BERKUT SPEC-19 – это наиболее мощный компрессор из семейства устройств с автоматическим отключением и питанием от прикуривателя. Что означает подобный статус и чем необычна новая модель?

Среди автокомпрессоров сегодня все больше набирают популярность компактные корпусные модели с цифровой индикаций и автостопом. Водитель выставляет кнопками необходимое значение давления, а затем просто нажимает «пуск», и компрессор выключается сам по достижению нужного результата. Однако если посмотреть на то, что представлено сейчас на рынке с учетом этих характеристик (автостоп + компактность + питание от прикуривателя), мы увидим, что в массе своей это очень маломощные, низкопроизводительные устройства. Дело в том, что блок цифрового управления с автоотключением не так-то просто поставить на производительные модели с мощными электромоторами и цилиндро-поршневыми группами большого объема. Пульсация давления при работе слишком велика и не дает обеспечить высокую точность автостопа.

BERKUT SPEC-19 – первая двухпоршневая модель в семействе компрессоров BERKUT, обладающая максимальной производительностью, при которой еще возможен точный электронный автостоп! При этом SPEC-19 питается от прикуривателя и берет от него максимум доступной мощности. Плюс имеет высокий ресурс и срок службы, поскольку не перегревается благодаря встроенной активной системе охлаждения.



Рассмотрим поподробнее, как все это работает!



Компрессор BERKUT SPEC-19 оформлен в прочный пылебрызгозащитный кейс, габаритами, формой и окрасом реалистично имитирующий охотничий патронный ящик. Бокс достаточно мощный и жесткий, и хотя ногами на него вставать нельзя, он рассчитан на постоянное проживание в багажнике даже при регулярном соседстве с тяжелыми и угловатыми грузами типа стройматериалов.



Внутри кейса скрывается все необходимое – шланг уложен в специальный паз по периметру, а пустое место сбоку предназначено для кабеля питания. Длина шланга – 0,85 метра; длина кабеля – 3 метра.



Крышка – с резиновым эластичным уплотнителем по периметру и с отверстием под замок. Последнее вряд ли кому-то понадобится, но вдруг?



Также на внутренней поверхности крышки имеются фиксаторы, в которых хранятся переходники – конусный, под велосипедный ниппель, а также игла для мячей.



Пятидиодный мощный фонарь для подсветки рабочей зоны включается не автоматически при подаче питания, а с помощью отдельной кнопки.



Максимальная производительность устройства чуть ниже, чем у R17 – начальной модели из семейства МОЩНЫХ компрессоров, включающего в себя модели R17, R20 и R24. Реализовано это за счет эффективной двухцилиндровой схемы и максимального использования тока, отдаваемого прикуривателем. Ток потребления SPEC-19 – 13 ампер, что позволяет получить высокую мощность, не выходя за значение 15 ампер, при которых сгорает предохранитель в цепи прикуривателя большинства автомобилей. Он, к слову, сдублирован в компрессоре собственным предохранителем на тот же номинал.



Продолжительно и без потери ресурса использовать такую мощность в корпусном устройстве (а у BERKUT SPEC-19, по сути, аж два корпуса – корпус непосредственно самого механизма плюс защитный кейс, тот самый «патронный ящик») позволяет система активного охлаждения. В корпусе компрессора установлены два мощных вентилятора, по одному на каждый цилиндр. Включаются они автоматически вместе с насосом. Причем вентиляторы не гоняют горячий воздух внутри по кругу, а выводят его наружу через просчитанные воздушные каналы.



Ну и, наконец, как обеспечена надежная и стабильная работа системы электронного автоматического отключения по предустановленному давлению? Для этого в BERKUT SPEC-19 реализована двухцилиндровая схема, которая, как правило, применяется в моделях более высокой производительности. Но тут такая архитектура использована неспроста: два цилиндра вдвое меньшего объема вместо одного, суммарного, дают малую пульсацию воздушного потока, которая не сбивает с толку датчик давления, дающий команду на точное отключение по выбранному лимиту. Кривошипные механизмы цилиндров имеют разницу в фазе в 180 градусов – иными словами, цилиндры работают поочередно, и когда один идет вниз, второй, соответственно, – вверх.



