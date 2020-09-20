С момента основания в 20-е годы Ярославский автозавод (ЯАЗ) так и не смог вылезти из трясины изготовления своих заранее архаичных грузовиков , но во время Великой Отечественной войны ему удалось наладить выпуск дизельных двигателей и тяжёлых грузовиков, которые вскоре пришлось передать на комбайновый завод в украинском городе Кременчуг.

Военные грузовики Ярославского автомобильного завода

Положение ЯАЗа стало в корне меняться в конце 1944-го, когда в новых цехах начали монтаж оборудования для выпуска двухтактных дизельных двигателей корпорации GMC. В 1945-м появились собственные прототипы с объёмной фигуркой ярославского медведя на капоте. С готовностью моторного цеха их сборка началась в 1947-м.

Один из прототипов дизельного грузового автомобиля ЯАЗ-200. 1945 год

Семейство ЯАЗ-200 (1945-1950 гг.)

На бортовом семитонном грузовике ЯАЗ-200 установили собственный четырехцилиндровый дизель мощностью 110 л.с. и деревянную кабину. В 1949-м он прошёл военные испытания и затем применялся на транспортных операциях, буксировал артсистемы и участвовал в парадах. На его шасси были построены первые самосвалы ЯАЗ-205 и выпущена партия 135-сильных седельных тягачей ЯАЗ-200В.

Предсерийный дорожный грузовик ЯАЗ-200 с 110-сильным дизелем. 1947 год

Несмотря на краткосрочный период изготовления этих машин, на их базе успели создать первый аэродромный бензозаправщик БЗ-200 и пятитонный автокран К-51 для выполнения инженерных работ.

Аэродромный бензозаправщик БЗ-200 с цистерной вместимостью 7800 литров на шасси ЯАЗ-200. 1948 год

Многоцелевой пятитонный механический автокран К-51 «Январец» на шасси ЯАЗ-200. 1949 год

Семейство ЯАЗ-210 и его военные исполнения (1948–1958 гг.)

В апреле 1948-го были построены прототипы 12-тонного грузовика ЯАЗ-210 с задними двускатными ведущими колёсами и упрощенной кабиной с облицовкой дверей из деревянных реек.

Прототип трёхосного грузовика ЯАЗ-210 с деревянной кабиной. 1948 год (архив 21 НИИЦ)

Серийный вариант оборудовали шестицилиндровым дизелем в 165 сил, индивидуальными приводами задних мостов и цельнометаллической кабиной. В базовом исполнении он поступал в Советскую армию, где доставлял тяжелые грузы и выполнял функции артиллерийских тягачей.

Испытания грузовика ЯАЗ-210 с 165-сильным дизелем, весившим более одной тонны. 1949 год

В небольших количествах был собран грузовик ЯАЗ-210А с низкой грузовой платформой и барабанной лебёдкой за кабиной. Помимо грузовых операций он играл роль тяжелого транспортёра-тягача для буксировки 15-тонных пушек или прицепов.

Специальный грузовик ЯАЗ-210А с металлическим кузовом длиной 5,3 метра и центральной лебёдкой. 1949 год

В 1951-м на шасси ЯАЗ-210 создали самый крупный опытный каркасно-металлический «большой высокий» кузов БВ для ремонтных мастерских с многочисленными боковыми окошками. На той же базе монтировали 10-тонные дизель-электрические автокраны К-104 и 12-тонные К-121.

Самый крупный обитаемый войсковой кузов-фургон БВ для полевых мастерских. 1951 год

Первый тяжелый 215-сильный седельный тягач ЯАЗ-210Д на укороченном шасси ЯАЗ-210 служил для буксировки полуприцепов и артсистем полной массой до 30 тонн. Его особенностями были отбор сжатого воздуха для тормозов прицепного состава и лебёдка за кабиной водителя, которую можно было заменить двумя запасными колёсами.

Тягач ЯАЗ-210Д с деревянной обшивкой кабины и лебёдкой за кабиной водителя. 1951 год

Второй вариант седельного тягача ЯАЗ-210Д с двумя запасными колёсами вместо лебёдки. 1953 год

В войсках основными буксируемыми средствами для ЯАЗа-210Д являлись двухосные аэродромные полуприцепные бензозаправщики БЗ-16 и топливозаправщики ТЗ-16 со стальными эллиптическими цистернами вместимостью 16 тысяч литров горючего и автономными моторами от «Победы» М-20 для привода насосов.

