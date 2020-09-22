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  • Главное, чтобы ничего не текло: стоит ли покупать Opel Mokka за 800 тысяч рублей

Главное, чтобы ничего не текло: стоит ли покупать Opel Mokka за 800 тысяч рублей

22.09.2020 549 0 0

Мы уже рассуждали о покупке компактного кроссовера дешевле миллиона рублей: в этой ценовой категории можно найти, например, Nissan Juke, Mitsubishi ASX или Skoda Yeti. Однако если продажи того же Juke прервались досрочно, но потом продолжились, то еще один представитель класса после успешного старта финишировал досрочно – это был Opel Mokka. Сейчас эти машины, по данным наших коллег из Авито Авто, неплохо сохраняют остаточную стоимость: к покупке не подступиться без 600 тысяч, а за хороший экземпляр придется отдать около 800. Чем Opel смог привлечь аудиторию, чем продолжает привлекать ее сегодня на вторичном рынке и на что стоит обратить внимание при покупке?

 

В России Opel возлагал на Mokka немалые надежды: к нам машину привезли через полгода после дебюта, в 2012 году, и она действительно стала популярной. До топов продаж дело, конечно, не дошло, но в своем «младшем» классе Mokka не терялась, успешно конкурируя с теми же Nissan Juke и Mitsubishi ASX. В истории кроссовера даже была кратковременная локализация на «Автоторе», которая, впрочем, не слишком-то повлияла на цены. Но карьера модели вышла короткой: уже весной 2015 года Opel объявил об уходе с российского рынка, так что Mokka пробыла в продаже даже меньше, чем Astra. Однако этих неполных четырех лет хватило для того, чтобы сформировать вторичный рынок, на который до сих пор поглядывают те, кто не успел купить Mokka «вовремя». С чем им придется иметь дело?

Opel Mokka 2012–16

Для появления серьезных проблем с кузовом пока рановато – возраст не тот. Имеющиеся дефекты обычно связаны с ДТП, мелкими и не очень. Как и в случае с Nissan Juke, у Mokka была обширная женская аудитория, что вкупе с небольшим стажем могло пополнять историю машины у страховых компаний. Так что замененные бамперы и перекрашенный капот – пустяки, если не затронута силовая структура. Возрастные проблемки – это прежде всего сколы и зарождающаяся коррозия, которую можно поискать на том же капоте, рамке лобового стекла, в полостях колесных арок и под пластиком арок и порогов, которым Mokka укрыта понизу. Особенно внимательным стоит быть непосредственно к точкам крепления пластиковых молдингов. Разумеется, хромированные детали мутнеют и облезают, причем у Mokka помимо фальшрадиаторной решетки и молдинга крышки багажника этой напасти подвержены окантовки противотуманных фар. В салоне то же самое нередко происходит с хромированными окантовками колодцев приборной панели и воздуховодов, а снаружи – на дверных ручках, которые в некоторых исполнениях тоже могут быть блестящими.

Opel Mokka 2012–16
Чуть более неприятные и затратные проблемы могут проявиться все на той же двери багажника. Если рыжие потеки из-под пластикового молдинга – это обычно не кузов, а ржавеющий крепеж подсветки номера, то вот облезание нижней кромки пятой двери из-за соприкосновения с бампером или наледью на нем – это уже повреждение ЛКП. В салоне стоит проверить сухость полов: уплотнители еще должны быть в порядке, но возможные проблемы с дренажем климатической системы никто не отменял. Кроме того, изредка встречаются случаи подтекания воды с крыши – обычно это конденсат, а не крепления рейлингов. Ну а под машиной оптимально увидеть не ржавые элементы подвески и поверхностную коррозию днища, а антикор, хотя бы позапрошлогодний. Кстати, одной из «фирменных особенностей» Mokka всегда был ее низкий передний бампер, который к тому же был украшен резиновой «губой». Во-первых, тем, кто не хочет ее снимать, Opel с 2013 года адресовал модифицированный, «поджатый» на 3 сантиметра бампер, увеличивающий просвет до земли. А во-вторых, стоит обратить внимание на подвеску – к ней и перейдем.
Opel Mokka 2012–16

Несмотря на новизну платформы, подвески Mokka достались самые простые. Впереди это классический МакФерсон, а сзади даже у полноприводных машин применена полузависимая скручиваемая балка. И пусть к энергоемкости и артикуляции подвески вопросы кое у кого были, зато ремонтопригодность здесь на высоте, а выбор запчастей достаточный. Передние рычаги с надписью GM вместо Opel можно купить тысяч за 6-7, неоригинальные – от 3, а сайлентблоки – как обычно, от 500-600 рублей. Шаровые опоры штатно меняются отдельно от рычагов и стоят по 2 тысячи за оригинал, как и стойки стабилизатора. Разумеется, здесь тоже можно сэкономить вдвое, выбрав приличный заменитель. Сзади с учетом наличия балки ломаться и вовсе практически нечему, а типовые детали вроде ступичных подшипников и амортизаторов недороги – от тысячи рублей. Разве что выбор сайлентблоков балки невелик и неидеален, поскольку штатной замены почему-то не предусмотрено. Единственный нюанс, о котором мы упоминали выше, – это необходимость внимательно заказывать запчасти, поскольку стойки и пружины для более тяжелых полноприводных машин немного отличаются. Иногда лучше перепроверить артикулы деталей, чтобы не снижать и без того небольшой просвет под днищем и передним бампером.

