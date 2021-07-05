Для начала кратко разберемся в правовой стороне вопроса. Нарушения ПДД относятся к административным, а КоАП к фиксации нарушений относится однозначно. Часть 1 статьи 1.5 КоАП указывает, что «лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина», а часть 4 уточняет, что «неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица». Таким образом, при отсутствии видимой разметки и, соответственно, при наличии неустранимых сомнений в виновности водителя ситуация должна толковаться в пользу последнего. Это дает водителям возможность обжаловать штраф в ситуации, когда их вина неоднозначна. Стоит понимать, что речь идет именно об обжаловании полученного штрафа: не нужно спорить с инспектором, пытаясь переубедить его, или отказываться от подписания протокола. Нужно документально зафиксировать свою аргументацию и по возможности приложить максимум доказательств своей невиновности. Давайте разберемся, когда это возможно и как это сделать.
Давайте определимся: когда мы говорим о штрафе за пересечение разметки, обычно речь идет о пересечении одинарной или двойной сплошной линии. Штрафы за такое нарушение довольно суровые: в частности, за обгон через сплошную светит штраф в 5 тысяч или лишение прав на 4-6 месяцев, а при повторном нарушении – лишение на год. Так что если у водителя действительно есть основания считать себя невиновным, ему есть за что побороться.
Но шансы на успех в этой борьбе есть далеко не всегда. Нужно понимать, что штраф, выписанный инспектором, не получится обжаловать, если пересечение сплошной линии разметки было совершено там, где это запрещено не конкретными дорожными знаками, а общими ПДД. Другими словами, если водитель выехал на встречную полосу не просто на трассе в зоне действия знака «Обгон запрещен», а там, где обгон запрещен правилами всегда. Мы собирали полный список зон, где запрещен обгон, давайте их перечислим. Итак, штраф за нарушение невидимой разметки не получится оспорить, если это произошло:
- на нерегулируемых перекрестках при движении по дороге, не являющейся главной;
- на пешеходных переходах;
- на железнодорожных переездах и ближе чем за 100 метров перед ними;
- на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними, а также в тоннелях;
- в конце подъема, на опасных поворотах и на других участках с ограниченной видимостью.
Кроме того, правила запрещают обгон и на регулируемых перекрестках. И хотя непосредственно на них сплошной линии разметки нет, она есть на выезде и на въезде с перекрестка, так что доказать свою правоту при обгоне на регулируемом перекрестке тоже не выйдет.
Отдельно стоит отметить пункт 9.2 ПДД, который гласит, что «на дорогах с двусторонним движением, имеющих четыре или более полосы, запрещается выезжать для обгона или объезда на полосу, предназначенную для встречного движения», а «повороты налево или развороты могут выполняться на перекрестках и в других местах, где это не запрещено Правилами, знаками и (или) разметкой». Если даже при абсолютно нечитаемой разметке движение по дороге осуществляется в два и более ряда в каждом направлении (например, в снегу накатано по две колеи в каждую сторону), обгонять по встречной полосе не стоит: доказать свою правоту в суде вряд ли удастся. Однако если, например, на четырехполосной дороге в условиях снегопада используются лишь две полосы, по которым накатаны колеи, а все остальное дорожное полотно засыпано снегом, то шансы доказать свою невиновность у водителя есть. Правда, заниматься этим придется ему самому.
И еще одно замечание, касающееся движения по участку дороги с нечитаемой разметкой. Обычно в качестве дополнительного аргумента в пользу водителя многие ссылаются на ГОСТ 52289-2004, регламентирующий правила применения дорожных знаков и разметки. В пункте 4.4 этого ГОСТ было указано, что «на участках дорог, где разметка, определяющая режим движения, трудно различима (снег, грязь и т.п.) или не может быть своевременно восстановлена, устанавливают соответствующие по значению знаки». Однако ГОСТ 52289-2004 уже выведен из использования, а из актуального ГОСТ Р 52289-2019 пункт 4.4 полностью исчез.
Если водитель уверен в том, что он не мог предугадать наличие разметки, он вправе оспорить полученный штраф. В момент составления протокола водителю стоит внести в него замечания о дорожной обстановке и указать, что с нарушением он не согласен. Ну а затем нужно обжаловать полученное постановление об административном правонарушении. И вот для этого нужно собрать максимально подробную доказательную базу.
Непосредственно на месте остановки водителю нужно зафиксировать с помощью фото- и видеосъемки обстоятельства нарушения. Самое важное – разумеется, доказательства того, что разметка на участке дороги не видна или отсутствует, а также нет знаков, запрещающих обгон, поворот или разворот. Если знаки есть, но тоже нечитаемы (например, покрыты снегом), их также нужно зафиксировать на фото и/или видео. На камеру должны попасть не только участок дороги, где произошла остановка, но и данные, которые позволят опознать его: таблички с номером километра трассы, названия улиц, номера окружающих домов и так далее. Кроме того, в фото- и видеоматериалах должна быть указана корректная дата съемки. Если автомобиль оборудован видеорегистратором, копию записи обжалуемого нарушения тоже нужно подготовить для предоставления в суде.
Следующий шаг – предоставление собранных доказательств в ходе судебного заседания по делу об административном правонарушении. Суд должен принять во внимание обстоятельства нарушения, и при отсутствии оснований для однозначного установления виновности водителя наказание может быть отменено.
Если инспектор может не разглядеть траекторию движения автомобиля, частично пересекающего сплошную линию разметки под снегом, то камера автоматической фотовидеофиксации нарушений работает практически безошибочно: она ориентируется не по разметке, а по запрограммированным границам полос, так что фактически она «видит» линии в любых условиях. Однако в ГИБДД уже заявляли, что работа дорожных камер в плохую погоду должна либо приостанавливаться, либо контролироваться человеком, а нарушения, зафиксированные камерами при нечитаемой разметке, могут и должны быть обжалованы. Стоит оговориться: речь идет о тех случаях, где нет возможности четко идентифицировать само нарушение: например, если на снимке с камеры не видно ни разметки, ни соответствующего дорожного знака, но зафиксировано пересечение сплошной. Такие нарушения обычно отсеиваются операторами контроля камер, но если вы все же получили подобное постановление, его можно и нужно обжаловать. Правда, стоит понимать, что если на снимке не видна разметка, но виден, например, знак запрета обгона, такое постановление обжаловать не получится.
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