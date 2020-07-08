Vito W638 не был первым люксовым микроавтобусом в мире: на момент его выхода уже больше 15 лет существовал VW Multivan, но для сегмента лакшери Мерседес есть Мерседес. Машина для заслуженного бренда совсем не типичная. Во времена, когда пневматики еще не было даже на легендарном W140, он имел пневмоподвеску на задней оси. Он же был первым переднеприводным автомобилем марки, а еще примерил чужеродные моторы от Фольксвагена и коробки от ZF. Несмотря на изрядный букет врожденных проблем, многие Vito первого поколения живы до сих пор. В первой части будем разбираться с типичными неисправностями по кузову, салону и электрике, а во второй – ходовой части, трансмиссии и моторам.

Техника

Конструкция типовая для микроавтобусов: привод передний, мотор расположен поперечно, компоновка агрегатов рядно-линейная. Спереди подвеска МакФерсон, сзади диагональные рычаги. Кузов несущий стальной, с мощным подрамником и фактически интегрированной в конструкцию рамой в задней части.

Было доступно несколько вариантов исполнения, с распашными и подъемными дверями сзади, с одной или двумя раздвижными боковыми дверями, с одним или двумя люками, индивидуальными сиденьями или диванами.

Двигателей тоже немало: бензиновые – это в основном рядные четверки серии М111, их ради поперечного размещения немного модернизировали. Мотор М104.900 – это на самом деле 12-клапанный VR6 от VW, а под вполне мерседесовским обозначением 723.697 скрывается АКП ZF 4HP20 – это все тоже издержки перехода на непривычное для Мерседеса поперечное расположение силового агрегата.

Таймлайн

Март 1995 года. Дебют модели на Женевском автосалоне.

Август 1995 года. Запуск серийного производства в Виктория Гастейс, Испания. Двигатели бензиновые М111 объемом 2,0 и 2,3 литра 129 и 143 л.с., а также дизельные OM601D23 мощностью 79 и 98 л.с. Варианты исполнения кузова включали трехрядный микроавтобус, двухрядный универсальный вариант и фургон с грузовым отсеком и одним рядом сидений, а также V-класс – исключительно легковой вариант с салоном повышенной комфортности, с раздельными сиденьями третьего ряда и пятью дверями.

Весна 1996. Начало продаж в Европе.

Июнь 1997 года. Запуск модели V280 с мотором VR6 2,8 литра 174 л.с. Этот мотор доступен только с 4-ступенчатой АКП ZF4HP20. В качестве опции эта коробка доступна и с другими моторами, кроме младшего дизельного 78 сил.

Март 1999 года. Рестайлинг модели. Небольшая модернизация экстерьера. Новые дизельные моторы с Common Rail семейства OM611 заменяют старую линейку. OM611DE22 доступен в вариантах 82, 102 и 122 л.с.

Кузов



Внешние панели

У большинства экземпляров ценой менее 300 тысяч рублей искать ржавчину долго не придется. Швы на внешних панелях, пороги, арки кузова (особенно передние), капот, рамка лобового стекла, двери и боковые части кузова у молдингов, вся передняя панель и усилитель бампера подгнивают интенсивно, и это хорошо заметно. Основная масса машин уже перекрашена не по одному разу.

Причина проста: Mercedes не применяет оцинкованный заводской прокат, ограничиваясь катафорезным грунтованием. На W201/W124 это работало, а вот W638 и W210 получили новую технологию с более экологичными лакокрасочными составами с отказом от традиционных растворителей – так начался печальный этап экспериментов длиной более пяти лет. Приемлемое качество окраски вернули только на рестайлинговых W203.



В случае Vito проблема еще в том, что качество грунтовки оказалось откровенно низким: многие при ремонтах отмечают почти полное отсутствие обработки внутренних полостей. Шовный герметик наложен неудачно, трескается и металл основных элементов – он достаточно тонкий, хотя и набран листами в три слоя. Дополнительный фактор риска – обилие плохо защищенных от попадания грязи внутренних полостей в передней части кузова.

Вито ржавый почти всегда – с этим надо смириться.

Даже если вы покупаете машину по верхней границе предложения (около 500 тысяч рублей в 2020 году), ржавчина все равно будет. У совсем дешевых экземпляров будут наверняка сильно гнилые двери, передняя панель и не только. Но есть несколько элементов, на которых гнили быть не должно.

Поскольку конструкция кузова тут почти легковая, и силовыми элементами являются усилитель в пороге и стойки крыши, то даже небольшие вздутия краски на этих элементах – повод для беспокойства. Панель капота, в которой расположен воздушный фильтр мотора, тоже нужно держать в целости, если ее перекашивает из-за коррозии в зоне замка и петель, то двигателю может прийти быстрый конец из-за пыли.

Впрочем, самое интересное у Вито будет видно на подъемнике.



