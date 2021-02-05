Этот гаджет язык не поворачивается назвать «видеорегистратором». Да и за рамки популярного термина «комбо-устройство» он серьезно вышел. TrendVision Hybrid Signature PRO – натуральная автомобильная видеосистема, вдобавок укомплектованная максимальным количеством аксессуаров для монтажа в салоне автомобиля из всех подобных гаджетов, что попадали к нам на тест!

TRENDVISION Hybrid Signature PRO – флагман в своей линейке, максимально насыщенное функциями автомобильное комбо-устройство.



Основной блок TRENDVISION Hybrid Signature PRO включает в себя:



высококачественный видеорегистратор на основе процессора NOVATEK NTK 96675, встроенной матрицы Sony STARVIS IMX307 с разрешением 2K (2560х1440) и с функцией параллельной записи второго канала с задней выносной камеры с матрицей SG2053 с разрешением FullHD (1920х1080);

мультичастотный радар-детектор с плоской «патч»-антенной;

ГЛОНАСС/GPS-информатор с обновляемой базой данных радаров и камер;

дисплей с технологией IPS с диагональю 3 дюйма и широкими углами обзора;

Wi-Fi-модуль для работы с мобильным приложением (копирование видео, обновление базы радаров и прошивки);

быстросъемный магнитный держатель со сквозным питанием тыловой камеры.

На лобовое стекло устанавливается магнитный держатель основного модуля, в который вставляются разъемы питания и задней камеры. Такая концепция позволяет легко, одним движением (и одной рукой, что важнее!) снимать основной модуль устройства и уносить его с собой, оставляя машину на парковке – дабы не провоцировать маргиналов. А благодаря магнитной фиксации видеорегистратор всегда встает на место в одном и том же ранее настроенном положении – угол обзора не сбивается.



Магнитный фиксатор обладает шариковым регулировочным узлом (который удобнее в настройке, чем два отдельных шарнира – вертикальный и горизонтальный) с весьма короткой «ножкой», порождающей минимум вибраций.

На плоскости магнитного крепления располагается 8-контактная «гребенка» с позолоченными контактами, через которую на основной блок поступает питание, а также приходит видеосигнал с камеры заднего вида.



Длина шнура от штекера прикуривателя до магнитного крепления – 3,5 метра. Этой длины хватает, чтобы незаметно проложить провод по периметру стекла практически в любом легковом или малом коммерческом автомобиле. Встроенный источник питания в устройстве представляет собой не литий-ионный аккумулятор небольшой емкости, как повсеместно было еще недавно, а ионистор или «суперконденсатор», как его также часто называют. Аккумуляторы систематически становятся источниками неисправностей видеорегистраторов, поскольку на сильном морозе или солнцепеке умирают, резко повышая свое внутреннее сопротивление, вздуваясь и переставая принимать заряд. С ионисторами такого не происходит – TRENDVISION Hybrid Signature PRO можно спокойно оставлять на лобовом стекле в течение любого времени и зимой, и летом, в том числе и в режиме «парковочного сторожа».



Практически все продвинутые видеорегистраторы последние год-два оснащаются объективами с резьбой под CPL-фильтр и, соответственно, самими фильтрами. CPL – это поляризационный фильтр, позволяющий убрать блики от отражения торпедо в лобовом стекле, которые на многих машинах представляют существенную помеху видеосъемке из-за чисто конструктивных особенностей модели – угла наклона лобового стекла по отношению к поверхности торпедо и фактуры пластика.



Фильтр – аксессуар необязательный, регистраторы и без него прекрасно работают. Однако при движении навстречу солнцу или ночью в свете придорожных фонарей поляризатор существенно улучшает изображение, удаляя зеркальные артефакты с видео и увеличивая контрастность.



В комплекте TRENDVISION Hybrid Signature PRO идет аж три крепления для магнитного держателя основного блока! Два одинаковых, с фиксацией к лобовому стеклу на двустороннем скотче 3M, и одно – мобильное, быстросъемное, на присоске.



Зачем так много? Для переноса гаджета в разные машины: например, два «стационарных», на скотче – в два собственных автомобиля, а вариант на присоске – для каршеринга, скажем.

Но неужели производитель предлагает каждый раз, меняя машину, заново перепрокладывать и длинную «трассу» кабеля задней камеры, которая к тому же наверняка пойдет под обшивками салона?! Конечно же, нет… Система в ее полном функционале, разумеется, будет действовать лишь на той машине, где смонтирована задняя камера. Предполагается все же, что это основной автомобиль для повседневных поездок. Ну а вылазки на машине выходного дня или поездки на том же каршеринге – для них устройство можно использовать в варианте с одноканальной записью, ведь основной блок с передней камерой способен работать и в одиночку, записывая видеопоток лишь с нее. На собственном резервном авто в таком варианте устанавливается второе крепление на скотч, а для случайных машин предназначена присоска.



