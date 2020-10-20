Lifan останется в России до конца 2020 года. А что дальше?

Частная компания Lifan одно время преуспела на ниве изготовления мотоциклов и лёгкой коммерческой техники. На волне этого успеха фирма решила вложиться в производство легковушек, и они нашли отклик у широкой аудитории, потому как предлагали автомобили по скромной даже по китайским меркам цене. Поскольку Lifan обосновался в Чунцине (крупный город на Янцзы с населением в 30 миллионов человек), проблем со сбытом продукции не возникало, хотя за пределы «Чунциньской области» машины под «тремя парусами» практически не распространились. Кроме того, Lifan в силу разных причин вовремя не вложился в принципиальное обновление модельного ряда. Те новинки, которые всё же появлялись – скажем, среднеразмерный вэн М7, становились объектами нещадной критики владельцев, в первую очередь, из-за низкой надёжности.

Большой проблемой для Lifan стало соседство в одном городе с крупным государственным Changan, который как раз не пожалел денег на модернизацию модельной линейки, и в какой-то момент оказалось, что на фоне «Чанганов» «Лифаны» выглядят более чем скромно. Продажи Lifan покатились под гору, и к концу 2018 года фирма подошла в предбанкротном состоянии.

На выручку пришли городские власти Чунцина, которым понадобилась земля под историческими производственными мощностями. Кроме того, всплыл ещё один интересант: лицензия на производство гибридов и электромобилей, выданная «Лифану» Национальной комиссией КНР по развитию экологичного транспорта, понадобилась электрическому стартапу CHJ Automotive – мы подробно рассказывали о той коллизии.

Сейчас мы не будем погружаться в китайские дела Lifan и разматывать клубок из юридических лиц, входящих в холдинг, нам важно зафиксировать, что ещё летом прошлого года в Чунцине под крылом городских властей началась операция по спасению фирмы. В результате всех преобразований в капитал Lifan вошло государство. Собственно, один из наших собеседников в российском представительстве марки в разговоре с нами однозначно использовал термин «национализация» и уточнил, что процесс сопровождался процедурой банкротства. Реструктуризация концерна полным ходом идёт с августа 2020 года и сопровождается широкомасштабной аудиторской проверкой всех подразделений Lifan. По результатам аудита, который продлится до конца года, и будет разработана стратегия дальнейшего развития компании, в том числе – и планы на работу в России.



Напомним, что в нашей стране функции представительства выполняет компания «Лифан Моторс Рус» (генеральный директор Лю Цзян). Именно «Лифан Моторс Рус» фигурирует и как заявитель, и как представитель изготовителя в Одобрениях типа транспортного средства (ОТТС), которые Росстандарт выдаёт на модели Lifan. После ухода из «ДерВейса», где у Lifan был налажен выпуск автомобилей по полному циклу на собственном оборудовании, компания вела переговоры о налаживании сборки на нескольких предприятиях, в том числе и на «Автоторе», но дальше всех дело продвинулось с заводом «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» в Тульской области, о чём мы неоднократно писали. Сборка «Лифанов» могла бы стартовать там ещё в прошлом году, если бы ХММР вовремя подписал с российским властями специнвестконтракт. Как мы знаем, завод Great Wall заключил СПИК лишь недавно, и в это время в Китае «по Лифану» уже полным ходом работали аудиторы, выявляя полную картину бедствий. В любом случае в представительстве нам сообщили, что оборудование, вывезенное в своё время с «ДерВейса», никуда не делось, хранится и ждёт своего часа.

Помимо автомобилей, собранных ещё на «ДерВейсе», российское представительство продолжает торговать кроссовером Lifan X70 китайской сборки. В первые девять месяцев 2020 года дилерам было отгружено 454 Solano, два Smily, 229 образцов X60, 76 шт. Х50, 82 Murman, четыре MyWay и 157 X70. Всего 1004 автомобиля, однако на учёт из них встали только 488. Из этих 488 на Lifan X70 приходится 80 экземпляров – и это единственные машины 2019 года выпуска, все остальные – старше. Судя по всему, все проданные Lifan X70 – китайской сборки, потому как «ДерВейс» в 2019 году уже не работал, при этом представительство запаслось сертификатом на Х70 производства чунцинского завода в октябре 2019 года. В представительстве нас заверили, что машины в наличии ещё имеются, кроме того, поддерживается гарантия, и по мере необходимости дилеры получают запчасти.



2017 год представительство Лифан в России закончило с прибылью почти в 340 млн рублей, а вот следующие два года его убыток достиг 778 млн рублей. Интересно, что своего собственного «дочернего» дилера, который назывался «Лифан Моторс Центр», представительство ликвидировало ещё 31 октября 2019 года, впрочем, бизнес у него шёл трудно, и все годы своего существования (с 2015-го) «Лифан Моторс Центр» ни разу не был в прибыли. Есть и ещё одна компания, принадлежащая представительству Lifan, – «Три паруса». В 2019 году её убыток составил 902 тыс. рублей, а основным видом деятельности тоже числится «торговля транспортными средствами». И представительство, и «Три паруса» зарегистрированы в Москве на Сельскохозяйственной улице, дом 30, с 1, там же был прописан и ликвидированный дилер.

И это не все «Лифаны», которые ведут деятельность в России. Ещё имеется «Лифан Автомобили Рус» (генеральный директор – Кун Шуай). Наряду с «Лифан Интернейшнл Трейдинг», который «живёт» вовсе не в Китае, как можно было бы подумать, а в Сингапуре, «Лифан Автомобили Рус» числится учредителем представительства «Лифан Моторс Рус». Кроме того, прописан «Лифан Автомобили Рус» вовсе не на Сельскохозяйственной улице в Москве, а… в Особой экономической зоне «Липецк», куда, согласно инвестиционным соглашениям, компания обязана влить аж 8 миллиардов рублей. Основным видом деятельности «Лифан Автомобили Рус» числится «производство автотранспортных средств», но перечень дополнительных очень широк: от «производства чугуна, стали и ферросплавов» до «образования дошкольного» и «розничной торговли хлебом»!



К слову говоря, начиная со времени своей регистрации (2014 год) и по 2018-й включительно, «Лифан Автомобили Рус» находились в прибыли, совокупно заработав за 2015-2018 годы 728 млн рублей, но в 2019 году компания упала в красную зону на 541 тыс. рублей. И всё было бы ничего, но, согласно данным одного из сайтов по проверке контрагентов, у «Лифан Автомобили Рус» за все годы, что оно было в прибыли, не было вообще никакой выручки! То есть оно не продавало произведённых товаров, не развозило булочки по территории Особой экономической зоны «Липецк» и даже не обучало дошкольников. Но деньги чудесным образом откуда-то поступали…

Этот интересный момент оставим до наших следующих публикаций, а пока сосредоточимся на слове «Липецк». Мы прекрасно помним, что именно на мощностях в Липецке собирали машины Great Wall, а позже – и Changan. Не в Липецке ли китайцы собираются расчехлить вывезенное из «ДерВейса» оборудование? Даже если так, то теперь всё зависит от настроений государственных менеджеров и результатов аудита, который, напомним, продлится до конца года. Если производство легковых автомобилей сохранится, у «Лифана» в России есть шанс.