Автопоезд с тягачом ЯАЗ-210Д и заправочной цистерной ТЗ-16. 1952 год (архив 21 НИИЦ)

С 1951 года завод выпускал редкий в отечественной автомобильной индустрии балластный тягач ЯАЗ-210Г с дизелями мощностью 165 или 215 л.с., прямым идейным прототипом которого считается американский вариант Diamond Т-981. В первом исполнении на тягаче применялся сварной кузов с гладкими бортами, в который для повышения тягово-сцепных качеств машины загружали до восьми тонн балласта, позволявших буксировать прицепы массой до 30 тонн. Во втором варианте на нём монтировали низкобортный металлический кузов с надставными бортами, тентом и продольными скамьями для 12 человек боевого расчёта.

Тягач ЯАЗ-210Г с металлическим балластным кузовом и центральным расположением лебёдки. 1951 год

Армейский тягач ЯАЗ-210Г с высокобортным вариантом кузова без лебёдки. 1954 год (архив 21 НИИЦ)

Военный грузовик ЯАЗ-214 (1951/1956-1959 гг.)

Прототип полноприводного грузовика ЯАЗ-214 с задними двускатными колёсами. 1951 год

Этот семитонный грузовик стал первым полноприводным дизельным автомобилем Советской армии. Его прототипы на шасси ЯАЗ-210 собрали в начале 50-х, и только в 1956-м удалось приступить к серийному изготовлению модели ЯАЗ-214 с двигателем мощностью 205 л.с., пневматическим усилителем рулевого механизма, всеми односкатными колёсами и кузовом с продольными скамьями на 18 человек личного состава.

Серийный дизельный грузовик ЯАЗ-214 со всеми вездеходными односкатными колёсами. 1958 год

Военное оборудование на шасси ЯАЗ-214

Для специальных целей была разработана секретная система маркировки спецшасси 214Ш. Например, машина ЯАЗ-214Ш-7 служила для испытаний перспективных систем ракетного вооружения и снабжалась особыми приспособлениями и валами отбора мощности для привода надстроек.

Спецмашина ЯАЗ-214Ш-7 для перевозки и испытания тяжелых войсковых систем и вооружения. 1958 год

По военным заказам в единичных образцах ЯАЗ собирал седельные версии ЯАЗ-214 с опорно-сцепным устройством от тягача МАЗ-200В, а подмосковный военный завод № 38 на таком шасси собрал автопоезд КТ-214-40П с синхронным управлением колёс полуприцепа, который планировалось использовать под доставку и установку ракетного оружия.

Автопоезд КТ-214-40П с седельным тягачом ЯАЗ-214 и полуприцепом со всеми управляемыми колёсами. 1961 год

Наиболее известной была самая мощная на то время советская система залпового огня БМД-25 или пусковая установка 2П5 тактического ракетного комплекса «Коршун» со спиральными направляющими для шести ракет калибра 250 мм с дальностью поражения 55 километров.

Ракетные установки БМД-25 комплекса «Коршун» на военном параде в Москве. 1959 год

Автомобильное производство в Ярославле просуществовало очень недолго: в конце 1959-го его полностью перевели на Кременчугский автозавод (КрАЗ), а ЯАЗ переключился на выпуск дизельных двигателей. К тому времени было собрано 1265 машин ЯАЗ-214, которые в Кременчуге получили марку КрАЗ-214.

Военные грузовики КрАЗ-214 (1959–1967 гг.)

Вторично рождённые грузовики 214-й серии сошли с конвейера КрАЗа в декабре 1959 года и ничем не отличались от ярославского предшественника, не считая усиления лонжеронов рамы. С 1963-го завод выпускал наиболее распространенную версию 214Б с усиленным передним мостом и телескопическими гидроамортизаторами. Вариант 214М имел экранированное электрооборудование.

Испытания экспортного варианта автомобиля КрАЗ-214Б по форсированию мелкой речки в Германии

Военное оборудование на шасси КрАЗ-214

К категории радиотехнических средств связи на базе КрАЗ-214М относились только радиолокационные высотомеры серии «Наклон» для пеленгования низколетящих воздушных целей. В разделе средств обеспечения ракетных комплексов состояла автоцистерна АКЦ-4-214М вместимостью 4000 литров кислотного меланжа – одного из компонентов ракетного топлива.

