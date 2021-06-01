Если хочется большой семиместный автомобиль, то выбор минивэнов на вторичном рынке приличный: можно купить Ford Galaxy или Chevrolet Orlando . Но если хочется не очень старую и непременно японскую машину, то выбор заметно сокращается. Взять, например, Mitsubishi: то ли переплачивать за раму и полный привод у Pajero Sport , то ли вообще смотреть в сторону старой Delica… Но на самом деле есть еще один вариант, о котором сегодня помнят не все: Grandis. В свое время этот однообъемник отличался от конкурентов интересной внешностью, да и сегодня выглядит вполне стильно. При этом цены на эти крупные машины очень демократичные: низ рынка начинается тысяч с 400, а за 600 уже можно выбирать лучший экземпляр . Есть ли тут подводные камни и на что стоит обратить внимание при покупке?

Grandis стал наследником линейки Chariot, у которой в последнем, третьем поколении как раз и появилась версия Chariot Grandis. К началу двухтысячных японцы решили избавиться от «архаичного» имени Chariot («колесница»), и преемник, появившийся в 2003 году, получил имя Grandis. Модель была построена на той же платформе, что и Airtrek, у нас известный как Outlander, и даже получила полный привод. В России, правда, Grandis предлагался исключительно в переднеприводном исполнении, однако праворульные машины из Японии в небольших количествах попадаются в продаже – например, на момент написания материала на Авито из 106 экземпляров было 18 полноприводных. Большой популярности минивэн не снискал: суммарно с 2003 по 2011 год было выпущено менее 150 тысяч экземпляров. В РФ годовые продажи и вовсе исчислялись сотнями, хотя для сегмента минивэнов это было очень неплохо, и модель держалась в числе лидеров. К тому же цены на фоне конкурентов были вполне приемлемыми: базовое семиместное исполнение стоило около миллиона, а более богатые шестиместные варианты с раздельными креслами на втором ряду укладывались в 1,3 миллиона. Сегодня эти машины стоят вдвое дешевле. Намного ли хуже они стали?



Mitsubishi Grandis 2003–11



Если говорить о кузове, то, разумеется, не лучше. Grandis сопротивляется коррозии примерно так же, как и остальные Mitsubishi, хотя на фоне родственного Outlander все равно выглядит приличней. Если кроссовер уже может удивить насквозь гнилыми задними арками и порогами, а также «бахромой» на пятой двери, то минивэны обычно содержатся получше, и до видимой сквозной коррозии дело доходит редко. Снаружи обычно можно увидеть типовые проблемы: капот в рыжих пятнах, вспучившиеся рамки лобового стекла, ржавчину на кромках арок и очаги коррозии на пятой двери, включая нишу номерного знака. Из «фирменных» особенностей можно отметить ржавчину, появляющуюся из-под дверных ручек: там она зарождается в отверстиях крепления и на болтах.

Mitsubishi Grandis 2003–11



Более детальный осмотр может выявить еще целый набор проблем. Если снять пластиковые накладки порогов, то под ними наверняка обнаружится коррозия. В самом плохом варианте она может быть глубокой и сквозной: без профилактического ухода и обработки пороги насквозь прогнивают на стыке с задними арками, причем часто вместе с внутренними усилителями. В арках стоит осмотреть скрытые полости под локерами: они обширные, особенно впереди, где грязь набивается в полость за подкрылком и под передним крылом. Ну и днище тоже должно входить в обязательную программу: особенно внимательно стоит осмотреть заднюю часть, где расположена поперечина и зона крепления подрамника.

С кузовными запчастями ситуация неоднозначная: далеко не все детали можно купить неоригинальными, а оригинал стоит дорого. Например, за новый капот придется отдать не менее 30 тысяч, как и за каждое переднее крыло, зато бамперы доступны в неоригинальном исполнении тысяч по 10 за каждый. С лобовым стеклом тоже не разгуляешься: либо откровенно дешевые варианты за 6-7 тысяч, либо оригинал за 40. Фары и вовсе неоригинальными не найти, притом что даже галогенные стоят от 40 тысяч, а ценник на заводской ксенон – шестизначный. Да и красивые диодные фонари, который влюбляли в себя покупателей 15 лет назад, тоже обойдутся тысяч в 30 каждый. К счастью, Grandis – не Alfa Romeo Brera и не Peugeot RCZ, так что шансы купить что-то на разборке, хотя бы зарубежной, есть.

Mitsubishi Grandis 2003–11



Несмотря на общность платформы с Outlander, подвески у Grandis свои. Передняя конструктивно схожа, это МакФерсон, а вот задняя подвеска здесь тоже независимая, но с диагональными рычагами. Соответственно, самыми дорогими здесь вполне ожидаемо оказываются именно рычаги: за оригинальный нужно отдать не менее 20 тысяч, а за неоригинальный вдвое меньше. Однако для каждого шарнира можно купить один из многочисленных вариантов сайлентблоков, так что при желании перебрать «железо» можно малой кровью. Амортизаторы тоже недороги: KYB начинается тысяч от 3, Bilstein – от 6. Передняя подвеска также вполне предсказуема по расходам. Например, нижний L-образный рычаг в сборе можно купить тысяч за 5-9 вместо оригинала за 12, ну или обойтись заменой сайлентблоков. Цены на амортизаторы лишь немного выше, чем для задних, а расходники вроде стоек стабилизатора откровенно дешевы.

