Периодически в Сети всплывают видео от случайных очевидцев с едущим куда-то по трассе броневиком устрашающей внешности. Это «Фалькатус» – можно сказать, «официальный броневик» ФСБ. Совместное детище КамАЗа и компании «Форт Технология», эта машина на самом деле – прямой потомок подзабытой ныне разработки АМО ЗИЛ, созданной ещё в 2008-м. Изначально она делалась не для ФСБ, а для армии, и должна была стать частью целой гаммы многоцелевых бронированных автомобилей.

История этой неординарной модели восходит к 1990-м годам, когда Россию захлестнула волна террористических актов и локальных конфликтов на этнической и религиозной почве. Существовавшие на тот момент армейские бронированные машины полной массой свыше 10-12 тонн уже не отвечали требованиям сил антитеррора из-за больших габаритов, избыточного вооружения, относительно малого ресурса и высокой стоимости. При этом анализ зарубежного опыта показал, что лучше всего для высокомобильных структур, часто действующих в экстремальных условиях, подходят полноприводные многоцелевые бронеавтомобили полной массой не более 7-8 тонн. Неудивительно, что в своё время выпуск подобной техники начали все ведущие страны.​

Армейская машина семейства JLTV компании Lockheed Martin

Следуя мировым трендам, Минобороны России в лице Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) в апреле 2002 года предложило профильным предприятиям страны на конкурсной основе подключиться к разработке технического проекта семейства армейских автомобилей многоцелевого назначения грузоподъемностью от 1 до 2,5 тонны. В числе избранных оказался и АМО «ЗИЛ». Заводчане нацелились на создание нового поколения тактических автомобилей 4х4 грузоподъемностью 2,5 тонны с высокими тягово-динамическими качествами, маневренностью, способных нести современное вооружение и средства защиты. Ну а в гражданских версиях машинам отводилась работа в геологоразведке, нефте- и газодобыче, инкассации, лесозаготовке и пр.

Информация о том конкурсе достаточно отрывочная, потому что он был секретным. Известно, что в нём также принимали участие как минимум УАЗ, ГАЗ и Арзамасский машиностроительный завод.

Рисунок автомобилей с двухобъемным кузовом сотрудников дизайн-центра ЗИЛ

Макеты в масштабе 1:10 машин с капотной компоновкой



До конца 2002-го и весь 2003 год руководство ЗИЛа пыталось изыскать возможности для участия в этом проекте, но в конце 2003 года отказалось от него, сославшись на высокую загрузку инженеров и техников по проекту «Калам» – это макетные образцы армейских грузовиков 4х4 и 6х6.

Что стало с упомянутым секретным конкурсом ГАБТУ? Доподлинно опять же неизвестно, однако, по некоторым данным, наработки, сделанные в рамках этого конкурса, ГАЗ впоследствии использовал для создания небезызвестного бронеавтомобиля «Тигр».



Но мы отвлеклись и возвращаемся к ЗИЛу. Спустя несколько лет мэр Москвы Юрий Лужков поручил генеральному директору ЗИЛа Константину Лаптеву вернуться к работе над бронеавтомобилем. Напомним, что Правительство Москвы тогда числилось акционером московского автозавода. Таким образом, весной 2008 года ЗИЛ в инициативном порядке вернулся к проекту – уже и не в рамках конкурса, а по новому заказу эскизного проекта семейства автомобилей 4х4 многоцелевого назначения класса грузоподъемности 2,5 т с аналогичным техническим заданием. Тогда же в приказе министерства в апреле 2008 года впервые прозвучало название будущего автомобиля – «Каратель». Работы проводились за счёт завода, при этом Министерство обороны одобрило начало проектных работ на ЗИЛе.



Согласно принятой концепции поиск вели в двух направлениях: для моделей с двух- и однообъемными кузовами. За дело взялась группа дизайнеров. Появились рисунки, эскизы, варианты компоновки автомобилей в соответствии с тактико-техническим заданием (ТТЗ), выданным ГАБТУ. Работу продолжили в направлении компоновки кузова и создании масштабных моделей 1:10, после чего взялись за посадочный макет в реальном масштабе. Это открывало путь к изготовлению полноразмерного прототипа.



Грузовая и грузопассажирские модификации



Обсудив созданные работы, выбрали два варианта, базировавшихся на едином шасси, но с отличиями по внешности и интерьеру. Автомобиль с двухобъемным (капотным) кузовом типа «Хаммер» разработал многоопытный Лев Самохин.

