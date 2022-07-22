Опять экология!



Само собой, многие скажут, что шипение – это нормальный звук, который появляется при выравнивании давления в баке с атмосферным давлением. Может быть, давление было ниже атмосферного, и сейчас воздух с шипением заходит в бак. А может, оно было выше, поэтому сейчас он оттуда выходит. В общем-то, отчасти оно верно: непонятный звук появляется именно при выравнивании давлений. Вот только всё-таки не совсем ясно, откуда берётся такая большая разница и в какую сторону она выравнивается.

Вы не поверите, но во всём опять виноваты «зелёные». В славные времена, когда каждый уважающий водитель возил с собой вулканизатор и кусок сырой резины, никого не волновало, что небольшое количество бензина может испариться и попасть в атмосферу. Мало того, даже вулканизаторы могли работать от бензина, а сырую резину в нём вымачивали в обязательном порядке. И ничего, как-то жили. Но нет! Экологи посчитали, что пары бензина когда-нибудь обязательно убьют планету, отчего просто необходимо сделать топливную систему герметичной. А ещё нужно все пары в баке собирать в одном месте, отделять от них бензин и выливать его обратно в бак. Впрочем, тут признаем, что они предложили нечто умное: при постоянном росте стоимости бензина просто так выпускать его в воздух жалко, и хотя бы небольшая его часть, вернувшаяся в бак, радует душу безгранично. Вот только систему питания пришлось заметно усложнить, что и сделали уже очень давно – во время введения обязательных экологических норм Евро-2.

Необходимость сделать систему питания закрытой от атмосферного воздуха привела к появлению новых компонентов топливной системы – сепаратора и адсорбера, которые стали частью системы улавливания бензиновых паров (EVAP). Первое по своей сути – отдельный бачок, в котором скапливается пена из бензина. Там же она и отстаивается. А так как пена – это смесь газа и жидкости, то уже на этом этапе часть бензина (жидкости) удаляется из того объёма, который мог бы испариться и нанести вред природе. Остаётся только решить вопрос с газом: в нём смешаны воздух и пары бензина, а значит, их надо как-то разделить. Для этого нужен адсорбер.

Теоретически устроен он не слишком сложно: бачок с активированным углем, клапан продувки да пара проводов и вакуумных трубок. Работает система следующим образом.



Если мотор запущен, клапан позволяет парам бензина уходить напрямую в коллектор по патрубкам. Затягивает пары разрежение во впускном коллекторе, через него же они потом и уходят в камеры сгорания. Конечно, на наддувных моторах разрежения для этого может быть недостаточно (как мы помним, сильный вакуум в коллекторе есть только в атмосферных двигателях), но на турбированных моторах многие вопросы решает вакуумный насос, поэтому система работает и там и отличается только конструкцией клапана. По большому счёту, на работающем моторе адсорбер не очень нужен: пары бензина могут сгореть, никак не меняя давление в баке или не убегая в атмосферу. Но основной источник этих паров – как раз-таки адсорбер, который их копит во время стоянки автомобиля.



Когда мотор остановлен, бензин в баке всё равно испаряется. Особенно сильно – в жару. Испаряющийся в баке бензин идёт по трубкам в адсорбер, где попадает в ёмкость с активированным углём. Последний умеет впитывать в себя углеводороды (то есть бензин), не допуская их попадания в атмосферу. Понятно, что бесконечно он ничего в себя впитывать не может, поэтому ему и требуется эта описанная выше продувка, в результате которой пары бензина опять попадают во впуск. Получается очень изящная замкнутая система, которой довольны все: и «зелёные», и очень бережливые автолюбители, которые переживают по поводу расхода топлива. Жизнь с адсорбером была бы полна гармонии, если он не имел способности ломаться.



