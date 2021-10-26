Цены на подержанные автомобили растут вслед за стоимостью новых. Год-полтора назад мы выбирали за 2-2,5 миллиона крупный кроссовер вроде Ford Explorer V или даже Nissan Patrol VI , а сейчас такие деньги просят за популярные автомобили меньших габаритов. Например, за Lexus RX третьего поколения: без 1,3-1,5 миллиона к нему даже не подступиться, а за действительно хороший экземпляр придется отдать более 2 миллионов. Может ли этот Lexus похвастать японской сборкой и выдающейся надежностью и на какие варианты стоит обратить внимание?

Когда RX третьего поколения дебютировал в конце 2008 года, его дизайн сочли спорным, но, как это обычно бывает, быстро привыкли. Не было особых страданий и по поводу исчезновения постоянного полного привода – аудитории этого кроссовера вполне хватало обычной электромагнитной муфты, подключающей заднюю ось, а для тех, кто не съезжал с асфальта, в гамме даже была переднеприводная версия. До России RX добрался в 2009 году и со сменой поколения практически не подорожал: на старте за машину с 3,5-литровым мотором просили 2,6 – 3 миллиона рублей. Машины, кстати, к нам действительно приезжали из Японии, что для некоторых покупателей было важным преимуществом. Чуть позже до нас добрался гибрид, который был чуть дороже – от 2,7 до 3,1 миллиона рублей, а еще позже появилась «версия для экономных» с передним приводом и 2,7-литровым мотором за 1,85 – 2,2 миллиона. Рестайлинг 2012 года затронул в основном внешность, изменения по технике были минимальными (например, появился спортивный режим движения), а еще в списке комплектаций появилась версия F Sport. Цены подросли незначительно: RX можно было купить от 2 до 3,3 миллиона рублей. Популярность модель сохраняла стабильно, ежегодно расходясь тиражом в несколько тысяч штук. Так что вторичный рынок по ней сформирован: на момент написания материала в продаже на Авито было более 500 автомобилей, причем рестайлинговых и дорестайлинговых было практически поровну. Давайте выясним, сложно ли найти хороший вариант и нет ли откровенно плохих.



Lexus RX 2009–15



Найти плохой экземпляр с точки зрения сохранности кузова сложно, и это почти гарантированно будет машина, плохо восстановленная после ДТП. Возраст в 6-12 лет для Lexus RX еще не критичен, так что серьезные возрастные дефекты обнаружить не удастся. Впрочем, на самых ранних машинах уже стоит обратить внимание на полости арок, состояние передней нижней части порогов и задней части днища – здесь уже вполне вероятно встретить коррозию, хотя основная поверхность днища укрыта пластиком. В остальном дефекты типовые: ржавеющие сколы на не прикрытых пластиком арках, протертости на стыках бамперов с крыльями, дефекты на капоте и рамке лобового стекла и мутнеющий хром. Само собой, без коррозии под молдингом пятой двери и в нише номерного знака тоже не обошлось, а иногда ржавчина появляется и просто на площади самой двери и под шильдиком Lexus.

Lexus RX 2009–15



Кузовной ремонт в случае с Lexus RX – не самая большая проблема. На пользу идет и популярность, обещающая наличие машин на разборках, и ассортимент неоригинала для самых востребованных позиций. Например, лобовое стекло предлагается в ассортименте от 7 до 30 тысяч, так что даже вариант с подогревом зоны покоя дворников можно купить тысяч за 15, притом что оригинал стоит около 60. Передний бампер тоже имеет варианты замены – пусть и штучные, но дешевые, по 9-10 тысяч вместо 25. А вот задний бампер придется покупать оригинальным за те же 25 тысяч. Неоригинальный капот можно найти тысяч за 10 при стоимости «фирмы» в 65, что тоже можно считать отличной экономией. Да и передние крылья доступны по 5-7 тысяч вместо 25. Кстати, удобно, что крылья и капот с рестайлингом не изменились – это облегчает поиск деталей на разборках. А вот за что придется заплатить, так это за фары. Здесь есть редкие аналоги: ксеноновую фару можно найти тысяч за 18-20, но качество изготовления устраивает не всех. А оригинал – это сразу 65-80 тысяч в зависимости от исполнения. В общем, здесь придется покопаться на разборках, благо европейские тоже готовы прийти на помощь.