Специальная экранированная автоцистерна АКЦ-4-214М для доставки элементов ракетного топлива

Инженерная и боевая автотехника

В 50-60-е годы на вооружение было принято несколько видов войсковых одноковшовых экскаваторов серии Э-305 с кабинами операторов на поворотной платформе и вспомогательными дизелями мощностью до 48 сил. Обычно их применяли для сооружения фортификационных сооружений, убежищ и котлованов, а также подъёма грузов массой до четырёх тонн.

Механический экскаватор Э-305В с герметизированной рабочей кабиной в Народной армии ГДР. 1961 год

Проведение инженерных работ на мёрзлых песчаных и глинистых грун­тах обеспечивала сваепогружающая машина МЗС-13 путем завинчивания свай на глубину до восьми метров, винтовые лопасти которых прорезали грунт без разрушения его структуры.

Машина МЗС-13 для бурения скважин посредством стальных или пластиковых лопастей диаметром до 1,2 метра

С 1963 года на шасси КрАЗ-214/214Б с задними домкратами и лебёдкой устанавливали первые тяжёлые механизированные мосты ТММ с двумя раскладными двухколейными мостовыми блоками для наведения переправ с шириной проезжей части около четырех метров.

Мостовая машина ТММ со сложенными секциями в Ленинградском артиллерийском музее (фото автора)

Один комплект ТММ состоял из четырёх мостоукладчиков с гидравлическими и тросово-блочными приводами исполнительных механизмов и использовался для возведения переправ длиной до 40 метров через неглубокие водные преграды, овраги и рвы.

Развертывание блоков двухколейного механизированного моста ТММ в вооруженных силах ГДР. 1963 год

В то же время завершились испытания раскладного понтонно-мостового парка ПМП, на котором впервые в мире применялись герметичные раскладные модульные паромы. В его состав входили 32 грузовика КрАЗ-214 для перевозки элементов моста. При их резком торможении во время движении задним ходом у кромки водоёмов они сбрасывались на поверхность воды и автоматически раскрывались, образуя наплавные мосты длиной до 230 метров и шириной проезжей части в восемь метров.

Модульное раскладное звено понтонно-мостового парка ПМП в музее артиллерии (фото автора)

По наследству от ЯАЗа новой машине досталось кратковременное продолжение сборки и испытаний пусковых установок БМД-25 комплекса «Коршун», которые по кучности попадания не удовлетворяли военных. Так в 1960 году все работы над ними пришлось остановить.

Боевые система залпового огня БМД-25 комплекса «Коршун» на грузовиках КрАЗ-214. 1960 год

Варианты и военное оборудование грузовика КрАЗ-219 (1959–1965 гг.)

С переездом в Кременчуг продолжился выпуск 12-тонного грузовика КрАЗ-219 с 180-сильным дизелем, разработанного в Ярославле для замены ЯАЗа-210. С 1963-го выпускался вариант 219Б с доработанным двигателем. На этих шасси базировались седельные тягачи КрАЗ-221 и 221Б для буксировки полуприцепных систем массой до 30 тонн.

Тяжёлый многоцелевой грузовик КрАЗ-219 – наследник ярославских конструкций. 1959 год

В 60-е на спецшасси КрАЗ-219П была создана кислорододобывающая станция АКДС-70М для получения из воздуха жидкого и газообразного кислорода и азота. Она размещалась в двух машинах с каркасно-металлическими фургонами для размещения технологического и компрессорного оборудования.

Технологическая машина станции АКДС-70М в кузове 2201 Тяжёлая компрессорная установка с кузовом-фургоном 2202

Наибольшее распространение получили тягачи КрАЗ-221/221Б, работавшие с полуприцепными аэродромными топливозаправщиками ТЗ-22 с цистернами на 22 тысячи литров авиационного керосина, автономными насосными станциями и задними кабинами управления.

Седельный тягач КрАЗ-221Б с двухосным полуприцепом ТЗ-22 для механизированной заправки самолетов

С 1959 года на КрАЗе-219 монтировали 10-тонный дизель-электрический кран К-104, которого вскоре сменил 16-тонный многоцелевой вариант К-162. Оба служили в ракетных войсках, где их использовали для перегрузки тяжёлого ракетного оборудования на стартовых позициях.

Дизель-электрический автокран К-162 с приводом рабочего оборудования от четырех электромоторов

На заглавной фотографии – редкая пусковая 250-мм установка тактического комплекса «Коршун» на шасси ЯАЗ-214 в экспозиции Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге.