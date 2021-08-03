Какими бывают автостёкла?
Производителей автостекла можно разделить на две основные группы:
- Заводы, которые выпускают стёкла как для конвейеров автозаводов, так и для рынка запчастей.
- Заводы, которые работают ТОЛЬКО на рынок автозапчастей.
Производителей автостекла, которые поставляют продукцию на сборочные конвейеры, во всём мире не так много, потому что автозаводы предъявляют высокие требования к поставщикам: производство должно быть сертифицировано по международным стандартам, а стёкла должны иметь идеальную геометрию и поддерживать все современные «умные» функции – от обеспечения комфортной температуры в салоне до ADAS (систем помощи водителю). Например, японская компания AGC обеспечивает стеклом множество автоконвейеров мира. В частности, стёклами AGC оснащается большинство моделей Mercedes, включая Mercedes-Maybach S-Class. Для автомобилей Mercedes AGC выпускает стёкла с восемью интегрированными антеннами – для приема радиосигнала, телевизионного сигнала и функций управления наподобие системы бесключевого доступа и т.п.
Такие компании, как AGC – это поставщики на мировые автоконвейеры. И на розничный рынок они производят стёкла высокого качества для любых существующих комплектаций автомобилей: атермальные, с обогревами зоны щеток и всего стекла, шумопоглощающими слоями, теплоотражающим и влагоотталкивающим напылением, встроенными антеннами, элементами для head-up-проекции и т.д.
В ассортименте производителей «второй категории» стёкол со многими сложными функциями просто не бывает – эти заводы ориентированы на наиболее простые и бюджетные модели. Стёкла заводов, работающих только на вторичный рынок, заметно дешевле, но не за счет неизвестного бренда, а за счет тотальной экономии на всем. У мелких фабрик нет собственных тестовых лабораторий полного цикла, а значит, слабее контроль безопасности и качества продукции. На оснащении стекла такие производители тоже экономят. А где сэкономил производитель – придётся доплачивать покупателю: тратиться на установочное оборудование и терять зря время, пока мастер в автосервисе пытается сохранить и переклеить старый молдинг или приспособить универсальный.
Часть характеристик, которыми стёкла поставщиков на конвейеры обладают по умолчанию, заводы, работающие только на вторичный рынок, не могут обеспечить в принципе. Например, в России только компания AGC для производства автостёкол использует стекломассу с добавлением присадок, которые придают стеклу зеленоватый оттенок. Но главное – обеспечивает стекло атермальными свойствами, то есть возможностью поглощения до 50% ультрафиолетового и инфракрасного излучения. Производители дешёвых стёкол вместо сырья с нужными добавками используют обычное стекло с окрашенной пленкой безо всяких атермальных свойств, которая быстро выцветает на солнце.
Главные ошибки непрофессиональной замены стёкол
В хорошем установочном центре сотрудники в первую очередь предложат вам стекло проверенного производителя. Если услышите от сотрудника что-то вроде «да стёкла все одинаковые, берите подешевле», вам сразу станет ясен и уровень сервиса в целом.
На какие моменты ещё обратить внимание, чтобы не попасть к непрофессионалам? Сейчас расскажем поподробнее.
Использование подручного инструмента при арматурных работах
Профессия мастера-стекольщика включает в себя и профессию арматурщика. Прежде чем добраться до самого стекла, порой приходится снимать массу деталей обшивки внутри и снаружи, молдинги, жабо дворников и многое другое, и для этого нужен качественный инструмент. Классический «гусь» с металлической струной уже уходит в прошлое, поскольку часто повреждает рамку проема стекла и обшивки салона.
При выборе стекольного сервиса желательно отдать предпочтение тем конторам, которые используют современные приспособления для срезки с синтетической режущей струной. Это априори означает высокий класс работ и гарантирует, что и остальные инструменты у мастера не с Алиэкспресса.
Дешевые и неподходящие расходные материалы
Желательно обратить внимание на марки расходников на столе у мастера, прежде чем отдавать ему машину. Перед визитом в сервис погуглите топ-10 брендов праймера и герметика. Если сервис использует что-то не из этого списка, стоит насторожиться: использование составов низкого качества, применение ацетона и других растворителей из строительного супермаркета вместо специализированных очистителей приводят к плохой адгезии клея, протечкам, повреждению краски кузова растворителями и т.п.
Нанесение герметика пневматическим или механическим пистолетом
Профессионалы-стекольщики используют только электрические пистолеты для нанесения герметика. Пневматические (и тем более – ручные) пистолеты создают неравномерную по ширине и высоте линию, которая может разорваться в процессе или недостаточно заполнить пустоты. Качество шва герметика – один из самых важных моментов в установке. Если шов будет разным по толщине, нагрузка на него распределится неравномерно, и стекло может треснуть после установки.
Незнание мастерами особенностей систем ADAS
ADAS – это общее название комплекса современных систем помощи водителю. Автоматическое удержание полосы, дистанции, автоторможение, распознавание дорожных знаков, оповещение водителя о разных событиях и т.п. Различные оптические и радарные датчики таких комплексов устанавливаются на внутренней стороне лобового стекла, и при его замене все эти элементы нужно аккуратно снять, переклеить и откалибровать. Но в небольших стекольных сервисах, как правило, у мастеров нет опыта работы с такими стёклами и нет специального оборудования для статической и динамической калибровки датчиков и камер ADAS.
Не менее важно правильно подобрать стекло на замену – только продукция заводов-поставщиков на конвейеры полностью совместима с ADAS.
Если сэкономить на стекле и не соблюсти процедуру замены, оборудование будет работать некорректно и вместо помощи водителю, наоборот, будет угрожать безопасности. Здесь без преувеличения экономия на стекле и работах может стоить жизни.
Игнорирование защиты элементов кузова
Чтобы защитить автомобиль клиента, хорошие стекольные сервисы закрывают крылья, бампер и решетку радиатора магнитными шторками, кресла в салоне – накидками, а руль обтягивают стретч-пленкой. А некоторые сервисы, к сожалению, жалеют потратить на это немного денег и времени под предлогом «у нас исключительно стекольный сервис, мы не занимаемся слесарными работами, поэтому наши мастера всегда в чистой униформе – а значит, дополнительная защита не нужна!». Жаль, что после таких «профессионалов» остаются потертости на краске кузова и ссадины на пластике... Так что желательно заглянуть в ремзону еще до выписывания заказ-наряда и убедиться в культуре работы.
Полировка потертостей или ремонт сколов на стекле вместо замены
Если мастер вам предлагает отполировать затертое от времени стекло, бегите из такого сервиса сразу – подобные предложения выдвигают откровенные халтурщики! Приличные стекольные сервисы не делают полировку лобовых стёкол в принципе – это в любом случае ведет к удалению слоя материала и риску образования линзы, которая станет искажать видимость. А это в свою очередь ведёт к напряжению глаз, усталости и головным болям. Ремонт мелких сколов вполне допустим, но полировка – весьма опасный процесс, даже если его результат поначалу может показаться впечатляющим.
Запрет доступа в рабочую зону
К сожалению, такое встречается и в ремзонах официалов, где чище, чем в операционной, и в гаражах кустарей-одиночек. Крайне плохой признак – скорее всего, от вас скрывают, что стекло вам будет менять механик, который только что, например, перебирал коробку. Возможно, он отличный механик, и у него золотые руки, но если стекольные работы он выполняет от случая к случаю, то стабильного качества при таких раскладах добиться невозможно.
Как работают профессионалы
Как работают автостекольщики невысокого уровня, мы с вами поняли. А как работают профессиональные установочные центры – посмотрим на практике. У одного из журналистов редакции «Колес» как раз треснуло лобовое на Ford Focus III. Воспользовавшись собственными советами, мы выбрали сеть стекольных сервисов Carglass®, где задали самые типичные «вопросы среднестатистического автовладельца» мастеру одного из филиалов Carglass® в Москве, Евгению Мацкевичу.
Kolesa.ru: А стоило ли так заморачиваться с заурядным, в общем-то, Фокусом, стекло в котором могут переклеить в каждом гараже?