Макет в масштабе 1:10

Размещение экипажа в боевом отделении.

Посадочный макет двухобъемного автомобиля.

Однообъемная машина стала творением молодых дизайнеров Святослава Саакяна и Андрея Чиркова, а также их единомышленников – руководителя проекта «Инжиниринговая компания АМО “ЗИЛ”» Сергея Ошуркова и конструктора Андрея Степанова. Эту версию, с одобрения заказчиков, и взяли за основу для изготовления ходового макетного образца, а достоинства конкурентной модели отрабатывали на посадочном макете и при изготовлении шасси с независимой подвеской.

Эскизы однообъемного образца, выполненные Святославом Саакяном



Компьютерная модель автомобиля​

Алюминиевый макет в масштабе 1:10

Ключевыми для однообъемного концепта, получившего обозначение ЗИЛ-3901С1, стали несколько признаков. Главный из них – разделение кузова на три зоны: среднюю с возможностью трансформации в зависимости от назначения конкретной модификации и две боковые. В салоне бойцы располагались лицом к окнам. За счёт сужения кузова к днищу уменьшалась вероятность повреждения пассажирского отсека при наезде на взрывное устройство. Кроме того, выживаемость машины на поле боя повысили за счет уменьшения площади панелей кузова и остекления, расположенных перпендикулярно траекториям обстрела. Наконец-то зиловскую машину от уже выпускавшихся одноклассников («Хаммер», «Тигр», «Комбат» и др.) отличала яркая самобытная внешность.



Габариты и размещение экипажа в пассажирском отсеке ЗИЛ-3901С1

Мощные компьютерные средства минимизировали сроки разработки ЗИЛ-3901С1 и позволили отказаться от постройки посадочного макета, т. к. все проектные вопросы реализовали на 3D-макете и проверили прямо на полноразмерной модели. Само же изготовление деталей, узлов и ходового образца в целом велось одновременно с конструкторской разработкой, т. е. «с листа».



«Карателю» придали грозный облик​

Неповторимый, изначально грозный облик автомобиля с угловатыми гранеными формами без больших прямых фронтальных и боковых поверхностей подчеркивался характерным передком со свирепым оскалом, который должен вызывать шок и трепет у врагов. На ЗИЛе же к концепту за его характерные очертания приклеилось название «Клоп».

Экипаж, сидящий лицом к окнам, может вести круговой обстрел из автомобиля

Расположение мест экипажа

Решающее влияние на боеспособность ЗИЛ-3901С1 оказало размещение экипажа. Водитель и командир находятся сразу за двигателем по бокам рамы. За ними вдоль продольной оси машины спиной друг к другу размещаются шесть бойцов. Оставшиеся двое (при необходимости трое) сидят лицом назад в ряд между арками задних колес. Такая схема обеспечивает круговой обзор, возможность ведения боя по всему периметру и быстрое покидание автомобиля всем экипажем.



Нижняя часть кузова V-образной формы увеличивала антифугасный эффект

Двери «Клопа» с горизонтальной навеской верхних и нижних половинок обеспечивали удобный и быстрый вход и выход экипажа – их подсмотрели у вертолета Ми-24. Открытие верхних створок облегчали пневмопружины, а максимальное перемещение нижних створок, которые в крайнем положении служили подножками, ограничивали тросы. У задней трехстворчатой двери две верхние части с окнами-бойницами открывались вбок, а нижняя в откинутом положении превращалась в трап. Боевые возможности экипажа расширялись благодаря тому, что автомобиль мог двигаться с открытыми дверями.



Боковые двухстворчатые двери «Клопа» с горизонтальной навеской

Задняя трехстворчатая дверь в откинутом положении превращается в трап

Макетный образец снабдили продвинутой системой видеонаблюдения, помогавшей водителю при плохой погоде и в тёмное время суток. Машина обзавелась шестью внешними видеокамерами: две из них выполняли роль наружных зеркал переднего и заднего вида (хотя традиционные зеркала остались), две обеспечивали обзор мертвых зон впереди автомобиля и еще две – сзади. Изображение с камер выводилось на три дисплея, находившихся прямо перед водителем.



