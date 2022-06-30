Мертвая вода: как антифриз убивает двигатель и какие цвета можно смешивать

В центральную Россию пришло настоящее лето – солнечное и жаркое. А жару тяжело переносить не только людям, но и моторам. Почему-то главным испытанием для двигателя у нас традиционно считают холодные зимние пуски, но на самом деле жара для машины даже опаснее мороза. И к ней надо быть готовым особенно сейчас, когда автомобили страдают от зноя и, может быть, готовятся отвезти всю семью куда-нибудь на юг.

«На весь срок службы»

Вот, что интересно: некоторые автопроизводители смело заверяют, что масло в автоматической коробке передач может обойтись без замены «весь срок службы», но замена антифриза в рамках регламентных ТО остаётся обязательной. При этом многие автолюбители с удовольствием соглашаются ездить на старом масле и… так же легко забывают про антифриз. Мол, если коробке ничего не будет, то антифриз и подавно никакого сюрприза не подкинет. И совершенно напрасно, между прочим! У антифриза есть свой срок службы, причём весьма ограниченный. В зависимости от марки он составляет от двух до четырёх лет, иногда – до пяти и совсем уж редко – до десяти лет. И тот, кто в заботе о своей машине хочет достичь высшей степени просветления, знает, что антифриз, как и тормозную жидкость, лучше менять каждые два года. Всем остальным можно его менять хотя бы раз в четыре года, а «наездники» обычно не меняют его вообще.

Что будет, если ездить на старом, пусть даже качественном антифризе? Последствия будут очень печальными, хотя далеко не всегда быстрыми.

Во-первых, со временем из любого антифриза выделяется вода. Из плохого – больше, из хорошего – меньше, но выделяется. А вода провоцирует коррозию деталей системы охлаждения. То есть, старый антифриз снижает ресурс системы охлаждения. В самых запущенных случаях какая-либо деталь системы может прохудиться раньше срока, выплюнуть старый антифриз и быстро (иногда даже фатально) перегреть мотор.

Во-вторых, как бы ни старались инженеры сократить вредное влияние антифриза на детали системы, она всё равно потихоньку стареет и своими отходами загрязняет антифриз. И чем он старше, тем больше в нём появляется примесей. Они забивают радиаторы, снижая их эффективность. Системе становится сложно поддерживать рабочую температуру, ей приходится чаще включать вентилятор охлаждения, а в случае с электронноуправляемой помпой ЭБУ и её задействует на полную мощь. Само собой, всё это начинает изнашиваться быстрее, а температура при этом не всегда приходит в норму. Кроме того, когда вместо чистого антифриза в системе потихоньку образуется бурая жижа, любая помпа начинает работать в буквальном смысле на износ: ей эту бурду качать сложно. А частицы грязи при этом интенсивно изнашивают лопасти крыльчатки помпы.

В принципе, этого уже достаточно, чтобы начать хотя бы немного переживать за здоровье машины. А ведь антифриз может быть не только старым, но и некачественным (например, поддельным). И тогда к этим проблемам добавятся другие. Например, такой антифриз может закипать при относительно низких температурах (норма для антифриза – 106-108 градусов при нормальном атмосферном давлении), рвать патрубки и разъедать присутствующей в нём вместо этиленгликоля кислотой алюминиевый сплав блока, все радиаторы, помпу и термостат.

Вывод очевиден: иногда менять антифриз всё-таки надо. Причём менять его надо на хорошую жидкость, а не намешанный в гаражах жидкий ужас. Кстати, а можно как-то отличить настоящий антифриз от поддельного?

Осадок и пена

Если относиться к вопросу серьёзно, то домашние тесты и быстрые проверки на глаз – это не слишком точный способ обнаружить поддельный антифриз. Проверить его качество можно только в лаборатории, но иногда может так получиться, что где-то в дороге потребовался срочный ремонт с заменой охлаждающей жидкости. Тогда придётся топать в ближайший магазин и покупать, что есть. И если это какой-то классический придорожный ларёк с невыразительной вывеской «Автозапчасти», то продавать там могут всё что угодно. Поэтому минимальный осмотр всё-таки желателен.

Лучше обратить внимание на прозрачные канистры – такие, в которых хотя бы немного видно содержимое. И сначала надо такую канистру просто перевернуть: в антифризе совершенно не допустим осадок. Если на дне есть хотя бы какое-то его количество, от покупки стоит отказаться. Если осадка нет, то канистру надо потрясти и посмотреть на пену. Она имеет право появиться, но за две-три секунды должна полностью осесть. Если пена стоит дольше – это что-то плохое, а не антифриз.

