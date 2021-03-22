Помните шутливую детскую загадку – сколько колес в легковой машине? С учетом запасного – пять, а с учетом рулевого – шесть… Ну а если считать вместе с компрессором OSRAM TYREinflate , то и вовсе семь, поскольку форма этого гаджета – натуральный диск!

Редкий советский автолюбитель не был знаком (пусть и не лично – хотя бы от приятелей или по журнальным статьям) с компрессором «Мустанг». Этот удивительный долгожитель мира отечественных автомобильных аксессуаров выпускался с начала 70-х годов и аж до 2000-х, оставив о себе долгую память специфическими характеристиками. «Дикий конь» потреблял ток под 17 ампер, при том что имел предел давления в ничтожные 2-2,5 атмосферы, зато при необходимости легко ремонтировался – в его качающем узле стояла мембрана от бензонасоса грузовика ЗИЛ-130!

К счастью (или к несчастью?), времена изменились, и «мустанги» ускакали в закат империи... Им на смену пришли тысячи китайских моделей, качество которых гуляет в весьма значительных пределах – от отвратительного до весьма неплохого даже у нескольких идентичных внешне моделей под разными марками. Дабы не играть в лотерею, имеет смысл обратить внимание на аксессуары под известными в автомобильном мире брендами, которые не рискуют ставить свое имя на продукцию непроверенных OEM-заводов. Поэтому очередным гостем нашего теста стал компрессор от всем известного производителя автомобильного света, немецкого бренда OSRAM.

Сегодня компрессоры под маркой OSRAM представлены линейкой TYREinflate. Это три модели в едином «дисковом дизайне», напоминающие летающие тарелки.

– TYREinflate 200 – самая простая, со стрелочным манометром;

– TYREinflate 450 – с цифровым манометром и автоматическим отключением;

– TYREinflate 1000 – с автоотключением, более крупным и наглядным цифровым дисплеем, а также с дополнительным клапаном-дефлятором для стравливания лишнего давления с перекачанной шины без откручивания штуцера и нажатия на золотник.

Сами по себе цифры в названиях компрессоров (200, 450, 1000) потребителю ничего не говорят – это просто заводские индексы. Все три модели идентичны по конструкции, питаются от гнезда прикуривателя, имеют максимальный предел давления в 7 атмосфер и оснащены встроенными фонарями (кроме самой бюджетной модели, подсветкой не оборудованной). Младшая и средняя модели имеют мощность 120 ватт, а старшая – 180 ватт. Мы взяли на тест золотую середину – автоматический компрессор OSRAM TYREinflate 450

Компрессор компактен и легок – он представляет собой 190-миллиметровый 680-граммовый «блинчик» практически без выступающих деталей. К сожалению, в комплекте нет транспортировочного чехольчика, но водители-перфекционисты, любящие, чтобы все аксессуары были чистыми и незачуханными, могут легко разместить его в бардачке или боксе под сиденьем.



Конструкция компрессора обеспечивает максимально удобное хранение накачного шланга и кабеля питания. Шланг частично помещается в паз на корпусе, а частично – в специальную нишу. Тип штуцера – резьбовой, а не «краник». Этот вид коннектора ничем не хуже и не лучше аналога, но более практичен для дамских пальчиков, поскольку «краник» нередко бывает избыточно тугим, в особенности на холоде и пока толком не разработан.



Кабель же сматывается с помощью удобной роторной катушки, как в старых добрых советских удлинителях – помните такие? Провод вытягивается из корпуса, разматывая бобину, а скручивается посредством вращения откидной рукоятки. Благодаря такому способу хранения шнур всегда ровный, без изломов и «барашков».

Длина кабеля – 3,3 метра (у старшей модели несущественно больше – 3,5 метра), но этого уверенно хватает для подавляющего большинства легковых автомобилей, имеющих единственное гнездо прикуривателя, классически расположенное на торпедо в районе рукоятки КПП.

Помимо работы со стандартными автомобильными золотниками, OSRAM TYREinflate 450 (и два других компрессора из линейки TYREinflate, разумеется) способен накачивать велосипедные колеса с помощью сменной резьбовой втулки, мячи с помощью иглы и продувать разные мелкие засоры через конический наконечник. Эти три переходника идут в комплекте и закреплены на корпусе.



Все компрессоры OSRAM TYREinflate рассчитаны на подключение к прикуривателю и характерны низким потреблением тока. Перегорание предохранителя в цепи прикуривателя или его перегрев исключены, поскольку рабочий ток компрессора не превышает 5-7 ампер при допустимом в 15. На всякий случай, как и положено, дублирующий предохранитель расположен в штекере – извлекается он с помощью отвертки, имеет размерность 20 мм на 5 мм и номинал 10 ампер.



Отдельная кнопка включает диодный фонарь на боку корпуса для удобства работы в сумерках. Свет яркий, но рассеянный (благодаря матовому стеклу) и не слепящий глаза.

От бортсети при незаведенном моторе (от 12 вольт) компрессор в режиме светильника потребляет 0,22 ампера, что позволяет использовать его достаточно долго без риска разрядки батареи.

Управление компрессором простейшее. Огромная, в четверть размера корпуса, кнопка – включение насоса. Нажать ее можно и рукой, и даже ногой… Дисплей с подсветкой отображает только давление – ничего лишнего. Кнопка «М» («Mode», режимы) меняет лишь единицы измерения шкалы давления – Bar (они же по сути равны нашим каноничным атмосферам), PSI и KPA. А кнопки + и – выставляют необходимое давление автоматического отключения, которое целесообразно выбирать выше на 0,1-0,2 единицы, поскольку лишнее обычно стравливается в момент отворачивания штуцера.



Ну и, собственно, проверка в деле. Спускаем полностью шину R15 165/60 и накачиваем до 1,8 атмосферы. На улице – минус 19 градусов, что является весьма серьезным испытанием для компрессора, поршневые уплотнения которого на морозе снижают эластичность и упругость и значительно увеличивают время работы. Результат OSRAM TYREinflate 450 – две с половиной минуты достаточно тихой работы с не раздражающим слух тембром! Это отличный результат для компактных моделей, хотя, конечно же, и не рекордный.



Вибрация компрессора минимальна, даже с учетом того, что стоял он на плотном укатанном снегу, практически на льду, за который его четыре ножки с резиновыми наконечниками не цеплялись. «Тарелка» слегка елозила по снегу, но некритично, и ниппельный колпачок не выпрыгивал из небольшого, специально для него предназначенного поддончика. На асфальте в аналогичных условиях TYREinflate и вовсе неподвижен.

