Княжий город и лампочка не Ильича: путешествие в Плавск

В России насчитывается восемь сотен городов с населением менее 50 тысяч человек. Одни из них давно стали звездами туристических путеводителей, другие просто живут тихой и размеренной уездной жизнью. Но и в них есть немало интересного, и небольшой городок Плавск в Тульской области — как раз одно из таких незаметных, но интересных мест.

Дважды Плавск

Этот городок, расположенный на трассе М2 между Мценском и Тулой, не является сколь-нибудь значимым туристическим центром, хотя с 1990 года имеет статус исторического города. Если вы поедете из Москвы или Тулы в Мценск или Курск, то по дороге туда или обратно стоит запланировать остановку в этом городе: он действительно интересен с исторической точки зрения, и там найдется на что посмотреть.

С 1563 года, когда для обороны южных границ Московского государства от набегов крымских татар по указу царя Ивана IV была поставлена крепость на реке Плаве, этот городок назывался Плавск. Но осенью 1762 года императрица Екатерина II за заслуги подарила земли у Плавы князю Сергею Васильевичу Гагарину, а город Плавск был переименован в село Сергиевское. В таковом статусе населенный пункт пребывал вплоть до 1949 года, когда он вновь стал городом с названием Плавск.

Сергиевское успешно пользовалось своим удачным расположением на торговых путях с юга России на Тулу и Москву и стало крупным центром хлеботорговли. Ну а где процветающее и богатеющее купечество, там и храмы строятся, и усадьбы. Но все же главными хозяевами здесь оставались князья Гагарины, четыре поколения которых владели и селом, и окрестными землями, причем хозяевами весьма рачительными.

Храм, который построил князь

Строительство главной архитектурной доминанты города, Свято-Сергиевской церкви (или храма Сергия Радонежского), было начато в 1767 году при активном участии первого хозяина Плавска, князя Сергея Васильевича Гагарина. Строительство каменного храма с деревянными куполами было завершено в 1774 году. В таком виде храм простоял до 1860 года, когда здание было радикально реконструировано. Оплачивал работы главным образом внук первого хозяина Плавска, Сергей Сергеевич, но серьезные взносы сделали купцы Черемушкин и Сазонов. Именно тогда храм приобрел свой уникальный облик — с огромным куполом и большим диаметром барабана.

Но строительством церкви князь не ограничился. Примерно в те же годы был разбит парк, который и сегодня называется Гагаринским. Правда, после революции он на долгие годы был заброшен, но сейчас активно благоустраивается. Но еще важней была построенная в те же годы бесплатная лечебница для местных крестьян и обывателей, полностью финансируемая Гагариными. Ее здание и по сей день функционирует в качестве одного из корпусов районной больницы, которая по праву носит имя князей Гагариных. И тут есть весьма любопытные литературные привязки.

При чем тут Анна Каренина

Из Ясной Поляны в Плавск нередко наезжал писатель дворянского класса граф Лев Николаич Толстой. Дел ему тут хватало: продать собранный урожай зерна, купить лошадей и качественную сбрую местной выделки. А продавал он хлеб тому самому купцу Черемушкину, которого и вывел в «Анне Карениной» под именем купца Рябинина. А описанная в том же романе больница, что строил Вронский, и по описанию, и по всей истории – точная копия построенной Гагариными лечебницы. Да и рельсы, на которые бросилась несчастная героиня, похоже, проходили через станцию Плавск, которая в 70-х годах XIX века называлась Сергиевская.

Сегодня городской вокзал — не просто вокзал, а вокзал-музей. Рядом с красивым и полностью отреставрированным зданием 1868 года стоит прекрасно сохранившаяся водонапорная башня. В принципе, водонапорные башни возводились на каждой крупной станции, ведь они служили для заправки паровозов водой. Эта же интересна тем, что сохранилась не только сама башня, но и «гусь» — гидроколонка для заливки воды в тендеры паровозов. На многих исторических станциях водонапорные башни сохранились, а вот колонки снесли за ненадобностью. А жаль — каждая такая колонка представляла собой достаточно серьезное с точки зрения инженерии устройство. Например, колонка должна была обеспечивать подачу воды в любые морозы, и для этого в нижней части был кожух с топливником — этакий самовар наоборот.

