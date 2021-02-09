Выбирая новый премиальный седан 10 лет назад, покупатели нечасто вспоминали об Infiniti. И действительно, «немецкая тройка» в компании с Lexus вполне закрывали запросы основной массы потребителей. И даже те, кто хотел заднеприводное купе, могли обратиться по тому же адресу. Все это, впрочем, не мешало японцам предложить свой вариант ответа на тот же вопрос, и звучал он коротко: G. В линейке под этой литерой скрывались седаны и купе, именовавшиеся G25, G35 и G37 в зависимости от мотора. Наши коллеги из Авито Авто говорят, что цены на них по современным меркам щадящие: начинать поиски можно, имея тысяч 700-800, а за самые ухоженные экземпляры просят миллион и больше. Давайте взглянем, чем может привлечь Infiniti G сегодня и с какими сложностями придется столкнуться при выборе и эксплуатации.

Четвертое поколение Infiniti G с индексом V36, созданное на той же платформе, что и предыдущее V35, увидело свет в самом конце 2006 года и к нам прибыло довольно оперативно. Правда, о том, чтобы отобрать серьезную рыночную долю у BMW 3 серии, Audi A4 и Mercedes C-класса, речи не шло, и даже у Lexus IS были более осязаемые планы. Впрочем, российский рынок никогда не был целевым для Infiniti и линейки G в частности: основные надежды были возложены на США. Во многом этим объясняется и поверхностная адаптация модели для нашего рынка. Одной из основных загвоздок была безальтернативно высокая мощность. В то время как соседи из Toyota и Lexus исправно укладывали показатели в налогово удобные рамки, в Infiniti не придали большого значения цифрам, и у четвертого поколения модели G сохранились те же «запредельные» показатели мощности, что и у третьего. Лишь ближе к концу рыночной карьеры в линейке появился седан G25 с мотором на 222 л.с., который успел получить у нас свою долю внимания и напомнил, что даже обеспеченная аудитория умеет считать деньги. Вполне наглядным доказательством этому может служить картина на вторичном рынке: седанов G37, выпускавшихся с 2008 года, в продаже на Авито на момент написания материала было всего 27, а G25, появившихся лишь в 2010, – почти втрое больше.



Infiniti G 2006–14



Кузов у большинства автомобилей сохранился неплохо: остаточная стоимость еще не слишком низка, так что ухаживают за машинами прилично, а возраст в 8-14 лет пока не критичен. Впрочем, ухаживать за машиной стоит внимательно: ЛКП довольно нежное, а технология «самозатягивания царапин» давно исчерпала свои возможности. Так что на возрастные и эксплуатационные дефекты нужно реагировать оперативно. Каких-то «выдающихся» особенностей старения у Infiniti G нет, практически все проблемы типичны для машин в таком возрасте. Одна из самых популярных – вспучивание и облезание краски на арках, особенно задних. Вдобавок она часто усугубляется тюнингом: колеса с нестандартно маленьким вылетом способны отпескоструить задние арки буквально за один сезон активной езды. В общем, перекрашенные арки – это скорее правило, чем исключение.

По нижнему контуру ржавчину, помимо арок, стоит искать под пластиковой накладкой порога: здесь скапливается влага и грязь, а коррозия может выползать из отверстий крепления молдинга. Стыки крыльев с бамперами тоже в зоне риска: обычно дело кончается вспучиваниями краски в этой зоне. Впереди, как всегда, нужно осмотреть капот и рамку лобового стекла, а сзади, особенно у седанов, нижнюю кромку крышки багажника, которая может истираться и ржаветь. На седанах на крышке багажника ржавчина иногда появляется из-под красивой алюминиевой накладки на верхней части, а у купе здесь располагается еще более крупный спойлер, тоже не исключающий проблем. Добавляет эксплуатационных дефектов дорожный просвет в смешные 13 сантиметров: страдают и бамперы, и пороги, и днище, так что осмотр нижней части на подъемнике стоит считать обязательным.

