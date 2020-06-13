Дизайн от ВАЗа, армейская ориентация и растянутый кузов: мифы и факты об УАЗ-3162 Симбир

Большинство проектов Ульяновского автозавода интересны не только своей историей, но и необъяснимой народной симпатией: если к тяготам и лишениям воинской службы во времена СССР за рулём «козлика» многие привыкали вынужденно, то впоследствии «уазики» стали вполне осознанным выбором людей, которые знали, на что шли. И поскольку до боли в суставах известные « четыреста шестьдесят девятые » были знакомы всем, то самыми интересными моделями постсоветского периода были не они, а более « гражданские» УАЗ-3160 и Симбир, ставший предтечей современного Патриота. Сегодня мы будем вспоминать распространённые мифы и выявлять среди них реальные факты, связанные с разработкой и техническими особенностями УАЗ-3162.

МИФ 1: Симбир изначально создавался для армии МИФ

То, что первый УАЗ с самого начала предназначался для военных, не вызывало сомнений ни у кого в СССР. Ведь и кузов типа фаэтон с мягким складывающимся верхом, позволяющим десантирование автомобиля, и даже такие специфичные детали, как не запирающиеся дверные замки однозначно указывали на то, что создатели автомобиля думали отнюдь не о колхозниках или рыбаках. Поэтому по инерции многие автомобилисты считали УАЗ-3160 и «выросший» из него Симбир дальнейшим и логичным продолжением военной темы. Дескать, это просто новое поколение лёгких внедорожников, которые рассчитаны для несения службы, но могут трудиться и на «гражданке».



В действительности же многие путали «шестидесятку» с малоизвестным прототипом УАЗ-3172 (ОКР «Вагон»), засветившимся в российских СМИ в конце прошлого века. Этот специальный автомобиль повышенной проходимости был разработан в 1991 году по заказу МО СССР и как раз и предназначался для замены УАЗ-3151. Внедорожник с угловатым кузовом внешне заметно отличался и от прежнего «уазика», и от УАЗ-3160.

УАЗ-3172 не имел ничего общего с «шестидесяткой» 1 / 3 УАЗ-3172 не имел ничего общего с «шестидесяткой» 2 / 3 УАЗ-3172 не имел ничего общего с «шестидесяткой» 3 / 3

Машина даже успела пройти государственные испытания, но из-за крайне неблагоприятной в России экономической ситуации в первой половине девяностых годов в серийное производство автомобиль не пошел, так и оставшись навсегда моделью, выпущенной всего в нескольких опытных экземплярах.

Удивительный факт: над проектом «Симбир» на новой платформе в Ульяновске стали работать еще в середине семидесятых годов, а первый опытный образец УАЗ-3170 был готов в 1982-м. Автомобиль сразу разрабатывалась в двух версиях – гражданской и армейской, причем вначале госзаказа на создание подобного автомобиля не было, а военные обратили внимание на «семидесятку» лишь в то время, когда проект был практически завершен. Однако и УАЗ-3170, и последующий «семьдесят первый» не имели особых шансов шансов на то, чтобы стать серийными автомобилями, поскольку ни Минавтопром, ни Министерство обороны не спешили с финансированием перспективных разработок.

История двух перспективных поколений 3170/3171 длиной в целое десятилетие так и закончилась ничем 1 / 7 История двух перспективных поколений 3170/3171 длиной в целое десятилетие так и закончилась ничем 2 / 7 История двух перспективных поколений 3170/3171 длиной в целое десятилетие так и закончилась ничем 3 / 7 История двух перспективных поколений 3170/3171 длиной в целое десятилетие так и закончилась ничем 4 / 7 История двух перспективных поколений 3170/3171 длиной в целое десятилетие так и закончилась ничем 5 / 7 История двух перспективных поколений 3170/3171 длиной в целое десятилетие так и закончилась ничем 6 / 7 История двух перспективных поколений 3170/3171 длиной в целое десятилетие так и закончилась ничем 7 / 7

Ну а Симбир (точнее, еще «шестидесятка») без какой-либо ориентации на запросы и нужды военных создавался на базе шасси прежнего УАЗа только для реализации обычным гражданским покупателям. Именно поэтому машина на стадии разработки получила исключительно закрытый цельнометаллический кузов, а одним из целевых качеств машины для конструкторов была не столько высокая проходимость, которая и так была врожденной, сколько приемлемый уровень комфорта в салоне. Новая модель должна была обеспечить водителю и пассажирам примерно такой же уровень эргономики, шумности и, что называется, уюта, как у обычной российской легковушки.



