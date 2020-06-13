МИФ
То, что первый УАЗ с самого начала предназначался для военных, не вызывало сомнений ни у кого в СССР. Ведь и кузов типа фаэтон с мягким складывающимся верхом, позволяющим десантирование автомобиля, и даже такие специфичные детали, как не запирающиеся дверные замки однозначно указывали на то, что создатели автомобиля думали отнюдь не о колхозниках или рыбаках. Поэтому по инерции многие автомобилисты считали УАЗ-3160 и «выросший» из него Симбир дальнейшим и логичным продолжением военной темы. Дескать, это просто новое поколение лёгких внедорожников, которые рассчитаны для несения службы, но могут трудиться и на «гражданке».
В действительности же многие путали «шестидесятку» с малоизвестным прототипом УАЗ-3172 (ОКР «Вагон»), засветившимся в российских СМИ в конце прошлого века. Этот специальный автомобиль повышенной проходимости был разработан в 1991 году по заказу МО СССР и как раз и предназначался для замены УАЗ-3151. Внедорожник с угловатым кузовом внешне заметно отличался и от прежнего «уазика», и от УАЗ-3160.
Машина даже успела пройти государственные испытания, но из-за крайне неблагоприятной в России экономической ситуации в первой половине девяностых годов в серийное производство автомобиль не пошел, так и оставшись навсегда моделью, выпущенной всего в нескольких опытных экземплярах.
Удивительный факт: над проектом «Симбир» на новой платформе в Ульяновске стали работать еще в середине семидесятых годов, а первый опытный образец УАЗ-3170 был готов в 1982-м. Автомобиль сразу разрабатывалась в двух версиях – гражданской и армейской, причем вначале госзаказа на создание подобного автомобиля не было, а военные обратили внимание на «семидесятку» лишь в то время, когда проект был практически завершен. Однако и УАЗ-3170, и последующий «семьдесят первый» не имели особых шансов шансов на то, чтобы стать серийными автомобилями, поскольку ни Минавтопром, ни Министерство обороны не спешили с финансированием перспективных разработок.
Ну а Симбир (точнее, еще «шестидесятка») без какой-либо ориентации на запросы и нужды военных создавался на базе шасси прежнего УАЗа только для реализации обычным гражданским покупателям. Именно поэтому машина на стадии разработки получила исключительно закрытый цельнометаллический кузов, а одним из целевых качеств машины для конструкторов была не столько высокая проходимость, которая и так была врожденной, сколько приемлемый уровень комфорта в салоне. Новая модель должна была обеспечить водителю и пассажирам примерно такой же уровень эргономики, шумности и, что называется, уюта, как у обычной российской легковушки.
ПРАВДА
Над внешностью уже упоминавшихся Симбиров первых двух поколений, известных под индексами 3170 и 3171, трудились заводские ульяновские художники-дизайнеры А.М Рахманов, Ю.М. Гришин и В.В. Казанцев. Однако внешность УАЗ-3160 – дело рук вазовских дизайнеров, поскольку разработкой экстерьера по заказу Ульяновского автозавода в начале девяностых годов занимались специалисты НТЦ ВАЗ. В то время там как раз работали над новой Нивой ВАЗ-2123.
Почему же заказ по разработке дизайна нового «уазика» отдали на сторону? Во-первых, в приоритете для штатных сотрудников завода в то время были другие машины – в первую очередь, военные (например, тот же 3172). Во-вторых, опытом по созданию чисто гражданских и комфортабельных автомобилей УАЗ не располагал, а ВАЗ был единственным из советских заводов, который смог собственными силами создать с нуля две принципиально новые модели – ВАЗ-2121 и «восьмерку». Наконец, научно-технический центр в Тольятти только-только начал работать, и на тот момент у него были самые современные технологии проектирования автомобилей, о которых другие советские автозаводы на тот момент могли только мечтать.
Для проектирования кузова в Тольятти применили технологии математического 3D-моделирования
В общем, по разным причинам над внешностью будущего УАЗ-3160 с середины 1990 года работали несколько вазовских дизайнеров, среди которых был и Владимир Эрастович Степанов. Именно этот дизайнер НТЦ ВАЗ вместе с А. Беляковым и В. Сёмушкиным в то время прорабатывал облик новой Нивы ВАЗ-2123, которая в варианте от Степанова имела много общего с будущей «десяткой».
В похожем ключе вазовский дизайнер решил выполнить и внешность «своего» УАЗ-3160: мягкие линии и плавные формы, минимум переходов между поверхностями, плоские колёсные арки и довольно тяжеловесная нижняя часть с «надстройкой» крыши и стёкол сверху. И, в общем-то, довольно крупному внедорожнику такая внешность подходила, а с учетом времени округлый макет смотрелся по-настоящему современно.
Было, правда, одно не самое приятное «но»: из-за весьма короткой колёсной базы (2400 мм) машина смотрелась несколько непропорционально и даже несуразно, поскольку пятидверный кузов получился слишком коротким и высоким.
