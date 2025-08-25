Менять – не переменять: когда исключения станут правилом

Итак, в чём суть. Буквально на днях председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил интересную штуку: не штрафовать мотоциклистов, водителей мопедов, инвалидов и водителей, которые перевозят инвалидов и детей-инвалидов, за движение по полосе, выделенной для общественного транспорта. Обращает на себя внимание чудесная формулировка предложения: не разрешить им там ездить, а не штрафовать за эту езду. Заметили разницу? Если коротко, то поменять не ПДД, а статью КоАП, которая карает за нарушение соответствующей нормы Правил. Саму идею сейчас обсуждать не будем: и так понятно, что в этом изложении она не самая блестящая, причём не в восторге от неё даже мотоциклисты. Интересно другое: сколько можно вносить изменений в ПДД, пока в них не запутаются окончательно? Или наконец-то пришло понимание, что в правилах уже путаются, поэтому проще отменять наказание за нарушения, чем менять сами правила?
Спору нет: что-то менять надо. Эти самые «сайлент-блоки» в русском языке появились не просто так, а по той причине, что язык действительно живой и его изменение неизбежно. С ПДД картина похожая. Взять хотя бы средства индивидуальной мобильности, про которые ещё лет десять назад мы почти не думали. Само собой, с ними надо было как-то определяться, и в итоге как-то определились. Но как именно – вряд ли кто-то помнит. Ну да, появилось само понятие СИМ… А что дальше? Мы по-прежнему помним, что есть водители и пешеходы. Остался в участке нашей памяти, ответственном за ПДД, даже гужевой транспорт. А куда там вписались СИМ? А этого мы уже не помним.
Очень долго мы пытались понять, как проезжать круговое движение. А когда поняли, правила его проезда изменили ещё раз. Водители опять принялись разбираться, но всё закончилось тем, что, несмотря на огромное количество писанины, фактически ничего толком не изменилось. Про табличку «Шипы» даже говорить не хочется: эксперты всех уровней раздавали комментарии направо и налево: нужна она, не нужна, существует штраф, не существует… Таких примеров – масса. Долго не могли понять, кому нужен техосмотр, кому – нет, в какой последовательности делать техосмотр и полис ОСАГО, как правильно пропускать пешеходов и что будет, если поставить на «копейку» светодиодные фары.
Складывается впечатление, что ежегодные изменения в ПДД больше мешают порядку на дорогах, чем его поддерживают. Скажите, пожалуйста, зачем (тут просилось другое слово, но оставлю литературное) надо было лепить к светофору дополнительную секцию с изображением пешехода и стрелкой бело-лунного цвета? Без неё водители, поворачивающие направо, не пропускали пешеходов, переходящих улицу на свой зелёный свет? Пропускали, это требовалось ПДД всегда. И новая красивая штучка больше отвлекает внимание, чем помогает участникам движения. А разметка-вафельница? И без неё выезд на занятый перекрёсток был под запретом. Никогда ещё нагромождение знаков и указателей не помогало организации движения. Правила должны быть понятными и логичными, а не запутанными и постоянно изменяющимися.
Напомню, что наши ПДД приняты в 1993 году. Сколько в них внесли правок за последние 32 года, никто уже не вспомнит. Может, пришла пора их переписать заново и не трогать хотя бы лет пять? И КоАП лишний раз не трогать? Потому что большинство изменений в ПДД требует изменений и в КоАП – это связанные вещи. И с каждым годом всё менее понятные обычным водителям.
Да, дороги и машины меняются, на горизонте уже замаячили беспилотные транспортные средства, и без каких-то изменений не обойтись. Но постоянное переписывание отдельных пунктов уже кажется занятием не столько бессмысленным, сколько вредным. Пора бы с этим заканчивать и думать о том, как заставить соблюдать то, что уже сочинили. Это, конечно, сложнее, но пользы было бы больше.
В огороде сайлентблок, в Госдуме дядька с КоАП, а Баба-Яга против. Выходные прошли на высоком градусе.
Все забыли про великий ужасный ШРУЗзззз!!!
И конечно же самбуфер в багажнике
Оооо, круговое движение это боль и страдание, такое ощущение, что 90% водителей не знают, как по кругам ездить + когда вместо всеобщих правил перед кругом стоят таблички 8.13 с какими-то припизднутыми вариантами проезда по типу "главная снизу вверх, потом против часовой на 3 съезд"
В Мурино когда съезд с КАД через круг открыли лично видел как иностранный специалист заехал на круг и против шерсти начал налево разворачиваться, чтобы вернуться на дорогу с которой выехал
А сейчас смысл знака кольцо в основном в том, что он обозначает движение против часовой стрелки. И все.
Чаще всего вешают таблички либо рисуют дорожную разметку по разрешенным направлениям. У нас, например, на большинстве колец съезд с двух правых полос, если соблюдать требование "выезд с кольца с правой полосы", все встанет наглухо
ГосДурке надо как то делать вид что они заняты тяжкими трудами аки раб на галерах. Не всё ж пенсионный возраст откладывать, да президентские сроки с конституцией обнулять (ой, святое помянул не к ночи?). Кроме того, такое «законотворчество» зачастую выливается в новое выделение средств на знаки, указатели, разметку и тп. Дальше объяснять?
ПДД и законы в РФ написаны таким языком, чтобы их максимально сложно было понять и однозначно трактовать.
Насчет пешеходного бело-лунного светофора - отличная штука, при повороте направо ты однозначно знаешь, что там сейчас зеленый для пешеходов и не жмешь на железку.
Разметка-вафельница нужна в первую очередь для камер, но и в принципе помогает ориентироваться на перекрестке, меньше шансов тупануть и перегородить.
Но ПДД менять нужно однозначно. В них полно откровенных глупостей и заведомо невыполнимых требований.
Например, запрет на пересечение сплошной в любом случае, хоть ДТП, хоть камень на дороге, хоть машина поставлена с нарушением. Меж тем ПДД ряда стран СНГ содержат норму, разрешающую в случае препятствия на дороге пересекать сплошную, но с соблюдением требований безопасности.
Или элементарно - в какую полосу нужно выезжать при повороте налево, если такой поворот допускается с нескольких полос?
Или пресловутое 10.1, смысл которого переворачивается в судах без фразы из ПДД СССР "каждый участник дорожного движения имеет право рассчитывать на соблюдение правил иными участниками дорожного движения"
Если такие пункты ПДД привести к нормальной логике, то вся ментовская братва пересядет на жигули. Да и с законотворцами поделиться будет нечем.
Я тут никого не «дискредитировал»? 🤣