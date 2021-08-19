Смерть бензонасоса – это всегда печально. Но не всегда очевидно. Симптомы его износа или выхода из строя довольно многочисленны и разнообразны, так что не всегда понятно, виноват он в ненормальном поведении машины или нет. Тем паче что некоторые его неисправности приводят к таким симптомам, которые свойственны и текущим форсункам, и пропускам зажигания, и низкой компрессии, и много чему ещё. Поэтому диагностика бензонасоса – штука не только занимательная, но и зачастую необходимая. Особенно если ничто другое уже не помогает.

Очень кратко о симптомах​

К счастью, большинство неисправностей мотора сейчас можно диагностировать с помощью сканера. Это существенно облегчает жизнь автомобилистам и работникам автосервисов хотя бы по той причине, что пропуски зажигания или неисправности датчиков не надо искать с помощью сложных умозаключений и поэтапной замены всего подряд. Исключения, конечно, бывают, и работу мозгом никто не исключает, но всё же. Но что делать, если все электронные системы в порядке, ошибок нет, а машина отчаянно тупит? Вот тут обычно и вспоминают, что есть такая деталь – бензонасос. И его приходится проверять по старинке – руками, а не с помощью ноутбука.

Расписывать подробно симптомы поломки не буду: об этом сказано уже очень много. Если коротко: провалы, снижение динамики, невозможность пуска мотора, иногда – попытки мотора глохнуть в поворотах, визги и писки в районе этого самого бензонасоса. На этом можно было бы с симптоматикой закончить, но у бензонасоса бывает ещё одна неисправность: может перестать работать клапан, который удерживает в рампе давление. В этом случае симптомы неисправности очень похожи на те, которые часто пытаются «повесить» на протекающую форсунку: пуск мотора происходит не сразу, приходится довольно долго крутить стартер. Встречается такое редко, но ниже об этой ситуации всё равно чуть-чуть расскажем. А сейчас перейдём непосредственно к диагностике. Итак, мотор не запускается, ошибок в зажигании нет. С чего начинаем?

Сама внимательность

Каким бы сложным автомобиль ни был, а поломок, не дающих запустить мотор, может быть всего две: нет бензина и нет искры. Если искра есть, нужно искать, на каком этапе пропадает бензин. А сначала можно убедиться, что его точно нет.

Если доступ к свечам простой, то наиболее элементарным действием будет выкручивание этих самых свечей. Если они сухие, что-то с подачей топлива не то. Значит, идём в верном направлении.

При включении зажигания внимательно слушаем: после включения зажигания и до включения стартера пару секунд обычно слышно характерное «ж-ж-ж» в задней части. Это в бензобаке включается насос. Если это «ж-ж-ж» всегда было слышно, а сейчас нет, значит, насос не включается. Думаем, почему.

Сначала проверяем две элементарные вещи: сигнализацию и предохранитель. В большинстве противоугонных систем предусмотрено отключение бензонасоса. Поэтому нужно убедиться, что сработала «сигналка», иммобилайзер и всё прочее, что когда-то было установлено на машину. Если вся эта чудесная электроника работает штатно, проверяем предохранитель (открываем схему предохранителей, ищем нужный и убеждаемся в том, что он целый). Можно ещё проверить реле, но без мультиметра сделать это сложно. Поэтому пока этот этап можно пропустить: реле всё равно обычно целое, а причина где-то дальше.

Теперь нужно убедиться, что до насоса доходит питание. Для этого добираемся до его разъёма и скидываем клемму. Если вы счастливый обладатель автомобиля, в котором для этого надо снимать бензобак (если нет лючка под сиденьем), то мои соболезнования: придётся или ехать в сервис, или вырезать лючок. Тут всё на ваше усмотрение. Главное, что если доступа нет, придётся пару этапов пропустить. Хотя один способ проверить насос всё же есть, но о нём тоже ниже.

Итак, клемма снята. Проверить питание можно обычной контрольной лампочкой. Только смотреть на неё надо внимательно, потому что всё время она гореть не будет. После включения зажигания она должна немного посветить, потом погаснуть. Если она посветила, питание есть. Лезем дальше.

А дальше самое простое – это кинуть напрямую с аккумулятора провода на клеммы насоса. Если при таком прямом подключении он не заработает, то причина молчания двигателя именно в бензонасосе.

Ремонтировать его обычно бессмысленно, проще купить новый. И не всегда тут надо тратиться на оригинальную деталь: производителей – море, многие из них очень даже качественные. Ну а если трудно найти бензонасос именно на ваш автомобиль (например, неприятность произошла где-нибудь в дороге), то можно поставить практически всё, что встанет в штатное место. Потом, конечно, лучше купить что-то более подходящее, но и бензонасос от «десятки» часто творит чудеса. Хотя бы до дома доехать можно (само собой, если мотор с обычным распределенным впрыском, но это, надеюсь, было понятно сразу).

Вроде бы всё просто, но это ещё далеко не всё. Потому что бензонасос может работать, но работать плохо. И вот тут потребуется хотя бы минимальная инструментальная диагностика.

Манометр, мензурка и амперметр

Для полной диагностики бензонасоса лучше иметь три инструмента: манометр, мензурку и амперметр. Начнём с манометра.

