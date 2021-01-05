Этот внедорожник у нас безнадежно проиграл конкуренцию своему главному идеологическому оппоненту – Toyota Land Cruiser 200. Пока «крузак» менял обвесы и собирал сливки в сегменте, продаваясь тысячами, Patrol имел в разы меньшие продажи. Впрочем, где-то дела у него идут неплохо: в этом году вместо смены поколений он получил очередной рестайлинг и по сей день продается там, где никого не волнует цена бензина. Собственно, в основном именно с топливом и связана печальная история модели на нашем рынке. Однако топливный вопрос волнует далеко не всех: кто-то готов не считать деньги на бензин, но получить взамен японский внедорожник более крупный и комфортный, чем Land Cruiser. Наши коллеги из Авито Авто подсказывают, что готовить на такую покупку стоит не менее полутора миллионов рублей, а за хороший рестайлинговый экземпляр придется отдать около двух с половиной миллионов. Давайте вспомним, почему Patrol сейчас приходится искать исключительно на вторичном рынке, и выясним, с какими сложностями будет связан этот поиск.

Мы уже рассуждали о покупке ближайших родственников «шестого» Patrol – модели предыдущего поколения с индексом Y61 и Infiniti QX56 первого поколения. В отличие от них, Patrol Y62 – автомобиль более свежий: его дебют состоялся в 2010 году, а к следующему он добрался и до нашего рынка. На старте продаж за здоровяка просили около 3 миллионов, а рестайлинг 2014 года поднял цену почти до уровня Infiniti QX80 и Toyota Land Cruiser 200 – до 3,2 миллиона. Чтобы вам было не так обидно покупать Patrol сегодня за 2-2,5 миллиона, напомним, что накануне ухода с рынка в 2017 году он подорожал до 4,6 миллиона даже в базовом исполнении. Неудивительно, что продажи снизились с пары тысяч до пары сотен машин в год, и модель просто убрали из модельной линейки, сконцентрировавшись на локализованных кроссоверах.​

Nissan Patrol 2010–н.в.



Состояние кузова – не главная проблема при покупке подержанного Patrol. Да, большинству машин уже 5-9 лет, но их остаточная стоимость еще слишком велика, чтобы перестать о них заботиться. Соответственно, до серьезных проблем дело обычно не доходит. У машин без обширной аварийной истории дефекты косметические и типовые. В основном это сколы на капоте, стойках лобового стекла, кромках арок и дверях, притертости на бамперах и «жучки» на большой двери багажника. Повреждения порогов тоже весьма возможны, причем как внешних пластиковых, так и металлических, скрытых под ними. Большое лобовое стекло зачастую живет недолго, особенно с учетом трассовой эксплуатации многих машин, да и фары уже могут быть слегка затертыми. Хрома во внешней отделке предостаточно, и он облезает и мутнеет, провоцируя владельцев на отделку деталей пленкой. Оно и неудивительно: за оригинальную фальшрадиаторную решетку просят несуразные 50 тысяч рублей, и даже неоригинальная стоит 10-15 тысяч, как и накладка на пятой двери. На этом фоне цена многих кузовных деталей кажется копеечной: например, капот стоит около 25 тысяч, передний бампер – столько же, а крыло можно купить неоригинальным за 10-15 тысяч. Более того, даже фару можно найти за 10-20 тысяч в зависимости от года выпуска вместо 40-60 тысяч за оригинал.

Nissan Patrol 2010–н.в.



Нижнюю часть машины нужно осматривать не менее внимательно. Во-первых, у Patrol есть рама, и на ней выбит VIN. Рассказы японцев об интеграции рамы в силовую структуру кузова в свое время даже породили ошибочные мнения о том, что она полностью интегрирована в кузов, как у Mitsubishi Pajero IV. Однако это не так – на месте и рама, и подушки крепления кузова, так что нужно изучить их состояние и убедиться в читаемости номера. Ну а во-вторых, днище стоит осмотреть на предмет следов внедорожной эксплуатации. Большинство владельцев адекватно оценивает возможности почти трехтонной машины, но возможны и исключения. Так что лучше сразу убедиться в том, что днище целое, а в полостях и подрамниках нет застарелой грязи.