Из корпуса задней камеры выходит короткий кабель с 4-контактным разъемом, который надставляется 6-метровым шнуром-удлинителем для подключения к основному блоку. Шнур прокладывается под накладками порогов, половым покрытием и потолочной обшивкой. Его длины достаточно для большинства автомобилей, включая крупные седаны и внедорожники.



Тыловая камера негерметична и не рассчитана на внешний монтаж снаружи. Ее подошва клеится на скотч на заднее стекло внутри салона. В этом случае, безусловно, на изображение влияет заднее стекло, его тонировка (если она есть) и нити обогрева, однако при креплении снаружи ситуация была бы лучше лишь в сухую погоду и пока камера чистая. В дальнейшем ее линзу вам пришлось бы регулярно протирать, что в слякотную и пыльную погоду сводит на нет весь смысл съемки вторым каналом…



Также в комплекте гаджета поставляется набор для монтажа. В него входит небольшая пластиковая лопаточка для отжимания краев стоек лобового стекла и потолочного покрытия, необходимая, если кабель к тыловой камере прокладывается под обшивками, скрытно. А также пять самоклеящихся держателей провода, позволяющих аккуратно провести провод питания от прикуривателя по периметру лобового стекла, дабы он не болтался перед глазами.



Благодаря наличию на борту TRENDVISION Hybrid Signature PRO модуля Wi-Fi доступна поддержка мобильного приложения. Оно легко ищется в смартфонных апп-сторах по имени «TV Connect». Причем TV тут – это не телевидение, а TRENDVISION. С помощью TV Connect можно легко обновлять базы данных камер, скачивать видео на телефон, а также осуществлять некоторые минимальные настройки.



Настройки, которые можно делать через TV Connect, в принципе не слишком нужные, и все они осуществляются также через меню самого устройства (со смартфона можно включить/ выключить микрофон, автоматическую регулировку экспозиции, детектор движения, изменить длительность цикла записи и отформатировать карту). Гораздо важнее возможность легко и без компьютера и флешек обновлять прошивку, а также базу камер и радаров – особенно с учетом бурного развития сетей «Большого брата» в последнее время…



Для подключения к регистратору через Wi-Fi нужно активировать беспроводной модуль вручную, через меню на основном блоке TRENDVISION Hybrid Signature PRO. После чего с помощью приложения можно увидеть сразу все видео, отснятые устройством, и слить любое из них на телефон или планшет. При воспроизведении на экране смартфона вдобавок в отдельном окне можно видеть синхронизацию движения машины с Google-картами.



К слову, также в комплекте к прибору идет переходничок-«флешка» с USB на карту microSD, чтобы при необходимости быстро слить видео на ноутбук или десктоп.



Меню самого гаджета весьма насыщенное; в нем много функций и гибких настроек, которые далеко не всегда встречаются в других моделях комбо-устройств. Меню разбито на три раздела – «видеорегистратор», «радар-детектор», и «общие настройки». Навигация и управление осуществляются стандартно, четырьмя кнопками – «Меню», «ОК», «Вверх» и «Вниз». Первые две кнопки расположены на правой грани прибора, вторые две – на левой. Водителю их не видно, и нажимаются они на ощупь, но манипуляции осваиваются без труда, чему в том числе способствует легкая и мягкая, «тактильно вкусная» отдача клавиш под пальцами.



В качестве радар-детектора TRENDVISION Hybrid Signature PRO вобрал в себя все лучшее, что придумано на сегодняшний день в этой сфере.



Во-первых, это, конечно, сигнатурный алгоритм детектирования, при котором прибор не реагирует на типичные помехи, часто встречающиеся на трассе и близкие по частоте к излучению реальных радаров. Причем если раньше главным источником таких помех была «коммерческая» электроника на автозаправках, парковках и в супермаркетах вдоль дорог, то сегодня проблемы чаще доставляют датчики локаторов дистанции и слепых зон в автомобилях. Наличие таких датчиков хорошо видно извне – при их срабатывании загораются световые индикаторы непосредственно в стеклах боковых зеркал снаружи или в треугольниках этих зеркал внутри. TRENDVISION Hybrid Signature PRO успешно распознает помехи от таких систем, и вы проезжаете мимо машины с «мигающими» зеркалами в тишине. То же самое касается и автомобилей с опцией поддержания дистанции – она тоже работает на радиоизлучающем принципе, и многими простенькими детекторами распознается, как радар K-диапазона. И именно сигнатурное детектирование (когда сигнал помехи сравнивается с базой типовых помех) позволяет избежать ошибочного предупреждения.



