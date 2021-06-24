Тяга к экономии при обслуживании автомобиля в наши дни имеет глубокое практическое обоснование: запчасти и расходники последние несколько лет дорожают очень быстро. Само собой, многие пытаются хотя бы как-то поберечь свой карман. Отчасти это правильно. Как говорил наш дорогой Леонид Ильич, «экономика должна быть экономной». Однако экономить тоже надо уметь. Если этого не уметь, недолго и разориться.

Экономия на автомобиле традиционно начинается на тех расходниках, которые требуются для его регулярного технического обслуживания. Экономят на фильтрах, колодках, иногда – на масле. И ещё очень часто пытаются поберечь свои рубли при покупке приводных ремней. Ремень ГРМ ещё способен вызвать хотя бы какой-то душевный трепет, и после рассказов о встрече клапанов с поршнями при обрыве этого ремня на почти всех современных моторах автовладец начинает проявлять благоразумие.



Единственное, что остаётся – это отыграться на покупке приводных ремней. Тем более что дилеры, по мнению многих автолюбителей, их цены прилично завышают. Ведь тот же самый тойотовский ремень хотя бы для Короллы, который дилер продаёт за 2690 рублей, в Интернете можно купить и за 700. Причём, как уверяют продавцы, это будет точно такой же ремень – оригинальный. Точь-в-точь как у дилера, но в три с лишним раза дешевле. Согласитесь, это заманчиво? Конечно, заманчиво. Вот и мы повелись на такое предложение: купили три ремня в разных интернет-магазинах и один – у дилера Тойоты. Потом отвезли их в лабораторию, чтобы узнать: действительно ли они все одинаково хороши? Ещё раз подчеркну важный момент: все три ремня, купленные в Интернете, продавались не как аналоги от именитых производителей, а как оригинальные тойотовские ремни. Но в три раза дешевле. Аттракцион неслыханной щедрости, не иначе.

Что будем испытывать?

Как я уже говорил, первый ремень я купил у дилера. Удовольствие, конечно, недешёвое: как-никак 2690 рублей и даже 70 копеек. Но зато я уверен, что он точно настоящий, а не сделанный в подвале или в гараже беспокойными руками трудовых мигрантов.



1 / 3 2 / 3 3 / 3

С остальными ремнями было труднее. Нет никаких сложностей в том, чтобы купить аналог какой-нибудь известной фирмы, но мне очень хотелось приобрести именно оригинальный ремень, но максимально дешёвый. В итоге мне удалось найти три ремня в трёх разных магазинах. Стоимость у них практически одинаковая – 748 рублей, 760 и 770. Разумеется, все они – «оригинальные», с надписями Toyota. Правда, сделаны эти надписи по-разному, но об этом чуть позже. Названия магазинов я тут писать не буду (потому что они не заплатили за рекламу, а бесплатно я ничего говорить не приучен), но два из них очень популярные. Один, как я понял, местный, из Санкт-Петербурга. Во всяком случае, так следует из его названия.

Чтобы не перепутать ремни между собой, я присвоил им номера от первого до четвёртого. Первый – оригинальный, остальные – по росту стоимости.



1 / 3 2 / 3 3 / 3

Все четыре ремня не радуют упаковкой. Первый, второй и четвёртый лежат в простых полиэтиленовых пакетиках, а на третий пожалели даже его. Бумажку с информацией прилепили прямо на ремешок, который просто свернули в комок и закатали в упаковочную плёнку. Ну а что вы хотели за 760 рублей?



1 / 3 2 / 3 3 / 3

Ладно, упаковка – дело десятое. Сейчас умеют подделывать всё что угодно, так что ориентироваться на пакетик – это всё равно что верить голодному взгляду кота или Росстату. Слишком наивно. Лучше посмотрим сами ремни.



Честно говоря, если бы у меня в руках не было бы образца в виде оригинального изделия, я бы в жизни не догадался, что все три остальные – это не оригинал. Ремни как ремни. Хотя некоторые отличия есть. Например, на всех трёх есть нанесённые на них надписи с маркировками, а вот на втором ремне что-то напечатать не сподобились и наляпали нечто зелёное, на нём написано «Toyota».



Ну, и на том спасибо. Ещё одно небольшое визуальное отличие есть у этого же ремня в цвете шнуров корда (по-русски – ниток). У всех ремней они белые, у этого – похабно розовые. Может, так будет крепче?