В отличие от предшественника, щеголявшего простейшей подвеской с двумя неразрезными мостами, «шестой» Patrol имеет «цивилизованные» независимые подвески: двухрычажку впереди и многорычажку сзади. Для ремонта имеется выбор неоригинальных деталей, но и цены на оригинальное «железо» вполне умеренные с учетом класса. Например, передние рычаги стоят по 10-15 тысяч, а вдобавок к ним предлагается куча вариантов сайлентблоков и даже отдельные предложения по шаровым опорам. Оригинальная ступица в сборе – это 30 тысяч, но аналоги начинаются с суммы в буквальном смысле на порядок меньше.

Nissan Patrol 2010–н.в.



Единственная «незаменимая» деталь в подвеске – это амортизаторы. У Patrol нет пневмобаллонов и управления клиренсом, но есть собственное ноу-хау: амортизаторы с гидросистемой, именуемой HBMC – Hydraulic Body Motion Control. Система включает два взаимосвязанных гидравлических контура с гидроаккумуляторами, соединяющими амортизаторы, расположенные по диагонали. При повороте машины давление, возникающее на амортизаторах с внешней стороны поворота, компенсируется обратным давлением гидравлического контура, что позволяет свести к минимуму крены. Ну а при прямолинейном движении амортизаторы работают в штатном режиме, отрабатывая дефекты дорожного полотна. С точки зрения содержания эта «дорожная магия» означает необходимость покупать оригинальные амортизаторы по 20 тысяч за штуку и периодически обслуживать и прокачивать гидравлический контур. Кстати, давление в гидросистеме можно регулировать, меняя тем самым поведение машины в поворотах. А вот отсутствие в продаже неоригинальных амортизаторов подстегнуло спрос на их сайлентблоки, которые иногда приходят в негодность раньше самих стоек, так что и этот актуальный когда-то вопрос сейчас уже решен.

Nissan Patrol 2010–н.в.



Тормоза редко вызывают нарекания: впереди здесь применены приличные четырехпоршневые механизмы, которые дополняются простенькими задними – однопоршневыми с плавающей скобой. Комплект оригинальных колодок обойдется тысяч в 5, неоригинальные – от тысячи, а за передний тормозной диск приличного качества в любом случае придется отдать те же 5 тысяч. В общем, все было бы просто и дешево, если бы не главный тормозной цилиндр с электронным управлением. Связь между педалью тормоза и собственно гидравликой не механическая: здесь работает посредник в виде электронного блока, создающего усилие в тормозной системе и на педали тормоза. Пока все это работает, никто на тормоза не жалуется, но новый ГТЦ в сборе стоит под сотню тысяч рублей, так что об этом лучше помнить. Зато рулевое управление с гидроусилителем попроще: если масло менять хотя бы каждые 50 тысяч километров, то проблем можно не ждать довольно долго. Ну а в крайнем случае насос можно купить неоригинальным за 8-15 тысяч вместо 80-100, а восстановленную рейку – примерно за 60.

Полноприводная трансмиссия на шестом поколении Patrol поклонникам «настоящих» внедорожников покажется противоречивой. С одной стороны, здесь есть раздатка с понижающим рядом и даже блокировка заднего межколесного дифференциала. С другой, передняя ось подключается автоматически с помощью электромагнитной муфты, пусть и с возможностью ее принудительной блокировки. Учитывая «гражданское» назначение машины, такой арсенал, разумеется, можно считать достаточным. Ну а при осмотре конкретного автомобиля в чек-лист должна войти проверка работы полного привода и блокировок, состояния масла в раздатке и редукторах, а также карданов. По счастью, для них предлагаются дешевые неоригинальные крестовины, так что ценники в 70-80 тысяч на кардан в сборе можно воспринимать как напоминание о том, что на реальное бездорожье лучше ехать на Patrol прошлого поколения.

Nissan Patrol 2010–н.в.



Выбора коробки передач у покупателей в России не было: у нас Patrol всегда предлагался с семиступенчатым автоматом RE7R01B от Jatco. Агрегат этот весьма крепок и живуч, а основной фактор его долголетия – регулярная замена масла. При этом блокировка гидротрансформатора здесь работает весьма активно, так что резвая езда означает быстрое загрязнение масла продуктами износа накладок. К тому же стоит учитывать, что, например, на Infiniti FX этот автомат работает в связке с пятилитровым мотором, а на гораздо более тяжелом Patrol – с 5,6-литровым, крутящий момент которого очень близок к предельным для коробки значениям. Так что на диагностике лучше не экономить, а рывки, толчки и подергивания при тест-драйве – повод сильно усомниться в состоянии АКП. Зато в благоприятных условиях автомат может пройти более 250 тысяч до первого вскрытия.

