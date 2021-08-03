Когда-то замена стекла была простой процедурой, с которой мог справиться любой гаражный мастер-универсал. Всего-то и нужно было, что вынуть поврежденное стекло и вставить «в резинку» новое. Сейчас автостекло – сложный компонент автомобиля, который не просто даёт обзор и закрывает проём в кузове, но и обеспечивает комфорт, а главное, безопасность на дороге благодаря множеству «умных» функций. Современные специалисты по замене стекла теперь должны тщательно подбирать правильную комплектацию, соблюдать все нюансы процедуры замены для каждой модели автомобиля и выполнять диагностику и калибровку дополнительного оборудования. Пытаться заменить стекло самостоятельно – как самому себе лечить зуб. Но и доверять замену стекла непроверенным сервисам – тоже очень рискованное дело. Чтобы правильно выбрать стекло на замену и сервисный центр, достаточно запомнить самые основы «стекловедения» и со спокойной душой поручить работу специалистам. Помочь разобраться в вопросе мы попросили наших друзей из компаний Carglass® и AGC .

Какими бывают автостёкла?​

Производителей автостекла можно разделить на две основные группы:

Заводы, которые выпускают стёкла как для конвейеров автозаводов, так и для рынка запчастей.

Заводы, которые работают ТОЛЬКО на рынок автозапчастей.

Производителей автостекла, которые поставляют продукцию на сборочные конвейеры, во всём мире не так много, потому что автозаводы предъявляют высокие требования к поставщикам: производство должно быть сертифицировано по международным стандартам, а стёкла должны иметь идеальную геометрию и поддерживать все современные «умные» функции – от обеспечения комфортной температуры в салоне до ADAS (систем помощи водителю). Например, японская компания AGC обеспечивает стеклом множество автоконвейеров мира. В частности, стёклами AGC оснащается большинство моделей Mercedes, включая Mercedes-Maybach S-Class. Для автомобилей Mercedes AGC выпускает стёкла с восемью интегрированными антеннами – для приема радиосигнала, телевизионного сигнала и функций управления наподобие системы бесключевого доступа и т.п.

Такие компании, как AGC – это поставщики на мировые автоконвейеры. И на розничный рынок они производят стёкла высокого качества для любых существующих комплектаций автомобилей: атермальные, с обогревами зоны щеток и всего стекла, шумопоглощающими слоями, теплоотражающим и влагоотталкивающим напылением, встроенными антеннами, элементами для head-up-проекции и т.д.

В ассортименте производителей «второй категории» стёкол со многими сложными функциями просто не бывает – эти заводы ориентированы на наиболее простые и бюджетные модели. Стёкла заводов, работающих только на вторичный рынок, заметно дешевле, но не за счет неизвестного бренда, а за счет тотальной экономии на всем. У мелких фабрик нет собственных тестовых лабораторий полного цикла, а значит, слабее контроль безопасности и качества продукции. На оснащении стекла такие производители тоже экономят. А где сэкономил производитель – придётся доплачивать покупателю: тратиться на установочное оборудование и терять зря время, пока мастер в автосервисе пытается сохранить и переклеить старый молдинг или приспособить универсальный.

Часть характеристик, которыми стёкла поставщиков на конвейеры обладают по умолчанию, заводы, работающие только на вторичный рынок, не могут обеспечить в принципе. Например, в России только компания AGC для производства автостёкол использует стекломассу с добавлением присадок, которые придают стеклу зеленоватый оттенок. Но главное – обеспечивает стекло атермальными свойствами, то есть возможностью поглощения до 50% ультрафиолетового и инфракрасного излучения. Производители дешёвых стёкол вместо сырья с нужными добавками используют обычное стекло с окрашенной пленкой безо всяких атермальных свойств, которая быстро выцветает на солнце.

Главные ошибки непрофессиональной замены стёкол

В хорошем установочном центре сотрудники в первую очередь предложат вам стекло проверенного производителя. Если услышите от сотрудника что-то вроде «да стёкла все одинаковые, берите подешевле», вам сразу станет ясен и уровень сервиса в целом.

На какие моменты ещё обратить внимание, чтобы не попасть к непрофессионалам? Сейчас расскажем поподробнее.

Использование подручного инструмента при арматурных работах

Профессия мастера-стекольщика включает в себя и профессию арматурщика. Прежде чем добраться до самого стекла, порой приходится снимать массу деталей обшивки внутри и снаружи, молдинги, жабо дворников и многое другое, и для этого нужен качественный инструмент. Классический «гусь» с металлической струной уже уходит в прошлое, поскольку часто повреждает рамку проема стекла и обшивки салона.

