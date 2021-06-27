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  • Мостоукладчик, сваезабиватель и даже гигантский пылесос: военные профессии КрАЗ-255

Мостоукладчик, сваезабиватель и даже гигантский пылесос: военные профессии КрАЗ-255

27.06.2021 246 0 0

Перевод производства тяжёлых автомобилей из Ярославля на Кременчугский автозавод состоялся в 1959 году, но только через восемь лет там развернули выпуск модернизированных 7,5-тонных армейских грузовиков семейства КрАЗ-255 для Вооруженных сил СССР, сменивших известную машину КрАЗ-214.

 

К ним перешли не только военные функции предшественников, но и новый обширный набор разнообразных надстроек, штатной инженерной и понтонно-мостовой техники, насчитывавший свыше 100 наименований. Эту гамму дополнили грузовики КрАЗ-257 двойного назначения для перевозки воинских грузов. Со временем все они получили народные прозвища «Лапоть» и «Лаптёжник».

Испытания тяжёлого грузовика КрАЗ-255Б (6х6) со всеми односкатными колёсами и одиночными фарами на передних крыльях. 1967 год

Автомобили КрАЗ-255Б/255Б1 (1965/1967-1993 гг.)

Первые пробные грузовики КрАЗ-255 снабжались опытным 215-сильным двигателем и узлами от КрАЗа-214Б. Первый серийный вариант КрАЗ-255Б отличался установкой более мощного и экономичного дизеля V8 в 240 сил и новыми агрегатами: синхронизированная пятиступенчатая коробка передач, гидроусилитель рулевого механизма, система регулирования давления в шинах и лебёдка под металлической грузовой платформой с решётчатыми надставками.

Модернизированный армейский КрАЗ-255Б1 образца 1979 года в Музее военной автотехники в Рязани (фото автора)

Вариант КрАЗ-255Б1 с пневматическим приводом тормозов каждого моста серийно выпускался с 1979 года. Внешне он отличался блоками-коробами с фарами и подфарниками на передних крыльях и широкопрофильными шинами для повышения устойчивости и проходимости. До 1993-го машин обеих серий собрали 161 тысячу.

Тентованный армейский грузовик КрАЗ-255Б1 из состава группы Советских войск в Германии

В это немногочисленное семейство входили бортовые шасси грузоподъемностью 8,6 тонны, седельные тягачи, обычно буксировавшие ракетные системы, и экранированный вариант 255БМ для работы с радиотехническими системами.

Седельный тягач КрАЗ-255В1 с транспортной установкой 5Т83М комплекса «Вега» на полуприцепе МАЗ-938Б
Испытания грузовика КрАЗ-255БМ с трейлером МАЗ-4703 при перевозке бронетранспортера МТ-ЛБ (архив 21 НИИЦ)

Радиотехнические средства обнаружения

Практически единственными представителями этой категории являлись помехозащищённые радиолокационные высотомеры ПРВ-16 «Надёжность» в нескольких версиях, служившие для обнаружения, определения высоты полёта и пеленгования низколетящих целей.

Высотомер ПРВ-16Б на автомобиле КрАЗ-255Б1 в транспортном положении с опущенной антенной. 1980-е гг.

Их устанавливали на шасси КрАЗ-255Б и 255Б1 с герметизированными кузовами-фургонами КЦ-255 из армированного пенопласта с внешней антенной и специальной аппаратурой на прицепе или с раскладными антенными блоками.

Установки ПРВ-16Б с откидными антенными блоками из состава зенитного ракетного комплекса «Куб»

Автомобили топливной службы

Основой машин этой категории считалась простая заправочная автоцистерна АЦ-8,5 на 8,5 тысяч литров топлива с задним пультом управления и собственным насосом с приводом от коробки отбора мощности КрАЗа-255Б. Её развитием стали модернизированные версии АЦ-8,5 и АЦ-9,5 с новыми насосными системами, наборами фильтров и боковыми цилиндрическими пеналами для рукавов.

Экранированный многоцелевой заправщик АЦ-8,5-255БМ с усиленной насосной системой. 1980-е гг.

С конца 60-х на вооружении состояли аэродромные топливозаправщики серии ТЗА-8 со стальной цистерной, достаточно мощными насосами для горючего и боковыми рукавными ящиками.

