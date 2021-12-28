Мы уже выбирали практичный автомобиль для семьянина, который совершенно справедливо не хочет переплачивать за пару сантиметров дорожного просвета и пластиковый обвес современных переднеприводных кроссоверов. На вторичном рынке есть и варианты полноценных минивэнов вроде Citroen C4 Picasso или Mitsubishi Grandis , и компактвэнов вроде Skoda Roomster и Chevrolet Orlando . Было свое решение в компактном сегменте и у корейцев – например, Kia Soul. Однако в 2010-х тот же бренд вывел на рынок еще один автомобиль фактически в том же сегменте – Kia Venga. Сегодня эти машины стоят умеренных денег: за ранние дорестайлинговые экземпляры просят около 600 тысяч, а за 800-900 уже можно выбирать из лучших образцов с небольшим пробегом. В чем был смысл «дублирования» в сегменте, чем Venga выгодно отличается от Soul и заслуживает ли она внимания сегодня?

В целом на вопрос «Зачем?» в случае с Kia можно было ответить «Просто потому что могли». Продажи у корейцев шли хорошо, все ключевые рыночные сегменты были заняты, так что расширение внутри сегмента было пусть и не самым очевидным, но допустимым решением. Тем более что затраты на разработку модели были умеренными за счет применения готовых решений. Kia Venga, дебютировавший в 2009 году, получил хорошо знакомую нам платформу PB, на которой был построен и Soul, и сверхпопулярный Solaris. До России компактвэн ехал долгие два года: у нас премьера состоялась только в 2011. Дебют новинки был спокойным – впрочем, автомобиль и не претендовал на звание бестселлера, так что продажи по несколько тысяч машин в год в целом соответствовали логике. А налаженная позднее локализация на Автоторе не слишком-то влияла на спрос.

Kia Venga 2009–19



К тому же корейцы не стали демпинговать, цены на новинку оказались даже повыше, чем у конкурентов – 600 тысяч за базовое исполнение и почти 750 за топовое. Примерно за те же деньги можно было купить Soul, но аудиторию формально разделили: «модникам» адресовался Soul, а «хозяйственникам» Venga с увеличенной на 6,5 сантиметров колесной базой. Практика покажет, что Soul выживет, а Venga нет, но на это уйдет еще несколько лет. К рестайлингу 2014 года Venga и вовсе стала лидером сегмента – но не потому, что продажи рванули вверх, а потому что сегмент практически вымер: в нем остались только «французы». К тому же на момент рестайлинга цены подскочили, и базовая Venga стала стоить почти 800 тысяч, а самая «упакованная» более 900. В общем, неудивительно, что корейский микровэн тоже тихо ушел с рынка уже год спустя. Но это не значит, что на него не стоит обращать внимания сегодня. Давайте разберемся, из чего сделана Venga и сложно ли выбрать подержанный экземпляр.

Kia Venga 2009–19



Возраст машин позволяет говорить о хорошем состоянии кузова у большинства из них. Конечно, Venga нельзя назвать образцом качества покраски: мелкие проблемки вроде точечного вспучивания ЛКП на багажной двери и ржавчины на передней кромке неоцинкованной крыши огорчали владельцев уже в первые годы. Массивный передний бампер собирает сколы и протирает кромки крыльев при небрежной установке после снятия. Сами крылья собирают сколы по нижним кромкам, а пороги облезают в зоне пескоструя за передними колесами. Ниши колесных арок стоит осмотреть внимательно: под локерами и в скрытых полостях медленно, но верно развивается коррозия. Дефекты на порогах и низах бамперов нередки из-за небольшого клиренса. Иногда вспучивания краски можно обнаружить вокруг дверных ручек. Одной из впечатляющих опций Venga была панорамная крыша, так что при ее наличии стоит осмотреть саму крышу на целостность, а также проверить чистоту стоков и сухость салона. Однако в целом не битые машины внешне сохраняются неплохо.

Kia Venga 2009–19



С точки зрения кузовного ремонта Venga во многом выручает корейское происхождение. Автомобиль, оставшийся нишевым, почти проигнорирован производителями кузовных запчастей, но оригинал зачастую стоит относительно умеренных денег. Например, новое переднее крыло можно купить за 12 тысяч – недешево, но терпимо, тем более что альтернатив нет. Капот стоит 30 тысяч, и наличие неоригинала не спасает – за него просят примерно тех же денег. Оригинальный передний бампер можно купить тысяч за 18-20 – тоже приемлемо, если не считать многочисленных молдингов и решеточек. За более крупные детали просят ощутимо больше – например, крышка багажника обойдется тысяч в 50. Зато лобовое стекло можно купить неоригинальным задешево – от 8 тысяч, а с подогревом от 10-12, что вдвое меньше, чем «фирменное». Оптика тоже не разорит: оригинальная фара стоит 20-23 тысячи, а аналог – 12, хотя есть и Magneti Marelli за те же 20 тысяч. В общем, устранить последствия небольшого ДТП можно, даже не прибегая к разборкам, но в целом на них рассчитывать стоит – особенно на зарубежные, поскольку у нас машины попадаются редко.