МИФ 2: Дизайн новой модели УАЗ был разработан на ВАЗе ПРАВДА

Над внешностью уже упоминавшихся Симбиров первых двух поколений, известных под индексами 3170 и 3171, трудились заводские ульяновские художники-дизайнеры А.М Рахманов, Ю.М. Гришин и В.В. Казанцев. Однако внешность УАЗ-3160 – дело рук вазовских дизайнеров, поскольку разработкой экстерьера по заказу Ульяновского автозавода в начале девяностых годов занимались специалисты НТЦ ВАЗ. В то время там как раз работали над новой Нивой ВАЗ-2123.



Почему же заказ по разработке дизайна нового «уазика» отдали на сторону? Во-первых, в приоритете для штатных сотрудников завода в то время были другие машины – в первую очередь, военные (например, тот же 3172). Во-вторых, опытом по созданию чисто гражданских и комфортабельных автомобилей УАЗ не располагал, а ВАЗ был единственным из советских заводов, который смог собственными силами создать с нуля две принципиально новые модели – ВАЗ-2121 и «восьмерку». Наконец, научно-технический центр в Тольятти только-только начал работать, и на тот момент у него были самые современные технологии проектирования автомобилей, о которых другие советские автозаводы на тот момент могли только мечтать.



Для проектирования кузова в Тольятти применили технологии математического 3D-моделирования



В общем, по разным причинам над внешностью будущего УАЗ-3160 с середины 1990 года работали несколько вазовских дизайнеров, среди которых был и Владимир Эрастович Степанов. Именно этот дизайнер НТЦ ВАЗ вместе с А. Беляковым и В. Сёмушкиным в то время прорабатывал облик новой Нивы ВАЗ-2123, которая в варианте от Степанова имела много общего с будущей «десяткой».

В 1988 году Степанов видел будущую «шниву» именно такой

В похожем ключе вазовский дизайнер решил выполнить и внешность «своего» УАЗ-3160: мягкие линии и плавные формы, минимум переходов между поверхностями, плоские колёсные арки и довольно тяжеловесная нижняя часть с «надстройкой» крыши и стёкол сверху. И, в общем-то, довольно крупному внедорожнику такая внешность подходила, а с учетом времени округлый макет смотрелся по-настоящему современно.



На сделанном в НТЦ ВАЗ фото полноразмерных эскизов видно, что «поджатая» задняя ось изначально не давала дизайнерам покоя

Полноразмерный макет УАЗ-3160 (фото из газеты «Панорама УАЗ»)

Было, правда, одно не самое приятное «но»: из-за весьма короткой колёсной базы (2400 мм) машина смотрелась несколько непропорционально и даже несуразно, поскольку пятидверный кузов получился слишком коротким и высоким.



Если до середины кузова с пропорциями порядок, то дальше было бы смешно, если бы не было грустно…​

При внимательном рассмотрении уже серийных «шестидесяток» возникало невольное впечатление, что заднее колесо визуально «наезжает» на дверь. Впоследствии исправить этот недостаток удалось как раз на УАЗ-3162 Симбир, колёсную базу которого увеличили до 2760 мм.