Реввоенсовет Южного фронта и академик автопрома

Внутри здания тоже немало интересного: и сами интерьеры, и музейные залы с экспозицией, посвященной истории Гражданской войны и железной дороги. Однако учитывайте, что залы являются филиалом местного краеведческого музея, и чтобы их открыть, нужно договариваться, чтобы подъехал кто-то из сотрудников. Но и само здание имеет историческую ценность: в нем во времена Гражданской размещался Реввоенсовет Южного фронта, и именно тут Сталин подписал директиву о формировании ударной группы для разгрома Деникина. А вот на установленный в зале ожидания бюст уроженца Плавска, первого в нашей истории дважды Героя Советского Союза – знаменитого аса Бориса Сафонова можно полюбоваться невозбранно.

Вообще в Плавске очень трепетно относятся к знаменитым уроженцам города и окрестностей. Например, в местном краеведческом музее первое, за что зацепился мой взгляд, это стенд, посвященный профессору Чудакову. Для любого человека, интересующегося историей автомобилизации нашей страны, Евгений Алексеевич — личность уникальная. Это — целая эпоха, ведь созданный им институт НАМИ в течение долгого времени был единым КБ для всех автозаводов страны. Знамением эпохи был и построенный по его идеям автомобиль НАМИ-1 — первая советская малолитражка, нацеленная на то, чтобы стать народным автомобилем. Увы, по ряду причин у неё этого сделать не получилось. Конструкция без дифференциала заднего моста отличалась отменной проходимостью, но отвратительной управляемостью, да и завод «Спартак», которому было поручено серийное производство, попросту не был способен его наладить. 500 машин за три года — «это не борьба, и это не результат». Но тут важно отметить, что НАМИ-1 вовсе не был копией Tatra-11, с которой Чудаков познакомился во время автопробега Ленинград — Тифлис — Москва. Да, общую идею автомобиля с хребтовой рамой Чудаков подсмотрел именно у детища Ганса Ледвинки, но все агрегаты были разработаны конструкторами НАМИ самостоятельно. В число учеников Чудакова вошли такие яркие конструкторы, как Андрей Липгарт (на его счету проекты ГАЗ-51, М-1, Победа и ЗИМ), Константин Шарапов, разработавший унифицированную серию автомобильных моторов, и ставший впоследствии конструктором ракетных двигателей Евгений Чарнко. Но главным для Евгения Алексеевича, безусловно, были научная и научно-организационная деятельность. Его книги «Устройство автомобиля», «Смазка автомобиля», «Автомобили ГАЗ. Устройство, уход, ремонт» были настольными во всех автохозяйствах конца 30-х, а такие его труды, как «Переходные кривые для автомагистралей», «Устойчивость оси автомобиля против бокового заноса», «Развитие автомобильной промышленности в СССР», «Проблемы научно-исследовательской работы в области машиностроения», «Проблема трения и износа в машинах», подтверждают, что должность вице-президента АН СССР он занимал вполне по праву.

Зыбка, каска, смычка города и деревни

В музее хватает интересных экспонатов. Есть тут, например, коллекция орудий труда и быта крестьян, и орудия труда местных купцов — разнообразные весы. Один из непременных элементов крестьянского быта позапрошлого и начала прошлого века — «зыбка», то есть подвесная кроватка для грудничков. Очень удобно — можно укачивать ребятенка, не отрываясь от прялки. Ткацкий станок, расписные матрешки, соломенные куклы, коллекция старых часов… Но меня почему-то особенно заинтересовала пожарная каска. Оказалось — не зря, потому что каску эту носили огнеборцы пожарной дружины завода «Смычка», главного предприятия города.