Любой бензонасос должен всегда качать топливо под определённым давлением. Обычно – от трёх до пяти атмосфер, реже – чуть больше. Бывает, что насос и гудит, и вроде что-то качает, а машина не едет. Или у неё гуляют холостые обороты, или она никак не хочет разгоняться. В этом случае надо убедиться, что бензонасос не просто работает, а работает правильно.

В сервисах это проверяют за пару минут: к топливной рампе (иногда – прямо к бензонасосу) подключают манометр и смотрят, какое он выдаст давление. Очень велик соблазн сделать в гараже то же самое, не так ли? Особенно если случилось то самое страшное: нет доступа к насосу из-за отсутствия лючка. В этом случае этот шаг – наиболее логичный. К сожалению, просто так прикручивать манометр к рампе практически бесполезно. Да, если он даже в таком положении покажет ноль, всё плохо. Но с помощью этого прибора нужно не просто убедиться, что насос жив (или мёртв), а в том, что он жив полностью. Для этого придётся либо покупать готовую систему замера давления (кроме манометра в ней есть шланги, разъёмы и тройник, с помощью которых прибор подключается к системе, не влияя на её работу), либо «колхозить» её из бензостойких шлангов и подходящей по сечению фурнитуры. И вот уже с такой системой можно проверять параметры работы насоса. Делать это надо при разных оборотах – в некоторых он может хандрить. Есть в Интернете люди, которые советуют выводить манометр куда-нибудь к лобовому стеклу и давать на машине гари. Мол, тогда всё будет видно. Хочу предупредить: это не только не обязательно, но и весьма опасно. Если где-то на мотор потечёт бензин, могут быть крупные неприятности. Достаточно посмотреть на показания манометра при разных оборотах мотора. А сначала – найти «мануал» для машины, в котором будут написаны значения давления в топливной магистрали при разных оборотах. В общем-то, если не хочется раньше времени снимать бак, это наиболее подходящий способ проверки бензонасоса для машин без специального лючка.

Мензурка применяется намного реже манометра. Её используют для замера производительности насоса, но обычно только в крутых сервисах. С её помощью измеряют, сколько бензина по объёму накачает насос за определённый период времени. Если меньше нормы (которую узнают из технических характеристик насоса), то его считают неисправным. Чаще всего эта операция не выглядит необходимой: практически всю информацию можно получить с помощью манометра. Но если уж есть те, кто пользуется мензуркой, сказать о них надо обязательно. В общем-то, уже сказал. Поэтому перейдём к амперметру.

Этот прибор используют для того, чтобы измерить потребляемый насосом ток. Некоторый смысл в этой операции действительно есть. В некоторых ситуациях насос способен нагнать требуемое давление, но цена этого давления (как раз в виде потребляемого тока) оказывается слишком высокой. Иногда в этом виноват сам электромотор насоса, а иногда – напрочь забитый бензофильтр, который обычно стоит прямо в насосе. Всё чаще и чаще этот фильтр считается незаменяемым и является частью насоса (пусть горят в аду те, кто это придумал). По росту тока можно сделать вывод о том, что фильтр всё же неплохо было бы заменить.

Если при снятии насоса выяснится, что фильтр своё отработал, придётся искать способы что-то с этим сделать. Долго искать обычно ничего не надо, потому что народ, который в своё время пил тормозную жидкость, хранил в колготках лук и мотал на сверло клей БФ, уже давно придумал, что можно сделать на конкретном автомобиле. Так что остаётся только подглядеть решение в Сети, а изобретать обычно ничего уже не требуется.

Ничто не вечно

К сожалению, бензонасосы помирали, помирают и будут помирать. Как любой другой механизм с подвижными частями, насос имеет свой ограниченный ресурс. На некоторых машинах больше, на некоторых меньше, но в среднем насосу отмеряют где-то около двухсот тысяч километров. Самое обидное – это если насос откажется работать где-то в дальней поездке. Как этого избежать?

По большому счёту, никак. Можно только посоветовать две вещи: слушать, как он работает после включения зажигания, и не ездить на пустом баке. В первом случае должно насторожить изменение тона. Если насос начал гудеть «не в той тональности» или слишком громко, лучше заменить его заранее. В крайнем случае – тщательно продиагностировать и заменить фильтр.

Езда с пустым баком – это отдельная история. Существует мнение, что бензонасос может «хапнуть воздуха» и сгореть. Или перегреться и сгореть. Это не совсем верно. Кратковременное «хапание» воздуха, конечно, может добить и без того почти мёртвый насос, но это всё-таки исключение, а не правило. Да и воздух туда так просто не попадёт: насос стоит в пластиковом стакане с бензином, поэтому «обсохнуть» ему сложно. Как и наглотаться воздуха в крутых поворотах с пустым баком. То же самое относится и к перегреву: эта опасность сильно преувеличена, хотя и не исключена полностью. И всё-таки пустой бак действительно вредит насосу. В первую очередь из-за того, что на стенках пустого бака образуется конденсат, который потом попадает в бензин. А это, конечно, плохо, причём не только для насоса. Ну а во-вторых, на дне бака всё равно есть и мусор, и вода. И они тоже не приносят пользы бензонасосу. Так что совет не ездить с пустым баком действительно полезен, хотя и по несколько иным причинам.

Ну и если есть возможность, нужно вовремя менять топливный фильтр. На многих машинах это пока ещё предусмотрено, так что пренебрегать этой процедурой не стоит. Всё как-то приятнее самому ездить с чистым насосом, чем таскаться на «галстуке» по трассе в попытке заменить внезапно отказавший насос.