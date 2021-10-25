Построить светлое будущее у нас мечтали всегда. Иногда для этого даже что-то делали, и кое-что построить получалось. К сожалению, бывали и неудачи. Что поделать: стройка – штука сложная, и не всем она по плечу. Но ведь пожить в светлом будущем хочется всем и всегда… Поэтому просто необходимо было найти максимально эффективный способ приблизиться к этой благородной цели. Для этого две компании –марка Volkswagen Коммерческие автомобили и бренд Hilti – объединили свои усилия. С первой мы давно и хорошо знакомы. А вот о второй нужно сказать пару слов.

Будем знакомы: Hilti ​

Hilti – это глобальный производитель профессиональных решений и инструментов для строительной индустрии с необычайно широкими сферой услуг и набором предложений. Здесь можно получить всё: от шуруповёрта до программного продукта. Основана компания была более 80 лет назад инженером Мартином Хилти и его братом Ойгеном в княжестве Лихтенштейн. Уже в начале 60-х годов прошлого века Hilti работала на рынках около тридцати стран, а сегодня их уже более 120. В 1991-м году компания открыла свои филиалы и в Азии, и в Южной Америке, и, что нам наиболее интересно, в России.

При непосредственном участии этой компании в России были построены многие объекты, ставшие символом страны. Например, 11 спортивных объектов к Олимпиаде в Сочи. Анкеры Hilti, монтажные системы для легких трубопроводов, для средних и высоких нагрузок, для крепления воздуховодов и для крепления труб системы холодоснабжения использованы во время строительства Ледового Дворца Спорта «Большой». И это только небольшая доля того, что было сделано Hilti в Сочи – всего тут не перечислишь. Трудно переоценить вклад Hilti в реконструкцию Большого Театра, Храма Христа Спасителя и Саяно-Шушенской ГЭС.

Это всё, конечно, прекрасно, но многие уже задаются вопросом: а при чём тут Volkswagen Коммерческие автомобили?

Дело в том, что Hilti для многих строителей – это партнер, который помогает оперативно решить любую проблему на стройке. Ключевое слово – «оперативно». Для этого, само собой, нужны специалисты и мобильность. Первое обеспечивает многолетняя экспертиза бренда на рынке, система постоянного обучения сотрудников, лидирующие позиции по числу зарегистрированных патентов и модель прямых продаж: бренд работает напрямую с клиентом, максимально глубоко вникая во все процессы и задачи. Второе (то есть мобильность) обеспечивают машины.

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И совсем недавно «автомобильным партнером» Hilti стала марка Volkswagen Коммерческие автомобили. Автопарк Hilti пополнили более ста машин этой компании.

Хорошая дружба с Volkswagen

Чтобы соответствовать сервисной модели бренда, машины пришлось переоборудовать, и теперь это не просто фургоны Volkswagen Transporter. Теперь это – Perfect Demo Van (или сокращенно – PDV). Если по-русски, это автомобили для комплексной демонстрации строительных применений, инструментов, инженерной продукции и других решений компании Hilti. В салоне машины установлено оборудование, которое специалисты Hilti могут наглядно показать своим клиентам.

Работает это довольно просто: опытный технический консультант приезжает на таком PDV непосредственно на строительный объект или в офис клиента. После знакомства с клиентом и переговоров он понимает текущую ситуацию, выявляет потребности клиента и предлагает ему технико-экономическое решение. И как раз тут и нужен этот демонстрационный автомобиль с инструментами внутри: он позволяет продемонстрировать решение сразу же и прямо на стройплощадке.

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Такой подход очень удобен для клиентов: им не приходится никуда ездить и тратить на это своё время. Кроме того, он помогает создать длительные партнёрские отношения благодаря комплексному подходу и оперативному решению задач. Конечно, тут ещё важны и качество инструментов Hilti, и совершенство технических решений, и инновации. Но раньше без специально оборудованных автомобилей компании было намного сложнее демонстрировать инструменты и решения в условиях стройки.

PDV укомплектованы по-разному для различных трейдов (направлений строительства), поэтому сроки подготовки автомобилей могут отличаться. В среднем переоборудование одного Transporter занимает около пяти-семи дней. За это время минимум пять человек успевают поработать над отделкой кузова, электрикой, сборкой демонстрационных конструкций и брендированием автомобиля.

Почему же в качестве шасси для PDV выбрали Volkswagen Transporter? Для этого существует целый комплекс причин.

Начнём с того, что автомобиль надо не только купить, его ещё переоборудовать, а потом – поддерживать во время его эксплуатации. Transporter в модификация AllCity показался специалистам Hilti идеальным автомобилем для их целей. Во-первых, с его максимально разрешённой массой до 2,5 т на нём можно подъехать туда, куда необходимо клиенту: даже в центр Москвы или Петербурга (жителям городов без грузового каркаса не понять, что это сейчас проблема – проезд на грузовике в центр города). Во-вторых, можно было выбрать именно ту комплектацию, которая нужна Hilti, а не ту, которая будет в готовом пакете. То есть, платить пришлось только за то, что действительно нужно. И в итоге комплектация этих машин получилась действительно уникальной. Например, тут есть левая сдвижная дверь, автономный отопитель, дополнительные элементы комфорта и безопасности. И нет ничего лишнего, за что потребовалось бы платить деньги. Это очень удобно.

