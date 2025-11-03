Люксовая стабильность на фоне массовой тревожности: кому плевать на утильсбор

Пока одни граждане нервно пересчитывают, сколько будет стоить подержанный Hyundai после повышения утильсбора, другие живут в мире, где цифры на ценниках и налоговых квитанциях – лишь элементы декора. У них всё проще: если хочется – надо брать. А если подорожало – ну что ж, тем сильнее покупка будет тешить собственное тщеславие.

Как известно, Минпромторг, проявив заботу о простом народе, решил отложить вступление в силу новых правил расчёта утильсбора на месяц – до 1 декабря. Формулировка звучит очень трогательно: чтобы «учесть интересы россиян, оплативших автомобили мощнее 160 лошадиных сил».

Впрочем, жест и впрямь благородный – как протянутый платочек после удара инфляцией. Те, кто ждёт подержанную Sonata из Южной Кореи, получили лишний месяц надежды. Но пока одни пьют успокоительное, потому что мечта на колёсах может застрять на таможне, другие ломают голову, подойдёт ли кожа оттенка «вулканический оникс» их Bentayga к новому браслету.

Потому что в стране растёт не только тревожность по поводу утильсбора, но и продажи подержанных люксовых автомобилей. И растут они, надо сказать, очень даже бодро. По данным агентства «Автостат», продажи «тяжёлого люкса» от автопрома в сентябре взлетели почти на четверть к прошлому году. Более того, продажи в этом сегменте растут уже шесть месяцев подряд!

Почти половина проданных автомобилей – Bentley, остальное делят Lamborghini, Maserati и Rolls-Royce. Ferrari и Aston Martin – на десерт. Лидеры, в общем-то, прежние: купе Bentley Continental GT (видимо, на весну и лето) и кроссовер Lamborghini Urus (на осень и зиму). За девять месяцев россияне приобрели почти две тысячи подержанных люксовых автомобилей.

Да-да, пока одни боятся новых коэффициентов утильсбора, другие спокойно покупают автомобили, у которых один только налог на лошадиные силы равен чьей-то годовой зарплате. А если посмотреть цены на эти машины, то будет понятно, что сумма выручки от продаж люкса потянет на бюджет небольшого российского региона. Похоже, у отечественной элиты не только аппетит, но и настроение – стабильно хорошее.

Так что пока народ волнуется, богема уже паркуется. Одни ищут способы привезти относительно свежего «корейца» или «японца», другие обсуждают, как не перепутать на парковке ресторана обновлённый Rolls-Royce Cullinan с дорестайлинговым. Кто-то мечтает о машине, кто-то – о номерах с тремя семёрками, а кто-то – чтобы утильсбор не мешал спать по ночам. Так и живём.