирует начать продажи полноразмерного кроссовера Palisade в начале 2... 54994 11 17 04.02.2021
Обсуждаемое
66 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
44 Хэтчбек Citroen C4 I с пробегом: крылья, сгнивающие изнутри, и японский генератор-убийца
Больше
Change privacy settings