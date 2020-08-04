Этот электрический компрессор легко перепутать с фонариком – настолько он миниатюрен. Разработан для мотоциклистов, у которых на учете каждый кубический сантиметр багажа, но справится даже с полноценным автомобильным колесом!

Владельцы двухколесных машин зачастую весьма ограничены по объему и массе возимого с собой груза и вынуждены во всем идти на компромисс, тщательно подбирать комплект дорожного EDC («Every Day Carry») и волевым решением отказываться от всего полезного в пользу лишь самого необходимого.

Насос для мотоцикла, у которого запасное колесо отсутствует как класс (если вы только не счастливый владелец Урала с коляской!) – вещь крайне необходимая и жизненно важная. Некоторые байкеры используют в качестве насоса систему с баллонами CO2, но их одноразовость, несмотря на возможность иметь с собой несколько штук в запасе, многих нервирует. Закон бутерброда никто не отменял, и риск оказаться со спущенным колесом и без баллончиков вполне реален, тем более что одной штуки обычно недостаточно для полной накачки колеса. Некоторые возят с собой ручной велосипедный насос, который тоже позволяет накачать колесо… минут за 20 с перекурами. Вариант вполне работоспособный, однако лишь для физически крепких и неленивых… Чаще же всего мотоциклисты приобретают электрические мотокомпрессоры, представляющие собой уменьшенные модификации автомобильных моделей, хотя их миниатюрность на самом деле относительна, а прямоугольная форма корпуса не слишком удобна.

Венец реальной миниатюризации мотоциклетного компрессора, который можно разместить и в EDC-рюкзачке, и в небольшом «багажнике»-кофре – мотонасос от BERKUT, модель MT-1000. Весь компрессор – это цилиндр диаметром 31 миллиметр, длиной 177 миллиметров и весом 260 граммов. Выглядит как фонарик – и, кстати, встроенный фонарик в нем тоже есть!



Обтянутый упругой и нескользящей резиной цилиндр очень компактен. Трудно поверить, что внутри размещается классическая для электрокомпрессоров начинка – двигатель, кривошип-«коленвал» и цилиндр с поршнем.



С одного торца расположен прикрытый резиновой заглушкой разъем питания 12 вольт и кнопка включения, с другой – выходной резьбовой штуцер, окруженный тремя яркими белыми светодиодами бестеневой подсветки рабочей зоны.



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В разъем питания вставляется шнур длиной 2,6 метра, которого хватает для доступа к колесам байка с большим запасом. Потребляемая мощность – 70 ватт или 6 ампер максимум. Перегрузить или перегреть компрессором гнездо прикуривателя, рассчитанное на 10-15 ампер, невозможно!



При питании от электросети мотоцикла у BERKUT MT-1000 предусмотрена возможность использовать все три основных типа подключения, встречающихся на мототехнике.



Первое, и самое простое – подключение шнуром в 12-вольтовое гнездо стандартного автомобильного формата, более известное как «прикуриватель». Такие гнезда редко встречаются на мото штатно, но все же устанавливаются иногда с завода на некоторых серьезных туристических моделях и макси-скутерах. Однако гораздо чаще байкеры монтируют их сами для зарядки смартфонов и навигаторов, благо на Али имеется колоссальный выбор моделей 12-вольтовых гнезд для мототехники – для установки на руль, на пластик обшивки, влагозащищенных, со встроенными USB-разъемами и вольтметрами в любом дизайне.



Второй тип подключения, имеющийся в BERKUT MT-1000, – подключение в 12-вольтовое гнездо стандарта mini-DIN. Это стандарт, использующийся на мотоциклах BMW, Ducati, KTM и некоторых других. Для того чтобы штекер стандартного прикуривателя-«папы» превратить в «бээмвэшный», достаточно снять с него наконечник!



Ну и третий вариант, который выручит тех, кто не имеет (пока!) гнезд быстрого доступа к двенадцати вольтам на байке – это простейшие «крокодилы» с гнездом прикуривателя «мама», также идущие в комплекте с компрессором. Впрочем, такое решение стоит рассматривать лишь как временное – пока руки не дойдут смонтировать удобное и полезное выносное гнездо 12 вольт. Во всяком случае, на тех мотоциклах, где для доступа к стартерной батарее требуется с помощью инструментов снимать седло или пластик обшивок.



Накачной шланг для компактности выполнен съемным, откручивающимся на резьбе, с уплотнительным резиновым кольцом. Оба наконечника шланга имеют резиновые пробочки для защиты от пыли и грязи, плюс в шланг встроен манометр с линейной шкалой в барах и PSI. У рабочего штуцера, кстати, может откручиваться наконечник-«бочонок» и прикручиваться с переворотом на 180 градусов – с одной стороны у него стандартная резьба под автомобильный/мотоциклетный золотник, а с другой – под современный велосипедный ниппель Presta. На всякий случай!



Небольшой минус у манометра все же надо отметить – это избыточно длинная шкала, размеченная до 8 бар, при том что цена минимального деления – 0,5 бара. Производителю на заметку: несмотря на потенциальную возможность компрессора качать давление до 8 бар, на деле реально нужно не более трех, и в мото-версии можно было ограничиться визуально удобной растянутой шкалой на 3-4 «очка», но с большей точностью цены деления…



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Протестировать BERKUT MT-1000 нам помог один из наших читателей, владелец эндуро Honda CRF-250L. Переднее колесо – 21 дюйм, 90/90, заднее меньше, но шире – 18 дюймов, 120/80. Для асфальта давление поддерживается 1,5 бара спереди и 1,7 бара сзади.



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Спускаем полностью и качаем. Результат – 3 минуты 20 секунд для заднего колеса и 1 минута 30 секунд для переднего. Быстро и легко – без расходных баллончиков и ручной работы! Компрессор качает с мягким нераздражающим урчанием и за пять минут работы нагревается весьма умеренно. Что-то более компактное для мотоциклиста, наверное, просто невозможно придумать!



Очевидно, что колеса мотоцикла или скутера BERKUT MT-1000 – не проблема. Раз уж это специализированный мотокомпрессор… Но максимальное развиваемое давление до 8 бар и достаточно длинный провод намекают на «незадокументированную возможность» использовать его и для автомобиля! Ведь напрашивается же мысль, что в бардачке или кармане двери крошечного городского хетчбека ему самое место… Единственным ограничением является допустимое время работы компрессора из-за возможности перегрева сверхкомпактного корпуса – согласно инструкции, оно не должно превышать 8-9 минут, после которых требуется перерыв на остывание в течение 15-20 минут. Гаджет однозначно справится с периодической контрольной подкачкой четырех исправных колес автомобиля, но осилит ли он накачку одной-единственной, но полностью спущенной шины? Проверяем!



Спускаем в ноль колесо R15 185/60 и включаем BERKUT MT-1000 и таймер. Давление два бара достигается за 8 (без какой-то мелочи) минут – то есть, полностью укладывается в безопасное для компрессора время работы. Устройство все это время необязательно держать в руке – вибрация незначительная, и компрессор спокойно лежит на месте и не «приплясывает». Но нагревается за 8 минут непрерывной работы он все же прилично – без резинового кожуха ладони уже дискомфортно… Тем не менее, несмотря на то, что этот компактный гаджет разработан специально для EDC наездника мотоцикла, скутера, или квадрика, очевидно, что его может с успехом возить с собой и применять в экстренных случаях и водитель некрупного городского авто!

