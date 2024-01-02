Не так давно мы пытались понять, можно ли сэкономить на транспортном налоге на автомобиль, который не эксплуатируется или эксплуатируется нерегулярно, и выяснили: да, не платить налог можно , но иногда эти попытки сэкономить не оправданы. То есть, если вы купили старую мощную машину и ездите на ней в солнечные летние дни, то платить налог все равно придется по полной ставке, без скидок на возраст и годовой пробег. В этот момент некоторые задались вопросом: а где-то бывает иначе? Туристический вояж дал ответ на этот вопрос: да, бывает. Вот, например, какие «налоговые поблажки» есть в отдельно взятой стране – Мальте.

Автомобиль выходного дня

Если для нас автомобиль выходного дня – это условное название, то на Мальте – вполне себе официальный термин. Автомобили, соответствующие требованиям, можно зарегистрировать на условиях «машины выходного дня», а точнее, «автомобиля, который можно эксплуатировать в выходные и в дни государственных праздников». Требований немного: машина должна выбрасывать в атмосферу больше 201 г/км углекислого газа по расчету цикла NEDC или больше 221 г/км по циклу WLPT. Проще говоря, должна быть неэкологичной – то есть, старой или иметь под капотом мотор солидного объема. Кстати, в качестве «транспортного средства выходного дня» можно зарегистрировать и мотоцикл с мотором объемом более 800 кубических сантиметров.

Чтобы зарегистрировать машину в новом статусе, достаточно подать заявление в транспортный департамент, который его одобрит. После одобрения владельцу выдадут номера особого формата: с красными буквами на белом фоне вместо обычных черных. Однако вместе с номерами владелец получает и ограничения: как мы уже поняли, ездить на машине с красными номерами можно только по выходным и официальным праздникам. В остальное время автомобиль нельзя не только эксплуатировать, но даже парковать на дороге – полиция не станет разбираться, в какой день он сюда приехал. В общем, парковка – только во дворе дома или в гараже.



В чем выгода, спросите вы? В деньгах. За автомобили с красными номерами нужно уплатить только 40% от суммы ежегодного регистрационного налога. Учитывая, что сумма налога рассчитывается, исходя из объема двигателя (для машин, зарегистрированных до 2009 года) или экологического класса (для тех, что встали на учет после 2009 года), и может доходить до 1125 евро за бензиновую и 1225 евро за дизельную машину, экономия выглядит существенной. А подход со стороны государства – честным: меньше ездишь – меньше платишь за свой Ford Mustang в гараже.

А что если схитрить, уже подумали некоторые? Ответим сразу: не стоит. За выезд в будний день на красных номерах предусмотрен штраф в двукратном размере суммы налога, но не более 2500 евро, либо тюремное заключение на срок до 6 месяцев, либо и то и другое вместе. Дисциплинирует.

Гаражное хранение

Термина «garaging» в русском языке нет – ну, по крайней мере, в нужном смысле. Хранить машину в гараже вам никто не запрещает, но пока она не снята с учета, транспортный налог на нее платить придется как на эксплуатируемую. В мальтийском законодательстве есть своя альтернатива снятию с учета – «garaging», то есть постановка автомобиля на длительное хранение без эксплуатации. Схема схожа с нашей: если вы планируете надолго поставить машину на прикол в связи с поломкой, отъездом или чем угодно еще, то известите об этом департамент транспорта. С вас возьмут 10 евро пошлины, заберут номера (и порежут их на части, если они не эксклюзивные) и ПТС и отпустят с миром – а на время «гаражинга» автомобиля перестанут начислять на него регистрационный налог. На время бездействия машины вместо старых документов на автомобиль выдадут новые, с пометкой «vehicle garaged».

Ну а когда придет пора доставать машину из гаража, все повторится в обратном порядке: заявление, 10 евро пошлины, 70 евро за выдачу новых номеров взамен уничтоженных – и можно выезжать на дорогу. Надо только подумать заранее, стоит ли овчинка выделки: налог на старую малолитражку составляет 117 евро в год.

Классические автомобили

Еще одна категория «льготных» автомобилей – это та техника, что попадает в категорию «ретро». По мальтийским правилам на статус ретроавтомобиля может претендовать все, что старше 30 лет. Да-да, ваша Mazda 626, на которой вы ездите каждый день и ничего не подозреваете, на Мальте уже относится к категории автомобильной классики.