А может и стрельнуть…

Конечно, система получилась не полностью герметичной, а условно: делать её совсем изолированной от атмосферы было бы слишком дорого и избыточно. Тем не менее регулировка давления в ней имеет огромное значение. Разорвать бензобак пары топлива не способны, а вот в случае достаточно быстрого падения давления внутри бака атмосфера вполне способна сотворить с ним чудеса. Например, немного сжать (деформировать). Такое можно заметить, если долго и без остановки ехать по трассе от одной АЗС до другой. В этом случае расход бензина получается быстрым (бак можно сжечь за несколько часов, а не дней, как в случае передвижения короткими перебежками по городу), и если с клапаном адсорбера не всё в порядке, то при откручивании пробки бензобака шипение будет слишком громким. А если адсорбер не способен справляться со своей работой совсем, то можно услышать и характерный хлопок, с которым сжавшийся бензобак (особенно пластиковый) принимает свою первоначальную форму. Это уже серьёзный повод для проверки системы.

Говорят, что при росте давления в баке (в случае, когда по какой-то причине не работает продувка адсорбера) может даже выстрелить пробка бака. Лично я про такое не слышал, но теоретически это возможно. Правда, для этого должен выйти из строя не только адсорбер, но и система аварийного сброса давления – простой механический клапан. Так что если такое и бывает, то очень редко. К тому же физика процесса такова, что намного заметнее будет ощущаться избыточный вакуум в баке, а не рост давления в нём. Что, впрочем, тоже неприятно.

Как понять, что адсорбер перестал работать? На некоторых автомобилях есть датчики давления в баках, и они сами подскажут, что в этой системе что-то идёт не так. Некоторые машины (в первую очередь американские) даже имеют отдельную лампу, которая загорается в случае неисправности адсорбера. Причём эта лампа может загореться даже от неплотно закрученной пробки бензобака, что тоже считается ошибкой. В других случаях симптомы многочисленны и неочевидны. Может случиться что-то похожее на неисправность бензонасоса, могут плавать холостые обороты, может быть осложнён пуск мотора. Всё это не очень наглядно, так что в первую очередь лучше ориентироваться на шипение из-под пробки бака. В норме оно присутствовать просто обязано: давление в баке никогда не совпадает с атмосферным, так что этот своеобразный звук пугать не должен. Но если становится очевидным, что со временем звук становится всё громче и громче, это плохой признак. И совсем уж плохо, если слышно тот самый хлопок деформированного бензобака. Это уже такая мольба о помощи топливной системы, игнорировать которую опасно.

В некоторых случаях признаком забитого адсорбера или неисправности его клапана станет появление запаха бензина в салоне. Справедливости ради замечу, что гораздо чаще этот запах появляется по причине изношенной прокладки бензонасоса под задним сиденьем, так что в первую очередь лучше проверить именно её. Но если с ней всё хорошо, то адсорбер вполне может быть причиной появлением бензинового амбре в салоне.

Что делать?

Логично возникает вопрос: что делать, если адсорбер не работает? Первое желание – выкинуть его напрочь. Так экономить на бензине, чтобы накопить на новую Гранту, он всё равно не позволяет, в защите экологии у нас временный перерыв. Убрать адсорбер, конечно, можно, но не стоит забывать, что клапан управляется ЭБУ, поэтому придётся внести некоторые изменение в ПО, иначе будут возникать ошибки. Так что лучше пойти другим путём: отремонтировать эту систему. Так как чаще ломается сам клапан, достаточно заменить только его. Ну а если дело в самом адсорбере, ситуация сложнее: это не самая дешёвая деталь, а так как он обычно выходит из строя на далеко не новых автомобилях, владельцу приходится думать о целесообразности этой процедуры. К сожалению, выход часто находят совсем уж дикий: просверлить дырочку в пробке бака, организовав тем самым примитивную вентиляцию. Как крайний выход это имеет право на существование, но система при этом работать, ясное дело, всё равно не будет, а значит, появление сопутствующих ошибок вполне возможно. Но хотя бы бензобак двухмиллиметровая дырочка в пробке спасти может.

Если вдруг бак начал хлопать во время какого-то турне по стране в период отпуска, лучше ничего не сверлить, а почаще открывать пробку бака, выравнивая тем самым давление и не допуская деформации банзобака. А вот после завершения поездки проблему всё-таки лучше решить более цивилизованным способом: ведь ломается эта система редко, и экономить на ней совсем не обязательно.