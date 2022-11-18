Тормозная жидкость в машине может закончиться слишком неожиданно прямо в дороге – например, из-за протечки суппорта или порванного тормозного шланга. И в этом случае возникает вопрос: а какую жидкость можно долить, чтобы безопасно доехать до места ремонта или стоянки? Особенно остро этот вопрос встанет, если водитель вообще не имеет понятия, какая «тормозуха» была залита до инцидента. Можно ли теперь залить в бачок вот эту – с надписью DOT 4? Или лучше выбрать вон ту, желтенькую или красненькую? Она вроде посимпатичнее?

Дисклеймер

Вынужден сначала поделиться грустной информацией: совсем внезапно тормозная жидкость закончиться не может. Если она это сделала, и на панели загорелся соответствующий значок, то, скорее всего, доливать жидкость смысла нет: образовалась крупная утечка (например, лопнула тормозная трубка или порвался шланг), и после первого же нажатия на педаль тормоза «тормозуха» опять вытечет. Так что просто так доливать жидкость не надо, стоит сначала убедиться, что причиной падения её уровня не стала фатальная неисправность. И если выяснится, что жидкость течёт рекой из порванного шланга, перед доливкой нужно будет заглушить соответствующий контур.

И оно бы всё ничего, но эксплуатировать машину с неисправной тормозной системой правилами запрещено. Так что мы не имеем права советовать загибать тормозную трубку, плющить её молотком, заливать тормозную жидкость и ехать с одним рабочим контуром. Да, многие так и делают, но лучше всё-таки вызвать эвакуатор.

Ну а если следов подтеков нет вовсе или виден немного влажный тормозной суппорт, можно попытаться долить жидкость и медленно поехать в сервис. Но формально это та же неисправность тормозной системы, запрещающая эксплуатацию ТС. Впрочем, это намного безопаснее езды с заглушенным контуром, а в случае, когда контрольная лампа загорелась зимой на ночной загородной трассе – все же безопаснее, чем стоять на месте и ждать эвакуатор.

На первый-второй рассчитайсь!

На любой бутылочке с тормозной жидкостью есть одно из обозначений: DOT 3, DOT 4, DOT 5 и DOT 5.1. Что означает этот самый «DOT»?

Означает он, как ни странно, Department of Transportation – американское министерство транспорта. Это министерство попало на нашу землю исключительно благодаря тому, что у нас используется именно его классификация тормозных жидкостей. И, по большому счёту, классификация эта не самая сложная. В ней учитываются только температура кипения, гигроскопичность, вязкость и антикоррозийность. Кроме того, есть один самый важный параметр – основа тормозной жидкости. У жидкостей DOT 3 и DOT 4 это полиэтиленгликоли и полиэфиры борной кислоты, у DOT 5 основа силиконовая, а у DOT 5.1 – смешанная, гликолевая с добавлением силиконов. И можно сказать, что различия между DOT 3 и DOT 4 минимальны, а DOT 5 и DOT 5.1 от них существенно отличаются. Чем же конкретно?



Тормозная жидкость DOT 3 практически осталась в прошлом. У неё есть два существенных недостатка: она быстро разрушает резиновые детали суппортов и при этом чрезвычайно гигроскопична. Первое, конечно, совсем недопустимо, но на старых машинах с барабанными тормозами DOT 3 использовать можно. А её гигроскопичность в своё время стала причиной возникновения привычки выкидывать остатки «тормозухи», которую, как говорили бывалые, открытой хранить невозможно. Отчасти так и есть: если банку с DOT 3 не закрыть наглухо крышкой, она впитает в себя воду очень быстро. DOT 4 в этом отношении намного удобнее: открытой её держать тоже не стоит, но начатую бутылку под крышкой можно хранить довольно долго. Правда, при этом не стоит забывать, что у тормозной жидкости есть срок годности, который указан на таре вместе с датой производства.

В целом, выше описано одно из основных отличий DOT 4 от DOT 3: она менее гигроскопична (в ней выше содержание полиэфиров борной кислоты, которые не дают молекулам воды активно взаимодействовать с гликолями). Кроме того, она не вредит резиновым деталям тормозной системы. И сегодня DOT 4 является самой популярной тормозной жидкостью: она идеальна с точки зрения соотношения стоимости и эксплуатационных характеристик.