Удлинённый вариант: совсем другое дело! 1 / 3 Удлинённый вариант: совсем другое дело! 2 / 3 Удлинённый вариант: совсем другое дело! 3 / 3

МИФ 3: Кузов машины только немного растянули в длину по сравнению с «шестидесяткой» МИФ

Длиннобазные версии мы привыкли встречать у представительских седанов и, как правило, «лонг» получают из короткобазной версии путём удлинения задней двери в её средней части. Однако в случае с УАЗом конструкторы пошли другим путём: машину не просто «растянули» в длину, увеличив колёсную базу на 360 мм, но и заметно изменили форму и конфигурацию задних дверей, из-за чего «шестьдесят второй» получил оригинальные дверные проёмы (точнее, боковины кузова).



Вся прибавка в длине пришлась на колёсную базу. Но машину не просто «растянули» – детали кузова стали другими по форме​

Ведь в самом широком месте (вверху) проём прибавил 180 мм, а внизу в районе колёса – аж 225 мм. Из-за этого форма задних дверей в зоне стыковки с крыльями у Симбира и «шестидесятки» заметно отличается как вверху, так и внизу, а задняя ось наконец-то визуально «отъехала» назад, что весьма благоприятно сказалось на пропорциях и восприятии общего облика автомобиля.

Согласитесь, с пропорциями кузова у Cимбира был полный порядок 1 / 4 Согласитесь, с пропорциями кузова у Cимбира был полный порядок 2 / 4 Согласитесь, с пропорциями кузова у Cимбира был полный порядок 3 / 4 Согласитесь, с пропорциями кузова у Cимбира был полный порядок 4 / 4

Разумеется, увеличение длины кузова с 4240 мм до 4630 мм потребовало применения некоторых оригинальных деталей – например, боковин, панели крыши и дверных окон.



Справедливости ради отметим, что задний свес удлинять не стали, поскольку изменение колёсной базы позволило не только увеличить простор на заднем сиденье, но и разместить в багажном отделении двухместные лавочки, благодаря чему общая пассажировместимость машины увеличивалась до девяти человек.



Много места для людей и грузов за небольшие деньги – такое определение точно отражает сущность Симбира 1 / 3 Много места для людей и грузов за небольшие деньги – такое определение точно отражает сущность Симбира 2 / 3 Много места для людей и грузов за небольшие деньги – такое определение точно отражает сущность Симбира 3 / 3

Как и УАЗ-3160, удлинённый вариант сохранил «японскую» схему открытия пятой двери на правую сторону​

Поэтому, несмотря на идентичность задней части у «короткой» и «длинной» моделей, считать Симбир просто немного растянутой «шестидесяткой» нельзя. Ведь машина получила не просто более длинные двери: их форму пересмотрели для того, чтобы улучшить внешний вид и облегчить посадку-высадку на заднее сиденье.

Но не дверями едиными! В 2001 году на Московском автосалоне продемонстрировали УАЗ-31622, который отличался от «шестидесятки» и обычного Симбира оригинальным решением передней части с крупными блок-фарами. Впоследствии подобное оформление передней части получил Патриот.



Большинство российских автомобилистов узнало о новом передке из журнала За Рулём, на обложке которого красовался «люксовый» Симбир

МИФ 4: У Симбира должна была появиться особая шестиместная «люксовая» версия ПРАВДА

УАЗ-3160 смотрелся несколько несуразно не только из-за короткой колесной базы: узкая колея (1445 мм) при довольно большой габаритной высоте (1950 мм) плохо сказывались как на внешности машины, так и на её устойчивости на высоких скоростях. А ведь новая модель – это уже не примитивный «козлик», в отношении которого словосочетание «высокая скорость» было попросту смешным.



Исправить ситуацию в Ульяновске хотели новыми мостами типа «Спайсер» c увеличенной до 1600 мм колеей. Такими расширенными мостами планировали оснащать как модели нового поколения 3160/3162, так и УАЗ-3159 «Барс». Более жесткие и надежные мосты вдобавок были гораздо удобнее в ремонте: конструкция позволяла ремонтировать редукторы даже без их снятия.

Из-за увеличенной колеи колёса заметно выступали наружу, поэтому на колёсных арках появились расширители​

Опытный образец на широких мостах под индексом 31627 (также известен как УАЗ-3162L, Ирбис и Simbir High Top) продемонстрировали на Московском автосалоне в 1999 году.