Праворульные Лады здесь — явно из тех партий, что отправлялись в Англию

Впрочем, возраст – далеко не единственный критерий, по которому автомобилю присвоят высокое звание «винтажного». Роль играет и состояние машины: для одобрения заявки на статус «ретро» автомобиль осматривает специальная профильная комиссия. Оценивается не только фактическая сохранность, но и соответствие автомобиля заводскому состоянию – тюнинг или стайлинг вроде клин-лука недопустимы. Критериев оценки достаточно много: поводом для отказа могут быть не только нештатные динамики аудиосистемы в салоне, но и, например, неоригинальная окраска, не соответствующая духу времени. Да, перекрасить машину можно – но только в тот цвет, который соответствует эпохе. То есть, классический Mini можно перекрасить из красного в синий, но вот голубой металлик или розовый перламутр автоматически лишают машину шансов на получение классического статуса.

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Владелец машины, одобренной комиссией, получает специальные номера: с серебристыми буквами на черном фоне. Главная выгода от этой процедуры – само собой, денежная. Автомобиль на черных номерах полностью освобождается от уплаты ежегодного регистрационного налога. Единственная статья формальных расходов помимо страховки – это 8 евро пошлины в год.

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Правда, как и в случае с красными номерами, за выгодой следуют и ограничения. Прежде всего, классический автомобиль можно использовать только в личных целях – запрещена коммерческая перевозка грузов и пассажиров, сдача внаем и все, что связано с получением финансовой выгоды. Но это не самое важное. Главное ограничение касается пробега: автомобиль на черных номерах может проезжать в статусе классического не более 3000 километров в год. Если на ежегодном техосмотре выяснится, что пробег за год превысил 3 тысячи, машина сохранит классический статус и черные номера, но вот регистрационный налог придется уплатить в полном объеме. А если вдруг выяснится, что владелец ретроавтомобиля использовал его в любых других целях, кроме личного пользования… Штраф до 2500 евро и до 6 месяцев тюрьмы – вы же помните?

Что еще есть интересного?

Помимо возможности получить красные или черные номера Мальта предлагает и широкий выбор обычных номерных знаков. Различаются они по формату и размерам, а также применяемым шрифтам. Загибайте пальцы: тип А – номерной знак размером 52х11 см, тип В – 25х20 см, тип С – 28х20 см, тип D – 34х20 см, тип F – 30,5х15,5, тип Н – 30,5х11 см. Добавьте сюда еще два мотоциклетных формата – тип Е размером 24х13 см и тип G размером 19х13 см, и вы получите весьма пеструю картину того, с чем приходится работать дорожным камерам.

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А ведь форматы номеров – это еще не все. Мальта – одна из тех стран, что легализовали приобретение персонализированных и уникальных номерных знаков. Если вам это неинтересно, то за 70 евро вы получите комплект обычных номеров, где будет 3 случайных цифры и 3 буквы. Если хотите выбрать что-то запоминающееся, то пожалуйста: всего за 200 евро можно самому собрать доступную комбинацию из трех цифр и трех букв.

Политическим деятелям, видимо, положены особые знаки отличия, но если новый Range Rover с металлическим геральдическим щитом вместо номера не удивил, то немолодой Superb 1,9 TDI с регистрацией такого порядка — да 1 / 2 Политическим деятелям, видимо, положены особые знаки отличия, но если новый Range Rover с металлическим геральдическим щитом вместо номера не удивил, то немолодой Superb 1,9 TDI с регистрацией такого порядка — да 2 / 2

Ну а за 1500 евро можно купить абсолютно любую комбинацию цифр и букв длиной от 1 до 9 символов, даже с точкой в качестве знака препинания. Например, своими глазами удалось увидеть номерные таблички «8», «00000», «00», «74» и многочисленные номера с надписями вроде «ROBERT», «SV», «911TOY» и так далее.

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Да-да, пока арабские шейхи платят миллионы долларов за уникальные номера с одним-двумя символами, и даже англичане умудряются брать за это сотни тысяч фунтов, на Мальте почувствовать себя шейхом можно всего за 1500 евро. Главное – успеть урвать красивый номер, пока его не выкупил другой низкобюджетный шейх.