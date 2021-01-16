Пробег машины всегда определяет два ее качества: цену при продаже и общую надежность. Все продавцы старых автомобилей говорят о двигателях-«миллионниках», но при этом поголовно скручивают одометр. Все, но не владельцы машин из нашего сегодняшнего теста. Сможете ли вы сказать, автомобиль какой марки имеет самый большой зарегистрированный пробег, угадать, какие награды за лояльность к бренду получали собственники-рекордсмены, и предположить, сколько покрышек за "лям" нужно было поменять на одной машине? Сегодня мы предлагаем вам пройти необычный тест, связанный с пробегом автомобиля — точнее, десяткой самых разных машин, многие из которых перемахнули миллионную (!) отметку. Хотя по большинству из них этого и не скажешь.

