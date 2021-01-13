Сравнительно популярное у нас первое поколение Chrysler 300C, к сожалению, уже прошло точку невозврата. Недорогие варианты чаще заставляют думать о переварке прогнивших задних арок и капремонтах мотора и коробки, чем об удовольствии от вождения, а за хорошие просят под миллион рублей. И раз уж так сложилось, то при наличии этого миллиона можно смотреть в сторону второго поколения модели, которое успело, пусть и недолго, официально поприсутствовать на российском рынке. Наши коллеги из Авито Авто говорят, что машин в продаже очень немного, и дешевых вариантов нет: если учитывать экземпляры только с российской регистрацией, то цены начинаются примерно с 1,1 миллиона рублей. Ну а располагая суммой в 1,3 миллиона рублей, уже можно выбирать из самых лучших вариантов . Давайте взглянем, чем второе поколение 300C отличается от первого и насколько сложными могут быть его покупка и эксплуатация.

Второе поколение Chrysler 300C дебютировало в 2011 году, а до нас добралось еще примерно год спустя. Однако если предшественник получил пусть и ограниченную, но популярность благодаря своей грубоватой, но харизматичной внешности, и разошелся у нас официальным тиражом в 2 с небольшим тысячи машин, то продажи преемника оказались чуть ли не на порядок ниже. Поэтому продержался в России он всего пару лет – уже в 2014 модель исчезла как раз из-за неудовлетворительных продаж. Вдобавок она уже не застала пору умеренных пошлин до 2008 года – а ведь «первых» 300C у нас много еще и благодаря частному серому импорту. Свежие машины везти под полную пошлину было уже бессмысленно, так что штучные предложения до миллиона рублей включительно подразумевают белорусский, армянский и какой угодно еще учет, не позволяющий нормально ездить на автомобиле в России. Вдобавок стоит помнить, что такие машины обычно покупались в США битыми и привозились для восстановления. В общем, экономия 300 тысяч кажется крайне сомнительной, тем более что цены на «дилерские» машины не выглядят высокими. В свое время 300C стоил новым 2,3 миллиона рублей, а сейчас подешевел вдвое, что смотрится вполне пристойно на фоне иных десятилетних «бюджетных седанов», которые сейчас пытаются продать по цене покупки.



Chrysler 300C 2011–15



Выдающейся коррозионной стойкостью 300С не отличался и в первом поколении, а второе унаследовало эту особенность. Речь, разумеется, идет не о серьезных кузовных проблемах: до них эти машины еще не дожили в силу и возраста, и остаточной стоимости. Однако мелочей хватает: в основном мелкие очаги коррозии появляются на кромках кузовных элементов. Низы дверей, внутренние кромки капота, завальцовка колесных арок – все эти зоны нужно осматривать с особым пристрастием. Специфической болезнью стала ржавчина, выползающая из-под наружных дверных ручек, особенно передних: здесь она тоже зарождается на кромке отверстия для крепления ручки и расползается в обе стороны – и наружу, и внутрь двери. Двери из-за этого даже меняли по гарантии целиком, с переносом начинки в новый элемент. Дополнительный нюанс, связанный с такой заменой, – табличка с VIN, наклеенная на водительскую дверь: ее либо переклеивали, либо просто отдавали владельцу, так что стоит убедиться в ее наличии.

Типовые эксплуатационные дефекты тоже никто не отменял, а вдобавок глубокие сколы на капоте, порогах, арках и рамке лобового стекла могут «зацвести» довольно быстро. Крышка багажника лишена площадки номерного знака – здесь внимание стоит обратить только на зону вокруг эмблемы и дополнительного стоп-сигнала. Полы салона будет нелишним проверить на сухость: опциональная панорамная крыша нечасто получает нарекания из-за протечек, но проблемы все же возможны. Ну и днище тоже потребует внимания: дорожный просвет всего в 140 мм обеспечивает владельцу нескучную жизнь зимой и ограничения летом, и небольшие повреждения здесь вполне вероятны.