Lexus RX 2009–15



Со сменой поколения RX не сменил платформу, оставшись на той же «тележке» под именем K, на которой базируются Camry, Highlander, Venza, Lexus ES и многие другие модели. Подвески, разумеется, переработали, но в целом их схемы привычные, МакФерсон впереди и многорычажка сзади. Одним из главных изменений стал отказ от пневмоподвески: на некоторых рынках – например, в США, она была, но в Европу и Россию официально поставлялись только машины без пневматики. Собственно, в отсутствие «пневмы» в подвеске не осталось каких-то особенно дорогих решений, которые могут опустошить карман или разочаровать после покупки.

Передний МакФерсон прост и ремонтопригоден. Шаровая опора крепится на болтах и меняется отдельно, а неоригинальную деталь можно купить от 500 рублей до 3 тысяч. Передний ступичный подшипник тоже меняется отдельно и стоит недорого. Передний L-образный рычаг можно купить 2-5 тысяч рублей против 10-12 за оригинал, но шаровую опору в любом случае придется докупать отдельно. Само собой, отдельно можно купить и сайлентблоки по цене от 500 рублей. Стойки стабилизатора тоже стоят от 500 рублей, причем как передние, так и задние. Амортизаторы обойдутся в 6-8 тысяч за «фирму» и от 2-3 тысяч за заменители, а приличный вариант вроде KYB встанет в 5-7. Задние рычаги, которых тут всего по три с каждой стороны, дороговаты – 15-20 тысяч. Разве что верхний поперечный стоит 8-10, а неоригинальный 2-4, остальные даже в редком неоригинальном исполнении обойдутся в 5-8 тысяч за штуку. Типичным решением будет перепрессовка сайлентблоков: крупные вроде переднего сайлентблока заднего продольного рычага стоят 1,5-4 тысячи, а мелкие по 1-2 тысячи. Правда, задний ступичный подшипник, в отличие от переднего, меняется в сборе со ступичным узлом и стоит дороже. Но что могло бы обойтись действительно дорого, так это ремонт пневмоподвески. Неоригинала тут не найти, при этом передние пневмостойки стоят по 50-60 тысяч за штуку, а задние баллоны по 35, а ценник компрессора и вовсе шестизначный. В общем, если вам попадется штучный «привозной» экземпляр RX на пневматике, стоит трезво оценивать свои финансовые возможности.

Lexus RX 2009–15



Тормоза кроссоверу массой более 2 тонн достались скромные: здесь применены диски диаметром 328 мм впереди и 309 мм сзади. Небольшое утешение в том, что задние диски тут тоже вентилируемые, а передние тормозные механизмы двухпоршневые, но мощности тормозов машине все равно хватает без запаса. Зато расходники недороги: передний тормозной диск можно купить от 2 тысяч вместо 6 за оригинал, а задний вообще от тысячи. Колодки тоже доступны от полутора тысяч. В общем, если магистрали целы и стояночный тормоз исправен, проблем тут быть не должно. Рулевое управление третьего поколения RX получило электрический усилитель вместо гидравлического (раньше ЭУР был только у гибрида), и на его работу стоит обратить внимание: не должно быть рывков и закусываний. Отдельно он не меняется, а рулевая колонка в сборе с усилителем имеет шестизначный ценник, так что лучше проверить работу усилителя, чтобы не вляпаться в дорогой ремонт. Зато механическая рейка дешева: восстановленный узел можно купить за 10-20 тысяч рублей.

Lexus RX 2009–15



Полный привод у RX третьего поколения, как мы помним, абсолютно типовой: вместо межосевого дифференциала здесь появился угловой редуктор и электромагнитная муфта, подключающая заднюю ось при пробуксовке передней. Соответственно, при покупке стоит проверить работу муфты и состояние масла в ней и редукторе, а также поинтересоваться периодичностью замены. Впрочем, вероятность критического износа не так велика: RX редко покупают те, кто штурмует бездорожье, так что главный вопрос – менялось ли масло в узлах.