История его такова. Есть недалеко от Плавска красивый и современный поселок Молочные Дворы, когда-то называвшийся деревней Самохваловкой. И жил в той деревне крестьянин Тепляков, отличившийся в Турецкой кампании и награжденный за это орденом. Его потомок Алексей Тепляков вместе с двумя своими сыновьями, Кузьмой и Андреем, основал мастерскую, в которой они делали деревянные игрушки и ремонтировали всякий сельхозинвентарь. В 1845 году сыновья разделили хозяйство и мастерскую, и Андрей перебрался в Сергиевское. В переписи предприятий 1918 года значатся две фабрики: «Фабрика сельхозмашин К. А. Теплякова. Вырабатывает молотильные гарнитуры, просорушки, клеверные терки, запасные части к сельхозмашинам, плуги. Годовая выработка – 220 молотильных гарнитуров, 35 просорушек, 53 клеверотерки, 95 плугов. Оборудование заводской технологии: нефтяной, керосиновый и газогенераторный двигатели. Вторая фабрика — фабрика сельхозмашин и орудий А. А. Теплякова. Производит молотилки, соломотрясы, клеверные терки, просорушки, сортировки, веялки, шестерни и подшипники, вкладыши, приводы. Годовая выработка: 51 молотилка, 14 соломотрясов, 8 клеверотерок, 11 просорушек, 2 сортировки, 11 веялок». В 1920 году фабрики были национализированы, но работали очень плохо. В 1923-м «Туласельмаштрест» даже попытался закрыть обе фабрики как нерентабельные, однако партячейка и губернский совет профсоюза металлистов все-таки сумели отстоять право предприятий на жизнь.

В 1928 году произошло объединение фабрик, предприятию был присвоен класс завода, который получил официальное название «Плавский машиностроительный завод «Смычка». Было такое модное в те времена словечко — «смычка», обозначавшее единение города и деревни, крестьянства и пролетариата. Но главные перемены произошли в 1930-м, когда помимо традиционных молотилок, клеверотерок, картофелечисток и рыбочисток завод освоил технику для переработки молока, прежде всего — сепараторы. Сепараторы и установки для обработки молока и на сегодняшний день являются основной продукцией завода «Плава» (предприятие сменило название в 2009 году), и это не просто механизмы, а высокотехнологичное оборудование, которое экспортируется в десятки стран. Но именно в 30-е предприятие стало настолько масштабным, что ему пришлось завести собственную пожарную часть.

Лампочки князя Гагарина

Гагарины построили первую в Плавске электростанцию, которая одновременно являлась и одной из первых в России. Считается, что первая российская электростанция была построена в 1879 году в Санкт-Петербурге, но электростанция князей Гагариных в Сергиевском заработала еще в 1868 году. Она освещала двор и интерьеры некоторых построек усадьбы Гагариных, а также той самой бесплатной больницы. В 1895 году для электростанции было построено кирпичное здание, закуплено новое оборудование, и вырабатываемой электроэнергии стало хватать на освещение торговой площади Сергиевского и значительной части Московского шоссе. Примечательно, что главным приводным ремнем этого проекта была княгиня Вера Фёдоровна Гагарина, жена Сергея Сергеевича, до замужества — графиня Пален. А мы всё «лампочка Ильича, лампочка Ильича»… Здание электростанции существует и поныне, но пребывает не в лучшем состоянии: оно не получило охранного исторического статуса, в нем разместились какие-то коммунальные службы, что отнюдь не способствует его сохранению.

Вообще, чувствуется, что желание привести в порядок историческое наследие у городских властей есть, но вот средств на это катастрофически не хватает. Рядом с нарядным и отлично отреставрированным зданием центра князей Гагариных — здание ямской избы 1840 года (ям — старинное название почтовой станции). Видно, что его пытались реставрировать, но работы забросили в самом их начале. Здания биржи и гостиного двора на торговой площади все же получили какой-то объем работ, но похоже, что средств хватило в основном на реставрацию выходящих на площадь фасадов, а на боковые — уже нет. И таких строений в Плавске довольно много. И все же город не производит впечатление запущенного, и посетить его однозначно стоит.