Тем не менее даже внутри одного стандарта DOT 4 есть ещё несколько разновидностей жидкости. Это DOT 4 class 6, DOT 4 Super, DOT 4 HP и DOT 4 ESP. И, честно говоря, все эти разновидности мало отличаются и в глубине души остаются той же DOT 4. Но, например, DOT 4 class 6 отличается низкой кинематической вязкостью при низких температурах – её лучше использовать в суровом северном климате. DOT 4 Super закипает при более высокой температуре, и её есть смысл заливать в машины без ABS. Хотя практического смысла в этом не слишком много – достаточно регулярно менять обычную тормозную жидкость DOT 4, которая тоже закипает при температуре не ниже 250 градусов. Правда, свежая, а вот хотя бы с 3,5% воды она может кипеть уже при 165 градусах, что для тормозов не так уж и много. Маловязкие DOT 4 HP и DOT 4 ESP быстрее реагируют на работу систем ABS и ESP, поэтому их считают наиболее современными жидкостями класса DOT 4. Однако по большому счёту существенных отличий между всеми этими видами DOT 4 нет, и их все можно смело между собой смешивать.

Вот мы и подошли к главному вопросу: можно ли смешивать между собой DOT 3, DOT 4, DOT 5 и DOT 5.1 и что куда можно доливать?

Секреты коктейля

Все жидкости DOT 4 (class 6, HP, ESP и что там ещё могут придумать маркетологи), независимо от производителя, смешивать можно смело. Лучше, конечно, потом заменить полученный коктейль на жидкость одного типа, но доливать их друг в друга можно без опасений.

В бачок с DOT 3 можно доливать жидкость DOT 4. А вот в DOT 4 лить DOT 3 нельзя – можно расстаться с резиновыми элементами суппортов. И в DOT 3, и в DOT 4 можно добавить тормозную жидкость DOT 5.1. Нежелательно, но если под рукой нет DOT 4, то можно.

А вот DOT 5 в DOT 3 и DOT 4 нельзя доливать категорически – разные гликолевые и силиконовые основы не смешиваются, и результат получится непредсказуемый. Нельзя смешивать и DOT 5 с DOT 5.1 (по тем же причинам). Вообще, тут можно запомнить простое правило: DOT 5 можно долить только в DOT 5 и больше никуда. Хорошая новость заключается в том, что DOT 5 обычно применяют на спортивных автомобилях и не в лютый мороз, когда она может просто замёрзнуть – это её существенный недостаток. В подавляющем большинстве современных машин залита всё-таки жидкость DOT 4.

А можно ли при смешивании жидкостей ориентироваться на их цвет? Отчасти – да. Все жидкости DOT 3, 4 и 5.1 могут либо быть бесцветными, либо иметь легкий жёлтый цвет разных оттенков (от светлого и почти прозрачного до янтарного), а DOT 5 – красный или фиолетовый. То есть, яркую красную «тормозуху» можно смешивать только с такой же красной и ни с какой другой. Но еще надо помнить, что жёлтый жёлтому рознь, и в DOT 3 добавить DOT 4 можно, а обратно – нет.

В любом случае после вынужденного смешивания тормозных жидкостей разных производителей следует устранить причину утечки и заменить жидкость полностью. Скорее всего, эффективность тормозов с «коктейлем» ниже не станет, но так как присадки у производителей разные, они могут утратить свои антикоррозионные свойства, что снижает ресурс деталей тормозной системы. К тому долив свежей «сухой» тормозной жидкости в систему, где уже есть старая жидкость, поднабравшая влаги, не приведет к значительному улучшению качества итоговой смеси. Здесь, как и в случае с моторным маслом, можно долить, но потом все равно поменять целиком.

Ну и, конечно, надо помнить, что тормозную жидкость DOT 4 вообще надо менять раз в два года, а DOT 3 ещё чаще (хотя бы раз в полтора года). При этом любое снижение уровня тормозной жидкости должно стать поводом для ревизии тормозной системы.