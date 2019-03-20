Как отличить настоящий полис ОСАГО от поддельного?

Как отличить настоящий полис ОСАГО от поддельного?

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Полис ОСАГО сейчас можно купить не только в офисе страховой компании или у страховых агентов, но и онлайн. Однако с этим упрощением риск нарваться на поддельный полис все равно остается, а некоторые автовладельцы проявляют излишнее доверие, уплачивая деньги за подозрительно дешевый документ или покупая его в первом попавшемся месте. Как отличить настоящий полис ОСАГО от поддельного, и чем грозит покупка фальшивки? Выясняем все при поддержке компании «Росгосстрах».
 

Как распознать подделку?

Ключевым и единственно точным способом отличить поддельный полис от настоящего является его проверка на официальном сайте Российского союза автостраховщиков (РСА) при помощи специального сервиса. Указав серию и номер имеющегося на руках документа, можно узнать, зарегистрирован ли он в базе, а также узнать его статус, и какой страховой компанией он выдан. Обратите внимание: верными должны быть абсолютно все данные – не только актуальность номера и статуса, но и наименование страховой компании – встречаются случаи, когда мошенники продают «полисы-двойники», имеющие реальный номер, но приписанные другому страховщику. Если же по результатам проверки выдано сообщение «Бланк полиса ОСАГО с указанными реквизитами не найден», то полис является поддельным.

Есть ли другие способы отличить подделку?

Сейчас качество поддельных бланков ОСАГО может быть очень высоким, и только специалист сможет отличить их от оригинала. А зачастую поддельные полисы и вовсе оформляются на настоящих бланках, каким-то образом попавших в руки мошенников, поэтому наверняка определить подделку можно только с помощью проверки, описанной выше. Но иногда распознать фальсификацию полиса можно визуально.

Во-первых, нужно знать, как вообще выглядит современный полис ОСАГО: это специальный бланк розового цвета. Несколько лет назад бланки были зелеными, так что если вам вдруг пытаются предложить страховку на таком старом бланке, она со стопроцентной вероятностью будет поддельной. Однако вероятность такого явного обмана невелика – а вот отличия в качестве изготовления фальшивого бланка могут быть заметными.

Ключевыми отличительными чертами можно считать металлизированную полосу, проходящую вертикально в левой части бланка, а также водяные знаки с логотипом РСА, видимые на просвет. Важно, чтобы у полиса была актуальная серия: серия ЕЕЕ больше не используется, и сейчас в ходу бланки с сериями MMМ и ККК, а электронные полисы имеют серию ХХХ. Кроме того, стоит обратить внимание на отсутствие опечаток, а также на правильность заполнения полиса: данные должны быть напечатаны (заполнение полиса от руки – признак подделки), а в нижней правой части должна быть подпись страховщика, а также четкая печать страховой компании (СК), название которой должно совпадать с тем, что указано в верхнем левом углу полиса. Любые отклонения от этих норм – гарантированный знак того, что полис поддельный.

Можно ли проверить, есть ли вообще у виновника ДТП страховка?

В случае ДТП можно уточнить, есть ли у виновника действующий полис ОСАГО, причем для этого будет достаточно одного из идентификационных номеров автомобиля – VIN, номера кузова или государственного регистрационного знака. При помощи специального сервиса на сайте РСА, указав его, можно узнать, застрахован ли виновник ДТП. Если данных о страховании нет, но он показывает полис, то можно проверить и сам полис с помощью сервиса, указанного выше.

Чем грозит покупка поддельного полиса ОСАГО?

Приобретение фальшивого полиса сулит множество проблем. Разберемся с ними по порядку.

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Во-первых, покупка фальсифицированного документа означает потерю страховой истории: КБМ, за счет которого стоимость полиса может снизиться, рассчитывается на основании сведений из договора ОСАГО, закончившегося не более чем за год до даты оформления нового договора, а также с учетом безаварийности. Поддельный договор оставляет «брешь» в истории страхования, и КБМ, благодаря которому можно снизить стоимость полиса вдвое, будет утерян. Но это меньшее из зол.

Во-вторых, сотрудник ГИБДД в случае выявления подделки полиса выпишет штраф за езду без страховки: согласно части 2 статьи 12.37 КоАП, он составляет 800 рублей.

В-третьих, автовладельца с поддельным полисом подстерегает самая серьезная проблема: обязательство по полной компенсации последствий ДТП, произошедшего по его вине. Приобретение поддельного полиса, даже если водитель не знал о факте подделки, не освобождает от ответственности и не является смягчающим фактором: помимо штрафа за отсутствие полиса придется за свой счет чинить автомобили потерпевших в ДТП, а также выплачивать компенсации пострадавшим.

В-четвертых, осознанное приобретение поддельного полиса ОСАГО может закончиться и уголовным делом. Если умысел водителя «сэкономить», специально купив фальшивку или подделав полис, будет доказан, его могут привлечь к уголовной ответственности по части 3 статьи 327 УК за использование заведомо подложного документа. По закону такое преступление «наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев».

Как обезопасить себя при покупке полиса ОСАГО?

На практике обезопасить себя от приобретения поддельного страхового полиса совсем не сложно – нужно лишь понимать общие правила, действующие на этом рынке.

Во-первых, стоимость полиса в одинаковых условиях будет одинакова или очень близка во всех страховых компаниях: базовые тарифы у разных СК в конкретных регионах могут различаться, но эта разница не будет значительной, так как итоговый расчет все равно идет по единой методике. Поэтому купить полис «со скидкой» или «намного дешевле» невозможно, и дешевые полисы гарантированно будут фальсификатом.

Во-вторых, полис нужно приобретать в страховых компаниях, имеющих действующую лицензию: проверить это можно на сайте РСА. Если вы приобретаете полис не в офисе страховой компании, а у брокера или агента, стоит уточнить по телефону горячей линии страховой компании, работает ли она с ним, а также проверить наличие у брокера наличие доверенности от СК и соответствие данных в ней с его паспортными данными.

В-третьих, оформляя электронный полис ОСАГО, нельзя доверяться третьим лицам, передавая им личные и другие данные, а затем получая распечатанный документ. Электронный полис ОСАГО можно распечатывать даже в черно-белом виде, и печать на нем заменяется электронной подписью страховщика, поэтому подделать такую бумагу в разы проще, чем «обычный» полис. Поэтому электронное ОСАГО нужно обязательно оформлять самостоятельно, получая на электронную почту оригинал полиса и затем распечатывая его для предъявления сотрудникам ГИБДД.

Ну а самым простым и действенным способом избежать проблем является приобретение полиса ОСАГО на официальном сайте или в фирменном офисе крупной и надежной страховой компании – такой как «Росгосстрах». Это гарантирует приобретение подлинного полиса ОСАГО, а также своевременные выплаты в случае ДТП и отсутствие риска того, что страховая компания обанкротится или потеряет лицензию. Более того, сейчас «Росгосстрах» предлагает решение даже для тех случаев, когда у виновника аварии нет полиса ОСАГО или он поддельный, а также если страховая компания виновника не выполняет своих обязательств: в таких случаях выручит программа каско «Защита от ДТП». Ну а если у вас нет полиса ОСАГО, или до окончания его срока действия осталось менее двух месяцев, новый полис можно оформить прямо сейчас.

ПАО СК «Росгосстрах», лицензии Банка России на осуществление страхования СИ № 0001, СЛ № 0001, ОС № 0001-02, ОС № 0001-03, ОС № 0001-04, ОС № 0001-05 и на осуществление перестрахования ПС № 0001, выданы 06.06.2018, бессрочные.

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