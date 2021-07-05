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  • Может ли инспектор оштрафовать за пересечение разметки, которой не видно

Может ли инспектор оштрафовать за пересечение разметки, которой не видно

05.07.2021 174 0 1

Мы уже разбирались в том, какой штраф предусмотрен на пересечение сплошной линии разметки и можно ли завершить обгон через сплошную, выяснив, что поблажек водителю в такой ситуации ожидать не стоит. Сегодня разберем еще одну популярную ситуацию: пересечение сплошной линии разметки, которая по какой-то причине не видна. Причин может быть предостаточно: повреждение и износ самой разметки, осадки, грязь, лужи и так далее. Дают ли все эти обстоятельства возможность оспорить мнение инспектора, остановившего и выписавшего штраф за пересечение сплошной?

 
Что дает возможность сомневаться в законности штрафа?

Для начала кратко разберемся в правовой стороне вопроса. Нарушения ПДД относятся к административным, а КоАП к фиксации нарушений относится однозначно. Часть 1 статьи 1.5 КоАП указывает, что «лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина», а часть 4 уточняет, что «неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица». Таким образом, при отсутствии видимой разметки и, соответственно, при наличии неустранимых сомнений в виновности водителя ситуация должна толковаться в пользу последнего. Это дает водителям возможность обжаловать штраф в ситуации, когда их вина неоднозначна. Стоит понимать, что речь идет именно об обжаловании полученного штрафа: не нужно спорить с инспектором, пытаясь переубедить его, или отказываться от подписания протокола. Нужно документально зафиксировать свою аргументацию и по возможности приложить максимум доказательств своей невиновности. Давайте разберемся, когда это возможно и как это сделать.

В каком случае штраф оспорить точно не удастся?

Давайте определимся: когда мы говорим о штрафе за пересечение разметки, обычно речь идет о пересечении одинарной или двойной сплошной линии. Штрафы за такое нарушение довольно суровые: в частности, за обгон через сплошную светит штраф в 5 тысяч или лишение прав на 4-6 месяцев, а при повторном нарушении – лишение на год. Так что если у водителя действительно есть основания считать себя невиновным, ему есть за что побороться.

Но шансы на успех в этой борьбе есть далеко не всегда. Нужно понимать, что штраф, выписанный инспектором, не получится обжаловать, если пересечение сплошной линии разметки было совершено там, где это запрещено не конкретными дорожными знаками, а общими ПДД. Другими словами, если водитель выехал на встречную полосу не просто на трассе в зоне действия знака «Обгон запрещен», а там, где обгон запрещен правилами всегда. Мы собирали полный список зон, где запрещен обгон, давайте их перечислим. Итак, штраф за нарушение невидимой разметки не получится оспорить, если это произошло:

  • на нерегулируемых перекрестках при движении по дороге, не являющейся главной;
  • на пешеходных переходах;
  • на железнодорожных переездах и ближе чем за 100 метров перед ними;
  • на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними, а также в тоннелях;
  • в конце подъема, на опасных поворотах и на других участках с ограниченной видимостью.

Кроме того, правила запрещают обгон и на регулируемых перекрестках. И хотя непосредственно на них сплошной линии разметки нет, она есть на выезде и на въезде с перекрестка, так что доказать свою правоту при обгоне на регулируемом перекрестке тоже не выйдет.

Отдельно стоит отметить пункт 9.2 ПДД, который гласит, что «на дорогах с двусторонним движением, имеющих четыре или более полосы, запрещается выезжать для обгона или объезда на полосу, предназначенную для встречного движения», а «повороты налево или развороты могут выполняться на перекрестках и в других местах, где это не запрещено Правилами, знаками и (или) разметкой». Если даже при абсолютно нечитаемой разметке движение по дороге осуществляется в два и более ряда в каждом направлении (например, в снегу накатано по две колеи в каждую сторону), обгонять по встречной полосе не стоит: доказать свою правоту в суде вряд ли удастся. Однако если, например, на четырехполосной дороге в условиях снегопада используются лишь две полосы, по которым накатаны колеи, а все остальное дорожное полотно засыпано снегом, то шансы доказать свою невиновность у водителя есть. Правда, заниматься этим придется ему самому.

И еще одно замечание, касающееся движения по участку дороги с нечитаемой разметкой. Обычно в качестве дополнительного аргумента в пользу водителя многие ссылаются на ГОСТ 52289-2004, регламентирующий правила применения дорожных знаков и разметки. В пункте 4.4 этого ГОСТ было указано, что «на участках дорог, где разметка, определяющая режим движения, трудно различима (снег, грязь и т.п.) или не может быть своевременно восстановлена, устанавливают соответствующие по значению знаки». Однако ГОСТ 52289-2004 уже выведен из использования, а из актуального ГОСТ Р 52289-2019 пункт 4.4 полностью исчез.

Как действовать, если инспектор выписывает штраф за нарушение нечитаемой разметки?

Если водитель уверен в том, что он не мог предугадать наличие разметки, он вправе оспорить полученный штраф. В момент составления протокола водителю стоит внести в него замечания о дорожной обстановке и указать, что с нарушением он не согласен. Ну а затем нужно обжаловать полученное постановление об административном правонарушении. И вот для этого нужно собрать максимально подробную доказательную базу.

Непосредственно на месте остановки водителю нужно зафиксировать с помощью фото- и видеосъемки обстоятельства нарушения. Самое важное – разумеется, доказательства того, что разметка на участке дороги не видна или отсутствует, а также нет знаков, запрещающих обгон, поворот или разворот. Если знаки есть, но тоже нечитаемы (например, покрыты снегом), их также нужно зафиксировать на фото и/или видео. На камеру должны попасть не только участок дороги, где произошла остановка, но и данные, которые позволят опознать его: таблички с номером километра трассы, названия улиц, номера окружающих домов и так далее. Кроме того, в фото- и видеоматериалах должна быть указана корректная дата съемки. Если автомобиль оборудован видеорегистратором, копию записи обжалуемого нарушения тоже нужно подготовить для предоставления в суде.

Следующий шаг – предоставление собранных доказательств в ходе судебного заседания по делу об административном правонарушении. Суд должен принять во внимание обстоятельства нарушения, и при отсутствии оснований для однозначного установления виновности водителя наказание может быть отменено.

Что если штраф пришел с автоматической камеры?

Если инспектор может не разглядеть траекторию движения автомобиля, частично пересекающего сплошную линию разметки под снегом, то камера автоматической фотовидеофиксации нарушений работает практически безошибочно: она ориентируется не по разметке, а по запрограммированным границам полос, так что фактически она «видит» линии в любых условиях. Однако в ГИБДД уже заявляли, что работа дорожных камер в плохую погоду должна либо приостанавливаться, либо контролироваться человеком, а нарушения, зафиксированные камерами при нечитаемой разметке, могут и должны быть обжалованы. Стоит оговориться: речь идет о тех случаях, где нет возможности четко идентифицировать само нарушение: например, если на снимке с камеры не видно ни разметки, ни соответствующего дорожного знака, но зафиксировано пересечение сплошной. Такие нарушения обычно отсеиваются операторами контроля камер, но если вы все же получили подобное постановление, его можно и нужно обжаловать. Правда, стоит понимать, что если на снимке не видна разметка, но виден, например, знак запрета обгона, такое постановление обжаловать не получится.

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