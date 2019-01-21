Как измеряется объем багажника, и почему он может различаться даже у одинаковых машин?

Объем багажника – показатель иногда не столь важный, а иногда решающий. Ну а порой даже для очевидно большого автомобиля производитель не может не похвастать впечатляющей цифрой, несмотря на то, что лишь единичные покупатели воспользуются предоставленными им кубометрами на полную катушку. Но вот в чем вопрос: как получают официальный показатель объема багажника, и почему он может варьироваться даже у одной и той же модели, продаваемой в разных странах?

Почему объем багажника различается даже у одной и той же модели?

Различия в заявленных объемах багажного отделения у одной модели в разных странах – не новость и не редкость. Возьмем в качестве примера автомобиль, продающийся в России и в США – Ford Focus. В российском списке характеристик и для седана, и для хэтчбека указан объем багажника в литрах: у первого это 421 литр, а у второго – 316. В США же понятие «объем багажника» на официальном сайте справедливо только для седана – а для хэтчбека приведены «объем грузового пространства за первым рядом сидений» и «объем грузового пространства за вторым рядом сидений», а также «объем скрытого грузового пространства». Более того, полученные показатели ощутимо различаются: в Америке в пересчете на литры багажник седана имеет 374 литра объема (13,2 кубических фута), а хэтчбек – целых 660 (23,3 кубических фута)! Так что же, американские хэтчбеки Focus имеют вдвое больше места в багажнике, чем российские?

На самом деле, конечно же нет: дело, как говорится, «не в том, как сыграли, а в том, как посчитали». На практике в США и в Европе (и в России тоже) используются разные стандарты расчета грузового объема. В США он измеряется по стандарту SAE (Society of Automotive Engineers – Сообщества автомобильных инженеров), а именно J1100_200911 (Motor Vehicle Dimensions – размеры транспортных средств). В Европе же действует методика расчета согласно стандарта DIN 70020, разработанного немецкой Ассоциацией автомобильной промышленности VDA (нем. Verband der Automobilindustrie). Чем же они отличаются?

Чем отличаются американская и европейская методики?

Различия американской и европейской методик измерения кроются, как несложно предположить, в способе заполнения измеряемого грузового пространства. И так же несложно предположить, что в «нестандартную» сторону отличились именно США, где в категориях единиц измерения по сей день главенствуют никак не связанные между собой фунты, футы, фаренгейты и галлоны.

Здесь для расчета доступного багажного объема используется собственно багаж – но не условный, а самый настоящий, состоящий из фиксированного набора разнообразных чемоданов: небольшого мужского (two-suiter, для двух костюмов), большого женского, дорожного женского, платяного женского и пары других, а также сумки для гольфа, для которой четко указан список содержимого (!): 2 вуда (клюшки для игры у лунки), 4 айрона (клюшки для сильных ударов), 1 короткая клюшка, пара обуви и три мяча. Кроме того, замыкают список небольшие коробки, которыми разрешено заполнять оставшиеся после укладки основного багажа полости. По счастью, для каждого из предметов багажа даны точные размеры не только в дюймах, но и в миллиметрах. Правда, легче от этого не становится, так как, к примеру, 9 х 16 х 26 дюймов для большого женского чемодана – это 229 х 406 х 660 миллиметров, и «стандартности» такой эталон не добавляет, а итоговый объем в 2,167 кубического фута довершает картину «стандартизации».

Итоговый расчет багажного отделения производится путем его последовательного заполнения по методике, приведенной в стандарте – от большего к меньшему, а затем в оставшиеся участки пространства разрешено «насовать» мелких дополнительных коробок. Правда, при заполнении виртуального багажника не обошлось без еще одной хитрости: автопроизводители «в рекламных целях» стали забивать багажные отделения пятидверных автомобилей не до верхней кромки задних сидений, как положено, а под крышу, в то время как европейский стандарт предполагает заполнение до задней полки. Именно этим, в частности, и объясняется вдвое больший объем грузового пространства у американского хэтчбека Ford Focus.

А что же в Европе? Здесь все несколько проще: обошлось без понятий о мужском и женском багаже из позапрошлого века. Европейский DIN подразумевает заполнение багажника плоскими «кирпичиками» размером 200 х 100 х 50 миллиметров и (следовательно) объемом ровно в 1 литр. Итоговый объем при таком подходе посчитать несложно, ведь он равен числу блоков, вместившихся в багажник. И именно этим отличием в подходе можно объяснить наш пример с Focus в кузове седан: европейские блоки укладываются в багажник заметно плотнее, а потому итоговый объем при прочих равных обычно получается больше, так что удивляться 421 литру против 374 у одной и той же машины также не стоит.

На что же ориентироваться при выборе машины?

Если ключевым параметром при выборе машины для вас является объем ее багажника, то, как теперь ясно, стоит обращать внимание не только на заявленную цифру, но и на методику ее получения. Если речь идет о VDA (что более вероятно), то объем можно считать условно объективным, а если он рассчитан по SAE, то стоит поискать и альтернативные показатели, чтобы понять, сколько потенциально полезного пространства было потеряно при укладке багажа.

И еще: разумеется, при расчете объема багажника в современных машинах никто не укладывает в них настоящие чемоданы, коробки и сумки для гольфа с 7 клюшками, 3 мячами и парой башмаков – расчет ведут компьютерные программы для 3D-моделирования. Они же помогают рассчитать наиболее оптимальное расположение чемоданов, чтобы итоговый результат был наибольшим. Конечно, программа с легкостью рассчитает и «чистый» объем любой заданной емкости с учетом каждой впадины и изгиба – но поскольку в багажниках все же возят не воду, а что-то более «отформованное», для расчета реально доступного объема и используются ныне существующие методики.