Nissan Patrol 2010–н.в.

Главный источник движения не только самой машины, но и вокруг нее – это двигатель. Вообще под капотом Patrol могло быть несколько вариантов моторов, включая четырехлитровый V6, но у нас он один: это 5,6-литровый VK56VD на 405 лошадиных сил. Его предшественник, VK56DE, запомнился в основном «пылящими» катализаторами, но новый мотор решил не останавливаться на достижениях предков. Он получил не только фирменную ниссановскую систему регулировки фаз газораспределения и высоты подъема клапанов VVEL, но и непосредственный впрыск. Здесь обычно подводит ТНВД, а его отказы возможны уже после достижения отметки в сто тысяч пробега. При этом насос часто оказывается просто уничтоженным, а новый стоит 100 тысяч рублей, что заставляет все равно заниматься ремонтом. Ну и форсунки, разумеется, рано или поздно внесут в список расходов свою лепту. А «льющая» форсунка – это привет катализаторам, которые здесь тоже в списке проблемных мест. Кто-то удаляет их полностью с перепрошивкой машины под Евро-2, а кто-то устанавливает металлические катализаторы за 60-80 тысяч, но суть едина: за состоянием катализаторов нужно следить и не дожидаться момента, когда пыль полетит в цилиндры. Есть, конечно, машины с пробегами за 250 тысяч на родных катализаторах, но обычно дело кончается удалением или заменой гораздо раньше, иногда профилактически.



Nissan Patrol 2010–н.в.



Но проблемы в моторе подкидывают не только «детища прогресса», но и те элементы, которые принято считать надежными. В частности, это цепной ГРМ: цепи растягиваются и не только вызывают перебои в работе двигателя, но и могут утянуть с собой уже упомянутый ТНВД, который приводится как раз цепью. Производитель даже объявлял отзывную кампанию по замене цепей на детали нового образца, но часто это не решало проблему полностью. К тому же мотор весьма чувствителен к качеству и уровню масла, а поршневые кольца склонны к залеганию, и второе, как несложно догадаться, очень вредит первому. Добавьте сюда обрастающие нагаром впускные клапаны – и картина будет практически полной. Ну а экономные владельцы добавляют ко всему этому газовое оборудование, которое придает дополнительный налет непредсказуемости итоговому ресурсу двигателя.

Впрочем, не стоит думать, что мотор безнадежно плох. Если применять качественное масло и менять его строго каждые 10 тысяч километров или чаще, лить хороший бензин не ниже АИ-95, не тянуть с заменой цепей до последнего и следить за состоянием топливной аппаратуры и угаром масла, вполне можно проехать 200 и более тысяч километров до первых крупных вложений. Правда, вопрос о том, считать ли расход топлива в 20-25 литров на сотню и транспортный налог в 60 тысяч в год крупными вложениями, перед владельцем все равно стоять не должен.

Nissan Patrol 2010–н.в.



Ну а теперь, кратко разобравшись с тем, какие сложности ждут потенциального покупателя Nissan Patrol шестого поколения, можно попробовать составить портрет оптимального экземпляра. Для начала определимся с тем, зачем нам нужен именно рестайлинговый внедорожник, ведь они весьма редки. Например, на момент написания материала в продаже на Авито было около 150 машин, из которых рестайлинговые составляли всего около 10%. Учитывая, что отличия рестайлинга чисто косметические, кажется, что можно поискать машину постарше и подешевле – миллиона за 2. Однако, учитывая все особенности мотора, экономия в полмиллиона вполне может вылиться в ремонт примерно на ту же сумму в первые год-два владения автомобилем. Так что тем, кто хочет ездить на Patrol долго и счастливо, есть смысл поискать именно наиболее свежую рестайлинговую машину от первого владельца и с пробегом до 100 тысяч километров – примерно вот такую. Само собой, проверить оригинальность пробега лучше всеми доступными средствами, включая Автотеку, которая заодно расскажет об истории страховых выплат, наличии ограничений на регистрационные действия и так далее. Ну а если пробег и отличное техническое состояние подтвердятся, остается лишь хорошо содержать автомобиль, превентивно решая вопросы с ГРМ, топливной системой, катализаторами и прочим. В таком случае главными тратами действительно будут расходы на бензин – а ведь на них мы с самого начала договорились не обращать внимания.

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