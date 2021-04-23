И Viatti в частности… На чем поедет кроссовер летом?

Времени на переобувку автомобиля в летние шины остается совсем немного. Согласно законодательным нововведениям уже с мая 2021 эксплуатация транспортных средств с шинами не по сезону будет наказываться штрафами. С одной стороны, нужно поспешить со сменой, с другой – грамотно и не торопясь подобрать новый летний комплект, если старый уже износился. В данном случае помогут советы от бренда Viatti шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES.

Задача по выбору летних шин для кроссоверов лишь на первый взгляд простая. Заглянул в «Руководство по эксплуатации» или на стикер стойки водительской двери, где указаны требуемые типоразмеры шин, и отправляйся в магазин.



Но ведь каждая модель имеет нюансы исполнения помимо общих параметров в виде маркировок XL, говорящих об усилении грузоподъемности шины на три единицы, или SUV, сигнализирующих о принадлежности шины к внедорожному семейству и т. д. От них будет зависеть как комфорт и безопасность на дороге, так и проходимость вашего автомобиля.

Чаще всего высота профиля шин для кроссовера составляет 70-80% от ширины протектора, однако она может быть и меньше для посадочных диаметров в 17-19”. Такие параметры высоты позволяют снижать нагрузку на подвеску на плохих дорогах, а заодно добиваться максимального дорожного просвета без увеличения диаметра колесного диска. Как правило, рисунок протектора у таких шин среднеразвитый, а сами они имеют маркировку А/Т или All Terrain.

Предназначены такие разновидности для эксплуатации как на асфальтовом покрытии (хотя на высоких скоростях они чуть шумноваты), так и на легком бездорожье. При этом шины могут иметь маркировку M+S.

Есть, правда, нюанс, заключающийся в том, что некоторые шинные бренды предлагают владельцам паркетников шины из обычной легковой линейки без изменений в конструкции. Связано это с большим количеством появившихся кроссоверов малого класса. Да, размерность может и совпасть, но остальные характеристики, и прежде всего – грузоподъемность/индекс нагрузки, стоит проверить.

Делим снаряженную массу вашего автомобиля на четыре и выводим искомую цифру. Если индекс нагрузки шины, переведенный в килограммы, будет меньше или равен полученному значению, такую модель точно не нужно покупать даже при полном соответствии типоразмера. Но правильнее выбирать шины, выпущенные специально для кроссоверов.

Первой из кроссоверных шин, выпущенных под брендом Viatti, стала Viatti Bosco A/T. Модель пользуется устойчивым спросом. Секрет не только в доступной для этой категории цене, но также и в эксплуатационных характеристиках.

Эти шины были разработаны в тесном сотрудничестве специалистов из России, Италии и Германии как раз в тот период, когда стало ясно, что «кроссоверный бум» – явление не временное, особенно в России. И если итальянцы славятся дизайном, то Германия и Россия – технологиями и решениями, адаптирующими продукт к конкретным условиям использования.

Шина Viatti Bosco A/T

Среди них – особая схема резиносмешения ViaMIX с использованием 3D-наномолекул. На практике резиновый компаунд шин меняет свои свойства в зависимости от внешней температуры. Становится жестче на жаре и мягче, если за бортом прохладнее. Помимо стабильности на дороге такая шина демонстрирует меньший износ.

Следующая наработка проектировщиков – технология VSS (Variable Sidewall Stiffness или переменное распределение жёсткости боковины). С ней шина адаптируется как под скорость, так и под характер дорожного покрытия. То есть автомобиль куда более стабилен как при прохождении неровностей, так и в поворотах.

Также безопасности при маневрировании способствует и особый рисунок протектора с жестким центральным ребром и усиленными продольными рядами блоков по технологии HighStab. И, конечно же, перекочевавшая от легковых шин Viatti технология интенсивного водоотведения Hydro Safe V.

Но все эти технологические премудрости предназначены в большей степени для асфальта. А вот уверенное движение по грунтовке достигается при помощи особых фишек. DirtMove (OpenWay) – это рисунок протектора с широкими поперечными канавками в плечевых зонах и грунтозацепами между ламелями плечевых блоков.

