Несмотря на ограниченную популярность уменьшенных версий «трешек» в кузовах E36 и E46, немцы из BMW не оставили идеи выпуска компактной модели на драйверской заднеприводной платформе и к началу двухтысячных выкатили принципиально новый для себя автомобиль – полноценный пятидверный хэтчбек С-класса. Разработка не была слишком сложной и разорительной, так как модель создавали параллельно с новой «трешкой» E90, от которой «единичке» достались силовые агрегаты, компоновка и часть начинки. Вдобавок после первого рестайлинга в кузовной гамме помимо пятидверных хэтчбеков появились трехдверки, а также двухдверные купе и кабриолеты – то есть шасси и моторы с хорошим потенциалом получили и имиджевую поддержку. Давайте посмотрим, сколько драйва осталось в автомобилях возрастом от 7 до 16 лет.
Кузов – одновременно самое простое и сложное при выборе подержанной «копейки» BMW. С одной стороны, хорошее качество металла, оцинковка и качественная окраска позволяют кузову отлично сопротивляться старению. С другой, эти машины обычно покупали либо как более дешевую альтернативу «трешке» и учились активно ездить, либо и вовсе как компактный автомобиль девушке – и в обоих случаях короткая заднеприводная платформа неизбежно приводила к ошибкам разной степени серьезности. В общем, итоговое состояние машины сегодня сильно зависит от того, сколько раз и как сильно ее прикладывали.
В отрыве от возможных аварий все очень неплохо: возрастные проблемы развиваются медленно, а сколы ржавеют долго и позволяют их неспешно подкрашивать. Сколы от пескоструя в арках – не редкость, но ржавчина появляется не сразу, однако в полость арки заглянуть стоит внимательно, чтобы не пропустить более крупные очаги. Пороги прикрыты сплошной массивной накладкой, так что стоит оценить состояние металла под ними, особенно в точках крепления пластика, а также целостность нижнего шва и внутренние полости. Нижние кромки дверей больших сюрпризов преподнести не должны, как и фронтальная часть: здесь вполне реально встретить перекрашенный капот, но ржавчина на рамке лобового стекла, включая кромку крыши, может и отсутствовать.
Днище тоже ржавеет медленнее, чем обычно, так что здесь внимание стоит сконцентрировать на целостности и комплектности пластиковых экранов, а также состоянии металла под ними. А вот полы в салоне нередко страдают из-за повышенной влажности: в основном из-за протечек через уплотнения боковых окон, хотя и резинки упускать из виду не стоит. Вода на полу чревата проблемами не только с кузовом, но и с электрикой, и тут даже трудно решить, что из этого хуже. То же самое касается багажника: вместо запаски под фальшполом здесь аккумулятор в пластиковом корыте (развесовка 50:50, знаете ли), и состояние силовых проводов и кузова вокруг них сильно зависит от того, помнил ли о них владелец.
Схемы подвесок 1 Series достались от «трешки»: спереди это привычный для класса МакФерсон, а сзади – многорычажка. Больших проблем подвеска принести не может: здесь нет избыточно дорогих решений, а из «излишков» можно вспомнить разве что датчики положения кузова, которые стоят 5-6 тысяч в оригинальном исполнении и 2-3 тысячи за заменитель. Впереди вместо одного нижнего L-образного рычага здесь применены два, к тому же с несменными гидронаполненными сайлентблоками, но оригинальный рычаг стоит 5-6 тысяч, а качественный неоригинал можно купить за 3-4. Амортизаторы ощутимо влияют на ходовые качества, так что даже 7-8 тысяч за оригинальную деталь – это не так много, а приличный аналог будет вдвое дешевле. Мелочи вроде стоек стабилизатора тоже доступны: менее 2 тысяч за оригинал и от 300 рублей за заменитель. Стоит следить за состоянием верхних опор стоек: они корродируют, так что даже 2,5 тысячи за «фирменную» опору – это лучше, чем пробой амортизатора в подкапотное пространство. Ступичные подшипники ожидаемо меняются в сборе со ступицей и стоят 14 тысяч, но неоригинал можно купить от неприличных 1-2 тысяч, а хороший заменитель обойдется в 5-6. Сзади все несколько сложнее в силу конструкции, но потенциальные затраты отличаются только большим числом рычагов – сами они тоже стоят по 3-5 тысяч за оригинал. В общем, главный вопрос при осмотре ходовой части – не только объем потенциальных вложений, но и общее состояние, и качество применяемых запчастей: если прошлые хозяева сильно экономили (что, как мы видим, возможно), то повадки машины будут далеко не такими премиальными, как ожидаешь от BMW, а замена дешевейших железок на качественные детали потребует и времени, и денег.