Infiniti G 2006–14



Буквально одной строкой упомянем еще одно важное обстоятельство, касающееся кузова, – стоимость кузовных деталей. Несмотря на то что Infiniti – никакой не эксклюзив, ассортимент неоригинальных компонентов здесь весьма скудный. Для многих типовых элементов попросту нет заменителей, а цены на оригинал ожидаемо высоки. Так, бамперы стоят по 25-20 тысяч, капот – от 60, и даже переднее крыло обойдется тысяч в 15-18. В общем, кузовной ремонт с большой долей вероятности будет связан с разборками, в том числе зарубежными, откуда можно заказать практически все что угодно. И еще: вероятность встретить автомобиль G-серии, ввезенный из США, маловероятно, но ранние G35, произведенные в 2007-2008 годах, еще могут быть «заокеанскими». Для таких машин будет нелишней проверка по Carfax на предмет ДТП и пробега, ну а для дилерских машин после 2008 года будет достаточно проверки с помощью Автотеки, где также можно узнать и зарегистрированные пробеги, и историю ДТП, и ограничения, и многое другое.

Подвески Infiniti полностью соответствуют меркам класса: двухрычажка впереди и многорычажка сзади. В качестве фирменной опции предлагались адаптивные амортизаторы Dual Flow Path с двумя гидравлическими контурами, но ни они, ни подвеска в целом не затратны в содержании. К примеру, оригинальные амортизаторы можно купить за 10-12 тысяч, а неоригинальные – в 1,5-2 раза дешевле. Передняя нижняя шаровая опора штатно меняется вместе с нижним рычагом, который стоит более 30 тысяч рублей, но сайлентблоки доступны отдельно. Сзади ситуация аналогичная: тяги доступны 4-5 тысяч за штуку, а крупные поперечные рычаги пусть и стоят по 20-30 тысяч, но имеют возможность замены резинометаллических элементов. Сюрприз подкинуть может разве что система подруливания задних колес, устанавливавшаяся на купе. Новый актуатор стоит совершенно немыслимых денег, около 250-300 тысяч, так что при поломке придется либо заниматься ремонтом, либо снова перелопачивать разборки.

Infiniti G 2006–14



С тормозами все тоже нехитро: они здесь такие же, как и на целом ряде других моделей Nissan и Infiniti, включая 350Z, кроссоверы QX и так далее. Механизмы – без изысков, с плавающей скобой по кругу, разве что поршней впереди было два. Вентилируемые диски диаметром 320 мм впереди и 308 мм сзади были едины и для переднеприводных машин с 2,5-литровым мотором, и для полноприводных 3,7-литровых, а стоят они примерно 6 тысяч за оригинал и от 3 за аналоги. В общем, все просто и вполне доступно. Рулевое управление с гидроусилителем поддерживает тренд простоты: восстановленную рейку в сборе можно купить по цене ремонта, тысяч за 30. Насос тоже доступен неоригинальным за 7-10 тысяч вместо 30. В общем, ничего нерешаемого.

Как было заведено в классе, Infiniti имел опциональный полный привод – правда, доступен он был только для седанов, а купе и кабриолеты довольствовались задним, зато с вязкостным самоблокирующимся дифференциалом VLSD. Система полного привода с известным именем ATTESA E-TS – это многодисковая муфта, которая способна передавать на переднюю ось до половины крутящего момента при пробуксовке задней оси. Соответственно, при покупке полноприводной машины стоит проверить работу полного привода и состояние масла в раздатке, а также послушать ее на подъемнике на предмет шумов.