У компрессора крупный подсвечивающийся дисплей, защищенный толстым прозрачным пластиком. Интерфейс не требует чтения инструкции. Цифра вверху дисплея – предустанавливаемое значение давления. Символ «мишени» рядом с ним показывает, что это – цель, которой нужно достичь. Более крупная цифра внизу – реальное текущее давление. Горизонтальная полоска в середине – шкала прогресса процесса достижения заданного давления.



Управление – простейшее, четырьмя клавишами. Кнопки «вверх и вниз» отвечают за предустановку давления, кнопка «bar/psi» по кругу меняет три единицы измерения (bar, psi и kpa), а кнопка «start» запускает процесс накачивания. Электроника запоминает последнее выставленное значение давления, и если компрессор постоянно используется на одной машине, то при следующем применении достаточно будет просто включить его без необходимости выбирать предел отключения!



Пора испытать BERKUT SPEC-19 в работе. Давление и производительность в литрах в минуту позволяет применять этот компрессор для крупных колес современных кроссоверов и больших седанов. А допустимое время работы обязано позволять накачивать из спущенного в ноль состояния до нормы как минимум четыре колеса – а лучше больше!



Нашим подопытным стал кроссовер среднего класса Haval H7, оснащенный колесами с размерностью шин 225/65 R17 – как раз то, что нужно! Паспортное давление, указанное на табличке-шильдике на средней стойке, – 230 килопаскаль. Оно же – 2,3 бара, если кому-то в таком формате привычнее.



Из полностью спущенного состояния до нормы «СПЕЦу» потребовалось 3 минуты 30 секунд. С минимальным шумом нераздражающей тональности, с едва теплым воздухом из продувочных щелей. С полностью холодным штекером питания, что говорит о качественном контакте и отсутствии локальных точек падения напряжения.



Четыре колеса подряд BERKUT SPEC-19 накачал за 15 минут 20 секунд. И это далеко до предела интервала непрерывной работы в 25 минут, обозначенного в инструкции!



Кстати, иногда проверка может показать не недостаток, а избыток давления – в этом случае его легко стравить с помощью клапана-дефлятора на шланге. Правда, без подключения к 12 вольтам все равно не обойтись, поскольку питание нужно для измерительной части и дисплея.



Если в процессе пошел дождь, то можно прикрыть крышку. Выходящий шланг не позволит закрыться полностью, что надежно защитит электронику устройства от влаги и не даст цилиндрам перегреться.



Масса «сундучка» – 2,8 килограмма. Рукоятка складывается с небольшим усилием, что гарантирует отсутствие стуков из багажника на дорожных неровностях. Устойчивость при транспортировке, а также при работе обеспечивают четыре цепкие эластичные резиновые ножки на днище.



Ну и под конец мы решили попробовать сравнить BERKUT SPEC-19 как корпусную модель с автоотключением и питанием от прикуривателя с наиболее близкой ему по производительности и давно известной мощной моделью BERKUT R17, имеющей открытую компоновку, одноцилиндровую схему, ручное отключение со стрелочным манометром и питание от клемм аккумулятора.



Близость характеристик в плане литровой производительности свидетельствует в пользу героя этого обзора. R17 выдает 55 литров в минуту, а SPEC-19 – 49 литров в минуту. Проигрыш новинки – всего 12%, но за этот незначительный проигрыш мы имеем автоотключение, цифровую индикацию и отсутствие необходимости открывать капот, чтобы подключить к батарее «крокодилы»!



Сравним модели в реальных условиях на одинаковых колесах 225/65 R17.



Накачиваем полностью спущенные колеса и снова засекаем время. R17 предсказуемо справился с той же задачей оперативнее – за 2 минуты 50 секунд. На 23% быстрее, чем SPEC-19. Тем не менее для многих такая разница не столь велика, чтобы лишаться ради нее удобства автоотключения и питания от прикуривателя! Тем более что на том же Haval H7 крайне неудобно расположен лючок плюсовой контактной клеммы аккумулятора – ему мешает нормально открываться впускной воздуховод, и накидывать «крокодил» очень неудобно. R17 с его витым шлангом и аналоговым манометром явно больше подойдет не городским жителям, а любителям серьезного автотуризма, джиперам, технарям, которые используют компрессор не только для колес и т.п. А городскому автовладельцу удобнее будет «СПЕЦ»!