Рулевое управление подавляющего большинства машин – с гидроусилителем, и помимо хорошего ресурса в 200-250 тысяч километров (при условии замены масла хотя бы раз в 60-70 тысяч) оно отличается умеренной стоимостью ремонта. Восстановленная оригинальная рейка в сборе стоит около 50 тысяч, и это просто подарок на фоне многих более бюджетных моделей. Неоригинальную рейку и вовсе можно купить от 20 тысяч, что сравнимо со стоимостью ремонта. Оригинальный насос ГУР дорог: от 25 тысяч, но заменители стоят 5-10 тысяч, что решает проблему. В общем, если в рулевом управлении нет течей, насос не гудит, а рейка не стучит, переживать особо не за что. Дорогим может быть только ремонт активной рейки с электромотором, появившейся после рестайлинга 2007 года – такая стоит под сотню тысяч в сборе и встречается недостаточно часто, чтобы быстро найти ее на разборке.
Выбор автомата – задача более сложная. На ранних дорестайлинговых машинах до 2006 года единственным вариантом была коробка ZF 6HP19, и ни ресурсом, ни надежностью она не отличается. Подробно о нюансах и возможных проблемах мы рассказывали в отдельном материале, а здесь лишь упомянем основные: невысокий ресурс гидротрансформатора, агрессивный износ накладок его блокировки, проблемы с гидроблоком и фрикционами усугублялись высокой рабочей температурой и регламентом обслуживания, который не предусматривал замену масла в коробке. В результате АКП могла скончаться на пробеге еще до 100 тысяч километров. Сейчас машину с такой коробкой без ремонта уже гарантированно не встретить, так что если уж и связываться с ней, то при условии недавней качественной переборки и тщательной диагностики.
Выбор мотора – пожалуй, самая сложная задача при покупке «единички», поскольку неизбежно придется с чем-то мириться и закладывать деньги на ремонт. На ранних машинах до рестайлинга моторная гамма ограничивалась двумя вариантами: 1,6-литровым N45B16 и 2-литровым N46B20, а позже к ним добавилась трехлитровая рядная «шестерка» N52B30. После рестайлинга четырехцилиндровые моторы поменялись: под капот пришли двигатели серии N43, также в вариантах на 1,6 и 2 литра. Ну а на вершине бензиновой гаммы были наддувные шестицилиндровые N55/N55.
На этом фоне трехлитровые атмосферные двигатели оказываются пусть и несколько дороже в содержании, но и более предсказуемыми. Они тоже горячие и сложные, и так же любят хорошее обслуживание, но до развития заметного масложора могут пройти побольше «четверок». К тому же рассчитывать, что на «единичке» не гоняли, все равно наивно, так что выбирать четырехцилиндровый мотор в надежде на «один хозяин, ездила девушка» сейчас уже несколько простодушно, а шансы на то, что трехлитровый двигатель был осознанным выбором обеспеченного владельца-энтузиаста, явно выше. Таким образом, сегодня поиск машины с N52 – вполне оправданная затея. Правда, стоит учесть еще и транспортный налог за мощность свыше 250 л.с., если речь идет о рестайлинговом экземпляре.
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Вот странно - крашено только переднее пассажирское крыло, но почему-то на водительском сиденье крышка аирбега с трещиной и морда вся кривая