Если до середины кузова с пропорциями порядок, то дальше было бы смешно, если бы не было грустно…
При внимательном рассмотрении уже серийных «шестидесяток» возникало невольное впечатление, что заднее колесо визуально «наезжает» на дверь. Впоследствии исправить этот недостаток удалось как раз на УАЗ-3162 Симбир, колёсную базу которого увеличили до 2760 мм.
МИФ
Длиннобазные версии мы привыкли встречать у представительских седанов и, как правило, «лонг» получают из короткобазной версии путём удлинения задней двери в её средней части. Однако в случае с УАЗом конструкторы пошли другим путём: машину не просто «растянули» в длину, увеличив колёсную базу на 360 мм, но и заметно изменили форму и конфигурацию задних дверей, из-за чего «шестьдесят второй» получил оригинальные дверные проёмы (точнее, боковины кузова).
Вся прибавка в длине пришлась на колёсную базу. Но машину не просто «растянули» – детали кузова стали другими по форме
Ведь в самом широком месте (вверху) проём прибавил 180 мм, а внизу в районе колёса – аж 225 мм. Из-за этого форма задних дверей в зоне стыковки с крыльями у Симбира и «шестидесятки» заметно отличается как вверху, так и внизу, а задняя ось наконец-то визуально «отъехала» назад, что весьма благоприятно сказалось на пропорциях и восприятии общего облика автомобиля.
Разумеется, увеличение длины кузова с 4240 мм до 4630 мм потребовало применения некоторых оригинальных деталей – например, боковин, панели крыши и дверных окон.
Справедливости ради отметим, что задний свес удлинять не стали, поскольку изменение колёсной базы позволило не только увеличить простор на заднем сиденье, но и разместить в багажном отделении двухместные лавочки, благодаря чему общая пассажировместимость машины увеличивалась до девяти человек.
Как и УАЗ-3160, удлинённый вариант сохранил «японскую» схему открытия пятой двери на правую сторону
Поэтому, несмотря на идентичность задней части у «короткой» и «длинной» моделей, считать Симбир просто немного растянутой «шестидесяткой» нельзя. Ведь машина получила не просто более длинные двери: их форму пересмотрели для того, чтобы улучшить внешний вид и облегчить посадку-высадку на заднее сиденье.
Но не дверями едиными! В 2001 году на Московском автосалоне продемонстрировали УАЗ-31622, который отличался от «шестидесятки» и обычного Симбира оригинальным решением передней части с крупными блок-фарами. Впоследствии подобное оформление передней части получил Патриот.
ПРАВДА
УАЗ-3160 смотрелся несколько несуразно не только из-за короткой колесной базы: узкая колея (1445 мм) при довольно большой габаритной высоте (1950 мм) плохо сказывались как на внешности машины, так и на её устойчивости на высоких скоростях. А ведь новая модель – это уже не примитивный «козлик», в отношении которого словосочетание «высокая скорость» было попросту смешным.
Исправить ситуацию в Ульяновске хотели новыми мостами типа «Спайсер» c увеличенной до 1600 мм колеей. Такими расширенными мостами планировали оснащать как модели нового поколения 3160/3162, так и УАЗ-3159 «Барс». Более жесткие и надежные мосты вдобавок были гораздо удобнее в ремонте: конструкция позволяла ремонтировать редукторы даже без их снятия.
Из-за увеличенной колеи колёса заметно выступали наружу, поэтому на колёсных арках появились расширители
Опытный образец на широких мостах под индексом 31627 (также известен как УАЗ-3162L, Ирбис и Simbir High Top) продемонстрировали на Московском автосалоне в 1999 году.
«Ширококолейная» версия отличалась оригинальной крышей, которую приподняли в задней части на 120 мм. Это позволило установить вместо двухместных лавочек традиционный третий ряд по ходу движения, как это принято на больших внедорожниках с длинной базой. «Особенную» версию планировали оснащать как двигателями УМЗ и ЗМЗ рабочим объемом 2,7-2,9 л (105-150 л.с.), так и итальянским дизельным двигателем VM мощностью 105 л.с. Комплектация прототипа также заметно отличалась от обычного Симбира: кондиционер, велюровый салон, тонированные стёкла, электроприводы стеклоподъемников, легкосплавные диски, массивный «кенгурятник» с лебёдкой внутри, а также большие расширители колёсных арок.
В 2000 году на Московском международном автосалоне продемонстрировали УАЗ-3162Т, у которого ко всем перечисленным выше «инновациям» благодаря сотрудничеству с нижегородской компанией «Техносервис» добавилась V-образная шестёрка Toyota 5VZ-FE мощностью 205 л.с. и четырехступенчатый автомат. Вдобавок в салоне появилась совершенно новая приборная панель, которая выгодно отличалась от грубовато-простоватых торпедо Симбиров дизайном и эргономикой.