Планировалось, что некоторые комплектации Симбира получат шестиместный салон и приподнятую крышу

«Ширококолейная» версия отличалась оригинальной крышей, которую приподняли в задней части на 120 мм. Это позволило установить вместо двухместных лавочек традиционный третий ряд по ходу движения, как это принято на больших внедорожниках с длинной базой. «Особенную» версию планировали оснащать как двигателями УМЗ и ЗМЗ рабочим объемом 2,7-2,9 л (105-150 л.с.), так и итальянским дизельным двигателем VM мощностью 105 л.с. Комплектация прототипа также заметно отличалась от обычного Симбира: кондиционер, велюровый салон, тонированные стёкла, электроприводы стеклоподъемников, легкосплавные диски, массивный «кенгурятник» с лебёдкой внутри, а также большие расширители колёсных арок.



«Русский Prado» – так впоследствии иногда называют УАЗ Патриот. Но «геном привлекательности» в эту модель был заложен именно люксовой версией Симбира еще 20 лет назад 1 / 4 «Русский Prado» – так впоследствии иногда называют УАЗ Патриот. Но «геном привлекательности» в эту модель был заложен именно люксовой версией Симбира еще 20 лет назад 2 / 4 «Русский Prado» – так впоследствии иногда называют УАЗ Патриот. Но «геном привлекательности» в эту модель был заложен именно люксовой версией Симбира еще 20 лет назад 3 / 4 «Русский Prado» – так впоследствии иногда называют УАЗ Патриот. Но «геном привлекательности» в эту модель был заложен именно люксовой версией Симбира еще 20 лет назад 4 / 4

В 2000 году на Московском международном автосалоне продемонстрировали УАЗ-3162Т, у которого ко всем перечисленным выше «инновациям» благодаря сотрудничеству с нижегородской компанией «Техносервис» добавилась V-образная шестёрка Toyota 5VZ-FE мощностью 205 л.с. и четырехступенчатый автомат. Вдобавок в салоне появилась совершенно новая приборная панель, которая выгодно отличалась от грубовато-простоватых торпедо Симбиров дизайном и эргономикой.



Приборная панель УАЗ-3162 смотрелась если не абсолютно убого, то на грани – примерно на том же уровне, что и у других российских машин того времени



Здесь Патриотом пахнет: «выставочная» приборная панель УАЗ-3162Т словно намекала на то, каким будет салон следующей модели​

В серийное производство «облагороженные» версии не пошли, однако благоприятная реакция посетителей выставки дала понять заводчанам, в чем именно нуждается потенциальный покупатель: более привлекательная внешность, мощный двигатель и опции комфорта, которых у УАЗа просто не было. Поэтому небольшая партия УАЗ-31622-030 и УАЗ-31622-100 с тойотовским силовым агрегатом была собрана в Ульяновске на производстве автомобилей мелких серий (ПАМС).



МИФ 5: Симбиром машину сначала прозвали в народе, также называя её Сибирь МИФ

Недостаточное знание истории родной страны привело к тому, что некоторые далёкие географически от Ульяновска современники в момент выхода машины утверждали, будто название автомобиля является «синтетическим» – производным от созвучного слова Сибирь. В действительно же слово «Симбир» происходит от исторического названия города Ульяновск, который до 1924 года носил название Симбирск, а с 1648 по 1780 год – Синбирск.



Cимбирск основан по указу царя Алексея Михайловича в качестве крепости, целью которой была защита Русского царства от набегов кочевников

Стела на въезде в г. Ульяновск

В краю, где великая Волга

Свободно течет вдоль Венца,

Симбирск утвердился надолго

По воле народа-творца!

Слова из гимна города Ульяновск​

Убрав две последние буквы, «маркетологи» УАЗа получили вполне благозвучное название, которое имело прямое отношение к заводу.



