Изучаем российский гиперкар для дрифта: обзор Flanker F

Первый мире российский гиперкар появился в 2018 году. Идея его создания и реализация – это проект Сергея Кабаргина, известного в мире дрифта, как ddKaba. С тех пор было создано несколько Фланкеров, и на одном из них в RDS GP 2023 выступает пилот из Гонконга Чарльз НГ. Именно о его автомобиле мы сегодня и поговорим.
Снаружи
Может показаться, что Flanker F похож на Zenvo ST1. Это не случайность. Изначально предполагалось предложить компании Zenvo Automotive создать первый в мире переднемоторный гиперкар, но датчане отказались. Тогда Сергей Кабаргин собрал команду инженеров для самостоятельной разработки, и они, проделав множество аналитической работы, остановились на платформе от Chevrolet Corvette Z06. Впрочем, в итоге от Z06 остались лишь передний магниевый подрамник и точки крепления подвески. Была выполнена трудоемкая и длительная работа по созданию и проектированию образа будущей машины – на это потребовался год. После разработки и утверждения 3D-модели приступили к изготовлению матриц, каждая из которых была выполнена из углепластика. Внутренняя часть изделий изготовлена из карбона, а лицевая – из гибрида карбона и кевлара – для увеличения прочности и улучшения эластичности. Для создания автомобиля потребовалось около 100 матриц.
Внутри
Несмотря на то, что интерьеры спортивных болидов предельно аскетичны, огромная работа была проделана и по проектированию салона Flanker. Все элементы в нем тоже изготовлены из карбона. Передняя панель разработана индивидуально и обшита алькантарой с прострочкой и логотипами ddKaba. В нее инсталлирована приборная панель MoTeC C125, два PDM-модуля, а для всего этого полностью сплетена новая гоночная коса на проводке стандарта MIL Spec. Кроме того, в салоне установлены руль, ковш и ремни безопасности OMP.
Техника
На данный момент существует четыре модификации гиперкара Flanker F. Чарльз НГ выступает на автомобиле с двигателем VR38DETT от Nissan GT-R. Разработчики машины говорят, рассматривается вариант создания еще двух версий Фланкера: с 4-цилиндровым турбированным двигателем от Mitsubishi Lancer Evo и с мотором от Mercedes-Benz SLS AMG – 6,2-литровым V8 M159. Но вернемся к автомобилю, на котором выступает Чарльз. Здесь простой установкой готового мотора не обошлось – он получил мощный заряд тюнинга.
Список доработок двигателя выглядит следующим образом:
- Поршни Manley под степень сжатия 9.5
- Шатуны Manley i beam 625+
- Шпильки ГБЦ ARP l19
- Шпильки постели коленвала ARP 2000
- Клапаны Ferrea
- Пружины клапанов Power Division
- Распредвалы Kelford 274°
- Турбины Garrett G25-660
- Насос системы сухого картера Peterson
- Шкив коленвала ATI Performance
- Система охлаждения собственного производства
Для достижения максимальной отдачи используется спортивное топливо 85+ (с 85% содержанием этанола), которое качают форсунки большой производительности и спаренные топливные насосы. В качестве ЭБУ выбран Motec M150. Итоговая мощность двигателя на этом топливе – 930 л.с., крутящий момент – 1000 Нм.
Flanker F оснащен секвентальной коробкой передач от компании Samsonas, сцеплением OS GIKEN 4disk и спортивным редуктором Winters, который на данный момент является лучшей разработкой для потребностей дрифт-пилотов. Редуктор благодаря возможности настройки позволяет в короткие сроки подобрать необходимую редукцию под любую трассу, что позволит пилоту получать максимум из своего автомобиля.
В подвеске были использованы собственные разработки, изготовленные на ЧПУ и ранее прошедшие тестирование на других машинах Сергея Кабаргина. Стойки Kenetica с тремя регулировками (сжатие, быстрое сжатие, отбой) были разработаны непосредственно для Фланкера. Также на машину установлены карбоновый кардан и приводы от DriveShaft. Передняя тормозная система – от Wilwood с шестипоршневыми суппортами, задняя – от того же бренда, но брендированная в фирменные знаки ddKaba.
Комплект шин здесь «составной»: впереди установлены шины Achilles размерностью 255/35/18, сзади – Goodride 265/35/18.
RDS GP
На данный момент, по итогам двух прошедших этапов RDS GP, Чарльз НГ занимает третью строчку в личном зачете чемпионата. Всего в сезоне 2023 запланировано семь раундов Гран-при Российской Дрифт Серии.
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