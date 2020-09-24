И, наконец, болгарка: как открутить прикипевшую гайку или шпильку?

Часто рассказывая о каком-нибудь ремонте, мы говорим о резьбовых соединениях, которые упорно не хотят откручиваться. Обычно в этот момент в материале используем эмоциональные обороты, иногда – просто междометия. А почему мы никогда не говорили о том, как с ними справиться? Нет, такие пробелы недопустимы. Исправляемся!

Что происходит?

Перво-наперво нужно хотя бы немного разобраться в причине крепёжно-ржавого безобразия. В принципе, причина закисания болтов одна – это ржавчина. Она возникает везде, где есть гальваническая пара – соседство двух разных металлов. Разных – это не обязательно стали и алюминия, даже два одинаковых сплава в месте контакта будут ржаветь из-за незначительной разницы в пропорциях. Но это не главное.

Главное, что ржавчина с точки зрения химии – это гидратированный оксид железа. Он возникает из-за окисления железа под воздействием кислорода в присутствии воды. Железа в крепеже навалом, кислород есть в воздухе, вода и вовсе льётся с неба в любое время года (правда, иногда в виде снега или тумана). В общем, все необходимые условия для коррозии есть всегда. И поэтому этот процесс неизбежен, хотя его можно приостановить (об этом немного расскажу ниже).

С резьбовыми соединениями происходит та же штука: образуется гидратированный оксид железа, который очень сильно увеличивает трение между витками резьбового соединения. Всё до неприличия просто, а иногда – до бешенства неприятно. Особенно неприятно, когда ржавеют соединения, находящиеся под воздействием высоких температур (например, крепёж в системе выпуска). Тут часто уже ловить нечего, и приходится прибегать к самому радикальному средству – болгарке. Но перед этим всё-таки есть смысл попробовать более гуманные способы. Их условно можно поделить на три группы: физическое, химическое и механическое воздействие. Начнём с последнего.

Аккуратно, но сильно

Самый простой способ – это постучать по закисшей гайке молотком. Именно постучать, а не отдубасить кувалдой со всей богатырской силушки – можно окончательно загубить резьбу. Небольшие смещения могут разрушить слой ржавчины и заметно облегчить страгивание соединения. После постукивания можно ещё раз взяться за ключ.

Кстати, о ключе. Попытаться стронуть прикипевшую гайку рожковым ключом – идея не самая блестящая. Особенно, если головка тоже ржавая или грязная. Мощные и умные мужчины для этого используют либо головки, либо накидные ключи. А перед этим стараются хорошенько очистить головку. Если она грязная, головка нужного размера просто не налезет, а более крупная при хорошем усилии слижет грани. Причём все.

Ну и немного очевидного: для ключа придётся найти удлинитель (он же – усилитель). Обычно это просто труба, которую можно надеть на рукоятку для увеличения рычага. Зачастую помогает, но, к сожалению, использование такого удлинителя иногда невозможно из-за ограниченного пространства.

Ещё один механический способ – это постучать по ключу. Резкие и непродолжительные воздействия (удары) могут оторвать на резьбе ржавчину, а это уже практически победа. При этом есть смысл стучать не только в сторону откручивания, но и в обратную сторону. Главное – сдвинуть с места, а воздействия в противоположные стороны в этом случае бывают эффективными.

Если грани всё-таки сорвали, то придётся вспомнить старый добрый гаражный способ, которым пользовались наши отцы и деды – приставить к гайке зубило и постучать по нему молотком. Если сделать качественные насечки и попытаться сорвать гайку на откручивание, можно добиться некоторого успеха. Получается не всегда, но часто.

Солярка, керосин, жидкий ключ

Химические методы гайку, конечно, не открутят, и последнее слово всё равно будет за ключом или головкой с воротком. Но они очень помогают этим железкам выполнить свою работу. Основная задача химии – разрыхлить ржавчину на резьбе. Разумеется, первый помощник – это жидкий ключ. И в случае прикипевшего соединения наиболее важным свойством ключа будет его проникающая способность. Важно только помнить, что использовать состав нужно правильно. То есть заранее. Щедро поливаем соединение и ждём. Ждать лучше минут 20-30, раньше хорошо закипевшую резьбу открутить не получится – жидкость должна максимально проникнуть в витки резьбы и хотя бы немного растворить ржавчину.

Что делать, если магазина в шаговой доступности нет, а жидкий ключ нужен? Придётся опять вспоминать опыт старшего поколения. Как я уже говорил, основной свойство ключа – проникающая способность. А она есть у многих более доступных жидкостей. В крайнем случае подойдёт даже бензин, но лучше использовать керосин или солярку. А ещё подойдут и антифриз, и даже тормозная жидкость. Смачиваем ими тряпку, кладём на соединение и ждём. Ждём долго, иногда и час, и два. Бывает, замачивают и на сутки. Ну а потом – бьём молотком, сворачиваем головкой с удлинителем, стучим по зубилу. В общем, как душа захочет или какая будет потребность.

Иногда вместо этих жидкостей используют кислоту. Обычно советуют соляную или серную. Работать с кислотой нужно очень осторожно. На тряпку её не льют – кислота ткань просто разъест. Как ей залить гайку – придётся думать самому. В принципе, результат может быть хорошим, но «вэдэшка» всё-таки проще, надёжнее и безопаснее.

