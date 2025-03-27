Эта миниатюрная смешная машинка, как ни странно, является изрядной редкостью, потенциал которой еще предстоит раскрыть. За годы нелегкой жизни в России она обросла большим количеством доработок, которые коротко можно охарактеризовать народным словом «колхоз». Впрочем, приведение в стоковый вид не должно вызвать серьезных затруднений – и оно уже в процессе.

Владелец – Степан, москвич, 31 год, шеф-повар, автор кулинарных мастер-классов.

Автомобиль – Chevrolet Metro первого поколения, 1991 года выпуска, кабриолет на базе Suzuki Swift 2 поколения.

– У меня было много разных машин, но вот кабриолета не было никогда, – рассказывает Степан.

– Решил попробовать этот тип кузова, не особенно вкладываясь финансово, и, копаясь в объявлениях в начале 2024 года, обнаружил в продаже удивительное сочетание уникальности и при этом низкой цены. За этот Metro с мягкой крышей на базе Suzuki Swift просили 350 тысяч рублей, и вроде бы он в России такой один, хоть это и неточно. Редкость и уникальность привлекли меня больше, чем стоимость – в конце концов, куда более распространенный кабриолет Peugeot 206 тогда можно было купить всего тысяч на сто дороже. И этот курьезный автомобиль, ассоциирующийся у меня с машиной Кота Леопольда, я забрал, почти не раздумывая. Кстати, его «единственность» мне впоследствии также подтвердил один из бывших владельцев, который, собственно, и ввез эту машину в нашу страну из Штатов лет десять назад.

Машина была приобретена на ходу, хотя и в состоянии, требующем изрядных работ. Я, как ни странно, доехал до дома своим ходом, но во время движения несколько раз открывалась крыша – ее фиксаторы к лобовому стеклу были сломаны. Последний раз это произошло недалеко от гаража – прямо перед инспекторами ГАИ. Автомобиль подскочил на небольшой кочке, и крыша открылась как раз перед ними. Впрочем, они благосклонно отнеслись к чудачествам только что купленной странноватой машинки.

Снаружи

Предыдущий владелец изготовил легкий кастомный обвес – пороги, губу на бампер и спойлер. При доведении автомобиля до ума от такого тюнинга надо бы избавиться, хотя в стоке машина и выглядит скучновато… Изначально кабриолет был голубого цвета, но после ввоза в Россию его перекрасили в темно-синий металлик и нанесли легкий орнамент-«ливрею», которая вполне идет машине.

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Диски изначально были простыми 13-дюймовыми штамповками, но их место заняли свежеокрашенные 15-дюймовые составные колеса BBS RM от первого поколения Golf GTI. Диски, разумеется, встали через проставки: штатная разболтовка Metro/Swift – 4×114,3 вместо 4×108 у BBS.



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Metro – бюджетная машинка, и крыша у нее, конечно, полностью механическая: тент на складном каркасе убирается вручную. При покупке фиксаторы крыши к стеклу оказались сломаны, но их удалось напечатать на 3D-принтере. Тент уже немного выцвел, а в районе окон рассохлись уплотнители, но новый оригинал машина вряд ли получит: найти такие тенты все еще можно, но просят за них по 200-300 тысяч рублей. Дешевле будет просто сшить его на заказ с нуля в мастерских, которым знакома работа с кабриолетами.

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Внутри



По-спартански простой салон Metro – двухместный: задний ряд отсутствует полностью. Сиденья нештатные – полуковши UNP. С ростом 185-186 сантиметров в машине комфортно, более высоким людям уже будет тесновато.

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Руль не имеет регулировки даже по высоте, зато оснащен массивной центральной частью в духе грузовых машин. Там расположена подушка безопасности, обозначаемая не привычной аббревиатурой SRS, а SIR (Supplemental Inflatable Restraint), как было принято у GM в те годы. Усилителя у руля, кстати, тоже нет.

Интересно выполнены кнопки управления разными электрическими функциями – они расположены по периметру приборной панели, сильно напоминая аналогичное решение у нашего семейства ВАЗ-2110. Правда, у ВАЗа это сделано удобнее: перед лицом водителя там непосредственно кнопки, у Metro же – пиктограммы-символы, а кнопки расставлены с боков.

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В двери выведены дополнительные воздуховоды для усиления продувки окон.

В районе рычага коробки передач есть очень удобный небольшой дополнительный бардачок по центру и два выдвижных подстаканника.



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Багажник, даже со сложенной крышей, благодаря отсутствию второго ряда сидений вполне функциональный, а не «для дамской сумочки». Ну, с поправкой на общие габариты автомобиля, конечно.

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Железо

Двигатель этого Metro – типичный для Suzuki Swift/Cultus, а также для многих других малолитражек японской марки трёхцилиндровый литровый 63-сильный G10. Это полностью алюминиевый, очень легкий мотор, используемый в том числе и для серийных самолетов малой авиации, что является лучшим свидетельством надежности.

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Трансмиссия – трехступенчатый автомат с приводом на переднюю ось. Передняя подвеска – Макферсон, задняя – торсионная балка. Передние тормоза – дисковые, с простейшими суппортами с плавающей скобой, сзади – барабанные.

Моторы G10 оснащались как карбюратором, так и моновпрыском. Изначально на этом Metrо карбюратора явно не было, о чем свидетельствует контур отключенной лампочки «CE» на приборной панели, но на данный момент на впускном коллекторе через проставку установлен Солекс от переднеприводного ВАЗа. Нетрудно предположить, что у кого-то из предыдущих владельцев сдали нервы при попытке отрегулировать чудящий в силу возраста моновпрыск, и он решил проблему радикально. Впрочем, и на отечественном карбюраторе мотор неплохо функционирует!



В одну из пустующих заглушек кнопок с грубоватой прямолинейностью врезана ручка тросика «подсоса».



Несмотря на покупку в состоянии «на ходу», с машиной пришлось изрядно повозиться. В двигателе поменяли помпу и ремни, сняли ГБЦ и заменили ее прокладку, перебрали рулевую рейку, перетряхнули переднюю подвеску. И этот неполный список еще далек от завершения.



После устранения функциональных проблем дело должно дойти и до эстетики – Степан мечтает привести автомобиль в стоковое состояние. Для этого потребуется ряд кузовных работ с жестянкой и маляркой, восстановление тента крыши, расставание с отечественным карбюратором и многое другое. Пока до этого еще не дошли руки.

В движении

От бюджетного кабриолета трудно ожидать каких-то особенных ездовых качеств. Характер поведения автомобиля в движении можно назвать похожим на ВАЗ-2108/09, который конструктивно близок к Metro. В целом «японско-американская» машина вполне шустренькая для своих лет даже со слабеньким мотором – в силу небольшого веса и трехступенчатой коробки передач. Двигатель охотно крутится до пяти тысяч, коробка всегда готова отозваться на кикдаун и наподдать как следует на второй передаче. На трассе машина способна без особого труда разгоняться до 130 км/ч и выше, но так уже очень страшно: тут короткая база малолитражки (почти на 20 сантиметров меньше, чем у той же «девятки») работает против вас. Metro сильно колыхает ветром и воздушными волнами от фур, его приходится опасно подлавливать.

Благодаря короткой базе автомобильчик не так уж плохо рулится, чему способствует небольшое увеличение жесткости и занижение подвески – владелец обрезал по витку у всех пружин из эстетических соображений. Хотя это «обрезание», скорее, лишь компенсировало подъем кузова из-за увеличения диаметра колес в сравнении со штатными, и в итоге получилось значение около заводского. Да и вполне адекватные тормоза уверенно справляются с легким кузовом. В целом же стихия этого кабриолета – небольшой провинциальный городок с относительно неспешным ритмом жизни, умеренными средними скоростями и бесконечным удовлетворением от расхода топлива в 4-5 литров, во многом ради которого такие компактные машинки и покупаются!

История модели

На капоте этой машины мы видим всем известный символ Chevrolet, однако согласно году выпуска там обязан быть значок Geo, суббренда General Motors. Этот логотип представлял собой земной шар со вписанным в него крестом Chevrolet, и в рекламе он сопровождался слоганом «Узнай Geo!». Седаны, хэтчбеки и кабриолеты Metro – это прошедшие ребеджинг Suzuki Cultus/Swift второго поколения, продававшиеся в США под маркой Geo с 1989 по 1997 годы. Машина 1991 года должна была нести на себе значок Geo, но, вероятно, после привоза в Россию сменила его кустарным образом на знакомый отечественным автовладельцам «крест» для узнаваемости и «престижа». Провинциальные автовладельцы нередко проделывали подобное с утратившими «шевролетовскую» принадлежность Lacetti и Lanos.

История же появления суббренда Geo в целом – это история одной из многочисленных коллабораций американского и японского автопрома. В 80-х годах ХХ века американские автопроизводители испытывали недостаток экономичных машин компакт-класса, на которые у клиентов имелся повышенный спрос. Чтобы удовлетворить публику и не уступать прибыль европейским маркам, один из крупнейших американских автопроизводителей, General Motors, заключил комплексный договор с тремя японскими компаниями, у которых моделей на таких платформах было предостаточно – Suzuki, Toyota и Isuzu. Для сбыта GM организовал отдельное подразделение – суббренд под названием Geo, который завозил японские машины, проводя ребеджинг, а также развернул их отверточную сборку в США и Канаде. Это позволило поставить новые модели в салоны дилеров Chevrolet, Pontiac, Buick и GMC, а не организовывать новую сбытовую сеть. В Канаде в свою очередь суббренд малолитражек назывался не Geo, а Asuna.

В рамках этого проекта в Северной Америке, помимо Geo Metro, продавались такие машины, как Geo Prizm (четырехдверный седан и пятидверный хэтчбек на основе Toyota Corolla 6 и 7 поколений), Geo Spectrum (малогабаритный хэтчбек на базе Isuzu Gemini), Geo Storm («спортивный» трехдверный хэтчбек на базе Isuzu Impulse, он же Asuna Sunfire в Канаде) и Geo Tracker (микроскопический полноприводный внедорожник на базе Suzuki Escudo, названный Asuna Sunrunner в Канаде).

В целом проект продажи японских малолитражек в США был относительно успешным, но в GM сочли, что имя Geo недостаточно эффективно для продаж, и к 1997 году модели, продававшиеся под ним, все же перебрендировали в Chevrolet.