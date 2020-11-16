Как завести автомобиль в одиночку с помощью троса, если сел аккумулятор

Недавно мы выясняли, как завести автомобиль с разрядившимся аккумулятором с толкача или буксира . Но возможен более сложный вариант ситуации, когда аккумулятор сел, а помочь водителю некому – вокруг нет ни машин, ни других людей. На этот крайний случай есть еще один вариант: можно завести автомобиль в одиночку, имея лишь трос и домкрат. Давайте разберемся, как это сделать.

Любой ли автомобиль можно завести с помощью троса?

Как и в случае с запуском мотора с толкача, этот метод имеет ограничения. Прежде всего, он подходит только для автомобилей с ручной коробкой передач – машину с автоматической трансмиссией так завести не удастся. Кроме того, автомобиль должен быть механически исправен и оснащен аккумулятором, имеющим хоть какие-то остатки заряда. Глубоко разряженный аккумулятор, не способный зажечь даже лампы на приборной панели, может поставить крест на любых попытках запуска мотора. Еще одно важное, но несложное условие безопасного пуска – это свободный дифференциал на ведущей оси автомобиля. Самоблокирующийся или просто заваренный дифференциал – это абсолютное противопоказание для запуска мотора с помощью троса. Однако практически на всех серийных автомобилях дифференциал свободный, так что здесь трудностей возникнуть не должно.



Некоторые сложности могут быть связаны с пуском мотора полноприводных автомобилей. Для переднеприводных и заднеприводных машин метод подходит универсально, а вот в случае с полным приводом нужно знать его тип. К примеру, на большинстве современных полноприводных кроссоверов базовый привод – передний, а задний подключается муфтой, так что заводить мотор нужно так же, как на переднеприводной машине. Однако возможны и другие варианты.

Что потребуется для запуска мотора?

Идеальный набор для пуска – это плоский буксировочный трос длиной минимум в 2-3 метра, хороший домкрат и исправный ручник. На практике подойдет любая веревка и тот домкрат, что есть в наличии. Исправный стояночный тормоз тоже очень желателен, но если он не работает или запускать придется заднеприводный автомобиль, то для безопасности нужно обязательно подложить под колеса противооткатные упоры или подручные материалы вроде кирпичей.



Стоит отметить, что запуск мотора с помощью троса можно отнести к крайним мерам: использовать этот метод стоит только в ситуации, когда помощи извне ждать не приходится. Соблюдение мер предосторожности здесь очень важно: все манипуляции водитель производит в одиночку, а ошибка может привести к травмам или повреждению автомобиля.

Как запустить мотор с помощью троса?

Прежде всего нужно зафиксировать автомобиль с помощью ручника или противооткатных упоров на горизонтальной поверхности – пытаться завести его на уклоне опасно и недопустимо. Если завести нужно переднеприводную машину, то стоит предварительно выкрутить руль до упора в любую сторону для облегчения работы. Затем надо с помощью домкрата поднять автомобиль, вывесив одно из колес ведущей оси. У переднеприводного автомобиля это должно быть колесо, повернутое наружу. Убедитесь в безопасности: домкрат должен надежно держать поднятую машину. Если вы пытаетесь завести карбюраторный автомобиль, то можно на всякий случай подкачать топливо в систему рычажком подкачки на бензонасосе. Затем нужно включить зажигание и повышенную передачу – третью или четвертую. После этого можно приступать к запуску мотора.



Для этого надо намотать на вывешенное колесо трос – так, чтобы при вытягивании троса колесо вращалось «вперед», так же, как оно крутится при обычном движении машины. Не нужно завязывать или как-то еще фиксировать трос на колесе – он должен быть просто плотно намотан на него. Затем нужно резким и энергичным движением потянуть трос, раскрутив вывешенное колесо. Вращение колеса фактически имитирует пуск с толкача – только вместо того, чтобы толкать весь автомобиль, вы раскручиваете колесо вручную. Об удачном пуске мотора сигнализирует вывешенное колесо: оно начнет быстро вращаться соответственно включенной передаче. Сразу после пуска мотора нужно выжать сцепление и выключить передачу. После этого можно опускать вывешенное колесо, дать мотору поработать на холостых оборотах и ехать за новым аккумулятором.