Мало кто знает, но история моторных масел уже насчитывает почти 150 лет. Прапрапрадедушки современных масел требовали замены каждые 500 километров, при этом двигатель приходилось разбирать практически полностью. Сейчас же существуют масла, способные не потерять своих свойств даже после 16 тысяч пробега! Как это стало возможным – разберемся с нашими друзьями из “Роснефти” в этом материале. Поехали!

Итак, первое моторное масло запатентовал во второй половине XIX столетия американец Джон Эллис. Случилось это в 1873 году и, по большому счету, совершенно случайно. Доктор Эллис семью годами ранее экспериментировал с сырой нефтью, пытаясь найти у нее лечебные свойства, но вместо этого обнаружил отличные смазочные. Джон залил жидкость в паровой двигатель с заклинившими цилиндрами, и двигатель неожиданно ожил. Так, собственно и началась история масла.



Джон Эллис

Ранее в паровых машинах использовались животные жиры, чуть позже – высоковязкие остаточные нефтяные масла. Стоит отметить, что из-за высокой вязкости такие масла двигателям внутреннего сгорания не подходили.

В СССР касторовое масло использовалось в авиадвигателях вплоть до конца 1920-х годов. Оно с умопомрачительной скоростью стремилось убить мотор, засоряя детали нагаром и отложениями. Его приходилось менять каждые 500 километров, а двигатель — разбирать полностью для его очистки.

Минеральные масла, которые научились получать из нефти путем дистилляции, заняли лидирующее положение в 1930-40-х годах. Однако из-за своей низкой термоокислительной стабильности они опять же приводили к отложениям, закоксовыванию и коррозии деталей двигателя. Интервалы замены масла увеличились совсем незначительно – до 1000 километров. Двигатели же по-прежнему приходилось разбирать. Особенно страдали дизельные ДВС из-за более высокого теплового режима.

Cadillac V8 341-A Town Sedan ‘1928

Приблизительно в те же годы начались первые эксперименты с добавлением присадок в минеральные масла. Здесь, напротив, вначале повезло «дизелям» — именно для них они и были разработаны. Различные присадки добавляли маслам разные свойства: какие-то – облегчали запуск мотора в зимнее время, какие-то защищали от быстрого износа, другие – боролись с отложениями.

На Западе после Второй мировой войны в моду быстро вошли автомобили с форсированными двигателями – на чистой «минералке» ездить они уже не могли. Именно тогда масла с присадками оказались востребованы и начали свое восхождение на Олимп.

СССР, к слову, отставал несильно. У нас тоже выпускались подобные масла для наших «Побед», первых «Москвичей» и «Волг», но именно в этих автомобилях были скорее как рекомендованная, но не обязательная опция. Начиная с 408-го «Москвича», производитель начал настойчиво предлагать заливать именно масла с присадками.

ГАЗ М-20 "Победа" '1949–55

Время шло, двигатели становились все более сложными, а автомобилям требовалось работать в разных условиях и климатах. Стало понятно, что присадки должны быть комплексными, обладая сразу набором свойств, а не каким-то одним отдельно взятым. СССР на вызов отреагировал разработкой присадки ВНИИ НП-360 – она сразу совмещала антикоррозионные, антиокислительные, противоизносные и моющие свойства.

Но масел с присадками автовладельцы все же избегали – и у нас, и на Западе. При всех своих свойствах первые такие смазочные материалы могли приводить к прогоранию поршней и другим проблемам, связанным с повышенным нагаром. Стоит привести наглядный пример. Одна из советских присадок мыла и защищала детали двигателя от коррозии, но при этом с легкостью «убивала» сплав подшипников ДВС «Москвичей».

История синтетических моторных масел развивалась параллельно и началась в Германии в годы Второй Мировой. Используемая в авиации люфтваффе синтетика разрабатывалась на основе высокомолекулярных углеводородов. В США разработки подхватили и стали также использовать для обслуживания военной техники. Полностью же синтетическое масло изобрели французы в 1971 году на основе сложных эфиров.

Стоит отметить, что синтетика изначально промышленников не особо заинтересовала, но нефтяной кризис семидесятых резко расставил все точки над i. Маслу дали зеленый свет, однако стоило оно все равно достаточно дорого и у автовладельцев спросом не пользовалось.

Расцветом синтетики стали восьмидесятые. Правда, первые подобные масла периодически приводили к течи двигателя, и производителям и здесь пришлось обратить внимание на присадки.

К середине девяностых годов рынок синтетических моторных масел стал одним из самых быстроразвивающихся.

​BMW X2 M35i 2018–н.в.

В итоге в наше время автовладельцы имеют широчайший выбор и разнообразие моторных масел: как минеральных, так и синтетических. Новичок, впервые севший за руль и столкнувшийся с проблемой выбора масла, может реально просто потеряться и запутаться. Да что там новичок – и опытные водители порой задаются тем же вопросом.

Теперь, когда вы знаете историю создания моторных масел, мы вам упростим задачу. Эволюция масел стала возможной благодаря многочисленным экспериментам и совершенствованию двигателей. Под разные условия производители старались придумать уникальные и подходящие присадки или вовсе изобрести новые виды масел. Так или иначе их развитие было тесно связано с нефтяной отраслью.

Крупнейшая нефтяная компания в мире – к счастью, наша российская. Это «Роснефть». Добыча нефти практически всегда сопряжена с тяжелыми условиями работы техники и экстремальными температурами. Разумеется, для техники требуются особые масла, способные все эти трудности достойно пережить и сохранить механизмы в целости. У компании есть целая научно-исследовательская база, насчитывающая более десятка НИИ и занимающаяся разработкой смазочных материалов. Благо, для разработок у «Роснефти» практических примеров хватает с лихвой.

Смазочные материалы, созданные «Роснефтью», активно используются в приборостроении, в авиации и в космической технике. Они в состоянии сохранять свои свойства в температурном диапазоне от -60 до +1000 градусов Цельсия! И все эти наработки перенесены в масла для обычных автомобилей.

Речь идет о линейке собственных моторных масел Rosneft Magnum. Это по-настоящему новое поколение смазочных материалов! В линейке представлены масла для разных типов двигателей и для разных условий эксплуатации, но объединяет их безусловная гарантия профессионального подхода к надежной защите вашего двигателя.

Флагман линейки — Rosneft Mаgnum Ultratec, подходящий для использования в современнейших автомобилях. Это масло продлит жизнь мотора за счет максимальной защиты от отложений. К слову, оно полностью соответствует требованиям большинства нынешних автопроизводителей.

Для гарантированного запуска двигателя в любые морозы стоит использовать Rosneft Mаgnum Coldtec. Для эксплуатации в двигателях с увеличенным интервалом замены масла существует Rosneft Mаgnum Runtec – оно рассчитано на более 16 тысяч километров пробега! О двигателях с большой степенью износа позаботится Rosneft Mаgnum Maxtec, а Rosneft Mаgnum Cleantec поборется с отложениями в тех моторах, чей возраст перевалил за 10 лет.

Можно считать, что эти масла уже достигли высшей ступени эволюции: путь к совершенству пройден – они сразу имеют целый комплекс уникальных свойств, гарантируя бесперебойную и долгую эксплуатацию двигателей. И это совсем не удивительно, ведь именно «Роснефть» сейчас обладает самыми современными технологиями и контролем качества в области производства смазочных материалов.