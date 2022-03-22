Вопросом выбора недорогого практичного автомобиля для семьи мы задавались не раз: например, рассматривали покупку Kia Venga или Skoda Roomster . Однако в России был и еще один бестселлер сегмента компактных снаружи, но просторных внутри автомобилей – Nissan Note. Распробовали его довольно быстро, но карьеру модели это не продлило: второе поколение к нам не привезли. Зато машин первого поколения на вторичном рынке в достатке. За наиболее дешевые просят около 350 тысяч рублей, а самые свежие и ухоженные экземпляры примерно вдвое дороже. Стоит ли обращать внимание на неброскую пятидверку и может ли она быть хорошим выбором для семьи сегодня?

Запуск Note на мировые рынки был плавным: показали машину в 2004 году, в Японии продажи стартовали в 2005, а в Европе только в 2006, и в России модель появилась весной того же года. Автомобили для всех европейских рынков собирались на заводе в Англии. В основу Note легла японско-французская платформа B – на ней же построены Micra и Renault Clio, и ее же разновидностью стала «фундаментальная» для нашего рынка версия B0. Внешне автомобиль был не самым ярким, но самобытным, а внутри при пятиместной компоновке предлагал приличный запас пространства и возможность раздельной продольной регулировки задних сидений. Такая практичность помогла Note завоевать внимание местного покупателя: ежегодные продажи исчислялись тысячами штук, а на пике карьеры модель была самым популярным микровэном в России.



Nissan Note 2005–12



Цена импортной машины всегда оставалась конкурентоспособной. На старте продаж в 2006 году прайс-лист начинался примерно с 400 тысяч рублей и заканчивался на 550, а к рестайлингу 2009 года Nissan подорожал до 600-800 тысяч. Однако в 2013-2014 годах, когда у нас распродавали остатки, можно было даже получить дисконт тысяч в 50-100. Несмотря на относительную популярность модели, японцы решили, что у сегмента компактвэнов в России нет будущего и не стали привозить к нам второе поколение Note, отдав рыночную долю конкурентам вроде Kia Soul и Venga, Skoda Roomster, Citroen C3 Picasso и так далее. Впрочем, на вторичном рынке Note по-прежнему популярен: на момент написания материала в продаже на Avito было по 300 с небольшим дорестайлинговых и рестайлинговых машин соответственно. Давайте выясним, нет ли у модели явных слабых мест и чем она может порадовать в возрасте 9-16 лет.

Nissan Note 2005–12



Сочетание тонкого ЛКП и бюджетной сущности машины не сказались на ее коррозионной стойкости: большая часть автомобилей выглядит вполне пристойно. Практически все кузовные проблемы типовые и чисто возрастные: кромки арок собирают сколы, полости арок потихоньку ржавеют от влаги, пороги страдают от пескоструя и камней, а капот и рамка лобового стекла ловят дорожный мусор. Низы дверей зачастую уже сдаются под натиском коррозии, но до гнили дело доходит редко, хотя под уплотнители точно стоит заглянуть. Сзади внимание стоит обратить не только на пятую дверь, где ржавчина появляется из-под пластикового молдинга и в нише номерного знака, но и на пространство вокруг фонарей и под ними. Однако в целом оцинковка кузова помогает подкрашивать сколы и неплохо защищает кузов от старения.

Nissan Note 2005–12



Несмотря на внешнюю простоту машины, кузовной ремонт может обойтись дороже, чем кажется. Во-первых, цены на оригинальные детали по-японски негуманные, а во-вторых, даже неоригинал не везде оказывается дешевым. Если передний бампер можно купить за 15-17 тысяч при цене оригинала под сотню, то переднее крыло даже в неоригинальном исполнении обойдется тысяч в 25-35, а оригинал потянет на 30-40. Капот тоже не слишком прост в поиске: если дорестайлинговый можно купить неоригинальным за 30-45 тысяч вместо 60-70, то рестайлинговый – это только оригинал за 60-90 тысяч, аналогов тут не сыскать. К счастью, ассортимент лобовых стекол достаточный – стекло доступно за 7-12 тысяч вместо 35-40. Оригинальные фары, даром что галогеновые, стоят по 50 и более тысяч за штуку, но и для дорестайлинга, и для рестайлинга доступны аналоги за 10-25 тысяч. Задний фонарь тоже не очень дешевый – неоригинал обойдется примерно в ту же сумму, что и фара. И, кстати, красный элемент фонаря, который заходит на крышу – это отдельная деталь, которую не так легко найти в продаже вообще. Все это намекает нам на то, что лучшим местом для поиска кузовных запчастей будут разборки. Благо, машин много, и запас деталей в продаже имеется, к тому же оригинальная деталь с разборки часто оказывается лучшим выбором, чем новая неоригинальная.