Chrysler 300C 2011–15



С учетом склонности к появлению очагов коррозии особенно важно найти машину без крупных ДТП в истории. Хорошей новостью здесь будет уже упомянутый в начале возраст: в России практически невозможно встретить автомобиль, купленный битым с аукциона в США. Все машины здесь «белые», так что можно не тратиться на проверку истории по Carfax и ограничиться проверкой с помощью местных сервисов, таких как Автотека, чтобы убедиться в отсутствии серьезных аварий, юридических ограничений, запретов и прочего. Однако есть и ложка дегтя: это цена и доступность кузовных запчастей. Судя по объему вторичного рынка, второе поколение 300C стало у нас редкостью почище иной Alfa Romeo, так что рассчитывать на разборки не стоит совершенно. А некоторые кузовные запчасти и внешние детали вроде оптики стоят совсем негуманных денег. Если для капота доступны неоригинальные заменители за 13-25 тысяч, а переднее крыло тем же методом можно купить за 4 тысячи, то крышку багажника придется заказывать с зарубежных разборок, поскольку цена в 70 тысяч никак не соответствует ожиданиям. Бампер даже в неоригинальном исполнении стоит около 25 тысяч, а задний вообще не имеет замен и обойдется в 50 тысяч рублей. Тем, кто не поменял ржавеющую дверь по гарантии, остается лишь перекрашивать имеющуюся: покупать «бэушную» за 15 тысяч смысла нет, а новая стоит под сотню тысяч. Фары тоже крайне дороги: биксеноновая головная оптика имеет шестизначный ценник. Впрочем, в мире 300C – никакой не эксклюзив (в Италии он вообще продавался как Lancia Thema), и опыт показывает, что практически все можно заказать по умеренным ценам с зарубежных разборок. Правда, придется поискать и подождать.

Chrysler 300C 2011–15



Платформа Chrysler LD – производная от LX, на которой базировался 300C первого поколения. Однако владельцы при продаже часто пишут более просто: «передняя подвеска от Mercedes W220, задняя от W211». И они, надо сказать, не врут, конструкции подвесок здесь действительно те же: двухрычажка впереди и многорычажка сзади. Более того, и в ремонте запчасти от Daimler могут быть полезны: те же сайлентблоки подбираются от Mercedes, что в некоторых случаях оказывается и дешевле, и проще. А вот переработка подвески означает, что унификации деталей с первым поколением нет, так что рассчитывать на его популярность не стоит. Этим объясняется нехватка неоригинальных компонентов, из-за которой ремонт может быть накладным. Например, передний нижний рычаг в сборе с шаровой опорой стоит около 40 тысяч, а отдельно шаровая не предлагается. Оригинальный передний амортизатор стоит 18-20 тысяч, и примерно за те же деньги можно купить деталь от Bilstein. А вот стойки стабилизатора здесь идентичны с первым поколением, так что их можно купить не по 5 тысяч, а от 500 рублей за штуку. Сзади накладными могут быть рычаги, которых здесь по пять на одну сторону: платить по 4-8 тысяч за каждый многим не нравится, что и заставляет подбирать сайлентблоки. Амортизаторы здесь дешевле: около 12 тысяч за штуку, а об отсутствии у нас регулируемых амортизаторов можно не жалеть, все равно платить по 45 тысяч за один стали бы единицы. В общем, уделить внимание подвеске при осмотре машины определенно стоит: немецкий конструктив не означает никаких поблажек с точки зрения ассортимента неоригинала, а переборка запущенной подвески влетит в копеечку.