Приборная панель УАЗ-3162 смотрелась если не абсолютно убого, то на грани – примерно на том же уровне, что и у других российских машин того времени
Здесь Патриотом пахнет: «выставочная» приборная панель УАЗ-3162Т словно намекала на то, каким будет салон следующей модели
В серийное производство «облагороженные» версии не пошли, однако благоприятная реакция посетителей выставки дала понять заводчанам, в чем именно нуждается потенциальный покупатель: более привлекательная внешность, мощный двигатель и опции комфорта, которых у УАЗа просто не было. Поэтому небольшая партия УАЗ-31622-030 и УАЗ-31622-100 с тойотовским силовым агрегатом была собрана в Ульяновске на производстве автомобилей мелких серий (ПАМС).
МИФ
Недостаточное знание истории родной страны привело к тому, что некоторые далёкие географически от Ульяновска современники в момент выхода машины утверждали, будто название автомобиля является «синтетическим» – производным от созвучного слова Сибирь. В действительно же слово «Симбир» происходит от исторического названия города Ульяновск, который до 1924 года носил название Симбирск, а с 1648 по 1780 год – Синбирск.
В краю, где великая Волга
Свободно течет вдоль Венца,
Симбирск утвердился надолго
По воле народа-творца!
Слова из гимна города Ульяновск
Убрав две последние буквы, «маркетологи» УАЗа получили вполне благозвучное название, которое имело прямое отношение к заводу.
Слово «маркетологи» мы взяли в кавычки не зря, ведь впервые словом «Симбир» назвали отнюдь не удлинённую «шестидесятку», а проект по созданию совершенно новой модели, к работе над которым в Ульяновске приступили еще в 1974 году, а впоследствии это название «приклеилось» и к следующему поколению прототипов под индексом 3171. И если УАЗ-3160 так и остался «безымянным», то при удлинении колёсной базы наряду с новым цифровым обозначением 3162 автомобиль впервые в истории марки УАЗ наконец-то получил официальное торговое наименование – Симбир. Правда, в народе машину по инерции так и называли просто «новым уазиком».
Отсылки к историческому названию родного города на заводе остроумно использовали еще один раз, когда назвали прототип полноприводного минивэна УАЗ-3165 «Симбой». Хотя это имя носил главный герой диснеевского мультфильма «Король Лев», причем не зря – ведь в переводе с суахили «симба» как раз и значит лев.
В дальнейшем же от подобного «нейминга» в Ульяновске решили отказаться и больше не экспериментировали с модификациями исторического названия города, а преемника Симбира нарекли просто, гордо и незатейливо – Патриот.
и МИФ, и ПРАВДА
В третьем мифе мы уже рассматривали разницу между кузовами «коротыша» и Симбира. Стереотип о том, что УАЗ-3162 отличался от предшественника лишь длиной колёсной базы, распространялся и на техническую часть, хотя здесь у автомобилей были отличия. К примеру, из-за того, что переделанная из четырехступенчатой в пятиступенчатую коробка передач УАЗ-3160 славилась крайне низкой надёжностью, на часть УАЗ-3162 ставили КП производства Арзамасского машиностроительного завода, которая была надёжнее, но при этом имела не самую традиционную схему переключения передач, поскольку задний ход у неё находился напротив первой передачи (то есть влево-вниз), а четвёртая – на месте задней (вправо-назад). Кроме того, мы уже вспоминали про мосты с увеличенной колеей, которые впервые появились именно на «шестьдесят втором», в то время как УАЗ-3160 так и остался «узкоколейным».
Как и на «шестидесятке», двухступенчатая мелкомодульная раздаточная коробка здесь позволила отказаться от второго рычага и подключать передний мост и переключать передачи раздатки с помощью одного органа управления. Также в передней пружинной подвеске по-прежнему присутствовал стабилизатор поперечной устойчивости, который потяжелевшему на 80 кг «шестьдесят второму» был еще нужнее, чем «коротышу». А вот задние рессоры на УАЗ-3162 для увеличения грузоподъемности с 650 кг до 800 кг получили добавочный лист и стали четырехлистовыми, но при этом более мягкими.
В карданную передачу из-за увеличившейся длины колёсной базы пришлось добавить промежуточную опору и применить оригинальный карданный вал заднего моста с каталожным номером 31621-2201010. То есть небольшие отличия по технике между УАЗ-3160 и УАЗ-3162 в основном были связаны как раз с увеличением колёсной базы, снаряженной массы и грузоподъемности автомобиля.
В заключение
Очевидно, что Симбир был одним из самых удачных автомобилей УАЗ «допатриотической» эры, но это не помешало ему обзавестись целым рядом технических проблем – в частности, с коробкой передач, отличавшейся крайне низкой надежностью, а также досадными дефектами сборки и не самой лучшей отделкой салона. Именно поэтому он, выполнив свою историческую миссию, довольно быстро пал жертвой времени и обстоятельств, уже в 2005 году уступив место на конвейере младшему брату под названием Патриот.
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