Коробка передач у RX всегда одна – это шестиступенчатый автомат U660E/F, который в гибриде дополнен планетарным редуктором для электромотора. Коробка пусть и не «бессмертная» по меркам Toyota, но вполне неплохая. У нее были некоторые детские болезни по механике, но они уже должны были проявить себя в первые 5 лет эксплуатации, так что шансы упереться в их ремонт не так велики. В целом же ресурс коробки может превысить 250 тысяч километров, особенно у спокойных водителей, которых среди владельцев RX хватает. Условия для этого просты: менять масло раз в 60 тысяч километров вместе с фильтром и не злоупотреблять резкими стартами, которые активно изнашивают накладки блокировки гидротрансформатора и загрязняют масло, которое и без того работает при температуре под 130 градусов.

Lexus RX 2009–15



Моторов кроссоверу отрядили три, хотя работающий по циклу Аткинсона 2GR-FXE, который устанавливается на гибрид, это ближайший родственник обычного 2GR-FE, лучше всего знакомого нам по Camry. Один из главных его недостатков на RX тот же, что у Highlander и Venza: это мощность в 277 лошадиных сил, которая оборачивается высоким транспортным налогом. Любопытно, что гибрид при этом уложили в налогово удобные 249 сил. В остальном же 3,5-литровый V6 можно считать вполне удачным: цепной привод ГРМ здесь надежен, распределенный впрыск прост и недорог, а единственная условно хроническая болезнь – выход из строя фазорегуляторов, которые, впрочем, не очень дороги, по 10-12 тысяч за штуку. Зато на RX нет проблем с задирами первого цилиндра, как на Highlander, или пятого, как на Lexus GS: впуск здесь вполне герметичен, и если катализатор не крошится и не пылит, то проблем быть не должно. При покупке, впрочем, все равно не стоит скупиться на замер компрессии и эндоскопию, чтобы оценить состояние цилиндров и убедиться в отсутствии угара масла из-за залегших колец.

Lexus RX 2009–15



Бюджетной альтернативой мощному V6 стала 2,7-литровая рядная «четверка» с индексом 1AR-FE – родственный 2,5-литровый 2AR-FE тоже знаком нам по Camry. Этот мотор тоже вполне прост и хорош: чугунные гильзы в алюминиевом блоке, цепной ГРМ и распределенный впрыск обещают нормальный ресурс. Ну а мощность в 188 лошадиных сил была важным аргументом для многих покупателей, так что машин с этим мотором на вторичке примерно столько же, сколько и с V6. Правда, четырехцилиндровый мотор означает не только довольно вялую динамику, но и отсутствие полного привода: RX 270 был исключительно переднеприводным. Так что если вы не видите смысла в покупке кроссовера без полного привода, придется выбирать между транспортным налогом и потенциальными вложениями в гибридную машину – такие на вторичном рынке тоже попадаются. Здесь ключевое внимание стоит обратить на состояние батареи: если в пробках машина то и дело запускает бензиновый мотор, ее остаточная емкость критически низка. Менять батарею в сборе весьма дорого и хлопотно, а ремонт с частичной заменой батарейных ячеек освоен далеко не везде. Так что заплатить 40 тысяч налога в год, пожалуй, лучше, чем заплатить 20, но с риском доплатить еще 150-200, а то и больше.

Lexus RX 2009–15



Таким образом, оптимальный вариант в случае с RX третьего поколения выбрать довольно просто: если вам нужен полный привод и богатая комплектация, то это точно будет 3,5-литровая машина без гибридной надстройки. Имея 2,3-2,5 миллиона рублей, можно поискать автомобиль в возрасте 7-8 лет и пробегом около ста тысяч километров от первого владельца – примерно вот такой. И если Автотека подтвердит безаварийную историю и небольшой пробег, то при хорошем обслуживании Lexus может пройти еще 100, а то и более тысяч километров до первых серьезных вложений.

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