Укладка полимерной струны для демонтажа стекла

При выборе стекольного сервиса желательно отдать предпочтение тем конторам, которые используют современные приспособления для срезки с синтетической режущей струной. Это априори означает высокий класс работ и гарантирует, что и остальные инструменты у мастера не с Алиэкспресса.

Дешевые и неподходящие расходные материалы

Желательно обратить внимание на марки расходников на столе у мастера, прежде чем отдавать ему машину. Перед визитом в сервис погуглите топ-10 брендов праймера и герметика. Если сервис использует что-то не из этого списка, стоит насторожиться: использование составов низкого качества, применение ацетона и других растворителей из строительного супермаркета вместо специализированных очистителей приводят к плохой адгезии клея, протечкам, повреждению краски кузова растворителями и т.п.

Нанесение герметика пневматическим или механическим пистолетом

Профессионалы-стекольщики используют только электрические пистолеты для нанесения герметика. Пневматические (и тем более – ручные) пистолеты создают неравномерную по ширине и высоте линию, которая может разорваться в процессе или недостаточно заполнить пустоты. Качество шва герметика – один из самых важных моментов в установке. Если шов будет разным по толщине, нагрузка на него распределится неравномерно, и стекло может треснуть после установки.

Нанесение герметика с помощью электрического пистолета

Незнание мастерами особенностей систем ADAS

ADAS – это общее название комплекса современных систем помощи водителю. Автоматическое удержание полосы, дистанции, автоторможение, распознавание дорожных знаков, оповещение водителя о разных событиях и т.п. Различные оптические и радарные датчики таких комплексов устанавливаются на внутренней стороне лобового стекла, и при его замене все эти элементы нужно аккуратно снять, переклеить и откалибровать. Но в небольших стекольных сервисах, как правило, у мастеров нет опыта работы с такими стёклами и нет специального оборудования для статической и динамической калибровки датчиков и камер ADAS.

Не менее важно правильно подобрать стекло на замену – только продукция заводов-поставщиков на конвейеры полностью совместима с ADAS.

Если сэкономить на стекле и не соблюсти процедуру замены, оборудование будет работать некорректно и вместо помощи водителю, наоборот, будет угрожать безопасности. Здесь без преувеличения экономия на стекле и работах может стоить жизни.

Игнорирование защиты элементов кузова

Чтобы защитить автомобиль клиента, хорошие стекольные сервисы закрывают крылья, бампер и решетку радиатора магнитными шторками, кресла в салоне – накидками, а руль обтягивают стретч-пленкой. А некоторые сервисы, к сожалению, жалеют потратить на это немного денег и времени под предлогом «у нас исключительно стекольный сервис, мы не занимаемся слесарными работами, поэтому наши мастера всегда в чистой униформе – а значит, дополнительная защита не нужна!». Жаль, что после таких «профессионалов» остаются потертости на краске кузова и ссадины на пластике... Так что желательно заглянуть в ремзону еще до выписывания заказ-наряда и убедиться в культуре работы.

Защита передней части автомобиля при производстве работ



Полировка потертостей или ремонт сколов на стекле вместо замены



Если мастер вам предлагает отполировать затертое от времени стекло, бегите из такого сервиса сразу – подобные предложения выдвигают откровенные халтурщики! Приличные стекольные сервисы не делают полировку лобовых стёкол в принципе – это в любом случае ведет к удалению слоя материала и риску образования линзы, которая станет искажать видимость. А это в свою очередь ведёт к напряжению глаз, усталости и головным болям. Ремонт мелких сколов вполне допустим, но полировка – весьма опасный процесс, даже если его результат поначалу может показаться впечатляющим.

Запрет доступа в рабочую зону

К сожалению, такое встречается и в ремзонах официалов, где чище, чем в операционной, и в гаражах кустарей-одиночек. Крайне плохой признак – скорее всего, от вас скрывают, что стекло вам будет менять механик, который только что, например, перебирал коробку. Возможно, он отличный механик, и у него золотые руки, но если стекольные работы он выполняет от случая к случаю, то стабильного качества при таких раскладах добиться невозможно.

Как работают профессионалы

Как работают автостекольщики невысокого уровня, мы с вами поняли. А как работают профессиональные установочные центры – посмотрим на практике. У одного из журналистов редакции «Колес» как раз треснуло лобовое на Ford Focus III. Воспользовавшись собственными советами, мы выбрали сеть стекольных сервисов Carglass®, где задали самые типичные «вопросы среднестатистического автовладельца» мастеру одного из филиалов Carglass® в Москве, Евгению Мацкевичу.

Kolesa.ru: А стоило ли так заморачиваться с заурядным, в общем-то, Фокусом, стекло в котором могут переклеить в каждом гараже?