Аэродромный топливозаправщик ТЗА-8 вместимостью восемь тысяч литров на базе автомобиля КрАЗ-255Б1

К особым автоцистернам относились машины АЦМ-7 для перевозки и выдачи топливных мазутов и подогретых технических масел для судов ВМФ, а также кислотная установка АКЦ-4 для доставки одного из элементов ракетного топлива, оборудованная одноступенчатым насосом и вспомогательным ручным поршневым механизмом.

Автоцистерна АКЦ-4-255БМ для выдачи кислотного меланжа – топлива для ракетной системы 9К72. 1967 год

Инженерная автотехника

Многоцелевая буровая установка ПБУ-200, размещавшаяся на трёх грузовиках 255-й серии, могла бурить скважины диаметром до 27 сантиметров на глубину 20 метров. В войсках её применяли для сооружения фортификационных объектов, проделывания водозаборных скважин в наиболее твёрдых породах и обеспечения пунктов водоснабжения.

Передвижная мачтовая буровая установка ПБУ-200 инженерных войск СССР на шасси 255Б1. (фото К. Дунаева)

Из обширной гаммы войсковых подъёмно-транспортных средств на вооружение были приняты 10-тонный автокран КС-3572 и 14-тонный КС-3575А с телескопическими стрелами и выносными опорами, которые монтировали также на заднеприводных шасси КрАЗ-257К/К1.

Один из первых войсковых автокранов КС-3572 с восьмиметровой стрелой на шасси КрАЗ-255Б1

В первой серии землеройной автотехники отличался механический войсковой экскаватор Э-305БВ с прямой или обратной лопатой, рабочие органы которого приводил 38-сильный дизельный двигатель.

Инженерный экскаватор Э-305БВ на шасси 255Б1, способный отрывать котлованы глубиной четыре метра

В 70-е наиболее распространенным стал армейский гидравлический экскаватор ЭОВ-4421 на шасси 255Б1 для выполнения широкого комплекса земляных строительных и оперативно-тактических работ. Он получил ковши увеличенной ёмкости, вспомогательный дизель в 76 сил и дистанционное управление из кабины оператора.

Экскаватор инженерных батальонов ЭОВ-4421 с кабиной машиниста, расположенной с правой стороны шасси. 1980 год

Тяжелая понтонно-мостовая автотехника

В начале 70-х первый механизированный мост ТММ с двумя раскладными металлическими блоками на шасси КрАЗ-214Б сменил модернизированный вариант ТММ-3, смонтированный на шасси КрАЗ-255Б1.

Мостоукладочная машина тяжёлого парка ТММ-3 со сложенными мостовыми блоками. 1972 год

Сложенные блоки мостоукладчиков парка ТММ-3 крепились на специальной перегрузочной мачте с вильчатым окончанием, которая при помощи двух гидроцилиндров поворачивалась вокруг своей оси. При достижении угла в 100 градусов в действие вступала тросовая лебёдка, поднимавшая верхнюю часть блоков новой конструкции с раздвижной колеёй, позволявшей пропускать транспортную технику увеличенной ширины. Другим отличием было запасное колесо, закреплённое на подрамнике над кабиной водителя.

Мостоукладчик с перегрузочной мачтой для подъёма и опускания мостовых блоков (фото Народной армии ГДР)
После соединения нескольких мостовых блоков укладчик готовится к сборке двух следующих конструкций

На смену понтонно-мостовому парку ПМП на КрАЗах-214 пришёл модернизированный 60-тонный вариант ПМП-М. Его понтоны состояли из стальных раскладных звеньев, которые перевозили доработанные грузовики КрАЗ-255Б1 с рельсовыми направляющими, тяговой лебёдкой и откидным краном для их обратной погрузки на автомобиль.

Раскладное звено парка ПМП-М при инерционном сбрасывании модульного звена с грузовика КрАЗ-255Б1

Среди принципиально новых решений были съёмные гидродинамические щиты для гашения волн (волноотбойники), использование понтонов нескольких типов (речные, береговые, концевые), применение пластинчатой выстилки с гофрами и постановка переправ в зимних условиях с применением ледорубов, ледорезов, лыж и др.

Машина КрАЗ-255Б1 парка ПМП-М с герметичным береговым понтонным звеном в МЧС Республики Беларусь

В новых понтонно-мостовых парках служили грузовики с приспособлениями для транспортировки по суше нескольких видов буксирно-моторных катеров. На плаву они достигали скорости 17 км/ч и переправляли десанты до 20 солдат.

