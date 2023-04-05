Даже своевременно подзаряжая аккумулятор от внешнего зарядника, можно держать батарею недозаряженной, теряя таким образом ее ресурс… У правильного устройства должны быть различные алгоритмы зарядки, для всех типов современных АКБ!

Заряжать? Или не нужно?



Если честно, то дискуссии на тему «надо или не надо заряжать стартерный аккумулятор автомобиля» уже порядком утомили. Количество адептов популярного заблуждения, заявляющих «если электрика автомобиля исправна – то аккумулятор всегда будет в полном порядке и не нуждается в помощи извне!», почему-то не переводится. Ну и периодические печальные бдения перед открытым капотом в поисках доброго самаритянина с «крокодилами» или «галстуком» этих граждан не убеждают. Причиной фейла они готовы считать все что угодно, но лишь не собственное упрямство (или лень), не позволившее провести банальную профилактическую сезонную зарядку батареи.

Хотя совершенно очевидно, что при коротких городских поездках (причем не только зимой, но и летом) полностью исправный и весьма мощный генератор просто не успевает возмещать батарее затраченную на пуск энергию… Даже далекому от техники автовладельцу должно быть понятно, что если представить аккумулятор, как бочку с водой, из которой каждое включение стартера отнимает литр, а генератор успевает возместить 900 миллилитров (по причине непродолжительности поездки или отрицательной температуры, при которой аккумуляторы очень плохо принимают заряд), то рано или поздно бочка начинает пустеть. И периодический полный заряд внешним устройством (желательно в тепле, а не при минусовых температурах) необходим любому аккумулятору минимум пару раз в год.



Тем не менее даже прилежно проводимая (не пару раз в год, а как минимум раз в сезон) профилактика аккумулятора может оказаться не слишком эффективной, если зарядное устройство «прямолинейно» подходит к своим обязанностям. Полноценно зарядить аккумулятор можно, лишь учитывая его тип и температуру окружающей среды.



Говоря об автомобильном сегменте, классическими 14,4 вольтами нужно заряжать обычные свинцово-сурьмяные батареи с жидким кислотным электролитом. К ним же относятся и EFB-батареи, которые многие считают аккумуляторами «на каких-то других принципах» и «другой химии» – но нет, это свинцово-кислотные аккумуляторы, только заметно улучшенные по ряду конструктивных параметров и, соответственно, более дорогие. Иного напряжения (хотя разница в доли вольта может показаться незначительной, но она важна!) требуют батареи AGM, где электролит не плещется в жидком виде, а абсорбирован в стекловолоконных матах, облегающих пластины. Значительно более высокое (хотя разница опять же на первый взгляд выглядит несущественной – вольта в полтора) напряжение требуется для «кальциевых» батарей. Они, разумеется, по факту тоже свинцово-кислотные, но с добавкой кальция в состав пластин, что обозначается на корпусе как Ca/Ca. Также «кальциевый режим» используется и для обычных батарей, когда они сильно засульфатированы и предпринимается попытка вдохнуть в них жизнь. Все эти режимы (а реально – вдвое больше, поскольку то же самое нужно и для 6-вольтовых аккумуляторов) должно поддерживать правильное зарядное устройство. Рассмотрим его конструкцию и работу на примере бюджетного и доступного гаджета Kolben С40.

Зарядное устройство Kolben С40



Kolben С40, производимое компанией Battery Service, – это устройство распространенного и популярного сегодня «однокнопочного» формата, компактный прибор без выступающих за пределы корпуса элементов, управляемый единственной кнопкой. Как и многие его сородичи в этом формфакторе, оно обеспечивает выходной ток в 4 ампера, чего достаточно для уверенного гарантированного заряда большинства батарей легкового и малого коммерческого транспорта.

Вытянутый и узкий корпус выполнен в защищенном формате (IP65, защищен от пыли, песка, брызг воды), имеет компактные габариты 190х68х43 мм и весит 400 граммов. Также на корпусе имеется проушина, за которую прибор можно повесить на шуруп, вкрученный в стену гаража, или на верхнюю петлю замка капота.

С одной стороны корпуса Kolben С40 выходит сетевой шнур в розетку 220 вольт, а с противоположной – шнур с «крокодилами» для подключения к батарее. «Крокодилы» качественные, с мощными пружинами и защитными пластиковыми накладками. Устройство имеет защиты от перегрева, от переполюсовки и от короткого замыкания клемм и не боится даже откровенно безалаберного к себе отношения!



Жидкокристаллический дисплей с оранжевой подсветкой отображает текущее напряжение на клеммах батареи, наглядную шкалу прогресса заряда, а также режимы заряда.

Можно выбрать режим зарядки для обычных батарей и EFB (14,4 вольта), можно – для аккумуляторов AGM (14,7 вольта, обозначается символом «снежинка», поскольку одновременно является зимним режимом для простых аккумуляторов и EFB).

А длительным нажатием кнопки режимов Kolben С40 переводится в «кальциевый режим», когда устройство выдает повышенное напряжение 16 вольт, без которого современные «Ca/Ca» невозможно зарядить до 100%.

Плюс все то же самое доступно и для 6-вольтовых аккумуляторов разной мототехники, садовой техники, детских электромобилей и т.п. Для кальциевых 6-вольтовых батарей выдается повышенное напряжение 8 вольт. Разве что ток заряда 6-вольтовых аккумуляторов составляет не 4 ампера, а 1 ампер.

Все режимы переключаются по кругу короткими нажатиями единственной кнопки «MODE». Индикацией режима по току служат иконка автомобиля для 4 ампер и иконка мотоцикла для 1 ампера.

Очень важная функция Kolben С40 – умение работать автономно и запускать процесс зарядки заново после исчезновения и повторного появления напряжения в розетке. Это важно для гаражей, дач и сельской местности, где электросети порой чудят. Kolben С40 автоматически возобновляет работу после подачи напряжения, причем именно в том же режиме, в котором работал до аварийного отключения!



Вот, например, имеющийся у автора этих строк схожий 4-амперный однокнопочный зарядник (правда, без современного «кальциевого» режима), который успешно эксплуатируется уже много лет. Однако несколько раз он подводил именно из-за отключений электричества: после появления тока в розетке запустить заряд можно только вручную, повторным нажатием кнопки, но сделать это невозможно, если автовладелец ушел из гаража домой…



Кстати, очень полезная способность Kolben С40 – так называемое «поддержание заряда». Оно автоматически начинается после полного завершения зарядки в любом из режимов и представляет собой подачу малого тока в пару-тройку десятков миллиампер. Такой ток не вызывает перезаряда, испарения воды из электролита, но компенсирует саморазряд батареи при долгом хранении – например, если автомобиль оставляют в гараже на зимний сезон или на время длительной командировки владельца.



Ну и еще один маленький бонус напоследок – возможность использования Kolben С40 в качестве вольтметра для оценки состояния аккумулятора или даже наличия напряжения на каком-либо проводе при ремонте – для этого достаточно просто подсоединить «крокодилы» к клеммам АКБ, не вставляя вилку зарядника в сеть!

Своевременная зарядка, а главное – зарядка правильными режимами, соответствующими типу вашей батареи и сезону года, существенно продлят жизнь аккумулятору, стоимость которого значительно выше, чем стоимость зарядного устройства. Несложное, но регулярное и своевременное самостоятельное обслуживание батареи способно развеять сложившийся в головах многих автовладельцев ошибочный миф, что аккумулятор – это «расходник на 2-3 года»!

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