Каждый сотрудник Hilti в среднем делает восемь выездов в день. Пробеги получаются большими, а технический специалист должен чувствовать себя в течение дня человеком, а не уставшим водителем с больной спиной. Поэтому на комплектациях Hilti экономить не стали. У PDV есть и полный привод, и автоматическая трансмиссия (роботизированная коробка DSG), и усиленная подвеска (+20 мм к стандартной). Последнее делает машину универсальной как для больших городов, так и для загородных объектов. Ведь на ней приходится ездить и по территории стройки, где порой дорога фактически отсутствует, так что без этого никак. А полный привод – это ещё и безопасность, и ключ к регионам и расстояниям. Урал, Сибирь, Дальний Восток – переезд между объектами там часто предполагает пробег в несколько сотен километров в день в непростых погодных и дорожных условиях.

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Как я уже говорил, одно дело – купить машину, другое – её обслуживать. А ведь с случае с PDV Hilti речь идёт о сотне, а не об одной машине. Да, звучит, конечно, внушительно – сто машин, но этого никто не боится. У Hilti с Volkswagen построено глобальное сотрудничество, и сотрудники Hilti в Чехии, Словакии и Венгрии очень положительно отзываются о работе марки в своих регионах.

Российская дилерская сеть из 99 дилерских предприятий и сервисных партнеров гарантирует возможность обслуживания машин в любом уголке нашей страны, что важно для компании, география присутствия которой на рынке очень обширная.

Понятно, что у Hilti налажено прямое сотрудничество с маркой Volkswagen Коммерческие автомобили, поэтому есть у них и некоторые свои преимущества. Например, специальные условия по стоимости, фиксированные цены и даже отдельные условия по доставке и хранению машин, но у других корпоративных клиентов Volkswagen условия тоже вполне привлекательные.

Кроме того, обе компании имеют некоторые общие идеалы. Например, беречь планету. Стремление к идеалам настолько сильное, что в этом году Hilti Group поставила амбициозную цель – стать углеродно-нейтральной на 7 лет раньше запланированного срока, к 2023 году. Ну а тяга Volkswagen к электрическим автомобилям нам известна давно.

Как это работает?

Чтобы понять, как это всё работает, мы поехали вместе с Дмитрием, специалистом отдела трейд-маркетинга Hilti, на стройплощадку. Потому что послушать его – это хорошо, а посмотреть своими глазами – ещё лучше.

Итак, мы на стройке нового жилого комплекса. Задача у нас простая: нужно очень быстро установить новые анкеры в бетонную площадку. Теоретически это не очень сложно: пробурить бетон перфоратором, и всё. Но это теоретически. Практически бурить бетон – это само по себе не очень просто. А ведь потом ещё полученное с большим трудом отверстие нужно вычищать и обрабатывать от бетонной пыли специальной химией, иначе анкер не будет держаться на своём месте.

Что можно предложить в этом случае клиенту? Ясно, что не шуруповёрты, дрели и лобзики, которыми практически набит PDV. Тут нужна тяжёлая артиллерия: перфоратор со специальным пустотелым буром и, как ни странно, пылесос.

Подкатываем эти инструменты, включаем пылесос в розетку, а в пылесос подключаем перфоратор. Теперь при включении перфоратора пылесос включается автоматически. Причём издаёт при этом странный хлопающий звук. Оказывается, таким образом он сам себя чистит. Шланг пылесоса подключаем к пустотелому буру. На всё уходит буквально три минуты. Дмитрий включает перфоратор, и бур практически на глазах уходит в бетон. Несколько минут, и работа закончена. Неужели это всё? Да, это всё. Никакой бетонной пыли нет, можно сразу ставить анкер.

Честно говоря, дорога заняла больше времени, чем сама работа. Плохо это или хорошо? Это, конечно, хорошо. Потому что только что мы сэкономили около 40% времени клиенту. Без нашего участия он эту работу делал бы намного дольше. И, возможно, более нервно. А беречь нервы, время и деньги партнёра – это очень ценное умение.



Hilti делает это с помощью вот таких инновационных демонстрационных автомобилей. Марка Volkswagen Коммерческие автомобили делает то же самое с помощью своих замечательных машин и ответственного отношения к своим клиентам в лице Hilti. Дмитрий – с помощью своих знаний, умений и опыта. А по большому счёту, всё это называется одним словом «профессионализм». И что-то мне подсказывает, что с помощью именно таких профессионалов мы когда-нибудь и увидим то самое светлое будущее, которое они строят уже сегодня. И показывают другим, как это сделать проще, дешевле и просто приятнее. Скажем им «спасибо» и до встречи в прекрасном далёко!