Chrysler 300C 2011–15



Тормоза перекочевали на второе поколение с предшественника с небольшими изменениями: например, тормозные механизмы с дисками взаимозаменяемы. Вариантов тормозов несколько в зависимости от мотора: так, базовые машины довольствуются простыми передними однопоршневыми суппортами с плавающей скобой и 320-миллиметровыми дисками, но по мере роста мощности суппорты дорастают до двух- или четырехпоршневых, а диаметр дисков – до 360 мм. Для российских машин это, впрочем, не слишком актуально, ведь у нас возможности выбора двигателя не было, а значит, и о мощных тормозах можно вести речь лишь с точки зрения возможного тюнинга. Зато цены на расходники вполне приемлемые: например, диски можно купить за 5-6 тысяч, причем за эти деньги доступен как оригинал, так и качественные аналоги. Рулевое управление на втором поколении 300C получило электрогидравлический усилитель вместо чисто гидравлического, и ему стоит уделить внимание при проверке машины. Дело главным образом в стоимости электронасоса, вплотную подбирающейся к сотне тысяч рублей. Повышенная шумность или вибрации при работе – повод для хорошего торга. А вот восстановленная рейка стоит дешево, на уровне стоимости ремонта – примерно 20-25 тысяч.

Chrysler 300C 2011–15



Выбирать коробку передач покупателям 300C не приходилось: это в любом случае был автомат. В нашем случае это безальтернативная коробка 8HP45 от ZF – такая же, как на родственном масл-каре Dodge Challenger. Восьмиступенчатый автомат вполне неплох с точки зрения надежности и ресурса, но довольно сложен по конструкции и дорог в ремонте – об этом нужно помнить как при покупке, так и при эксплуатации. Явно проблемный агрегат выдаст себя воем и гулом, но даже если коробка работает тихо, на диагностике экономить на стоит. Как и положено современной АКП, 8HP45 требовательна к чистоте масла, так что лучше менять его каждые 30-40 тысяч километров и не экономить на замене фильтра в поддоне, чтобы надеяться на ресурс в 200-250 тысяч до первого вскрытия.

Chrysler 300C 2011–15



Из всего многообразия моторов, устанавливавшихся под капот 300C, для нас актуален только один: 3,6-литровая V-образная «шестерка» семейства Pentastar. Само собой, в США на модель ставили моторы V8 HEMI на 5,7 и 6,4 литра, а в Европе предлагался трехлитровый дизель, но в Россию все это ожидаемо не привезли – не та емкость рынка. Впрочем, V6 вполне покрывает запросы подавляющего большинства владельцев: она безо всякого наддува выдает 286 лошадиных сил. О транспортном налоге в 40 тысяч рублей говорить не будем – хорошо хоть, что расход при желании можно уложить в 15 литров на сотню. Сам по себе мотор с индексом 9ERB весьма современный – концерн FCA внедрил эту линейку Pentastar в 2010 году. Само собой, двигатель полностью алюминиевый, с цепями в приводе ГРМ, гидрокомпенсаторами и фазорегуляторами на впуске и выпуске, но при этом с обычным распределенным впрыском. Содержать его тоже вполне посильно: обслуживание ГРМ обойдется в 12-15 тысяч без учета стоимости работы, фазорегулятор можно купить оригинальным за 7-8 тысяч, форсунки – по 5 тысяч за штуку и так далее. В общем, мотор не потребует слишком много денег и при этом имеет все шансы пройти более 300 тысяч километров при хорошем обслуживании.

Chrysler 300C 2011–15



Ну а теперь, кратко разобравшись с тем, что может предложить владельцу Chrysler 300C второго поколения, можно сделать вывод о целесообразности покупки и сформировать портрет оптимального экземпляра. На фоне «предка» этот седан выглядит современнее и дороже, пусть часть харизмы по мере взросления он и растерял. Зато при взгляде на эту машину ни у кого не возникнет вопроса, за что был уплачен миллион, а техническая простота обещает неплохой остаточный ресурс даже с учетом возраста, приближающегося к 10 годам. Ну а ломать голову над выбором особо не придется: на рынке еще реально найти ухоженный автомобиль с пробегом до 150 тысяч километров от первого собственника – примерно вот такой. И если все обещания продавца окажутся правдой, 300C можно считать очень неплохим способом войти в американскую автомобильную культуру. А там, глядишь, и до V8 HEMI недалеко.

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