Во-вторых, это GPS/ГЛОНАСС-детектирование. Собственно, наличие двухсистемного навигационного приемника позволяет лишь максимально ускорить позиционирование гаджета в пространстве, а за оповещение о радарах, камерах и разных дорожных проблемах типа зон запрета остановки более чем на 10 секунд (фирменного геморроя двух столиц), выделенных полос для общественного транспорта, контроля перекрестков и т. п. отвечает обновляемая база данных, которая апдейтится еженедельно – за время тестирования устройства на редакционном авто база обновилась дважды! Причем обновляется она с умом – не только «в плюс». Например, если какая-то камера исчезает (что бывает, к сожалению, достаточно редко, признаем!), она стирается и из памяти GPS-информатора.



Ну и третий «столп», на котором базируется интеллект детектора, – комплекс умных программных функций и ручных настроек. TRENDVISION Hybrid Signature PRO автоматически переключает чувствительность и, соответственно, меняет дистанцию начала оповещения в зависимости от скорости, позволяет вручную установить порог скорости, ниже которого звуковые предупреждения полностью отключаются, отключать любые радарные поддиапазоны, активировать тихий режим оповещений, при котором первый сигнал звучит громко, затухая по мере приближения к радару. Отдельной фишкой стоит назвать функцию распознавания дорожных знаков ограничения скоростного режима: она, в принципе, полностью (и более надежно) дублируется GPS-информатором, но иногда может оказаться полезной – если вдруг сигнал спутников временно будет потерян…

Переходим к видеосъемке.

В TRENDVISION Hybrid Signature PRO для фронтальной камеры используется матрица Sony IMX307 из современной линейки Sony STARVIS плюс объектив со стеклянными линзами и возможностью устанавливать съемный поляризационный фильтр. Максимальное разрешение съемки – 2560х1440.

IMX307 – это 1/2.8-дюймовая CMOS-матрица с высокой светочувствительностью. Не самая новая, но, наверное, самая популярная в линейке Sony по соотношению качества и стоимости – эта матрица производится миллионными тиражами и очень популярна в самых разных камерах и устройствах видеонаблюдения сотен брендов по всему миру.

Задняя камера не столь титулованная – SG2053 с максимальным разрешением 1920х1080. Ее роль вспомогательная, объектив попроще, CPL-фильтр не предусмотрен.



TRENDVISION Hybrid Signature PRO пишет ролики с передней и задней камер в одну папку, нумерация идет сквозная. Видео с передней камеры помечается буквой «A» в имени файла, задней – «B». Имена файлов представляют собой группы цифр, начинающиеся (год, месяц, день) и заканчивающиеся номером файла с пояснительной буквой, определяющей принадлежности ролика к передней («А») или задней камере («В»). Формат видео – TS. Не самый распространенный в видеорегистраторах, но и не экзотичный. Сегодня его воспроизводят мультиформатные приложения-плееры любых смартфонов/ планшетов, а также многие смарт-ТВ.

Оптимизация качества видеосъемки WDR (автоматическое управление экспозицией) быстро реагирует на изменение условий освещенности и помогает обеспечить качество записи в сложных условиях небезупречного света – в том числе и контрового. При желании можно использовать и ручные настройки экспозиции для дня и ночи, а также тип экспозамера (центр, средняя и по яркой точке). Пауз на стыке роликов, разумеется, нет. Четко пишется звук (при включенном микрофоне).

Если в меню настроек видеозаписи выбрать пункт «Госномер авто», можно ввести собственный номер, который будет наложен поверх видео, дополнительно идентифицируя запись. При нестандартной установке переднего модуля можно перевернуть изображение с камеры на 180 градусов.



День, передняя камера:



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День, задняя камера



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Ночь, передняя камера:



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Ночь, задняя камера:



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Ну и под конец стоит отметить, что TRENDVISION Hybrid Signature PRO возглавляет свою линейку, будучи ее флагманом, однако при этом имеет и более бюджетные версии, в которых эта бюджетность реализована не за счет снижения характеристик, а за счет отказа от части функций, которые могут оказаться востребованным не всеми.



А именно:

TRENDVISION Hybrid Signature Wi – точно такая же модель по всем характеристикам и функциям, как и PRO, но без задней камеры.

TRENDVISION Hybrid Signature – комбо-устройство с радар-детектором и GPS/ГЛОНАСС-информатором, но без задней камеры и без Wi-Fi.