Снизу

Осмотр машины снизу и изнутри стоит начать с осмотра VIN – он находится между порогом и сиденьем переднего пассажира и ржавеет легко и непринужденно. Его площадка расположена настолько «удачно», что отгнивает по кругу, поскольку ближе к проему двери проблемный шов, а края приподнятой площадки часто собирают влагу под ковриком, благо в «окошко» коврика заливается дождь, капли влаги с уплотнителя и с одежды пассажира. А снизу еще и ржавеет днище кабины.

Дублирующая табличка расположена на правом брызговике переднего колеса в моторном отсеке, и это тоже очень опасная с точки зрения коррозии зона. Если вокруг таблички ржавчина и дыры, то лучше поискать более целый экземпляр. Дело в том, что просчет с вентиляцией внутренней полости верхнего усилителя кузова (его часто именуют верхним лонжероном) и полки брызговика над колесом в сочетании с неудачным локером приводит к выгниванию шва усилителя и брызговика и расползанию ржавчины вниз по кузову. А часть брызговика вместе с основным лонжероном кузова буквально аннигилируется вблизи точки установки опоры подрамника. Знатоки классических Мерседесов хорошо помнят цилиндрические «стаканы» для домкрата в порогах – тут точно такой же элемент, только установленный вертикально. Много швов вокруг гарантировано, как и скопления грязи.

Форма опоры стойки МакФерсон старомодно-вычурная, тоже в виде стакана, стоящего на наклонной полке брызговика, и сильно нагружена, поскольку почти не замкнута на моторный щит – их связывает лишь одна вертикальная пластина, которая на возрастных машинах может от стакана отгнить. Мягко говоря, не оптимальное решение со многих точек зрения. Ремонт получается сложным из-за формы деталей и характера нагрузки.

Верхний усилитель лонжерона обычно просто срезают, ставят на его место прямоугольную профильную трубу, ибо восстанавливать оригинальную деталь из тонкой стали нет смысла. Брызговик придется переваривать, особенно если пытаться сохранить место установки дублирующей таблички.

Если передний лонжерон разрушен, то это не приговор: пока крепление подрамника цепляется за кузов, даже если опора двигателя отвалилась и его перекосило, можно подварить. Форма сравнительно простая, вертикальные листы стали толщиной миллиметра в три нагрузку будут держать с гарантией, но обычно смысла восстанавливать такую машину уже нет. Если уж многослойная конструкция из достаточно толстого металла сгнила, то наверняка есть куча мест, где металла уже нет совсем.

Мест гниения силовой конструкции предостаточно. В недра моторного щита и остова кабины залезать сложно и дорого, а наваривать внешние усилители – решение так себе. А вот поверхностная ржавчина на передней поверхности моторного щита особой проблемы не составляет, просто окрашено плохо и термоэкрана нет, поэтому краска постепенно облезает от паров топлива и температуры.

Коррозия порогов, усилителей порогов и днища, точек крепления задних диагональных рычагов и опорных точек тоже невеликая проблема – чинится все это существенно дешевле, чем лонжероны и стаканы. Тут основная беда в применении многослойной штамповки и сравнительно тонкого металла в сочетании с недостаточной вентиляцией и обработкой. И трубы для домкратов тоже тут применяются – эта сложная сварная конструкция, характерная для старых Мерсов, буквально приманивает ржавчину.

Шансов сделать хороший антикор и забыть о ржавчине на Вито почти никаких. К сожалению, оригинальная конструкция обречена. Пороги проще срезать и вварить хорошую квадратную трубу со стенкой миллиметра в три и больше вместо усилителя, и наружный порог ставить на него. Можно уложиться в 5 тысяч рублей за пару, благо они есть в продаже, и цена вполне щадящая.

Переднее крыло 25 354 рубля

Если процесс коррозии начался, то закончится он только полным исчезновением металла, сколько с ним ни сражайся. Полы обычно подваривают вдоль швов с порогами, в сложных случаях, бывает, ржавеют и задние арки, и даже боковые детали кузова, но такие машины обычно изнутри уже мертвы – у них вряд ли будет цела передняя часть. Бывает порой, что отлично выглядящие экземпляры снизу представляют из себя труху. Впрочем, возможен и обратный вариант. Слишком многое зависит от нагрузок, региона эксплуатации, места ночевки машины, обслуживания.

В целом, обсуждение каких-то еще проблемных зон на не силовых элементах, таких как ржавеющий пол под ногами водителя, точки подключения масс в моторном отсеке, швы крыши или сгнивающие выступы, на которые одеваются уплотнители дверного проема, бессмысленно. Если силовая структура кузова цела, то эти досадные мелочи лечатся или просто отсутствуют. Если же кузов – хлам, то вряд ли вас будут волновать эти нюансы.

