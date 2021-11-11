Не тот материал, толщина и не только: почему провода для «прикуривания» не могут завести мотор

Многие автовладельцы, несмотря на распространение карманных пусковых «бустеров», по-прежнему считают самым надежным средством запуска мотора с севшим аккумулятором провода для «прикуривания», которые надежны за счет предельной просторы, не боятся перемены температур, сырости, падений и ударов. Однако даже весьма качественные на первый взгляд провода могут оказаться малоэффективными. Почему так происходит, как обнаружить «подлянку» заранее и зачем при выборе проводов в магазине нужна… спичка?

Поговорить на эту тему нас сподвигли истории двух коллег, которые реально столкнулись с неэффективными пусковыми проводами. Один получил провода в наследство от предыдущего владельца, купив подержанный автомобиль, а второй приобрел свои сам в супермаркете, выбрав далеко не самые дешевые. Однако несколько случаев использования, когда мотор машины с севшей батареей упорно не желал заводиться, лишь тоскливо всхлипывая и треща втягивающим реле стартера, привели обоих к мысли, что что-то явно идет не так.

Внимательный осмотр выявил причину, ввиду чего мы решили рассказать нашим читателям о нюансах изготовления такой, на первый взгляд, простой вещи, как два толстых провода с «крокодилами» на концах. Тем более что с наступлением холодов многие отправляются в автомагазины за этим аксессуаром, и спрос на них резко подскакивает.

Любой, кто помнит школьную физику и способен починить дома розетку, знает, что чем толще провод, тем больший ток он способен пропустить через себя. Да, большой ток может идти и по тонкому проводу, но недолго. Падение напряжения на проводе будет слишком велико, а тепловой разогрев быстро расплавит сперва изоляцию, а затем и сам металл проводника. По этой причине провода для «прикуривания» имеют то же (плюс-минус) сечение, что и у штатных проводов стартера в машине. Таблицу же соответствия сечения и рабочих токов видел, наверное, каждый, кто знаком с электротехникой на бытовом уровне. Если взять оттуда значения, близкие к стартерным мощностям, то можно увидеть, что:



– для тока 200 ампер требуется сечение провода около 70 квадратных миллиметров;

– для тока 250 ампер требуется сечение провода около 90 квадратных миллиметров;

– для тока 300 ампер требуется сечение провода около 120 квадратных миллиметров.

Гибкие провода состоят из отдельных жил, имеющих форму цилиндра, и суммарное сечение определяется как вычисление сечения отдельного провода через измерение его диаметра и подсчета по всем известной формуле S=πr2, после чего результат умножается на число жил. В принципе, можно без особого вреда для точности упростить процесс и подсчитать сечение, измерив диаметр всего «пакета» проводов разом. Для наших целей этого вполне достаточно.

Проблема же заключается в том, что на этот параметр обращает внимание редкий автовладелец – тем более, что производители проводов для прикуривания его не афишируют. Покупатель смотрит на сечение провода косвенно, опираясь на его внешнюю толщину по диаметру изоляции. И отдельно оценивает ее гибкость, поскольку знает, как в условиях холода и тем более мороза склонен дубеть пластик. Иногда изоляция проводов на морозе становится настолько жесткой, что их невозможно даже растянуть от машины до машины – как только провода выпускают из рук, они стремятся сжаться обратно в кольцо, в которое были скручены при хранении, срывая «крокодилы» с клемм аккумуляторов! В итоге, если провод визуально толстый и эластичный, его считают годным и покупают…

Однако беда в том, что толстой может быть только пластиковая оплетка – а внутри нее порой скрывается натуральное китайское жлобство. Так вышло и с одним нашим коллегой, который, узнав причину неудач, отдал провода нам на опыты, разрешив после исследования просто утилизировать их.

Внешний диаметр провода по изоляции составлял 7,5-8 миллиметров. Не слишком толсто, но в целом терпимо. На деле же почти весь массив заполнял вонючий пластик, в толще которого прятался тоненький пучок меди с общим диаметром, не дотягивающим даже до 2 миллиметров! Тоньше спички! Пересчет сечения дал нам рабочий ток около 20 ампер, хотя на деле, по-хорошему, пусковые провода должны выдерживать не менее 200 ампер.

Вот и причина, по которой эти провода были просто неспособны работать. Падение напряжения на них оказывалось столько велико, что ток от аккумулятора-донора просто не доходил до аккумулятора-реципиента в должном количестве…



Но если в первом случае провода не только были дешевкой по сути, но и выглядели так же, то во втором они внешне смотрелись весьма и весьма качественными. Мощные крокодилы в пластиковой отделке, толстые кабели в цветной оболочке, которые очень хорошо сохраняли эластичность на морозе – добротная, на первый взгляд, вещь. Однако работали они все равно паршиво, и несколько случаев применения с переменным успехом лишили владельца веры в их надежность.



