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  • Электрический автопарк: опыт 5 крупнейших компаний мира

Электрический автопарк: опыт 5 крупнейших компаний мира

29.08.2023 100 1 0

За прошлый год в мире было реализовано порядка 10 миллионов электромобилей – к слову, в 100 раз больше, чем 10 лет назад. Однако это число все равно незначительно по отношению к количеству автомобилей. 

Активная замена машин с ДВС на электромобили пока что возможна только благодаря поддержке со стороны государства. Правительства многих стран уделяют этому внимание –дают всевозможные льготы водителям экотранспорта и вкладываются в развитие электрозарядной инфраструктуры. Однако очевидно, что точечные льготы и голый энтузиазм любителей электромобилей не сделает этот вид транспорта «новым черным». Следующим логичным этапом развития этой индустрии должно стать внедрение электротранспорта в обычную жизнь.  

Массовое внедрение электромобилей должно в первую очередь происходить в парках государственных структур и крупных компаний – у них издержек будет меньше. Например, в аэропортах, почтовых доставках, а также такси, каршеринге, логистических компаниях и т.д. На Западе это активно практикуется – например, IKEA и Siemens в США перешли на электротранспорт еще 2 года назад. 

Мы собрали подборку 5 крупных компаний Европы и Америки, которые уже перевели свой парк на электро и успешно продолжают свою работу:

Аэропорт Heathrow

Знаменитый аэропорт Лондона стал внедрять электромобили еще 5 лет назад, а к 2020 году переоборудовал весь свой парк. Один из самых загруженных аэропортов мира изначально закупил около 60 электромобилей. Для них была построена зарядная инфраструктура – 79 зарядок от 22 до 50 кВт. Это одна из первых европейских компаний, которая поучаствовала в акции EV100

FedEx

Американская логистическая компания обещает к 2040 году совсем отказаться от транспорта на ДВС. К слову, еще в 1994 году они презентовали свою первую машину на свинцово-кислотном аккумуляторе, а в 2003 стали первой компанией, которая использовала гибриды в службе доставки. FedEx также принимают участие в развитии инфраструктуры и уже установили больше 500 зарядных станций в Калифорнии. 

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AT&T

Американский телекоммуникационный конгломерат начал «озеленять» свой парк еще в 2008 году. Началось все со 105 машин с яркими опознавательными знаками, которые разъезжали по 30 городам Америки с целью продвижения идеи экотранспорта. На сегодняшний день выбросы AT&T по Scope 1 (уровень выбросов предприятия при производстве по классификации углеродной нейтральности) – 51%. К 2035 году компания планирует уменьшить этот показатель на 76% за счет оптимизации маршрутов и более активного перехода на электромобили. 

DHL

В 2020 году автопарк логистической компании DHL состоял из электромобилей на 18%, их использовали для обслуживания last-mile доставок. Однако к 2030 году компания планирует увеличить долю своего электротранспорта до 60%. Ожидается, что к тому времени международный парк DHL будет составлять 80 000 электромобилей. В прошлом году компания заявила о планах внедрить в свой парк 12 полностью электрических самолетов. 

Amazon

Крупнейшая американская e-com платформа обещает к 2040 году полностью отказаться от машин с ДВС и пополнить свой парк 100 000 электромобилей. В этом году в парк поступило уже 5000 машин. Недавно распространение началось и в немецком офисе компании – первые 300 электрофургонов были запущены в Германии в июле. 

Как электрифицировать свой корпоративный парк

Купить нужное количество электромобилей – несложная задача. А вот оснастить этот парк зарядными станциями самостоятельно может быть непросто – слишком много тонкостей. Поэтому лучше обращаться к профессионалам – операторы электрозарядных станций помогут оперативно и без издержек перевести ваш парк на электротранспорт. 

Sitronics Electro помогает бизнесу оборудовать собственный электропарк: рассчитывает и устанавливает необходимое количество ЭЗС с индивидуальным тарифом, дает скидки на станциях своей сети, предоставляет доступ к софту, с помощью которого можно мониторить состояние станций и управлять ими удаленно, а также обеспечивает круглосуточную техподдержку и обслуживание станций. 

Еще в 2021 году оператор установил и запустил зарядную инфраструктуру для маршрутного такси в Нижнем Новгороде – 3 медленных зарядки (AC) в автопарке и 2 быстрых (DC) в городе по маршруту такси. В итоге за 1680 зарядных сессий за год было израсходовано 23,7 тыс. кВт*ч. 

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Мировой тренд подтверждает, что переводить свой корпоративный парк на электро – просто, быстро, экологично и эффективно. Если вы хотите оборудовать свой автопарк электрозарядными станциями, обратитесь к операторам, которые предоставляют услугу и обеспечивают бесперебойную работу ваших станций. Так переход с обычных авто на электро станет быстрым и незаметным для процессов вашего бизнеса.

электромобиль

 

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1 комментарий
29.08.2023 12:32
Петя Иванов

Ожидал увидеть в "опыте" численное значение изменения корпоративных затрат на транспорт после обновления парка, в итоге прочитал листовку спонсора.

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