Есть ещё несколько тестов антифриза с содой и лакмусовой бумагой, но я, честно говоря, не вижу в них смысла: вряд ли кто-то ходит в автозапчасти с содой и открывает там для проверки канистры с антифризом. А если есть возможность купить лакмусовую бумагу, то есть и возможность купить нормальный антифриз: всё же он в продаже встречается намного чаще, чем эта бумага. Хотя про соду все-таки поясним: она позволяет обнаружить в дешёвой подделке кислоту, которая встречается там очень часто. Если добавить в такой «антифриз» соду, то начнётся заметная реакция. В нормальном же антифризе ничего не произойдёт. В магазине такой опыт поставить весьма проблематично, но хотя бы проверить купленный антифриз перед заливкой вполне можно. Ведь лучше потратить еще несколько сотен рублей на канистру охлаждающей жидкости, чем несколько десятков тысяч на ремонт.

Зато уже после заливки можно проверить один параметр – цвет антифриза. Если он уже на следующий день стал грязным (ржавым или мутным), то лучше его слить – это подделка. Хороший антифриз быстро темнеть не должен. Конечно, при условии, что в машине хоть изредка меняли антифриз и раньше, и её система охлаждения не похожа на канализацию общежития.

Кстати, о цвете. Как легко запомнить, антифризы каких цветов между собой можно смешивать, а каких – нет?

Красный и зелёный

С заменой антифриза все обстоит относительно просто: меняй его раз в 2-4 года на что-то не поддельное – и все будет хорошо. А вот со смешиванием антифризов все сложнее. Прежде чем вообще начинать об этом говорить, сразу сделаю большую оговорку: цвет – не показатель состава антифриза, это просто краситель, который может быть разным. Поэтому в целом смешивания антифризов «наугад» по цвету стоит избегать. Чтобы понимать, что вы смешиваете, лучше иметь в багажнике канистру с остатками именно залитого у вас антифриза или просто фото упаковки. Ну а теперь давайте ступим на опасную землю вопросов смешивания «коктейлей».

Если говорить коротко, то нельзя смешивать красный и зелёный антифризы. Но это очень приблизительно, потому что цвет – это не главное. А вот обозначения G11, G12, G12+, G12++ и G13 дают более точную информацию.

G11 – это традиционный этиленгликолевый антифриз с неорганическими ингибиторами коррозии. Такой подойдёт машине с медным или латунным радиатором. В новую машину с алюминиевым радиатором антифриз с маркировкой G11 лучше не заливать.

G12 и G12+ – это тоже этиленгликолевые антифризы, но карбоксилатные – с органическими ингибиторами коррозии.



Маркировку G12++ получили лобридные этиленгликолевые антифризы. В их составе есть как органические ингибиторы коррозии, так и кремниевые соединения. И именно антифризы G12++ теоретически способны служить до десяти лет. Остальные на это не способны.

Ну а самые современные антифризы – это пропиленгликолевые (или лобридные второго поколения) с маркировкой G13.

Разумеется, зависимость состава антифриза и его цвета есть. G11 обычно зелёный, иногда может быть и синим. G12 и G12+ отличаются ярко-красным цветом, G12++ может быть и красным, и фиолетовым, а G13 чаще всего жёлтый или оранжевый. Уже запутались? А ведь есть ещё и гибридные антифризы (сочетающие в себе и соли карбоновых кислот, и неорганические соли), и их цвет может быть разнообразным – и жёлтым, и оранжевым, и зелёным. Да и все остальные цвета условные: они ничем не регламентированы, так что производитель имеет право выпустить простейший антифриз G11 и сделать его, например, жёлтым. Ничего противозаконного в этом не будет, так что ориентироваться на цвет – плохая идея. Лучше смотреть на букву G и цифры и после неё и помнить: нельзя смешивать только G11 и G12 (то есть, обычно зелёный и обычно красный). Все остальные антифризы смешивать можно. Но с несколькими условиями.

Можно, но не нужно

Совершенно безопасно можно только долить антифриз из той канистры, из которой этот антифриз и был когда-то залит в систему охлаждения. Второй сравнительно безопасный вариант – долить другой антифриз, но того же производителя. Всё-таки производители могут использовать свои компоненты, смешивать которые совсем не желательно. А вот если под рукой есть антифриз только другой фирмы, нужно сделать выбор. Если требуется долить граммов 200, лучше долить дистиллированную воду. Да, плотность антифриза снизится, что плохо, но если система охлаждения исправна, ничего страшного не произойдёт. А вот если надо залить больше, то придётся доливать любой подходящий антифриз. Учитывайте, что G12, G12+, G12++ или G13 можно смешивать между собой без критических последствий. Главное – не перемешать нечаянно G11 и G12. К тому же нельзя смешивать с антифризом любой тосол и разные тосолы (синий и красный) между собой.

Правда, потом в любом случае надо будет весь антифриз заменить – ездить на смеси можно, но очень нежелательно. И особенно внимательно нужно отнестись к замене, если в планах есть переход со старого антифриза G11 на более новый G12: потребуется очень качественная промывка всей системы. И не факт, что система охлаждения пожилого автомобиля перенесёт её безболезненно.

Ну а самое простое и правильное решение – заливать антифриз той марки, которую советует производитель. Он лучше знает, какие материалы использованы в системе охлаждения и какие антифризы могут её повредить, а какие будут гарантировать её долгую работу.