Рабочее место водителя

Помимо зеркал заднего вида имелась система наружного наблюдения

Изображение с видеокамер выводится на дисплеи перед водителем

Баллистической защитой ЗИЛ-3901С1 как раз и занялась компания «Форт Технология», которая и довела разработку до конца. Ее специалисты выбрали высший класс защиты от стрелкового оружия – 6а (ГОСТ Р 50963-96). Это означало, что корпус машины не должна пробивать бронебойно-зажигательная пуля Б-32 калибра 7.62 мм, выпущенная из винтовки СВД. Правда, традиционной стальной броне предпочли более легкие, но не менее прочные керамику и композитные наноматериалы. Исходя из этого каркас кузова выполнили из прямоугольных труб с возможностью навешивания брони. Но на концепте для ускорения работ в качестве обшивки использовали панели из окрашенной фанеры.



Каркасно-панельная конструкция кузова позволяла навешивать бронезащиту

Для повышения живучести «Карателя» основные узлы и агрегаты его шасси разместили внутри зауженной до 800 мм несущей рамы с лонжеронами постоянного сечения по длине. Силовой агрегат составили из дизельной «четверки» Cummins 4 ISBe мощностью 150 л.с. и ручной 5-ступенчатой коробки передач ZF S5-42. За ней шла 2-ступенчатая раздаточная коробка с блокируемым межосевым дифферен­циалом от КамАЗ-4326, из которой мощность расходилась на мосты с колеей 2100 мм, заимствованных у того же КамАЗа (у ЗИЛов колея – 1820 мм). Передние и задние малолистовые рессоры установили с внешних сторон рамы на отдельных кронштейнах. Барабанные тормозные механизмы приводила в действие пневматическая система, а за поворот передних колес отвечало рулевое управление С-300V немецкой фирмы RBL с гидроусилителем. Размерность шин – 12.00 R 20, диаметр колес – 1140 мм.



Рама «Карателя» имела уменьшенную до 800 мм ширину и лонжероны постоянного сечения

Агрегаты ходовой части и трансмиссии

«Клоп», точнее, «Каратель» вполне вписался в заданные требования. Его длина при колесной базе 3800 мм не превышала 6330 мм, ширина и высота были не более 2400 и 2500 мм соответственно. Без брони автомобиль весил 4570 кг, а его полная масса составляла не более 8 тонн. Внушительные углы въезда и съезда (более 45°) и дорожный просвет в 280 мм обеспечили хорошую профильную проходимость. На шоссе «Клоп» разгонялся до 120 км/ч, на грунтовых дорогах – до 60 км/ч, преодолевал 30-градусные подъемы и двигался по снежной целине глубиной до 300 мм. Расчетный запас хода – 1000 км.



«Клоп» может двигаться по снежной целине глубиной до 300 мм

28 сентября 2009 года только что построенный ЗИЛ-3901С1 по многолетней традиции, сохранившейся ещё с советских времён, продемонстрировали Юрию Лужкову, которому новинка понравилась. Вместе с тем еще в ходе эскизного проектирования машиной живо интересовался Центр специального назначения (ЦСН) ФСБ. Не случайно в числе первых макетный образец на заводе предоставили в распоряжение сотрудников этой структуры. Изучив особенности автомобиля и оценив удобство размещения в салоне, входа и выхода из него в штатной амуниции, бойцы ФСБ оценили удобство посадки-высадки и боевого применения «Карателя». В свою очередь руководство ведомства признало пригодность автомобиля для боевого использования, что в дальнейшем дало дорогу проекту «Фалькатус».



Бойцы ЦСН ФСБ дали свое добро «Карателю»​

Вблизи задней двери могла располагаться пулеметная точка

Модификации «Клопа» могли служить транспортной базой для размещения различного вооружения и армейского снаряжения.



Возможные разновидности ЗИЛ-3901С1​

«Каратель» на фоне других бронемашин

Несбывшиеся надежды ЗИЛа​

В октябре 2009 года ЗИЛ-3901С1 осмотрел первый замминистра обороны – им был тогда начальник вооружения Владимир Поповкин. И буквально сразу, в конце октября, Автобронетанковое управление выдало ЗИЛу новое Тактико-техническое задание на разработку технического проекта по теме «Семейство тактических автомобилей нового поколения класса грузоподъемности 2 тонны», которые по замыслу Минобороны должны были не заменить уже выполненную 2,5-тонную разработку, а дополнить гамму автомобилей «Каратель».

На сей раз потребовалось создать два ходовых макетных образцах 4х4 капотной компоновки с условными обозначениями №2 и №3. Масса первого с зависимой подвеской должна была быть 8 т, масса второго с независимой подвеской – 7 тонн. Экипаж каждой машины – 10 бойцов.