Евгений Мацкевич: Конечно, Ford Focus III – это не люксовый автомобиль и не штучный спорткар, но тем не менее это достаточно современная машина, в которой лобовое стекло представляет собой весьма сложную деталь. Сложную и конструктивно, и в плане монтажа/демонтажа. Так что иллюзии в плане простоты ремонта массовых моделей авто питать не стоит. Это уже далеко не Жигули! В вашем случае комплектация автомобиля редкая, и стекло весьма сложное – с обогревом, под датчик дождя, рассчитанное на установку камеры и лидара для систем Active city stop, удержания в полосе движения, распознавания дорожных знаков и активного круиз-контроля. Установка такого стекла требует значительных знаний и навыков.
К: А как мастера приобретают навыки по замене стёкол редких и особо дорогих моделей, которые нечасто заезжают на замену стекла?
ЕМ: Разумеется, мастер провинциального сервиса может никогда в жизни не встретиться не то что с Роллс-Ройсом, но даже и с Теслой… Но если специализированный стекольный сервис принадлежит крупной сети, то все его специалисты проходят обучение и обладают доступом к специальной базе знаний. У нас в Carglass® используется база знаний крупного международного концерна по Belron, занимающегося ремонтом и заменой автомобильных стёкол, куда, собственно, и входит сеть Carglass®. Инновационный центр Belron Technical постоянно готовит подробные справочные инструкции по всем моделям и комплектациям машин. Даже если мастер впервые видит конкретный автомобиль, по VIN-номеру он находит подробный мануал и необходимый парт-намбер стекла. Опыт мастера в целом и инструкция к конкретной модели авто исключают ошибки или действия наугад. В руководствах от Belron Technical учитываются даже самые мелкие детали – от последовательности демонтажа клипс до подсказок по отключению электрических разъемов.
К: Какие вы применяете специнструменты?
ЕМ: Основной наш специнструмент – это устройство для срезания стёкол Ezi-Wire®. Его работа механизирована и поэтому крайне стабильна в отличие от пары мастеров, которые руками тянут режущую проволоку изнутри и снаружи. С Ezi-Wire® работает один человек, и процесс максимально предсказуем. Устройство в виде редуктора с рукояткой-«мясорубкой» устанавливается изнутри салона на лобовое стекло на присосках и управляется одним мастером, который вращает рукоятку и наматывает на барабан специальный полимерный режущий шнур FibreWire, продетый сквозь прокол в герметике, крепящем стекло.
Кстати, насчет «одного мастера»: у нас имеется еще и «1-TEK» – специальный «подъемный кран», позволяющий без помощников поднять стекло, точнейшим образом его позиционировать и опустить на оконный проем. Такие аппараты мы используем в том числе и при работе с клиентами на выезде.
К: А расходные материалы?
ЕМ: Опять же только самые лучшие. Мы ставим стёкла на герметики FastFit или Optimum +Plus, которые позволяют автовладельцу уезжать уже через час после вклейки стекла с полной гарантией на проделанные работы.
К: Один из самых важных вопросов: стёкла каких производителей вы используете?
ЕМ: Только ведущих и наиболее авторитетных: AGC (Япония), Pilkington (Великобритания), Sekurit (Франция) и некоторых других из первой десятки мировых лидеров. Мы являемся прямым партнером AGC и имеем доступ к самому широкому ассортименту всех позиций – лобовых стёкол, задних и боковых.
К: Понятно, что чем солиднее производитель автозапчасти, тем она дороже. Но реально ли сэкономить на стекле?
ЕМ: Стёкла фирм той самой «второй категории», безусловно, дешевле. Но автостекло – покупка не на один день. При средней интенсивности езды срок службы лобового стекла – не менее 5-7 лет, а аккуратные автовладельцы ездят и гораздо дольше. Купив дешёвое стекло, можно разово сэкономить. Но в итоге мелких компромиссов (в том числе и проявляющихся со временем) по стеклу накопится столько, что они перевесят всю экономию в сравнении с ценой стекла от бренда с качеством конвейерного поставщика вроде AGC . Так что если уж возникла необходимость замены стекла, то выгадывать 15-20% разницы в цене бессмысленно. Разложите эту сумму на срок службы стекла, и экономия окажется пренебрежимо малой! Вместо неё стоит выбрать качество, чтобы не жертвовать своим комфортом и безопасностью.
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