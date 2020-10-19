Как завести автомобиль с толкача или буксира

Иногда внезапно разрядившийся аккумулятор или проблемы со стартером могут превратить движимое имущество в недвижимое: автомобиль не заводится. Самый очевидный выход в этой ситуации – попытаться завести его «с толкача» при помощи мускульной силы или же с помощью буксировки другой машиной. Процедура эта простая, но редко встречающаяся, так что даже водитель с некоторым опытом иногда может допустить ошибку, а уж новичок и подавно. Давайте вспомним правильную последовательность действий для такого пуска и укажем на простые, но полезные нюансы.

Любой ли автомобиль можно завести с толкача?

Сразу оговоримся: метод запуска мотора с толкача или буксира пригоден только для машин с механической (вернее, ручной) коробкой передач. Для автомобилей с автоматом процедура неприемлема: для нормальной работы классической гидротрансформаторной АКП нужно давление масла, которого не будет без работающего мотора.



Если вести речь об автоматических трансмиссиях, то с оговорками методика приемлема разве что для роботизированных коробок с одним сцеплением: они фактически представляют собой обычную механику с автоматизированным управлением приводами сцепления и механизма выбора передач. Так что некоторые производители даже допускают для таких коробок возможность запуска с буксировки. Однако в целом две педали в салоне – повод искать другой аккумулятор для запуска или эвакуатор для доставки машины в сервис.

Еще одно условие касается состояния и наличия аккумулятора, а также общей механической исправности автомобиля. Машину без аккумулятора завести не выйдет (оставим за бортом рассуждения о старых дизелях с механическим ТНВД) – это правило понятное. Но и глубоко разряженный аккумулятор, скорее всего, не даст возможности запустить мотор. Аккумулятор должен иметь остатки заряда: пусть его тока и не хватит для работы стартера, но питать бортовую электронику, свечи зажигания, бензонасос и прочее он будет способен. Ну а сам автомобиль, включая двигатель, должен быть механически исправен: попытки завести заклинивший мотор или толкать заднеприводную машину без кардана ни к чему не приведут.

В чем суть запуска с толкача?

Пытаясь завести машину с толкача, лучше понимать базовую суть этой процедуры. В нормальных условиях мотор запускается стартером: тот через маховик раскручивает коленчатый вал мотора, приводя в движение поршни, и параллельно с этим начинают работать системы подачи топлива и зажигания. Но если аккумулятор или стартер не в порядке, коленвал при повороте ключа в салоне крутить некому. В этом случае запуск с толкача позволяет коленвалу получить «помощь извне»: обычно мотор через трансмиссию передает мощность на колеса, а в нашем случае – наоборот, коленвал через трансмиссию будет раскручиваться от крутящихся колес.



Как завести машину с буксировки?

В целом принцип запуска двигателя не зависит от того, будете ли вы двигать неисправную машину другой машиной или руками – отличаются лишь сопутствующие нюансы. Но прицепить ее тросом к другой машине все же проще – давайте начнем с этого варианта.

Если вы пытаетесь завести старую машину с карбюратором и механическим бензонасосом, перед запуском стоит подкачать топливо в систему рычажком на бензонасосе. Это рекомендуемая, но не обязательная процедура, ну а на «инжекторных» машинах такой необходимости вовсе нет. Для запуска по возможности выберите ровный и прямой участок дороги: помните, что на незаведенном автомобиле не работают усилители руля и тормозов. Заранее договоритесь с водителем буксира об условных сигналах для начала движения, остановки и так далее. Условьтесь, что сигналы о начале движения и остановке будет подавать водитель буксируемой машины – во-первых, у него до запуска двигателя нет все тех же усилителей руля и тормозов, а во-вторых, только он понимает, запустился ли мотор. Затем можно прицепить неисправную машину тросом к буксиру и садиться за руль.

Перед тем как начать буксировку, надо обязательно включить зажигание, выключить стояночный тормоз (ручник), а затем выжать сцепление и включить повышенную передачу – обычно третью или четвертую. После этого можно начинать движение. Разогнавшись до 20-30 км/ч, нужно плавно, но быстро отпустить сцепление и следить за моментом запуска мотора, после которого стоит нажать на газ. Услышав, что мотор запустился, можно убедиться в стабильности его работы, выключив передачу и несколько раз нажав на газ – тахометр и слух подскажут, отзывается ли двигатель на педаль. Поняв, что мотор работает, можно подавать буксиру сигнал об остановке.

Помните, что после запуска стоит дать мотору поработать на холостых, а также не глушить его до места назначения. Ведь для следующего пуска нужно будет либо найти и устранить причину проблем с запуском, либо снова искать буксир.

Как завести машину с толкача?

Общий принцип здесь тот же: садимся за руль, включаем зажигание и подаем сигнал о старте помощникам, толкающим машину. Нюансы касаются организации: например, стоит заранее попросить помогающих найти крепкие точки опоры на кузове, чтобы не тратиться помимо нового аккумулятора еще и на удаление вмятин. Люди не смогут разогнать машину до 25-30 км/ч, так что оптимальной передачей для запуска мотора будет третья (хотя при неудаче можно попробовать и четвертую, и вторую). Толкать машину лучше по прямой: сдвинуть с места автомобиль с повернутыми колесами гораздо сложнее. Ну а если на местности есть уклон, лучше при необходимости развернуть машину для движения вперед по склону: во-первых, задняя передача плохо подходит по передаточному отношению, а во-вторых, толкать автомобиль задом банально опасно.

Когда еще может пригодиться навык запуска машины с толкача?

Ключевые указания, описанные выше, справедливы для ситуации, когда автомобиль заглох прямо во время движения – например, из-за проблем с холостым ходом при переключении передач. На ходу лучше не пытаться поворачивать ключ в зажигании (в самом неудачном случае это может вызвать блокировку руля при маневрировании), да и необходимости ждать полной остановки для перезапуска мотора тоже нет. Можно попытаться перезапустить мотор на ходу, включив третью или четвертую передачу и отпустив сцепление – так же, будто вы движетесь за буксиром.