Эскизы двухобъемного макетного образца №2 в камуфляже​

Защита эскизного проекта обоих образцов с демонстрацией макетов в масштабе 1:10 состоялась в ГАБТУ 3 марта 2010 года. Армейские чиновники, впечатленные увиденным, пообещали после постройки автомобилей изыскать средства для финансирования этой темы.

Компьютерная модель автомобиля

Вдохновленные радужными перспективами, зиловцы в течение 2010-2011 годов разрабатывали и воплощали свои новинки в металле. Проектированием образца №2 со своими коллегами занимался Святослав Саакян. Двухобъемная машина с близкими к ЗИЛ-3901С1 габаритами унаследовала от него каркасно-панельную конструкцию кузова, схему размещения экипажа и техническое исполнение боковых дверей. Выразительный дизайн подчеркивал устрашающую внешность спецавтомобиля.



Трубчатый каркас кузова и двери выполнены по образу и подобию с ЗИЛ-3901С1

Серьезной модернизации подвергли шасси. Для рационального размещения узлов и агрегатов внутри и снаружи несущей рамы и оптимизации прокладки энергомагистралей при одинаковых с «Клопом» колесной базе и колее образец №2 оснастили интегральными пространственными поперечинами (вместо трубчатых), а также развитыми передним и задним подрамниками. Стальной топливный бак заменили стеклопластиковым на 230 л.



Конструкция несущей рамы с интегральными пространственными поперечинами и подрамниками



Увеличенные проходимость и подвижность обеспечивали 210-сильный дизель Cummins 6ISBe E3, механическая 6-ступенчатая коробка передач ZF 6S1000ТО, раздаточная коробка ZF VG750 с блокируемым симметричным дифференциалом и ведущие гипоидные мосты ЗИЛ с расширенной до 2100 мм колеей. В целом проработали установку четырёх типов двигателей в сочетании с тремя вариантами коробок передач: речь об упомянутом Cummins, о 4-х и 6-цилиндровых вариантах отечественного мотора ЯМЗ-530, ручной 5-ступенчатой коробке ZF S5-42 Ecolite, 6-ступенчатой ручной коробке ZF 6S 100TO Ecolite и 6-ступенчатом автомате 6AS 1000TO AS Tronic Lite. Не исключая возможность установки раздатки ZF, инженеры ЗИЛа изучали варианты применения собственных разработок и узлов от КамАЗов, равно как и ведущих мостов.

Шасси макетного образца №2 отличалось высокой плотностью компоновки агрегатов внутри рамы

Техническими решениями, не характерными для прежних моделей завода, стали тросовый привод коробки передач, напольный педальный узел, продольные рычаги задней подвески, съемное рабочее место водителя, спаренные амортизаторы на каждом колесе, которые позже намечали заменить одиночными от МАЗа. Зависимая подвеска с малолистовыми рессорами и увеличенным до 284 мм ходом колёс улучшила плавность передвижения автомобиля. Дорожный просвет – 260 мм. Расчетная максимальная скорость на шоссе – 139 км/ч, на грунтовых дорогах – не менее 80 км/ч.



Капотная часть машины

Съемное рабочее место водителя

Шасси макетного образца №2 с наполовину изготовленным кузовом

Образец №3, над которым трудилась группа Л. Самохина, согласно ТТЗ оказался не только легче, но и компактнее своих собратьев, его колесная база – 3350 мм, а длина – 5050 мм. Машина задумывалась как рамное шасси с бронированной кабиной для монтажа пассажирских и грузовых кузовов, а также всевозможных спецнадстроек. В десантном варианте 10 бойцов располагались в салоне классическим способом, когда все бойцы сидят лицом вперёд. Агрегатная база унифицирована с той, что у «Клопа», но с возможностью установки 185-сильного мотора.



Эскизы шасси макетного образца №3

Рисунок бортового автомобиля

Макет в масштабе 1:10

По компоновочным соображениям главные передачи и карданные валы расположили внутри несущей рамы постоянного сечения. При этом поперечные карданы привода ведущих колес проходили через отверстия в вертикальных стенках лонжеронов. Каждое колесо снабжалось независимой регулируемой по жесткости и высоте подвеской с электронным управлением, включающей поперечные рычаги, пневмобаллоны и амортизаторы. Дорожный просвет менялся в диапазоне от 180 до 555 мм, что давало автомобилю неоспоримые преимущества при движении и на шоссе, и на бездорожье. Другим нововведением стали дисковые тормоза всех колес с гидропневматическим приводом. Размер шин – 335/80 R20.