Весь предложенный комплекс инноваций идеально подойдет как путешественникам, так и дачникам. Впрочем, рынок предлагает немалое количество вариантов, и если вы владелец спорт-кроссовера, то наверняка потребуете от шин каких-то особых характеристик.

Что же касается Viatti Bosco A/T, то они рассчитаны все же на массовый сегмент автомобилей. Если взглянуть на индекс скорости, то для большинства типоразмеров он будет H, или до 210 км/ч. При этом индекс нагрузки варьируется от 96 до 116, или от 710 до 1250 кг на колесо. Кстати, эти шины неоднократно входили в ТОП-10 для кроссоверов среднего ценового диапазона. Однако линейка предложенных типоразмеров от 205/70R15 до 285/60R18 все же расширяет диапазон использования Bosco A/T.

При преимущественной городской эксплуатации далеко не каждому кроссоверу нужны столь универсальные летние шины. Во-первых, за счет повышенной прочности они достаточно тяжелые, что увеличивает расход топлива. Во-вторых, развитый протектор повышает уровень шумности автомобиля.

Оправданной альтернативой могут послужить шины, имеющие маркировку H/T или Highway Terrain. Обладающие протектором с мелкими блоками, они легче, чем A/T-модели, куда менее шумные и более комфортные, но предназначены преимущественно для асфальтового покрытия. Зато индекс скорости у них выше, а значит, такие шины могут привлечь внимание и владельцев мощных кроссоверов.

В модельном ряду Viatti версия H/T появилась позднее, чем A/T, и получила торговую маркировку Viatti Bosco H/T. Также как и предыдущая модель, эти шины – специализированные, для кроссоверов, и обладают большинством уже приведенных выше технологических инноваций. Однако есть и особенности, присущие только этой модификации.

Она, прежде всего, очень комфортная. Если говорить об уровне шума, то он низкий за счет внедрения технологии SilencePro. Дело тут в рисунке протектора. Ломаная форма канавок и ламелей на нем, различная ширина и очередность блоков плечевой зоны максимально гасят резонансные колебания.

Шина Viatti Bosco H/T 1 / 3 Шина Viatti Bosco H/T 2 / 3 Шина Viatti Bosco H/T 3 / 3

Во-вторых, Viatti Bosco H/T отлично ведет себя на высоких скоростях и благодаря мелкому рисунку протектора буквально цепляется за асфальт как при разгоне, так и при торможении. Соответственно, управляемость автомобиля с такими шинами будет выше плюс улучшится топливная экономичность. Ну и бонусом – предсказуемое поведение на мокрой дороге благодаря упомянутой уже системе водоотведения.

О том, что высокие скорости для кроссоверных Viatti вполне реальны, говорят и ТТХ этих шин. У большинства из типоразмеров с посадочным диаметром от 17 до 18 дюймов индекс скорости V или до 240 км/ч при максимальном индексе нагрузки до 116 или 1250 кг. Кстати, в 2020 году линейка Viatti Bosco H/T дополнилась самой скоростной шиной для экстремальных кроссоверов 255/50R19 с индексом скорости W или до 270 км/ч и индексом нагрузки 107 или до 975 кг на колесо. В 2021 планируется обновление ассортимента типоразмером 225/55R19.

Впрочем, на кроссовер или внедорожник можно установить и особые виды шин, однако в этом случае нужно руководствоваться рекомендациями автопроизводителя. Например, маркировка M/T или MudTerrain – основной признак грязевых шин для бездорожья. Чаще всего их ставят на внедорожники с блокировками дифференциалов, но иногда и на кроссоверы, которые эксплуатируются в сельской местности. Но стоит учесть, что управляемость автомобиля с ними на асфальте будет весьма посредственной из-за развитых грунтозацепов.

Шина Viatti Bosco H/T

К специализированным и довольно редким шинам отнесем и те, что с маркировкой S/T или Sport Terrain. Они рассчитаны на высокие скорости, асфальт без артефактов и особо мощный двигатель заряженного кроссовера. Впрочем, последние два типа шин – тема для отдельного разговора. Viatti же предлагает шины на каждый день и практически для любого автомобиля – от легковушки до внедорожника и даже легкого грузовика.