Менять – не переменять: когда исключения станут правилом

Вряд ли кто-то заметил, что «Русский орфографический словарь» под редакцией В. В. Лопатина и О. Е. Ивановой настаивает на том, что сейчас правильно писать слово «сайлентблок» через дефис — «сайлент-блок» . Но мы всё равно пишем его слитно. Да и коллеги из других изданий не стремятся коверкать слово на новый лад и продолжают по старинке использовать классическое «сайлентблок». Это такой наш маленький бунт против «саленблоков», «клейм», «подшибников» и прочих «кювейтов». Я этот бунт не осуждаю, но иногда жалею, что нельзя устраивать подобные демарши в отношении Правил дорожного движения. Точнее, их постоянного переписывания на новый лад.

Итак, в чём суть. Буквально на днях председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил интересную штуку: не штрафовать мотоциклистов, водителей мопедов, инвалидов и водителей, которые перевозят инвалидов и детей-инвалидов, за движение по полосе, выделенной для общественного транспорта. Обращает на себя внимание чудесная формулировка предложения: не разрешить им там ездить, а не штрафовать за эту езду. Заметили разницу? Если коротко, то поменять не ПДД, а статью КоАП, которая карает за нарушение соответствующей нормы Правил. Саму идею сейчас обсуждать не будем: и так понятно, что в этом изложении она не самая блестящая, причём не в восторге от неё даже мотоциклисты. Интересно другое: сколько можно вносить изменений в ПДД, пока в них не запутаются окончательно? Или наконец-то пришло понимание, что в правилах уже путаются, поэтому проще отменять наказание за нарушения, чем менять сами правила?

Спору нет: что-то менять надо. Эти самые «сайлент-блоки» в русском языке появились не просто так, а по той причине, что язык действительно живой и его изменение неизбежно. С ПДД картина похожая. Взять хотя бы средства индивидуальной мобильности, про которые ещё лет десять назад мы почти не думали. Само собой, с ними надо было как-то определяться, и в итоге как-то определились. Но как именно – вряд ли кто-то помнит. Ну да, появилось само понятие СИМ… А что дальше? Мы по-прежнему помним, что есть водители и пешеходы. Остался в участке нашей памяти, ответственном за ПДД, даже гужевой транспорт. А куда там вписались СИМ? А этого мы уже не помним.

Очень долго мы пытались понять, как проезжать круговое движение. А когда поняли, правила его проезда изменили ещё раз. Водители опять принялись разбираться, но всё закончилось тем, что, несмотря на огромное количество писанины, фактически ничего толком не изменилось. Про табличку «Шипы» даже говорить не хочется: эксперты всех уровней раздавали комментарии направо и налево: нужна она, не нужна, существует штраф, не существует… Таких примеров – масса. Долго не могли понять, кому нужен техосмотр, кому – нет, в какой последовательности делать техосмотр и полис ОСАГО, как правильно пропускать пешеходов и что будет, если поставить на «копейку» светодиодные фары.

Складывается впечатление, что ежегодные изменения в ПДД больше мешают порядку на дорогах, чем его поддерживают. Скажите, пожалуйста, зачем (тут просилось другое слово, но оставлю литературное) надо было лепить к светофору дополнительную секцию с изображением пешехода и стрелкой бело-лунного цвета? Без неё водители, поворачивающие направо, не пропускали пешеходов, переходящих улицу на свой зелёный свет? Пропускали, это требовалось ПДД всегда. И новая красивая штучка больше отвлекает внимание, чем помогает участникам движения. А разметка-вафельница? И без неё выезд на занятый перекрёсток был под запретом. Никогда ещё нагромождение знаков и указателей не помогало организации движения. Правила должны быть понятными и логичными, а не запутанными и постоянно изменяющимися.

Напомню, что наши ПДД приняты в 1993 году. Сколько в них внесли правок за последние 32 года, никто уже не вспомнит. Может, пришла пора их переписать заново и не трогать хотя бы лет пять? И КоАП лишний раз не трогать? Потому что большинство изменений в ПДД требует изменений и в КоАП – это связанные вещи. И с каждым годом всё менее понятные обычным водителям.

Да, дороги и машины меняются, на горизонте уже замаячили беспилотные транспортные средства, и без каких-то изменений не обойтись. Но постоянное переписывание отдельных пунктов уже кажется занятием не столько бессмысленным, сколько вредным. Пора бы с этим заканчивать и думать о том, как заставить соблюдать то, что уже сочинили. Это, конечно, сложнее, но пользы было бы больше.