Mitsubishi Grandis 2003–11



Тормоза ничем не удивят: здесь применены дисковые механизмы по кругу, но даже несмотря на то, что они не унифицированы полностью с другими моделями компании, цены на элементы приемлемые. Например, передний тормозной диск можно купить менее чем за 2 тысячи, а приличный неоригинал укладывается в 2-4, да и оригинал можно найти примерно за 5. Для задних невентилируемых дисков порядки цен те же, и тормозные колодки, включая барабанные для стояночного тормоза, недороги. Проверить стоит работу передних двухпоршневых механизмов на отсутствие перекосов, работу ручника и состояние шлангов и магистралей, остальное можно недорого решить самостоятельно. Рулевое управление с гидроусилителем здесь тоже свое, но и оно не создает сложностей. Да, ценник на оригинальную рейку в сборе шестизначный, но восстановленный узел можно купить за стандартные 25-30 тысяч рублей, а отремонтировать и того дешевле. Разве что насос ГУР лучше послушать внимательно: новый доступен только оригинальным тысяч за 50, так что зашумевший насос придется перебирать, благо ремкомплекты в продаже есть.

Как мы уже знаем, все леворульные минивэны, проданные в России, строго переднеприводные, а полный привод имеется только у праворульных машин. Однако если вы согласны на правый руль во имя полного привода, бояться тут особо нечего. Grandis использует стандартную схему с электромагнитной многодисковой муфтой, которая автоматически подключает заднюю ось при пробуксовке передней. Соответственно, осмотреть стоит раздатку (точнее, угловой редуктор), состояние карданов и муфты, а также осведомиться о периодичности замены масла в агрегатах. При поломке же вполне реально заказать нужные узлы из Японии, причем это с большой вероятностью будет дешевле ремонта.

Mitsubishi Grandis 2003–11



А вот выбор между ручной и автоматической трансмиссией у покупателей в России был, пусть и формальный. Пятиступенчатая механика предлагалась только для начальной комплектации Invite, а все прочие по умолчанию оснащались четырехступенчатым автоматом. За маркетинговым названием INVECS-II скрывался обычный четырехступенчатый агрегат собственной разработки с индексом F4A42. Такие коробки ставились не только на многочисленные Mitsubishi, но и на Hyundai-Kia в корейском исполнении – например, Santa Fe, Sonata, Coupe и так далее. Собственно, одним из главных недостатков можно назвать как раз наличие всего четырех ступеней, что сказывается на расходе топлива, доводя его до 15, а в активных режимах и до 20 литров на сотню километров. Зато архаичная коробка весьма надежна: при замене масла раз в 50-60 тысяч километров она способна пройти более 300 тысяч до капремонта. Учитывая возраст и пробеги далеко за 200 тысяч, стоит узнать о сроках последнего вскрытия АКП и результатах ремонта, а чтобы продлить ей жизнь, можно добавить внешний радиатор.

Mitsubishi Grandis 2003–11



Моторов у Grandis было всего два, а в России предлагался только бензиновый 2,4-литровый агрегат 4G69 немолодого семейства Sirius. Агрегат простой, даже распредвал в головке блока тут один, хотя клапанов на цилиндр все равно по четыре. Мотор с чугунным блоком, ременным ГРМ и распределенным впрыском знаком по множеству других моделей, а его надежность в целом не вызывает нареканий. Разве что балансирные валы, приводимые отдельным ремнем, могут подкинуть проблем: износ опорных втулок приводит к росту нагрузки на ремни и обрыву ремня ГРМ с последующим «сталинградом». Обычно вопрос превентивно решают удалением балансирных валов в ходе большого ТО, так что, покупая машину с пробегом более 200 тысяч сейчас, стоит выяснить, как обстоят дела. В остальном же проверка стандартна: если компрессия в норме, расхода и течей масла нет, система вентиляции картерных газов исправна и впуск чистый, то шансы на успех велики. Впрочем, ремонто- и заменопригодность мотора позволяет покупать его и с прицелом на долгую эксплуатацию.

Mitsubishi Grandis 2003–11



После краткого взгляда на Grandis становится понятно, что это довольно простой и вполне надежный автомобиль, который не очень-то пугает даже в возрасте под 20 лет и с пробегом в 250-300 тысяч километров. Если кузов цел, а общее техническое состояние не вызывает ужаса, поддерживать машину в ухоженном состоянии не слишком дорого, и даже ремонт или замена мотора и коробки – не приговор. Ну а при выборе такого минивэна сегодня можно руководствоваться простым правилом: искать максимально живой экземпляр, ведь выбирать мотор и коробку здесь фактически не приходится. Ну и шансы на удачу вполне есть: в продаже еще попадаются вот такие «уникумы» от первого владельца и с реалистичным пробегом около 250 тысяч километров. Если Автотека подтвердит безаварийную историю и честность показаний одометра, а диагностика – обещания продавца, то за 600 тысяч можно купить большой и практичный автомобиль на несколько лет. А заодно еще и красивый, что для минивэна – редкость.

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