Остальные три ремня выглядят почти одинаковыми. Говорю «почти», потому что, взяв один из них в руки, нельзя с точностью сказать, оригинал это или подделка. Я бы, во всяком случае, отличить их не смог, если бы не знал, что под номером «1» у нас ремень от дилера.



1 / 3 2 / 3 3 / 3

Ну, хватит их разглядывать. Начнём проверять их способность долго и счастливо работать под капотом какой-нибудь Тойоты с мотором 1ZR-FE.

Тянем-потянем

Само собой, первым делом пришла в голову мысль порвать эти ремни и посмотреть, какой из них наиболее прочный, а какой рвётся быстрее всех. Так и поставим задачу в лаборатории. Конечно, можно было бы ещё замерить растяжение ремня перед обрывом, но это нам ровным счётом ничего не даст, потому что в моторе ничто и никогда не тянет ремень с усилием килограммов в 800. Конечно, со временем ремень растянуться может, но происходит это по другим причинам, смоделировать которые заметно сложнее (тут надо уже проводить серьёзные ресурсные испытания с созданием условий работы, а это слишком муторно). А вот сила, при которой ремень порвётся, даст нам некоторое понимание его прочности. При этом абсолютные цифры ни в ньютонах, ни в килограммах, ни в других единицах нам тоже не очень интересны: эти значения трудно оценить. Поэтому нам любопытно только одно: сравнительные значения разрушающей нагрузки для всех четырёх образцов.



Исходя из этого, собираем все наши образцы, хватаем фотоаппарат и едем в серьёзное учреждение – ЛСКМ ПКТИ ООО ФПГ «РОССТРО», что на русском языке означает «лаборатория сварки и контроля качества металлов, пластмасс и сварных соединений проектно-конструкторско-технологического института в составе ООО Финансово-Промышленной Группы “РОССТРО”». Тут, правда, нет ни слова про приводные ремни, но это не так важно. Важно, что в лаборатории есть чудесная испытательная машина – ИР-1000-1М-1.

Это так называемая разрывная машина, которая нужна для «испытаний образцов материалов (изделий) твердостью до 42 HRC на растяжение при статических режимах одноосного нагружения и нормальной температуре согласно стандартизованным методам испытаний материалов (изделий) по российским и зарубежным стандартам». То, что заключено в кавычки, я украл из описания машины, потому что сам так сложно говорить не умею. В общем, суть понятна: разрывная машина будет растягивать ремни, пока они не порвутся. На выходе мы получим значения разрушающей нагрузки для каждого образца в ньютонах.



Итак, ставим первый ремень. Барабанная дробь! На значении 11850 Н слышим негромкий «хрясь», и ремень рвётся. Вот график нагрузки.



Пятизначные числа воспринимать довольно сложно, поэтому переведём их в килограмм-силы кгс. Так будет немного проще. Получаем число 1208,4 кгс. Как переводить одну величину в другую, не спрашивайте: не хочется отвлекаться на скучную физику.



Напомню, что это был оригинальный ремень, купленный у дилера. Что ж, это будет эталонным значением, других стандартов у нас нет.



Заряжаем в разрывную машину второй ремень. И смотрим график.



7350 Н или 749,5 кгс. Да, это даже близко не оригинальные 1208,4… В принципе, именно этот ремень хотя бы как-то отличался от трёх остальных внешне. Как выяснилось, его это не спасло. Он оказался в 1,6 раз слабее. То есть, он более чем в полтора раза уступает оригиналу. Это прямо-таки провал. Утрём слёзы и вставим третий ремень. И опять смотрим график.



Тут у нас всё заметно лучше: 10210 Н или 1041 кгс. До оригинала не дотягивает, но всего на одну пятую часть. Вроде немного, но если оригинал прослужит условные сто тысяч километров, то этот порвётся на 80 тысячах. И это станет очень неприятным сюрпризом. Особенно где-нибудь на трассе.



Может, четвертый ремень объяснит, в чём прелесть экономии? Нет, не объяснит.



9430 Н или 961,6 кгс. Этот ремень не дотянул до оригинала сразу на четверть условного пробега. Он вместо условных ста тысяч прослужит чуть больше 75. И это ещё более грустно.



