Дисклеймер
Вынужден сначала поделиться грустной информацией: совсем внезапно тормозная жидкость закончиться не может. Если она это сделала, и на панели загорелся соответствующий значок, то, скорее всего, доливать жидкость смысла нет: образовалась крупная утечка (например, лопнула тормозная трубка или порвался шланг), и после первого же нажатия на педаль тормоза «тормозуха» опять вытечет. Так что просто так доливать жидкость не надо, стоит сначала убедиться, что причиной падения её уровня не стала фатальная неисправность. И если выяснится, что жидкость течёт рекой из порванного шланга, перед доливкой нужно будет заглушить соответствующий контур.
И оно бы всё ничего, но эксплуатировать машину с неисправной тормозной системой правилами запрещено. Так что мы не имеем права советовать загибать тормозную трубку, плющить её молотком, заливать тормозную жидкость и ехать с одним рабочим контуром. Да, многие так и делают, но лучше всё-таки вызвать эвакуатор.
Ну а если следов подтеков нет вовсе или виден немного влажный тормозной суппорт, можно попытаться долить жидкость и медленно поехать в сервис. Но формально это та же неисправность тормозной системы, запрещающая эксплуатацию ТС. Впрочем, это намного безопаснее езды с заглушенным контуром, а в случае, когда контрольная лампа загорелась зимой на ночной загородной трассе – все же безопаснее, чем стоять на месте и ждать эвакуатор.
На первый-второй рассчитайсь!
На любой бутылочке с тормозной жидкостью есть одно из обозначений: DOT 3, DOT 4, DOT 5 и DOT 5.1. Что означает этот самый «DOT»?
Означает он, как ни странно, Department of Transportation – американское министерство транспорта. Это министерство попало на нашу землю исключительно благодаря тому, что у нас используется именно его классификация тормозных жидкостей. И, по большому счёту, классификация эта не самая сложная. В ней учитываются только температура кипения, гигроскопичность, вязкость и антикоррозийность. Кроме того, есть один самый важный параметр – основа тормозной жидкости. У жидкостей DOT 3 и DOT 4 это полиэтиленгликоли и полиэфиры борной кислоты, у DOT 5 основа силиконовая, а у DOT 5.1 – смешанная, гликолевая с добавлением силиконов. И можно сказать, что различия между DOT 3 и DOT 4 минимальны, а DOT 5 и DOT 5.1 от них существенно отличаются. Чем же конкретно?
Тормозная жидкость DOT 3 практически осталась в прошлом. У неё есть два существенных недостатка: она быстро разрушает резиновые детали суппортов и при этом чрезвычайно гигроскопична. Первое, конечно, совсем недопустимо, но на старых машинах с барабанными тормозами DOT 3 использовать можно. А её гигроскопичность в своё время стала причиной возникновения привычки выкидывать остатки «тормозухи», которую, как говорили бывалые, открытой хранить невозможно. Отчасти так и есть: если банку с DOT 3 не закрыть наглухо крышкой, она впитает в себя воду очень быстро. DOT 4 в этом отношении намного удобнее: открытой её держать тоже не стоит, но начатую бутылку под крышкой можно хранить довольно долго. Правда, при этом не стоит забывать, что у тормозной жидкости есть срок годности, который указан на таре вместе с датой производства.
В целом, выше описано одно из основных отличий DOT 4 от DOT 3: она менее гигроскопична (в ней выше содержание полиэфиров борной кислоты, которые не дают молекулам воды активно взаимодействовать с гликолями). Кроме того, она не вредит резиновым деталям тормозной системы. И сегодня DOT 4 является самой популярной тормозной жидкостью: она идеальна с точки зрения соотношения стоимости и эксплуатационных характеристик.
Тем не менее даже внутри одного стандарта DOT 4 есть ещё несколько разновидностей жидкости. Это DOT 4 class 6, DOT 4 Super, DOT 4 HP и DOT 4 ESP. И, честно говоря, все эти разновидности мало отличаются и в глубине души остаются той же DOT 4. Но, например, DOT 4 class 6 отличается низкой кинематической вязкостью при низких температурах – её лучше использовать в суровом северном климате. DOT 4 Super закипает при более высокой температуре, и её есть смысл заливать в машины без ABS. Хотя практического смысла в этом не слишком много – достаточно регулярно менять обычную тормозную жидкость DOT 4, которая тоже закипает при температуре не ниже 250 градусов. Правда, свежая, а вот хотя бы с 3,5% воды она может кипеть уже при 165 градусах, что для тормозов не так уж и много. Маловязкие DOT 4 HP и DOT 4 ESP быстрее реагируют на работу систем ABS и ESP, поэтому их считают наиболее современными жидкостями класса DOT 4. Однако по большому счёту существенных отличий между всеми этими видами DOT 4 нет, и их все можно смело между собой смешивать.
Вот мы и подошли к главному вопросу: можно ли смешивать между собой DOT 3, DOT 4, DOT 5 и DOT 5.1 и что куда можно доливать?
Секреты коктейля
Все жидкости DOT 4 (class 6, HP, ESP и что там ещё могут придумать маркетологи), независимо от производителя, смешивать можно смело. Лучше, конечно, потом заменить полученный коктейль на жидкость одного типа, но доливать их друг в друга можно без опасений.
В бачок с DOT 3 можно доливать жидкость DOT 4. А вот в DOT 4 лить DOT 3 нельзя – можно расстаться с резиновыми элементами суппортов. И в DOT 3, и в DOT 4 можно добавить тормозную жидкость DOT 5.1. Нежелательно, но если под рукой нет DOT 4, то можно.
А вот DOT 5 в DOT 3 и DOT 4 нельзя доливать категорически – разные гликолевые и силиконовые основы не смешиваются, и результат получится непредсказуемый. Нельзя смешивать и DOT 5 с DOT 5.1 (по тем же причинам). Вообще, тут можно запомнить простое правило: DOT 5 можно долить только в DOT 5 и больше никуда. Хорошая новость заключается в том, что DOT 5 обычно применяют на спортивных автомобилях и не в лютый мороз, когда она может просто замёрзнуть – это её существенный недостаток. В подавляющем большинстве современных машин залита всё-таки жидкость DOT 4.
А можно ли при смешивании жидкостей ориентироваться на их цвет? Отчасти – да. Все жидкости DOT 3, 4 и 5.1 могут либо быть бесцветными, либо иметь легкий жёлтый цвет разных оттенков (от светлого и почти прозрачного до янтарного), а DOT 5 – красный или фиолетовый. То есть, яркую красную «тормозуху» можно смешивать только с такой же красной и ни с какой другой. Но еще надо помнить, что жёлтый жёлтому рознь, и в DOT 3 добавить DOT 4 можно, а обратно – нет.
В любом случае после вынужденного смешивания тормозных жидкостей разных производителей следует устранить причину утечки и заменить жидкость полностью. Скорее всего, эффективность тормозов с «коктейлем» ниже не станет, но так как присадки у производителей разные, они могут утратить свои антикоррозионные свойства, что снижает ресурс деталей тормозной системы. К тому долив свежей «сухой» тормозной жидкости в систему, где уже есть старая жидкость, поднабравшая влаги, не приведет к значительному улучшению качества итоговой смеси. Здесь, как и в случае с моторным маслом, можно долить, но потом все равно поменять целиком.
Ну и, конечно, надо помнить, что тормозную жидкость DOT 4 вообще надо менять раз в два года, а DOT 3 ещё чаще (хотя бы раз в полтора года). При этом любое снижение уровня тормозной жидкости должно стать поводом для ревизии тормозной системы.
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