К тормозам вопросов обычно минимум: здесь применены дисковые механизмы на обеих осях, и при качественном обслуживании они работают тихо и долго, а эффективность у них более чем достаточная для класса и массы автомобиля. По запчастям все тоже в порядке: штатные диски дороги и стоят около 10 тысяч за штуку, но качественный заменитель можно купить за 3-4 тысячи (задний – еще вдвое дешевле). Учитывая возраст машины, тормоза вряд ли могут преподнести большой сюрприз, но если ручник уже не работает, или суппорты намекают на свою «бесхозность», присмотритесь – может, и остальное обслуживалось так же. Это уже может быть чревато расходами: например, усилитель руля на большинстве машин гидравлический, и замена масла в нем – тоже процедура обязательная. Особенно с учетом того, что насос ГУР стоит около 20 тысяч и не имеет заменителей. Восстановленную рейку – как гидравлическую, так и механическую – для электроусилителя, можно купить тысяч за 15-20, а вот ремонт ЭУР – отдельная графа расходов. Кстати, лучше проверить не только работу гидравлической рейки, но и отсутствие течей: многие первые владельцы отмечали нелюбовь к холодам и склонность к течам при густом масле.
Opel Mokka 2012–16
Opel Mokka 2012–16

Трансмиссия у Mokka типичная для компактных кроссоверов: это либо базовый передний привод, либо полный с электромагнитной муфтой в приводе задних колес. Во втором случае риски вложений пока не очень велики, но объемы могут быть внушительными. Помимо карданов, подвесных подшипников и приводов стоит проверить состояние масла в муфте полного привода: она не любит плохого обслуживания, а при интенсивной работе особенно. Учитывая цену пакета фрикционов – под сотню тысяч рублей – целесообразным оказывается ремонт, но и он не будет очень уж дешевым. Еще одна точка, требующая внимания, – блок управления муфтой, который расположен там же, снизу, и электрика, включая разъемы, страдает от влаги и грязи. 

Возможность выбора коробки передач у Mokka есть: помимо шестиступенчатого автомата доступны и МКП. Правда, ситуация здесь все равно неоднозначная: когда мы подробно рассказывали о выборе подержанной Mokka, упоминали, что здесь та же дилемма, что и у Opel Astra J. Автомат 6T40 – агрегат, прямо скажем, неидеальный, хотя и его жизнь можно значительно продлить регулярной заменой масла раз в 50 тысяч и более-менее спокойной ездой. Проблема в том, что владельцы женского пола пренебрегают первым, а мужского – вторым, так что шансы найти идеально обслуженную коробку минимальны. Поэтому закладывайте деньги на диагностику и будьте внимательны при тест-драйве – рывки при переключениях явно намекнут на скорые проблемы. И не думайте, что выбор механической коробки полностью решит вопросы с ресурсом: пятиступенчатая D16 и шестиступенчатая M32 тоже неидеальны и не любят агрессивной езды. А еще тоже любят регулярную замену масла и вдумчивую диагностику с прослушиванием работы на подъемнике и на ходу, чтобы оценить состояние подшипников, синхронизаторов и дифференциала. Особое внимание стоит уделить отсутствию течей – в условиях недостатка масла проблемы усугубляются.
Opel Mokka 2012–16

Зато с моторами все значительно проще – во многом благодаря первым покупателям Mokka. Подавляющее большинство выбирало машину с атмосферным 1,8-литровым мотором A18XER мощностью 140 л.с. Соответственно, он же лидирует и на вторичном рынке: на момент написания материала три четверти машин в продаже на Авито были оснащены именно этим двигателем. Хорошая новость в том, что он действительно неплох, особенно при условии хорошего ухода и внимания к системе охлаждения и впуска. В контур охлаждения, как и на Astra J, включен водомасляный теплообменник, прокладки в котором лучше менять превентивно, а не с появлением эмульсии в моторе или жирных пятен в расширительном бачке. Крайне желательно послушать холодный запуск мотора, чтобы оценить состояние фазорегуляторов и работу клапанного механизма – гидрокомпенсаторов тут нет.

Практически все оставшиеся машины на вторичке – то есть примерно четверть – оснащены 1,4-литровым турбомотором A14NET. Он тоже вполне неплох, хотя потенциальные вложения здесь повыше не только из-за системы наддува, но и из-за цепного ГРМ, который многие вдобавок не обслуживают до последнего. Однако если вам подвернется машина с небольшим пробегом и прозрачной сервисной историей, можно не отказываться – свои 200 тысяч мотор пройдет наверняка. О дизеле A17DTS на 1,7 литра можно было бы поговорить подробно, будь он хоть сколь-нибудь распространен. На практике машины с ним – буквально штучный товар, хотя само по себе это не означает, что мотор плохой: он вполне достойный, хотя статистики по его работе на Mokka маловато.
Opel Mokka 2012–16

Ну а теперь, зная основные особенности Opel Mokka, можно попытаться нарисовать портрет оптимального варианта. Машины с 1,8-литровым мотором – лидеры продаж, и полный привод здесь тоже почти обязателен, так что отказываться от него нет смысла, как и от автомата. К тому же за наши 800 тысяч можно найти кроссовер одного из последних лет выпуска с пробегом менее ста тысяч километров от первого хозяина – примерно вот такой. Соответственно, устранять последствия плохого обслуживания коробки не придется, да и масло в муфте полного привода поменять еще не поздно. А значит, на такой Mokka при условии хорошего сервиса можно ездить почти как на новой еще 3-5 лет – а уже потом решать, доверять ли еще раз вернувшемуся в Россию Опелю.

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