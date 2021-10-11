Езда по обочине: что за это грозит и почему штраф – еще не самое страшное

Езда по обочине – одно из самых популярных и одновременно ненавидимых нарушений, которое порождает пробки, дорожные конфликты и народную борьбу с обочечниками. При этом далеко не все помнят, какое наказание предусмотрено за такое нарушение. Но штраф – это далеко не самое неприятное, с чем может столкнуться нарушитель. Давайте разберемся, чем чревата езда по обочине, помимо ненависти окружающих.

Почему нельзя ездить по обочине?

Для начала кратко напомним, почему нельзя ездить по обочине. Ведь дорога, согласно ПДД, включает в себя обочины, а из определения обочины в Правилах можно вырвать часть, гласящую, что это «элемент дороги, <…> используемый для движения». Но внимание стоит обратить на концовку того же определения: она уточняет, что это элемент дороги, используемый для движения в соответствии с Правилами. Нас в них интересует глава 9, регламентирующая расположение транспортных средств на проезжей части. Пункт 9.9 этой главы указывает, что «запрещается движение транспортных средств по разделительным полосам и обочинам».

Как распознать обочину, по которой нельзя ехать?

Некоторые обочечники необоснованно оправдываются тем, что на дороге нет сплошной линии разметки, официально отделяющей обочину от полосы. Однако отсутствие полосы не отменяет запрета, ведь обочина, согласно ПДД, это «элемент дороги, примыкающий непосредственно к проезжей части на одном уровне с ней, отличающийся типом покрытия или выделенный с помощью разметки 1.2». То есть, грунтовая или любая другая неасфальтированная обочина, не отделенная разметкой, все равно остается обочиной, и ехать по ней нельзя. Ну а сплошная линия разметки 1.2, обозначающая край проезжей части, используется как раз в тех случаях, когда обочина имеет асфальтовое покрытие.

Для чего можно выезжать на обочину?

Правила гласят, что линию разметки 1.2 пересекать запрещается, но тут же дают оговорку: линию 1.2 допускается пересекать для остановки транспортного средства на обочине и при выезде с нее в местах, где разрешена остановка или стоянка. Ведь пункт 12.1 прямо разрешает остановку и стоянку транспортных средств на правой стороне дороги на обочине.

Еще одно исключение для выезда на обочину содержится в пункте 8.8 ПДД. Он указывает, что «если при развороте вне перекрестка ширина проезжей части недостаточна для выполнения маневра из крайнего левого положения, его допускается производить от правого края проезжей части (с правой обочины)», уступив дорогу попутным и встречным транспортным средствам.

Кроме того, упомянутый ранее пункт 9.9 ПДД, запрещающий движение по обочине, тоже содержит исключения. Он уточняет, что допускается «подъезд по кратчайшему пути транспортных средств, подвозящих грузы к торговым и другим предприятиям и объектам, расположенным непосредственно у обочин <…> при отсутствии других возможностей подъезда», при условии обеспечения безопасности движения. Здесь стоит обратить внимание на слова «по кратчайшему пути» и «при отсутствии других возможностей подъезда»: проехать сотню метров по обочине мимо пробки до нужной точки все равно нельзя.

Кто может двигаться по обочине?

Как видно, обычным автомобилистам двигаться по обочинам запрещено практически всегда, но есть категории исключения. Давайте их обозначим.

Прежде всего, по обочинам могут двигаться пешеходы. Пункт 4.1 разрешает это делать при отсутствии тротуаров, а также переходных и велопешеходных дорожек, при этом вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами. Более того, по обочинам разрешено водить даже группы детей – в светлое время суток и только в сопровождении взрослых.

Пункт 9.9 содержит еще одно исключение: в нем указано, что по обочине допускается движение машин дорожно-эксплуатационных и коммунальных служб.

Следующая «льготная» категория – велосипедисты: пункт 24.2 разрешает движение по обочине велосипедистов в возрасте старше 14 лет в случае, если отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться по ним или по правому краю проезжей части.

Пункт 25.2. ПДД допускает, что двигаться по обочине могут гужевые повозки (сани), верховые и вьючные животные, если это не создает помех пешеходам.

Ну и последнее исключение содержится в пункте 24.7: он разрешает движение мопедов по обочине, если это не создает помех пешеходам.

Какое наказание предусмотрено за езду по обочине?

Езда по обочине наказывается по части 1 статьи 12.15. Она указывает, что «<…> движение по обочинам <…> влечет наложение административного штрафа в размере 1500 рублей. При этом на такой штраф распространяется возможность оплаты со скидкой 50%.

Почему штраф – не главная из возможных проблем для обочечника?

Штраф в полторы тысячи, да еще и со скидкой, многие обочечники воспринимают как «плату за проезд без очереди», чтобы не стоять в пробке. Но штраф – пустяк по сравнению с тем, что при аварии обочечник в любом случае будет признан виновным и будет чинить машину за свой счет. Мы подробно рассказывали о том, что часть 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 20 от 25 июня 2019 года полностью лишила приоритета водителей, двигающихся по обочине в нарушение ПДД. Вот как это звучит.

Водитель транспортного средства, движущегося в нарушение ПДД РФ по траектории, движение по которой не допускается (например, по обочине, во встречном направлении по дороге с односторонним движением), либо въехавшего на перекресток на запрещающий сигнал светофора, жест регулировщика, не имеет преимущественного права движения, и у других водителей (например, выезжающих с прилегающей территории или осуществляющих поворот) отсутствует обязанность уступить ему дорогу.

Таким образом, если водитель, например, поворачивает или просто выезжает на обочину для остановки, а в него врезается автомобиль, движущийся по обочине, вина будет возложена на того, кто нарушил правила. Никаких поправок на то, что поворачивающий водитель «не уступил дорогу» или «не обеспечил безопасность маневра», сделано не будет. Поэтому тем, кто едет по обочине, стоит помнить о возможных финансовых последствиях, выходящих за рамки штрафа.