Kia Venga 2009–19



Схемы подвесок у Venga предсказуемые: МакФерсон впереди и скручиваемая балка сзади. Правда, единство платформы PB с Solaris и Soul не означает полной унификации по запчастям: многое здесь условно собственное, хотя варианты неоригинала все равно есть. Например, «уникальные» передние рычаги можно купить за 2-7 тысяч при цене оригинала в 8-10. Передняя шаровая опора для перепрессовки стоит откровенно дешево: 800 рублей за оригинал и от 300 за заменители. И само собой, есть и отдельные сайлентблоки от 150 рублей. Стойки стабилизатора тоже формально «свои», поэтому выбор поуже, но все равно есть: от 500 рублей за аналоги и 2 тысячи за оригинал. Передний амортизатор в фирменной коробке стоит 7 тысяч, а задний 4, заменители стартуют с 1,5-3 тысяч, но за детали от именитых производителей все равно придется отдать по 4-5 тысяч. Сайлентблоки задней балки традиционно дешевы: если вас смущает оригинал по 2 тысячи, можно купить заменитель от 600 рублей. Ступичные подшипники впереди меняются отдельно и стоят дешево – 1,5 тысячи за оригинал и от 600 рублей за аналоги. А вот сзади придется менять ступицу в сборе, и это уже минимум 4 тысячи, а «фирма» и вовсе обойдется в 7. Однако в целом Venga нельзя назвать дорогим в содержании автомобилем – все проблемы решаемы, и при наличии проблем с ходовой можно просто сторговать сумму на ремонт.

Kia Venga 2009–19



Тормоза микровэну достались предсказуемо нехитрые, но достаточные: это дисковые однопоршневые механизмы с плавающей скобой по кругу, причем диаметр передних дисков – 280 мм, как у Ceed, а невентилируемых задних– 258 мм. Расходники тут тоже дешевы: оригинальный тормозной диск – как передний, так и задний – стоит 4 тысячи, а неоригинальные – от 1-1,5 тысяч. Колодки можно купить менее чем за тысячу рублей. Стояночный тормоз – с обычным механическим приводом, так что если тросы не закисли, магистрали не повреждены и вакуумный усилитель исправен, можно переходить к осмотру рулевого управления. Оно здесь с электроусилителем и в целом довольно надежно. Механическую рейку можно купить задешево – даже оригинал стоит 30 тысяч, а восстановленный узел в сборе 15-25. Но вот усилитель, расположенный на рулевой колонке, отдельно не купить – только в сборе с самой колонкой за шестизначную сумму. Так что при неисправности здесь в любом случае придется начинать с ремонта, и прощать усилителю рывки и закусывания при тест-драйве не стоит.

Kia Venga 2009–19



Venga предлагалась как с ручными, так и с автоматическими коробками передач. Главная хорошая новость здесь – все они прекрасно знакомы нам по другим моделям концерна – например, не только Kia Soul, но и Hyundai Solaris. Базовой была пятиступенчатая механика M5CF1, а на дизельные и 1,6-литровые бензиновые машины могла устанавливаться шестиступенчатая коробка M6CF1. Обычно «шестиступку» называют более крепкой, поскольку она рассчитана на больший крутящий момент, но и пятиступенчатая механика – агрегат вполне приличный. С моторами Venga на 90 и 125 лошадиных сил справляется и «младшая» коробка, так что если менять масло хотя бы раз в 50 тысяч километров, коробка пройдет более 250 тысяч. При осмотре внимание стоит уделить типовым проблемам: утечки масла, его уровень и состояние, вибрации и шумы подшипников, а также работа синхронизаторов.

Kia Venga 2009–19



Автомат был спутником только «старшего» мотора на 1,6 литра. Причем до рестайлинга это был четырехступенчатый A4CF1, а с 2014 года его сменил шестиступенчатый A6GF1. Обе коробки давно известны и вполне неплохи. Четырехступенчатая не радует оборотами на трассе и расходом в городе, но проще и чуть менее чувствительна к чистоте масла. Шестиступенчатая в первые годы могла докучать детскими болезнями, но Venga получила ее только в 2015 году, так что вопросы к тому моменту уже были устранены. В целом обе коробки при условии замены масла раз в те же 50 тысяч километров могут пройти 200-250 тысяч, а то и больше, но шестиступенчатая активнее загрязняет его продуктами износа накладок блокировки гидротрансформатора. Учитывая, что мы говорим об АКП для Solaris и Rio, в ремонте они освоены давно, а в крайнем случае можно просто купить коробку на разборке.

Kia Venga 2009–19



Моторы здесь тоже аналогичны с Rio. Базовый вариант – 1,4-литровый G4FA, который на Venga выдает всего 90 л.с. против 107 у Rio, а старшим был 1,6-литровый G4FC на 125 лошадиных сил. О них все давно известно: это вполне неплохие моторы с цепным ГРМ, чугунными гильзами в алюминиевом блоке и простым распределенным впрыском. Не самый высокий ресурс ГРМ в 100-120 тысяч километров компенсируется невысокой стоимостью его замены. Фазорегулятор на впуске может потребовать замены через 100 тысяч, но тоже не очень дорог. Единственное, что могло подпортить потенциальный ресурс – катализатор, керамическая крошка от которого попадала в цилиндры, но сейчас катализатор на большинстве машин уже либо удален, либо заменен. Впрочем, включить эндоскопию цилиндров в список диагностических работ все же стоит.

Kia Venga 2009–19



Если подытожить все, что мы выяснили, Venga выглядит неплохим вариантом семейного автомобиля: силовые агрегаты от массового Kia Rio, простые и недорогие в содержании подвески, а также просторный салон и хорошее оснащение. Небольшие сложности с кузовным ремонтом, конечно, возможны, но решаемы. Так что остается лишь найти хороший экземпляр. С учетом нашего бюджета самым логичным выбором будет автомобиль с 1,6-литровым мотором и автоматом, минимальным числом владельцев и пробегом до 100 тысяч километров – примерно вот такой. И если Автотека подтвердит безаварийную историю и пробег, а диагностика не выявит проблем с мотором и коробкой передач, то на Venga можно без серьезных вложений ездить еще несколько лет. А от семейного компактвэна большего обычно и не требуют.