Infiniti G 2006–14



В мире существовали Infiniti G35 и G37 с ручной коробкой передач, но у нас таких машин нет – официально их не предлагали, а в частном порядке и подавно не везли. В отсутствие механики выбор остается чисто номинальным: между пятиступенчатой АКП Jatco RE5R05A, устанавливавшейся до 2010 года, и семиступенчатой RE7R01A того же производителя. В целом обе коробки вполне удачны и надежны, но первая ожидаемо проще и ресурснее ввиду своего возраста. Впрочем, оба агрегата весьма чувствительны к чистоте и температуре масла, так что менять его лучше не реже чем раз в 50 тысяч километров. Семиступенчатый автомат настроен агрессивнее и больше склонен к износу накладок блокировки гидротрансформатора, а на грязном масле коробка начинает пинаться уже через 100-150 тысяч километров. Практически то же самое можно сказать и о пятиступенчатой коробке, хотя при хорошем уходе и промежуточной замене накладок гидротрансформатора она пройдет и 300, и 400 тысяч километров, а то и больше. Однако рекомендация по проверке работы на ходу в спокойном режиме универсальна для обеих АКП: рывков и толчков быть не должно. А уж при их отсутствии можно не торговаться сразу, а заехать на диагностику.

Как мы уже знаем, выбора мотора у Infiniti G до 2010 года фактически не было: под капотом седанов сначала прописался 3,5-литровый V6 с индексом VQ35HR, а с выходом купе в 2008 году единым вариантом для всех стал 3,7-литровый VQ37VHR. И лишь в 2010 году появилась альтернатива в виде 2,5-литрового V6 с индексом VQ25HR, выдававшего 222 л.с. вместо 333 у старшего собрата. В целом все три мотора относятся к одному семейству VQ, отлично известному и хорошо зарекомендовавшему себя на множестве моделей Nissan, Infiniti и Renault, включая популярные у нас кроссоверы FX, экзотические Renault Vel Satis и так далее.

Infiniti G 2006–14



Здесь надежный цепной привод ГРМ, распределенный впрыск и потенциальный ресурс более 400 тысяч километров при условии хорошего обслуживания с качественным маслом, внимания к системе охлаждения и особенно к катализаторам, которые еще на более старых моторах VQ35DE могли подпортить поршневую и финансовое положение владельца. В новых моторах, предлагавшихся для G25 и G37, в категорию потенциальных вложений также попадает система изменения фаз газораспределения и высоты подъема клапанов VVEL. Здесь дорогие фазорегуляторы – 30-40 тысяч без возможности купить аналог, однако в целом обслуживание мотора можно считать приемлемым по затратам. Да, замена ГРМ обойдется в круглую сумму, но срок его службы обычно превышает 200 тысяч километров. Так что на общем фоне, особенно с учетом умеренных цен на вторичном рынке, главным вопросом при покупке становится именно мощность мотора и следующий из нее транспортный налог.

Infiniti G 2006–14



Ну а теперь, кратко разобравшись с основными особенностями выбора и эксплуатации Infiniti G, можно сформировать портрет хорошего экземпляра. Как мы помним, выбор 2,5-литровых машин на вторичном рынке даже шире, чем 3,7-литровых, так что тем, кто хочет получить хорошо оснащенный седан, но готов отказаться от полного привода и яркой динамики, можно обратить внимание именно на G25. Здесь остается лишь найти ухоженную машину с минимумом владельцев и пробегом о 150 тысяч километров – примерно такую.

1 / 15 2 / 15 3 / 15 4 / 15 5 / 15 6 / 15 7 / 15 8 / 15 9 / 15 10 / 15 11 / 15 12 / 15 13 / 15 14 / 15 15 / 15

Ну а те, кто готов платить, чтобы получить максимум стиля и впечатлений, могут обратить внимание на полноприводные седаны G37s или купе G37 с полноуправляемым шасси. Здесь выбор не так велик, но еще есть шансы найти купе в хорошем состоянии от второго-третьего владельца – например, вот такое. Ведь разгон в 5,9 секунды до сотни, яркая внешность и интересная управляемость того стоят?



1 / 12 2 / 12 3 / 12 4 / 12 5 / 12 6 / 12 7 / 12 8 / 12 9 / 12 10 / 12 11 / 12 12 / 12