Игорь Новокшонов, AGR Automotive Group: «Avatr 11 предлагает новый опыт взаимодействия с автомобилем»

Тренд на премиальные электромобили набирает популярность, эти автомобили на дорогах уже невозможно не заметить. AGR Automotive Group – единственная на рынке компания, реализующая комплексную стратегию развития сегмента премиальных электромобилей на российском рынке. Чтобы разобраться, как реализуется эта стратегия, а также каков потенциал у премиальных электромобилей на российском рынке, мы обратились за экспертным мнением к Директору департамента маркетинга AGR Automotive Group Игорю Новокшонову.

Корреспондент: Какую роль компания AGR Automotive Group играет на российском рынке?



Игорь Новокшонов: Компания AGR Automotive Group обладает тридцатилетним опытом работы в автомобильном бизнесе и глубокой экспертизой в вопросах производства, логистики, импорта и экспорта автомобилей и запасных частей, а также в сфере клиентского сервиса, обладая одной из крупнейших дилерских сетей на российском рынке. С 2003 по 2023 год компания являлась официальным импортером и производителем автомобилей марок концерна Volkswagen. AGR Automotive Group располагает широким спектром активов, включая завод по производству автомобилей и завод по производству двигателей в технопарке «Грабцево» в Калуге, склад запчастей и аксессуаров в подмосковном Чехове и бизнес в сфере финансовых услуг. Мы заинтересованы в развитии приобретенных производственных мощностей, поскольку видим актуальность дальнейшего развития и возможный потенциал площадок. В планах компании сохранение наработанных компетенций и использование новых возможностей.

Корреспондент: Какие направления бизнеса развивает компания?

Игорь Новокшонов: У AGR Automotive Group большой опыт взаимодействия с российским клиентом и глубокое понимание его потребностей – комфорт, стильный дизайн, высокое качество материалов, технологии и инновации. Именно поэтому в октябре 2023 мы запустили уникальную программу PREMIUM ELECTRO – программу для партнеров и клиентов, которая призвана познакомить российских клиентов с электромобилями премиальных брендов. Программа отвечает на запросы требовательной премиальной российской аудитории, у которой сформирован интерес к инновационным автомобилям.

Корреспондент: Какие задачи ставит AGR Automotive Group в рамках программы PREMIUM ELECTRO?



Игорь Новокшонов: С помощью программы PREMIUM ELECTRO компания AGR Automotive Group реализует комплексную стратегию развития сегмента премиальных электромобилей на российском рынке, а также выполняет вклад в повышение осведомлённости российской аудитории об электромобилях и электромобильности в целом. Целью этого направления бизнеса является знакомство покупателей с миром премиальных электрических и гибридных автомобилей, а также формирование сильной сети партнеров по всей России с эксклюзивными шоурумами, где в одном пространстве представлена вся линейка премиальных электромобилей.



Корреспондент: Какие автомобили представлены в рамках программы PREMIUM ELECTRO?

Игорь Новокшонов: В рамках программы PREMIUM ELECTRO в эксклюзивных шоурумах представлены такие модели премиальных брендов, как Avatr 11, Zeekr 001, 009 и X, Rising R7 и F7, Li L9 и L7, HiPhi Z, Lotus Eletre S+ и R+. В шоурумах консультанты-амбассадоры раскрывают клиентам преимущества и философию новых брендов и помогают протестировать передовые технологии во время тест-драйва. Клиенты получают ответы на практические вопросы, связанные с эксплуатацией и обслуживанием электромобилей в условиях российского климата и инфраструктуры. Безусловным флагманом программы является модель Avatr 11. (VK: PREMIUM ELECTRO | VK Telegram: https://t.me/premium_electro)

Корреспондент: Почему именно Avatr 11?

Игорь Новокшонов: Avatr 11 – это один из первых электромобилей, представленных нами в России. AGR Automotive Group является официальным дистрибьютором бренда Avatr, что дает партнерам и клиентам неоспоримые преимущества. Автомобиль вызывает неподдельный интерес у гостей шоурумов PREMIUM ELECTRO. Он объективно выделяется своим футуристичным дизайном, напоминая космический корабль из будущего, что делает его очень заметным на дорогах.

Корреспондент: Чем уникален Avatr 11 как продукт для российского рынка?

Игорь Новокшонов: Помимо футуристичного дизайна, Avatr 11 поражает высочайшим уровнем комфорта, роскоши и новейшими цифровым технологиями. Он предлагает новый опыт взаимодействия с автомобилем и отличается продвинутым цифровым оснащением.

Напомню только самые необычные опции. Например, HALO экран под лобовым стеклом, который передает сообщения окружающим и помогает отследить статус зарядки автомобиля. Или безрамочные интеллектуальные двери с электроприводом, которые активируются при нажатии кнопки в салоне или с помощью центрального дисплея.

Сверхширокоугольное цифровое зеркало заднего вида транслирует четкое изображение дорожной ситуации, а продвинутая аудиосистема с четырнадцатью динамиками обеспечивает безупречное звучание и управляется через 15,6-дюймовый экран мультимедийной системы.

Впрочем, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Это как раз про Avatr 11.

Корреспондент: Что Вам лично нравится в премиальных электромобилях?

Игорь Новокшонов: Каждый электромобиль интересен и уникален по-своему. В Avatr 11 меня привлекает футуристичный дизайн. В электромобилях Rising – контраст между спокойным выдержанным дизайном и мощным впечатлением на дороге. Электрический седан Rising F7 cтал победителем в номинации «Лучший дизайн» премии Good Design Award 2023. Автомобили Li Auto отличаются пространством и вместительностью. Zeekr 001 мне нравится за его скорость и динамические характеристики. А уровень технологичности HiPhi Z способен поразить даже самого продвинутого автолюбителя. Его уникальный внешний облик «автомобиля из будущего» демонстрирует прогрессивное мышление владельца.

Официальный сайт: https://agr.auto/premiumelectro

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