Евгений Мацкевич: Конечно, Ford Focus III – это не люксовый автомобиль и не штучный спорткар, но тем не менее это достаточно современная машина, в которой лобовое стекло представляет собой весьма сложную деталь. Сложную и конструктивно, и в плане монтажа/демонтажа. Так что иллюзии в плане простоты ремонта массовых моделей авто питать не стоит. Это уже далеко не Жигули! В вашем случае комплектация автомобиля редкая, и стекло весьма сложное – с обогревом, под датчик дождя, рассчитанное на установку камеры и лидара для систем Active city stop, удержания в полосе движения, распознавания дорожных знаков и активного круиз-контроля. Установка такого стекла требует значительных знаний и навыков.

Фиксация нового стекла на кузове

К: А как мастера приобретают навыки по замене стёкол редких и особо дорогих моделей, которые нечасто заезжают на замену стекла?

ЕМ: Разумеется, мастер провинциального сервиса может никогда в жизни не встретиться не то что с Роллс-Ройсом, но даже и с Теслой… Но если специализированный стекольный сервис принадлежит крупной сети, то все его специалисты проходят обучение и обладают доступом к специальной базе знаний. У нас в Carglass® используется база знаний крупного международного концерна по Belron, занимающегося ремонтом и заменой автомобильных стёкол, куда, собственно, и входит сеть Carglass®. Инновационный центр Belron Technical постоянно готовит подробные справочные инструкции по всем моделям и комплектациям машин. Даже если мастер впервые видит конкретный автомобиль, по VIN-номеру он находит подробный мануал и необходимый парт-намбер стекла. Опыт мастера в целом и инструкция к конкретной модели авто исключают ошибки или действия наугад. В руководствах от Belron Technical учитываются даже самые мелкие детали – от последовательности демонтажа клипс до подсказок по отключению электрических разъемов.

Нанесение праймера на рамку ветрового стекла

К: Какие вы применяете специнструменты?

ЕМ: Основной наш специнструмент – это устройство для срезания стёкол Ezi-Wire®. Его работа механизирована и поэтому крайне стабильна в отличие от пары мастеров, которые руками тянут режущую проволоку изнутри и снаружи. С Ezi-Wire® работает один человек, и процесс максимально предсказуем. Устройство в виде редуктора с рукояткой-«мясорубкой» устанавливается изнутри салона на лобовое стекло на присосках и управляется одним мастером, который вращает рукоятку и наматывает на барабан специальный полимерный режущий шнур FibreWire, продетый сквозь прокол в герметике, крепящем стекло.

Комплект Ezi-Wire с применением полимерной струны

Кстати, насчет «одного мастера»: у нас имеется еще и «1-TEK» – специальный «подъемный кран», позволяющий без помощников поднять стекло, точнейшим образом его позиционировать и опустить на оконный проем. Такие аппараты мы используем в том числе и при работе с клиентами на выезде.

Комплект для замены стекла одним мастером 1-Tek

Применение комплекта 1-Tek

К: А расходные материалы?

ЕМ: Опять же только самые лучшие. Мы ставим стёкла на герметики FastFit или Optimum +Plus, которые позволяют автовладельцу уезжать уже через час после вклейки стекла с полной гарантией на проделанные работы.

К: Один из самых важных вопросов: стёкла каких производителей вы используете?

ЕМ: Только ведущих и наиболее авторитетных: AGC (Япония), Pilkington (Великобритания), Sekurit (Франция) и некоторых других из первой десятки мировых лидеров. Мы являемся прямым партнером AGC и имеем доступ к самому широкому ассортименту всех позиций – лобовых стёкол, задних и боковых.

К: Понятно, что чем солиднее производитель автозапчасти, тем она дороже. Но реально ли сэкономить на стекле?

ЕМ: Стёкла фирм той самой «второй категории», безусловно, дешевле. Но автостекло – покупка не на один день. При средней интенсивности езды срок службы лобового стекла – не менее 5-7 лет, а аккуратные автовладельцы ездят и гораздо дольше. Купив дешёвое стекло, можно разово сэкономить. Но в итоге мелких компромиссов (в том числе и проявляющихся со временем) по стеклу накопится столько, что они перевесят всю экономию в сравнении с ценой стекла от бренда с качеством конвейерного поставщика вроде AGC . Так что если уж возникла необходимость замены стекла, то выгадывать 15-20% разницы в цене бессмысленно. Разложите эту сумму на срок службы стекла, и экономия окажется пренебрежимо малой! Вместо неё стоит выбрать качество, чтобы не жертвовать своим комфортом и безопасностью.