Катерная машина парка ПМП-М с опорной фермой для транспортировки моторных катеров БМК-Т (фото автора)

В 80-е развитием системы ПМП-М стал специальный парк ППС-84 «Амур», способный пропускать многоосные ракетные комплексы, за которым последовал вариант ПП-91. Их планировали устанавливать на грузовиках КрАЗ-260Г, но в те трудные времена часть машин пришлось собирать на шасси 255Б1.

Автомобиль КрАЗ-255Б1 на испытаниях модернизированного понтонного парка ПП-91 (фото А. Китаева)

Специальные мостостроительные машины

Мощная сваебойная установка УСБ на платформе КрАЗ-255Б1 служила для забивания железобетонных свай при строительстве войсковых автомобильных мостов на суше и в неглубоких водоёмах. Её оборудовали двумя мачтами с дизель-молотами, поднимавшимися в вертикальное рабочее положение при помощи гидроцилиндров и лебёдок. За час машина забивала четыре шестиметровых сваи диаметром 30-40 сантиметров.

Сваебойная установка УСБ в транспортном положении с двумя опущенными мачтами. 1980 год
Процесс одновременного забивания двух свай при помощи копровых установок с массой ударной части 500 кг

Мостостроительная машина УСМ применялась при наведении низководных или подводных 60-тонных мостов на свайных или рамных опорах с шириной проезжей части 4,2 метра. В разных условиях её производительность составляла от семи до 15 погонных метров моста в час.

Установка УСМ с четырьмя копровыми блоками и механическим краном в Ленинградском артиллерийском музее (фото автора)​

На базовом автомобиле с кабиной управления, перегрузочным краном, лебёдкой и выносными опорами находилось копровое оборудование для забивания 6,5-метровых свай, средств обустройства мостовых опор и укладки пролётных строений. Вспомогательный грузовик перевозил резиновые надувные лодки, мотопилы, запчасти и материалы.

Автомобили КрАЗ-257Б/257Б1 (1965-1990 гг.)

В середине 60-х на смену грузовику КрАЗ-219 пришел новый 12-тонный вариант КрАЗ-257Б (6х4) с тем же 240-сильным дизелем, за которым последовала модель 257Б1 с гидравлическим усилителем рулевого управления. В базовом исполнении они снабжались бортовыми кузовами для перевозки тяжёлых грузов, а также являлись основой многоцелевых шасси 257А/А1, самосвалов 256Б/Б1 для военного строительства и армейских кранов на базе 257К/К1, применявшихся в Советской армии.

Военизированный вариант бортового 12-тонного многоцелевого грузовика КрАЗ-257Б1. 1978 год

В наследство от автомобиля КрАЗ-219 в фургонах на базе 257Б/Б1 продолжался выпуск кислорододобывающих станций АКДС-70М. В новых каркасно-металлических кузовах К-257 с системами вентиляции, освещения и отопления на обоих шасси с выносными опорами базировались тяжёлые полевые мастерские МРБД с оборудованием для ремонта блоков двигателей и мастерские МШК-1 для шлифования коленчатых валов.

Ремонтно-механическая мастерская МРБД в металлическом кузове К-257 на шасси КрАЗ-257Б1 (архив 21 НИИЦ)

Наиболее распространенными были многоцелевые седельные тягачи КрАЗ-258Б/Б1, специализировавшиеся на буксировке аэродромных полуприцепов ТЗ-22 и ТЗ-22М с автономными силовыми агрегатами, центробежными насосами, пультами управления и цистернами вместимостью 22–23 тысячи литров горючего для заправки различных летательных аппаратов бензином, керосином и специальными смесями. Длина таких автопоездов составляла 14,5 метра, полная масса – около 39 тонн.

Тягач КрАЗ-258Б с аэродромным топливозаправщиком ТЗ-22 и 70-сильным мотором в задней кабине управления

В 60-70-е на автомобилях 257Б/Б1 устанавливали тяжёлое оборудование многоцелевых вакуумных аэродромно-уборочных машин В-63 и В63М для очистки поверхности взлетно-посадочных полос и рулёжных дорожек от пыли, мусора и мелких камней. Их рабочий орган включал автономный силовой агрегат, мощные воздуходувки, заборные лотки, фильтры грубой очистки и бункеры.

Тяжёлая вакуумная уборочная машина В-63 на автомобиле КрАЗ-257Б для очистки крупных аэродромов

На заглавной фотографии – автомобиль-мостоукладчик на шасси КрАЗ-255Б1 при помощи перегрузочной мачты укладывает полностью развернутую мостовую конструкцию тяжёлого механизированного моста ТММ-3.

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