Слово «маркетологи» мы взяли в кавычки не зря, ведь впервые словом «Симбир» назвали отнюдь не удлинённую «шестидесятку», а проект по созданию совершенно новой модели, к работе над которым в Ульяновске приступили еще в 1974 году, а впоследствии это название «приклеилось» и к следующему поколению прототипов под индексом 3171. И если УАЗ-3160 так и остался «безымянным», то при удлинении колёсной базы наряду с новым цифровым обозначением 3162 автомобиль впервые в истории марки УАЗ наконец-то получил официальное торговое наименование – Симбир. Правда, в народе машину по инерции так и называли просто «новым уазиком».



Шильдик Симбир можно было увидеть на предсерийных «шестидесятках». Но товарные автомобили почему-то собственного названия не получили.

Отсылки к историческому названию родного города на заводе остроумно использовали еще один раз, когда назвали прототип полноприводного минивэна УАЗ-3165 «Симбой». Хотя это имя носил главный герой диснеевского мультфильма «Король Лев», причем не зря – ведь в переводе с суахили «симба» как раз и значит лев.



Симба – это диснеевский персонаж, и так и не ставший серийным минивэн УАЗ-3165 1 / 3 Симба – это диснеевский персонаж, и так и не ставший серийным минивэн УАЗ-3165 2 / 3 Симба – это диснеевский персонаж, и так и не ставший серийным минивэн УАЗ-3165 3 / 3

В дальнейшем же от подобного «нейминга» в Ульяновске решили отказаться и больше не экспериментировали с модификациями исторического названия города, а преемника Симбира нарекли просто, гордо и незатейливо – Патриот.



МИФ 6: Технически УАЗ-3162 практически полностью повторял короткобазную версию и МИФ, и ПРАВДА

В третьем мифе мы уже рассматривали разницу между кузовами «коротыша» и Симбира. Стереотип о том, что УАЗ-3162 отличался от предшественника лишь длиной колёсной базы, распространялся и на техническую часть, хотя здесь у автомобилей были отличия. К примеру, из-за того, что переделанная из четырехступенчатой в пятиступенчатую коробка передач УАЗ-3160 славилась крайне низкой надёжностью, на часть УАЗ-3162 ставили КП производства Арзамасского машиностроительного завода, которая была надёжнее, но при этом имела не самую традиционную схему переключения передач, поскольку задний ход у неё находился напротив первой передачи (то есть влево-вниз), а четвёртая – на месте задней (вправо-назад). Кроме того, мы уже вспоминали про мосты с увеличенной колеей, которые впервые появились именно на «шестьдесят втором», в то время как УАЗ-3160 так и остался «узкоколейным».



Как и на «шестидесятке», двухступенчатая мелкомодульная раздаточная коробка здесь позволила отказаться от второго рычага и подключать передний мост и переключать передачи раздатки с помощью одного органа управления. Также в передней пружинной подвеске по-прежнему присутствовал стабилизатор поперечной устойчивости, который потяжелевшему на 80 кг «шестьдесят второму» был еще нужнее, чем «коротышу». А вот задние рессоры на УАЗ-3162 для увеличения грузоподъемности с 650 кг до 800 кг получили добавочный лист и стали четырехлистовыми, но при этом более мягкими.



В задних рессорах длиннобазного «уазика» прибавилось по одному листу

В карданную передачу из-за увеличившейся длины колёсной базы пришлось добавить промежуточную опору и применить оригинальный карданный вал заднего моста с каталожным номером 31621-2201010. То есть небольшие отличия по технике между УАЗ-3160 и УАЗ-3162 в основном были связаны как раз с увеличением колёсной базы, снаряженной массы и грузоподъемности автомобиля.



В заключение

Очевидно, что Симбир был одним из самых удачных автомобилей УАЗ «допатриотической» эры, но это не помешало ему обзавестись целым рядом технических проблем – в частности, с коробкой передач, отличавшейся крайне низкой надежностью, а также досадными дефектами сборки и не самой лучшей отделкой салона. Именно поэтому он, выполнив свою историческую миссию, довольно быстро пал жертвой времени и обстоятельств, уже в 2005 году уступив место на конвейере младшему брату под названием Патриот.