Nissan Note 2005–12



Не нужно быть большим экспертом, чтобы угадать, какие схемы подвесок применены в машине на платформе В – это МакФерсон впереди и балка сзади. Более того, хоть подвески и не унифицированы с «местными» Largus и им подобными, при крайней необходимости подобрать что-то вполне можно – владельцы пополняют базу знаний по этому вопросу. Однако в целом и без помощи платформы B0 содержать Note вполне недорого. Главное – не смотреть на цены оригинальных запчастей, которые часто продолжают удивлять. Например, 10-14 тысяч за передний рычаг в сборе – это не очень дорого, притом что аналоги тоже стоят от 3 до 12 тысяч. Шаровая опора здесь запрессована в рычаг и штатно меняется только вместе с ним, но в продаже есть и ремонтные шаровые для перепрессовки по цене от 600 рублей до 3 тысяч, и сайлентблоки. А вот 15-25 тысяч за оригинальный передний амортизатор – явно многовато, тем более что заменители начинаются с 3 тысяч, а за 7-8 можно купить качественную деталь. Задние амортизаторы стоят примерно столько же, хотя приличный аналог оказывается даже дешевле – около 4 тысяч. Ступичные подшипники впереди меняются отдельно от ступицы и обойдутся в 3-4 тысячи даже в фирменной коробке, а неоригинал начинается с 1,5 тысяч. Сзади подшипник запрессован в тормозной барабан, так что его тоже можно поменять отдельно, хоть это и чуть более трудоемко. Ну а мелочи вроде стоек стабилизатора ожидаемо дешевы – от 400 рублей за неоригинальную деталь. Учитывая, что ресурс ходовой части весьма приличный, разориться на содержании сложно.

Nissan Note 2005–12



Тормоза у Note тоже максимально бюджетные и непритязательные: дисковые однопоршневые механизмы впереди и безальтернативные барабаны сзади. Диаметр тормозных дисков невелик – 260 мм, но на ресурсе это особо не сказывается, если не ездить слишком агрессивно. Зато расходники тоже недороги: даже оригинальный тормозной диск стоит около 7 тысяч, а аналог – от 2 тысяч. Комплект колодок обойдется в тысячу-полторы. А вот оригинальный задний барабан удивляет ценой в 30 тысяч, да и заменители стоят от 2 до 20 тысяч в зависимости от производителя и наличия в комплекте ступичного подшипника. Рулевое управление на европейских леворульных Note – с электроусилителем, и самой дорогой поломкой может стать как раз сам усилитель. Его ремонт освоен, и он обычно оказывается значительно дешевле покупки нового. Однако при покупке стоит проверить работу ЭУР – равномерность усилия, отсутствие самопроизвольных рывков и отклонений руля. Ну а механическую рейку при необходимости купить можно задешево: это оригинал стоит под сто тысяч, а ценники восстановленных узлов начинаются с 10 тысяч, хотя и доходят до 40-60. На праворульных японских машинах рулевое управление с гидроусилителем, и это тоже отличный вариант: ресурс стабильно неплохой, а вероятность внезапного отказа даже ниже, чем для электроусилителя.