Компоновка образца №3

Независимая пневматическая подвеска

Шасси с установленными пневмоэлементами

Конструкция заднего ведущего моста с подвеской

И все-таки роль фаворита в семействе «Каратель» отводилась образцу №4, разрабатывавшемуся по техническому заданию ЗАО «Форт Технология». Многоцелевой спецавтомобиль, названный «Фалькатусом» (в честь изогнутого кельтского меча), стал дальнейшим развитием ЗИЛ-3901С1 («экземпляра №1»), но с возможностью реального бронирования. Его дизайн близок к «Клопу», доработали лишь переднюю (капотную) поверхность кузова с уточнением угла наклона ветровых стекол для улучшения обзорности водителя. Также улучшили эргономику в плане удобства входа и выхода, расположения органов управления, слегка изменили каркас и наружные панели кузова для интеграции брони.



Опытный образец бронеавтомобиля «Фалькатус»

Потяжелевшей до 10 тонн машине подобрали турбодизель Cummins мощностью 350 л.с., которому ассистировали механическая 6-ступенчатая коробка передач ZF и «раздатка» с ведущими мостами от КамАЗ-4326. Передняя и задняя подвески – зависимые, рычажно-пружинные с продольными реактивными тягами.



Серийная модель «Фалькатуса»

К концу 2010 года на ЗИЛе завершили постройку шасси образца №2 и наполовину – его кузова, а также почти полностью изготовили шасси макета №3. А дальше… закончились деньги. Хозяин и благодетель АМО «ЗИЛ» Юрий Лужков оказался не у дел, а у сменившего его Сергея Собянина тема «Карателя» не вызвала никакого энтузиазма. А посему работу свернули. Фактически Минобороны отказалось от двух перспективных машин, понимая, что у ЗИЛа не будет возможности выполнить заказ из-за бедственного положения.



Проекту «Фалькатус» повезло больше – его реализацию продолжила «Форт Технология», которой перешли все права на этот объект. Заказчиком машины выступил ЦСН ФСБ, а подрядчиком – Святослав Саакян со своей студией «Саакян-дизайн». Опираясь на первоначальную концепцию «Карателя», новую машину переработали, отказавшись от оригинальных дверей в пользу традиционных с вертикальной навеской. Первый образец появился в 2012 году, а спустя пару лет после цикла испытаний и доводки развернули его серийный выпуск. Можно сказать, что в плане трансмиссии и ходовой части «Фалькатус» менее продвинут, чем так и нереализованные ЗИЛовские разработки, но в плане кузова – отнюдь.

Машина секретная, и данных по ней немного. Известно, что бронированный по классу 6а автомобиль базируется на шасси раллийного КамАЗ-4911 Extreme (4х4). Длина модели – 6,5 м, высота – 2,5 м, десантное отделение вмещает 10 бойцов. Броневик полной массой 15,4 тонны до скорости 160 км/ч разгоняет дизель ТМЗ-7Э846 мощностью 730 л.с. в паре с 12-ступенчатым автоматом ZF.

Место водителя и командира

Время от времени эти машины замечают в разных регионах России: в 2015-м в Татарстане, в 2017-м – в Севастополе. Сколько их всего изготовлено, неизвестно, но делают их штучно по специальному заказу ЦСН ФСБ, а действующий контракт с производителем подразумевает сборку около сотни машин.



Характерное отличие от «Карателя»: двери снабжены вертикальной навеской

«Фалькатус» рассчитан на проведение спецопераций. В его боевые задачи, по официальным данным, входит преодоление плотного огня противника, прорыв периметра, доставка десантной группы на заданную позицию, прикрытие оперативной группы и эвакуация.



Для наблюдения за дорогой в лобовом листе корпуса расположены три достаточно крупных бронестекла. Для бокового обзора служат стекла меньшего размера. В бортах, в том числе и в дверях, имеются вытянутые окна меньшего размера. Еще одно стекло находится в кормовой двери. Под бортовыми и кормовым окнами имеются бойницы для стрельбы из личного оружия. В крыше над десантным отделением находится круглый люк. На него уже устанавливают пулемет. Не исключено, что в перспективе на этом месте будут монтироваться другие образцы вооружений.



Глава ФСБ Александр Бортников называет «Фалькатус» «противопартизанской машиной»

Судя по изображениям, появляющимся время от времени в соцсетях, не позднее середины 2018 года Фалькатус, если так можно выразиться, пережил рестайлинг – небольшие изменения во внешности, включая характерный красный «гриль». Затронули ли они техническую часть, доподлинно неизвестно.

