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Мы, двое журналистов из России, внимательно слушали одного из инструкторов. На очень странном французско-английском языке он рассказывал: - Я знаю несколько русских слов: влево, вправо, назад и… прямо… нет, пряма. -…
Настоящий Mercedes для вас – это непоколебимый, как небесная твердь, S-class в кузове W140? Да не какой-нибудь трехлитровый дизель, а настоящий V12 с кошмарным рабочим объемом в 6 литров? Тогда у нас есть хорошие…
Финский производитель смазочных материалов Neste представил свою продукцию после ребрендинга и вывел на рынок ряд новинок. Теперь продукцию компании можно найти под официальным брендом Neste. Официальное название…
Не секрет, что внедорожник у нас редко кто покупает для того, чтобы лазать по грязи. В лучшем случае он нужен из-за просторного салона, в худшем - “для понтов”. А если так, что заднюю часть большого кузова вполне можно…
Hyundai Tucson в своё время радовал надёжностью и неприхотливостью. В первой части обзора мы рассказывали, что если что-то и ломается в салоне, ходовой части и электрике, то не настолько, чтобы выкладывать за ремонт…
Скажем честно: не каждый знает, как правильно произносится название этого автомобиля ― Tucson, а уж чего ждать от этой машины в десятилетнем возрасте, для многих и вовсе загадка. Но как бы эту машину ни называли, любят…
Так и хочется воскликнуть: «Ну вот же, АВТОВАЗ, какого чёрта нельзя было сделать этого самим?!» Но мы кричать не будем. Ибо, во-первых, примерно знаем, какого чёрта (около миллиарда разнообразных причин), а во-вторых, не…
Вы на подсознательном уровне привыкли к тому, что «эр икс восемь» – это что-то дерзкое, обтекаемое и роторное? Значит, вы за последний год ни разу не бывали в Китае: там бренд Roewe весной представил свое видение того,…
С Chery Tiggo 8 мы впервые познакомились на пекинском автосалоне в этом году. С тех апрельских пор кое-что изменилось: кроссовер получил официальные цены и поступил в продажу у себя на родине, а мы еще раз наведались в…
Массовость однообразных советских машин, число моделей которых можно было пересчитать по пальцам двух рук, порождала у большинства автолюбителей страстное желание заняться «улучшайзингом» своих автомобилей. А дефицит…
Лето на пороге… Сакраментальное «займи, но выпей!» звучит в голове даже у некоторых автолюбителей. Как и выпить, и при этом проконтролировать свое состояние, дабы гаишный замер не оставил вас без права управления…
Продвинутые автовладельцы давно уже используют свои смартфоны в хвост и в гриву – применяют в качестве навигатора, антирадара, для диагностики двигателя, чтения PDF-мануалов по ремонту и многого другого. Давайте…
Представьте любой фильм о Великой Отечественной войне, особенно современный. В голове обязательно возникнет образ взрыва и кусков искорёженного металла – иначе сейчас снять не могут. Само собой, взрываются там не…
Парад Победы на 9 мая — это не только важное патриотическое событие, но ещё и редкая возможность увидеть живьём сразу множество новинок автобронетехники Российской армии и Войск национальной гвардии. В этом году…
В довоенный период важнейшей задачей советского автопрома стало освоение серийного выпуска отечественных трехосных грузовиков с двумя задними ведущими мостами, которые тогда относили к разряду автомобилей высокой…
Предназначение автомобильной подвески – обеспечивать комфорт и постоянное сцепление с дорогой. Предназначение выдающейся автомобильной подвески – обеспечивать беспрецедентный комфорт, полностью изолируя кузов от того,…
Об этом автомобиле приходилось слышать пренебрежительные высказывания. Мол, навесили на старый кузов «какой-то нелепый пластик». Подобный подход говорит только о незнании специфики автомобильного производства и его…
Сегодня все знатоки истории советской автомобильной промышленности отлично знают, что первым советским автомобилем с автоматической коробкой передач, выпускавшимся серийно, была «Волга» ГАЗ-21. Пусть тираж вышел…
Шо, опять? Тест-драйв обновленного УАЗ Патриот
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