Оборудование кузова

К чести Даймлера, поставщиков для Vito выбирали столь же тщательно, как и на легковушки. Отличный пластик бамперов, отличная оптика, неплохие элементы декора. Тем не менее возраст и часто наплевательское отношение делают свое дело.

Обратите внимание на точность установки капота. Выше я уже упоминал, что в нем разместили воздушный фильтр двигателя. А стык просто уплотняется мягкой резиной при закрытии капота. Качество стыка сильно зависит от того, насколько хорошо капот закрыт. Работа замка капота напрямую связана с долговечностью мотора.

В силу больших пробегов можно встретить и износ петель передних дверей, нарушения геометрии проемов задней и боковых задних дверей, поломки механизмов откатных дверей. По большому счету, сломано может быть почти все, даже учитывая неплохой изначальный запас прочности.



Деталь Цена оригинала Цена неоригинала Цена неоригинала 2 Передняя фара газоразрядная 15 707 TYG 3 307 Loro 6 603 Стекло лобовое 14 677 AGC 11 187 Lemson 4 587 Крыло переднее 25 354 AVG 5 125 Blic 9 125 Бампер передний 15 136 Phira 8 850 Polcar 17 559 Капот 55 361 YG 78 651 API 8 374

Салон

Качество исполнения салона, особенно на топовых модификациях V-Klasse, для 1996 года просто выше всяких похвал. Отделка почти как в легковом Mercedes, почти легковой руль, качественные материалы, хороший дизайн и достойная шумоизоляция.

Грузопассажирские версии и «переделки» из грузовиков в пассажирские, коих много, похвастаться всем этим не могут. У них не только шумоизоляция хуже, но и материалы отделки дешевле, а значит, и скрипов больше. Сказывается разница в исполнении ковров и ряда малозаметных панелей, а еще отсутствие многих внутренних элементов вроде накладок электрожгутов, демпферов тяг и т. д. При пробегах до 300 тысяч состояние салона может быть очень хорошим, разве что руль и водительское сиденье будут немного потрепаны, а кнопки засалены.



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Типовых проблем выделить не удается, слишком велики пробеги и список поломок. Хотя проверять придется все: от работы мотора печки на всех оборотах и автономных обогревателей, печки заднего ряда и кондиционера до последней кнопочки.



Особое внимание – работе центрального замка. Из-за конструкции замков сдвижных дверей проблемы в работе с ним могут оказаться дорогими. Цена на многие мелкие детали может кусаться, а колхозинг в салоне машины выглядит неприятно и вряд ли оправдан.

Электрика

Много мелких проблем вызваны скорее особенностями эксплуатации и большими пробегами, чем качеством исполнения. Но все же надо отметить, что генераторы сильно загрязняются и их ресурс сравнительно невелик: уже после полутора сотен тысяч пробега под переборку может пойти щеточный узел, а то и подшипники.

Сдвижные двери с точки зрения электрика – полное фиаско. Контактная группа замка – очень слабое место, механика замка и моторы приводом очень перегружены, микропереключатели сбоят из-за ударов и возраста. Жгуты салона проложены под довольно тонким ковром у грузопассажирских версий – могут быть повреждения изоляции.



В моторном отсеке страдает проводка под патрубком с воздушного фильтра, вибрации и жара добивают ее, а точки массы кузова отгнивают с удвоенной скоростью.

Рассыпавшиеся жгуты, отказы концевых датчиков тормозной педали, отказы моторчиков приборной панели, блока управления ЦЗ, проводки моторов, отказы блоков управления бензиновых моторов М111 при больших пробегах практически обязательны. Радует качество исполнения некоторых элементов вроде блока предохранителей или электропомпы Bosch 0 392 020 026, которая работает десятки лет и вполне может оказаться еще оригинальной.



И маленький совет для любителей больших аккумуляторов. На Vito аккумулятор находится под сиденьем водителя, вместе с блоком предохранителей и кучей реле. Обычно доступ к нему открывается сбоку, и провода позволяют достать аккумулятор и так. Если у вас дизель и хочется аккумулятор емкостью 75 Ач и выше, то засунуть его в довольно узкий проем сложно. Но сиденье откидывается – достаточно открутить две гайки на салазках, в передней их части. Под пластиковым люком откроется доступ к аккумулятору.

Промежуточный итог

Среднестатистический Вито W638 по состоянию на 2020 год – это машина с пробегом около миллиона километров, перекрашенная несколько раз, с обязательной коррозией и остатками былой роскоши и качества. Задача покупателя: убедиться в том, что ржавчина не затронула пока жизненно важные элементы и, конечно же, приготовиться к регулярным вложениям в сварочно-покрасочные работы. Все остальное из рассмотренного – в общем-то, мелочи. В следующей части обсудим ходовую часть, моторы и коробки, в том числе – и «чужие» для Мерседеса фольксвагеновские агрегаты.