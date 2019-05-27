Если водитель не вписан в полис ОСАГО: что будет при остановке инспектором или при ДТП?

Если водитель не вписан в полис ОСАГО: что будет при остановке инспектором или при ДТП?

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Если езда без полиса ОСАГО – нарушение, в наказуемости которого не сомневается никто, то по поводу ответственности за то, что машиной управляет водитель, не вписанный в страховку, есть некоторые необоснованные домыслы. Особенно популярно ничем не подкрепленное предположение о том, что такая езда допустима, если рядом с водителем сидит владелец автомобиля или другое лицо, вписанное в полис ОСАГО. Почему эта догадка ошибочна, что в этом случае будет при встрече с инспектором, и чем чревато ДТП, в котором виновник не вписан в страховку?
 
Что будет, если инспектор остановит водителя, не вписанного в страховку?

Самый простой сценарий – это ситуация, когда инспектор останавливает водителя, не вписанного в полис ОСАГО. Разумеется, такая езда – это административно наказуемое деяние. Ответственность за него предусмотрена частью 1 статьи 12.37 КоАП, которая гласит:



Можно ли избежать наказания, если в машине есть ее владелец?

Существует довольно распространенное заблуждение, что автомобилем можно управлять, будучи не вписанным в страховку, если рядом сидит его владелец или другое лицо, указанное в полисе ОСАГО. Однако на самом деле это не так – никаких подобных формулировок или исключений, допускающих управление машиной в таких условиях, нет. То есть, если водитель не вписан в число лиц, допущенных к управлению автомобилем в полисе ОСАГО, он ни при каких условиях не может законно ездить на этом автомобиле.

Можно ли сказать, что забыл полис дома?

Еще одна идея, которая приходит в голову водителям, не вписанным в страховку при встрече с инспектором – сделать вид, что полиса ОСАГО просто нет при себе. Однако и эта «хитрость» не поможет. Во-первых, инспектор может проверить, вписан ли водитель в страховку на автомобиль – сейчас это можно сделать на официальном сайте РСА (Российского союза автостраховщиков), просто указав номер машины, а затем данные водительского удостоверения.

Но даже если представить, что инспектор поверил водителю на слово, езда без наличия при себе полиса ОСАГО наказывается согласно части 2 статьи 12.3 КоАП:



То есть, штраф, предусмотренный за это нарушение, идентичен тому, что применяется для водителей, не вписанных в страховку.

Что будет, если водитель, не вписанный в страховку, попадет в ДТП?

Однако довольно небольшие штрафы за езду без включения в страховку – не самое неприятное из того, с чем может столкнуться беспечный водитель. Гораздо хуже, если по его вине произойдет ДТП.


Иска со стороны страховой компании будет законным и гарантированно выигрышным – ведь такая возможность прямо предусмотрена пунктом «д» части 1 статьи 14 Федерального закона «Об ОСАГО» № 40 от 25.04.2002. Согласно этому пункту, «к страховщику, осуществившему страховое возмещение, переходит право требования потерпевшего к лицу, причинившему вред, в размере осуществленного потерпевшему страхового возмещения, если указанное лицо не включено в договор обязательного страхования в качестве лица, допущенного к управлению транспортным средством (при заключении договора обязательного страхования с условием использования транспортного средства только указанными в договоре обязательного страхования водителями)». Проще говоря, страховая компания отсудит у виновника ДТП всю сумму, которую она затратила на компенсацию ущерба потерпевшим. И это куда более серьезная причина не садиться за руль машины, в полисе на которую нет вашей фамилии.

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