На этом издевательства над ремнями не заканчиваются, хотя выводы уже можно сделать вполне определённые. Приступим ко второй части Марлезонского балета.

Под соусом «а-ля oil»

Вторая часть требует некоторого пояснения. Никогда не интересовались, как проверяют некоторые технические жидкости на агрессивность по отношению к резинотехническим изделиям? Проверяют их просто. Берут набор одинаковых изделий (каких-нибудь пыльников или чего-то подобного), взвешивают и заливают их разными жидкостями. По прошествии многих часов (иногда после нагрева) изделия вытаскивают, протирают и взвешивают повторно. Чем больше это изделие распухло в жидкости, тем более эта жидкость агрессивна.



Есть ещё и обратный эксперимент: разные изделия (то есть изделие одно, но от разных производителей) купают в одной и той же жидкости. И чем больше это изделие набрало веса, тем менее оно стойко по отношению к жидкости. Вот такой эксперимент мы и проведём с нашими ремнями.



Больше всего ремни боятся моторного масла, и все знают: если оно попало на ремень, последний нужно менять. Но делают это, конечно же, не всегда. Наверное, где-то во Вселенной Marvel так и поступают, но в нашей горемычной системе часто не обращают на это внимания. Поэтому интересно узнать, какое из изделий лучше выдержит испытание маслом.



Отрезаем одинаковые по длине фрагменты ремней и взвешиваем их. Первый, второй и четвёртые образцы по весу не отличаются – они все по шесть граммов. А вот третий почему-то весит семь. Но его и резать оказалось сложнее всего.



1 / 8 2 / 8 3 / 8 4 / 8 5 / 8 6 / 8 7 / 8 8 / 8

Пока это ни о чём не говорит. Взвешиваем наши наши кусочки, затем заливаем соусом «а-ля oil» (маслом, если по-русски) и оставляем при достаточно низкой температуре в 30 градусов на 60 часов. Ждать, конечно, долго, но Землю не за день слепили, и даже Москва, говорят, не сразу строилась.



Итак, первоначальный вес составлял 6 граммов для каждого из образцов, кроме третьего. Он получился весом в 7 граммов. После двух с половиной суток купания в масле достаём наши кусочки ремешков. Интересующемуся взгляду предстаёт такая картина.



Внешне первый образец не изменился (напомню, это оригинальный ремень). Его вес составил 8 г. То есть, он прибавил два грамма. И, что важно, полностью сохранил форму.



Второй образец изогнулся и распух, как утопленник. И в весе прибавил три грамма. Он стал лидером не только по самой низкой надёжности на разрыв, но и на умение контактировать с агрессивной средой.



Третий образец изначально весил чуть больше других (7 г против 6 у всех остальных), но набрал только один грамм. Его можно было бы похвалить, если ли бы он сумел сохранить свою геометрию. Но его тоже растащило во все стороны. И это грустно.



Четвертый образец потяжелел сразу на три грамма и тоже очень сильно распух. Чуть меньше, чем второй, но тоже безобразно.



Вот тут можно убедиться, что все три неоригинальных ремня испытания маслом пройти не смогли. И только ремень, купленный у дилера, оказался к маслу равнодушным. Образец, купленный у дилера, нижний. Далее наверх по порядку идут второй, третий и четвёртый на самом верху.



* * *



Очень жаль, что приводные ремни всё чаще становятся жертвой экономии на обслуживании автомобиля. Понятно, что без генератора или кондиционера до дома добраться часто можно. Но ведь без помпы далеко не уедешь. Обрыв ремня гарантированно приведёт к быстрому перегреву мотора. А сильный перегрев приведёт к необходимости расточки или замены блока, что более вероятно в случае с мотором 1ZR-FE или 2ZR-FE. Само собой, стоимость этой операции многократно превышает стоимость покупки хорошего оригинального ремня.



Ни один из ремней не смог сравниться с оригинальным. Все они прошли испытания хуже. Однако самое обидное, что все ремни были куплены именно как оригинальные, но три из них оказались подделкой. Жаль, что ничего удивительного в этом нет – подделывают всё: и ремни, и упаковки. Сейчас очень трудно гарантировать оригинальность детали, купленной не у дилера. Понятно, что там будет дороже, чем в интернет-магазине. Но рисковать мотором… Я бы не стал.

