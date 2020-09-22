В России Opel возлагал на Mokka немалые надежды: к нам машину привезли через полгода после дебюта, в 2012 году, и она действительно стала популярной. До топов продаж дело, конечно, не дошло, но в своем «младшем» классе Mokka не терялась, успешно конкурируя с теми же Nissan Juke и Mitsubishi ASX. В истории кроссовера даже была кратковременная локализация на «Автоторе», которая, впрочем, не слишком-то повлияла на цены. Но карьера модели вышла короткой: уже весной 2015 года Opel объявил об уходе с российского рынка, так что Mokka пробыла в продаже даже меньше, чем Astra. Однако этих неполных четырех лет хватило для того, чтобы сформировать вторичный рынок, на который до сих пор поглядывают те, кто не успел купить Mokka «вовремя». С чем им придется иметь дело?
Для появления серьезных проблем с кузовом пока рановато – возраст не тот. Имеющиеся дефекты обычно связаны с ДТП, мелкими и не очень. Как и в случае с Nissan Juke, у Mokka была обширная женская аудитория, что вкупе с небольшим стажем могло пополнять историю машины у страховых компаний. Так что замененные бамперы и перекрашенный капот – пустяки, если не затронута силовая структура. Возрастные проблемки – это прежде всего сколы и зарождающаяся коррозия, которую можно поискать на том же капоте, рамке лобового стекла, в полостях колесных арок и под пластиком арок и порогов, которым Mokka укрыта понизу. Особенно внимательным стоит быть непосредственно к точкам крепления пластиковых молдингов. Разумеется, хромированные детали мутнеют и облезают, причем у Mokka помимо фальшрадиаторной решетки и молдинга крышки багажника этой напасти подвержены окантовки противотуманных фар. В салоне то же самое нередко происходит с хромированными окантовками колодцев приборной панели и воздуховодов, а снаружи – на дверных ручках, которые в некоторых исполнениях тоже могут быть блестящими.
Несмотря на новизну платформы, подвески Mokka достались самые простые. Впереди это классический МакФерсон, а сзади даже у полноприводных машин применена полузависимая скручиваемая балка. И пусть к энергоемкости и артикуляции подвески вопросы кое у кого были, зато ремонтопригодность здесь на высоте, а выбор запчастей достаточный. Передние рычаги с надписью GM вместо Opel можно купить тысяч за 6-7, неоригинальные – от 3, а сайлентблоки – как обычно, от 500-600 рублей. Шаровые опоры штатно меняются отдельно от рычагов и стоят по 2 тысячи за оригинал, как и стойки стабилизатора. Разумеется, здесь тоже можно сэкономить вдвое, выбрав приличный заменитель. Сзади с учетом наличия балки ломаться и вовсе практически нечему, а типовые детали вроде ступичных подшипников и амортизаторов недороги – от тысячи рублей. Разве что выбор сайлентблоков балки невелик и неидеален, поскольку штатной замены почему-то не предусмотрено. Единственный нюанс, о котором мы упоминали выше, – это необходимость внимательно заказывать запчасти, поскольку стойки и пружины для более тяжелых полноприводных машин немного отличаются. Иногда лучше перепроверить артикулы деталей, чтобы не снижать и без того небольшой просвет под днищем и передним бампером.
Трансмиссия у Mokka типичная для компактных кроссоверов: это либо базовый передний привод, либо полный с электромагнитной муфтой в приводе задних колес. Во втором случае риски вложений пока не очень велики, но объемы могут быть внушительными. Помимо карданов, подвесных подшипников и приводов стоит проверить состояние масла в муфте полного привода: она не любит плохого обслуживания, а при интенсивной работе особенно. Учитывая цену пакета фрикционов – под сотню тысяч рублей – целесообразным оказывается ремонт, но и он не будет очень уж дешевым. Еще одна точка, требующая внимания, – блок управления муфтой, который расположен там же, снизу, и электрика, включая разъемы, страдает от влаги и грязи.
Зато с моторами все значительно проще – во многом благодаря первым покупателям Mokka. Подавляющее большинство выбирало машину с атмосферным 1,8-литровым мотором A18XER мощностью 140 л.с. Соответственно, он же лидирует и на вторичном рынке: на момент написания материала три четверти машин в продаже на Авито были оснащены именно этим двигателем. Хорошая новость в том, что он действительно неплох, особенно при условии хорошего ухода и внимания к системе охлаждения и впуска. В контур охлаждения, как и на Astra J, включен водомасляный теплообменник, прокладки в котором лучше менять превентивно, а не с появлением эмульсии в моторе или жирных пятен в расширительном бачке. Крайне желательно послушать холодный запуск мотора, чтобы оценить состояние фазорегуляторов и работу клапанного механизма – гидрокомпенсаторов тут нет.
Ну а теперь, зная основные особенности Opel Mokka, можно попытаться нарисовать портрет оптимального варианта. Машины с 1,8-литровым мотором – лидеры продаж, и полный привод здесь тоже почти обязателен, так что отказываться от него нет смысла, как и от автомата. К тому же за наши 800 тысяч можно найти кроссовер одного из последних лет выпуска с пробегом менее ста тысяч километров от первого хозяина – примерно вот такой. Соответственно, устранять последствия плохого обслуживания коробки не придется, да и масло в муфте полного привода поменять еще не поздно. А значит, на такой Mokka при условии хорошего сервиса можно ездить почти как на новой еще 3-5 лет – а уже потом решать, доверять ли еще раз вернувшемуся в Россию Опелю.
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