Причину неудач также удалось найти без труда! Во-первых, несмотря на качественную и толстую изоляцию, медные жилы внутри не выдерживают критики – они опять-таки толщиной со спичку, ну или не намного толще. А во-вторых, в этих проводах используется крайне неудачный способ заделки жил в клеммы «крокодилов». Пучок медных проводников не обжат в металле напрямую, жестко, а завернут на изоляцию и обжат вместе с ней. В итоге соприкосновение не жесткое, а через слой резинопластика, который со временем теряет эластичность, и прижим провода к металлу клеммы ослабевает.



Чтобы не совершить ошибку при покупке пусковых проводов, дадим несколько важных рекомендаций.



Первая , как уже понятно, касается рабочего сечения провода и его способности передавать большие токи без просадки и перегрева. Перед покупкой следует заглянуть в место заделки кабеля. Там вы увидите оголенный участок, который позволит оценить его сечение. Технически измерить толщину штангенциркулем и посчитать «два-пи-эр-квадрат» вряд ли удастся – там, как правило, с измерительным инструментом не подлезть. Но можно использовать в качестве ориентировочного «эталона» обычную спичку. Ее толщина – около 2 миллиметров, соответственно, площадь сечения составляет 4 квадратных миллиметра. Медный провод такого сечения рассчитан на ток порядка 30 ампер, так что общее сечение пускового провода должно превышать толщину спички как минимум раза в три, а по-хорошему – не менее чем в 5-6 раз. Если же пучок медных жил сопоставим со спичкой – такие провода не стоит брать даже бесплатно! Надежно заводить с их помощью можно только мопед.





, как уже понятно, касается рабочего сечения провода и его способности передавать большие токи без просадки и перегрева. Перед покупкой следует заглянуть в место заделки кабеля. Там вы увидите оголенный участок, который позволит оценить его сечение. Технически измерить толщину штангенциркулем и посчитать «два-пи-эр-квадрат» вряд ли удастся – там, как правило, с измерительным инструментом не подлезть. Но можно использовать в качестве ориентировочного «эталона» обычную спичку. Ее толщина – около 2 миллиметров, соответственно, площадь сечения составляет 4 квадратных миллиметра. Медный провод такого сечения рассчитан на ток порядка 30 ампер, так что общее сечение пускового провода должно превышать толщину спички как минимум раза в три, а по-хорошему – не менее чем в 5-6 раз. Если же пучок медных жил сопоставим со спичкой – такие провода не стоит брать даже бесплатно! Надежно заводить с их помощью можно только мопед. Второй совет – по качеству заделки провода в металл «крокодила». Избегайте вышеупомянутого халтурного зажима через пластик изолятора! Запрессовка должна быть жесткой, «без посредников». Или – как альтернативный и равноценный вариант – пайка. Способ заделки кабеля определяется одновременно с изучением его сечения – для этого нужно стянуть с «крокодила» резиновый изоляционный чехольчик или полностью разжать его губки. Производители особо качественных проводов, кстати, соединяют отрезком провода меньшей толщины верхнюю и нижнюю губки каждого «крокодила», чтобы увеличить площадь контакта с клеммой аккумулятора и уменьшить потери тока. Это не обязательно, но крайне желательно.





– по качеству заделки провода в металл «крокодила». Избегайте вышеупомянутого халтурного зажима через пластик изолятора! Запрессовка должна быть жесткой, «без посредников». Или – как альтернативный и равноценный вариант – пайка. Способ заделки кабеля определяется одновременно с изучением его сечения – для этого нужно стянуть с «крокодила» резиновый изоляционный чехольчик или полностью разжать его губки. Производители особо качественных проводов, кстати, соединяют отрезком провода меньшей толщины верхнюю и нижнюю губки каждого «крокодила», чтобы увеличить площадь контакта с клеммой аккумулятора и уменьшить потери тока. Это не обязательно, но крайне желательно. Третий совет касается материала губок «крокодилов». В дешевых версиях они либо голые стальные, либо сталь гальванически покрыта тонким слоем меди. Оба эти варианта плохие и легко выявляются с помощью магнита. Сталь вносит дополнительное сопротивление, усиливающееся ржавчиной, а тонюсенький слой меди быстро стирается. Правильный вариант – чистая медь. Из нее либо делается весь «крокодил» целиком, либо (что вполне допустимо и ничуть не хуже) – лишь контактная его часть, зубастая.