Кстати, некоторые товарищи убеждены, что хорошего результата можно добиться с помощью кока-колы. Мол, в ней есть ортофосфорная кислота, которая неплохо разъедает ржавчину. Честно говоря, лить на ржавую гайку колу можно только в приступе отчаяния. Толку от неё немного, но видимость действия как-то успокаивает.

Гори, гори ясно

А теперь призовём на помощь физику. Как вы поняли, речь идёт о расширении тел при нагревании. Самый простой способ – раскалить гайку докрасна горелкой или паяльной лампой. В крайнем случае можно попытаться нагреть соединение строительным феном, но этот способ нагревания не слишком эффективный.

Теоретически при нагревании гайка расшириться, после чего её свернуть будет проще. На практике всё так и есть. Другое дело, что если вы не работаете в сервисе (а вы там вряд ли работаете, если это читаете), то едва ли у вас под рукой окажется газовая горелка. Так что этот способ условно-доступный и подходит не всем. Это не очень хорошо, потому что он весьма результативный.

Кстати, если нет горелки, но есть трансформатор, можно попытаться нагреть соединение замыканием большим током при низком напряжении. Но на такие эксперименты можно идти только при условии наличия опыта и соответствующих знаний.

Огромный недостаток нагревания – это огнеопасность процесса. Там, где есть масло или бензин, пользоваться открытым огнём нужно ещё более осторожно, чем спать с чужой женой. А жаль, потому что метод эффективный.

Если вышла осечка

Итак, пришло время тяжёлой артиллерии. Если все родственники гайки по материнский линии уже давно вертятся в гробах со скоростью вентилятора, не остаётся ничего иного, как вытащить на божий свет дрель или болгарку.

Дрель – это хорошо само по себе, но кроме неё нужен ещё экстрактор, который придётся потом вкрутить в отверстие, просверленное в болтике. Сверло нужно брать с таким расчётом, чтобы в отверстие получилось потом вкрутить экстрактор. И сверлить нужно строго по оси болта. Это без опыта сделать сложно. Прежде чем брать в руки дрель, нужно задать себе честный вопрос: а умею ли я сверлить настолько хорошо, чтобы не запороть ничего, кроме болта? Если болт вкручен в важную деталь, нужно подумать очень тщательно. Желательно – несколько раз.

Болгарка – совсем другое дело. С ней работать проще (если не пытаться болгаркой весом килограммов в шесть, мощностью под 3 000 Вт и с диском на 180 мм срезать обручальное кольцо с пальца), найти её легче, запороть важную деталь не так страшно. В крайнем случае купить болгарку не слишком дорого (можно найти в пределах 1 500 р.), а нормальные диски для неё стоят намного дешевле, чем хорошие свёрла и экстракторы. Ну а неплохой отрезной диск обойдётся не более 30 рублей, а это даже дешевле «вэдэшки». А самое главное, болгарка – это практически единственный способ открутить резьбовые соединения там, где коррозия усугубляется высокими температурами. Например, в системе выпуска. И второй хит сезона – развальные болты задней многорычажки. Их приходится срезать почти всегда. Да и мучиться с ними бессмысленно: в любом случае эти болты меняют на новые. Зачем же лишние страдания?



Кстати, об отрезных дисках. Устроим рекламную паузу. Судя по опыту некоторых СТО, можем смело посоветовать продукцию компании NovoAbrasive. Круги у них хорошие, но очень важно выбрать именно тот круг, который вам понадобится – отрезной и по металлу. Насчёт кругов по камню ничего не скажу (а они у NovoAbrasive тоже есть), но резать металл шлифовальным кругом – это не очень умно. Хотя, конечно, шлифовать им можно и даже иногда нужно. А вот гайку лучше уничтожить именно отрезным диском.

Ну и ещё пару добрых слов про NovoAbrasive: круги там делают на итальянском оборудовании, так что качество у них нисколько не хуже европейского. А стоят дешевле, что очень хорошо.



Кроме того, круги проходят проверку не только на производительность, но и на безопасность, в том числе и на разрыв. Ради интереса можно погуглить видео и посмотреть, что бывает, когда в болгарке разрывается диск. Это очень интересные видео.



В общем, это всё прекрасно, но в любом случае при работе болгаркой надо соблюдать элементарные нормы техники безопасности. Защитные очки, перчатки и… никакого алкоголя с мужиками в гараже. Да-да, самому грустно, но пальцы дороже.

Идём другим путём

Уверен, что после молитв и матюков в адрес ржавой резьбы возникнет вопрос: а можно этого как-то избежать? К сожалению, совсем избежать не получится. Но ситуация не совсем тупиковая.



Те болты и шпильки, которые приходится выкручивать более-менее регулярно, стоит каждый раз обрабатывать смазкой. Не буду оригинальничать: в большинстве случаев от прикипания спасёт обычная медная смазка. Хотя бы гайки (шпильки) колёс и резьбовые соединения деталей ходовой части смазать ей несложно. Но учитывайте, что она вредно влияет на резиновые детали, поэтому в пыльники её забивать не стоит.

Ну а если что, зовите «жену болгарина». Как в драке нет приёма против лома, так в ремонте ещё никто не устоял против болгарки. Только работайте осторожно: новый болт купить всегда можно, новую руку – пока никак. Даже кривую и торчащую из не того места.