Nissan Note 2005–12



Выбор коробки передач для Note – задача несложная. Базовым вариантом была механика, и этот агрегат серии F5 не отличается врожденными проблемами. Стандартные возрастные неисправности вроде износа подшипников валов, а также синхронизаторов и муфт не назвать удивительными, а ресурс при условии замены масла раз в 60-70 тысяч километров превысит 200-250 тысяч. Альтернативой механике на европейских машинах был четырехступенчатый автомат RE4F03A от Jatco, и его главный недостаток помимо возраста – собственно наличие всего четырех ступеней. Однако возраст коробки является и ее плюсом: АКП эта немолодая, простая и надежная. К тому же на Sentra они работала с моторами на 2 и 2,5 литра, а на Maxima даже сочеталась с 3-литровым V6, так что 1,6-литровый моторчик на 110 сил, с которым она работает на Note, не способен нанести ей вреда. Если менять в ней масло хотя бы раз в 50-60 тысяч километров, коробка легко пройдет более 300 тысяч, выдерживая даже нагрузки в виде педали в пол. Впрочем, не стоит забывать, что перегревы и грязное масло способны прикончить любую коробку, так что при покупке все равно надо проверить историю обслуживания и превентивно заменить масло. Ну а в случае, если коробку все же удалось добить, ее просто меняют на «контрактную», благо вариантов много, а цены низкие. Одной строкой упомянем праворульные машины: здесь до рестайлинга главенствовал вариатор RE0F08A. Это тоже весьма неплохой агрегат по меркам CVT – потенциальный ресурс у него тоже превышает 250 тысяч километров. Правда, к обслуживанию он более чувствителен, как и к агрессивной езде, а содержание и ремонт будут подороже, чем для классической АКП. Однако если удастся найти хорошо обслуженный вариант, бояться его тоже не стоит.

Nissan Note 2005–12



Список моторов у Note тоже был невелик, а в России он и вовсе ограничился двумя бензиновыми вариантами: базовым был 1,4-литровый агрегат на 88 лошадиных сил, а следующим – 1,6-литровый на 110 сил. Они принадлежат к разным семействам: первый – это CR14DE, а второй – гораздо более знакомый нам HR16DE. Однако конструктивно они различаются не так уж глобально: оба имеют алюминиевый блок с чугунными гильзами, цепной ГРМ и фазорегулятор на впуске, а также лишены гидрокомпенсаторов. Серьезных врожденных недостатков у них нет – ресурс цепи превышает 150 тысяч километров, регулировка клапанных зазоров хоть и не очень дешева, но несложна, а ресурс цилиндропоршневой группы обычно составляет более 250 тысяч километров. Правда, угар масла обычно начинается раньше, тысячам к 200, но причиной являются залегшие поршневые кольца, так что проблему можно решить раскоксовкой или заменой колец. В общем, выбирать мотор здесь можно, исходя из собственных пожеланий: младший позволит сэкономить немного на топливе, а старший сочетается с АКП и дает хоть какую-то динамику. Кстати, 1,5-литровый двигатель HR15DE, встречающийся на праворульных машинах – это близнец HR16DE, отличающийся лишь ходом поршня, так что все вышесказанное справедливо и для него. Одной строкой упомянем дизельный 1,5-литровый K9K: он предлагался в Европе, но у нас в продаже почти не встречается. Сам по себе мотор неплохой, но сейчас с учетом возраста он может оказаться неоднозначной покупкой: вложения в наддув и топливную аппаратуру легко убьют потенциальную экономию. Впрочем, при наличии опыта поискать его тоже можно.

Nissan Note 2005–12



Однако самым простым и логичным выбором для среднестатистического покупателя будет максимально оснащенный Note – с 1,6-литровым мотором и АКП. Такая машина с большой вероятностью порадует хорошей комплектацией, а при городской эксплуатации четырехступенчатая коробка не будет лишний раз напоминать о себе. В продаже еще попадаются машины от первого-второго владельца и с пробегом около 150 тысяч километров – примерно вот такие. Если Автотека покажет, что ДТП, упомянутое в объявлении, было легким, и подтвердит заявленный пробег, то такой Note не огорчит необходимостью крупных вложений в ближайшие несколько лет. А кое-чем даже порадует – например, вместительностью и практичностью.

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