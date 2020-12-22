Класс компактвэнов в России практически вымер, уступив место кроссоверам всех фасонов и размеров. И неважно, что многие из них даже теоретически не могут иметь полного привода – все довольны, переплачивая за пару сантиметров клиренса и некрашеный пластик. Тем же, кто хочет платить за практичность, вместительность и удобство городской эксплуатации, остается вспоминать, что было на рынке лет пять-десять назад. Было там, надо сказать, немало, и вот один из примеров: Chevrolet Orlando. Его охотно выбирали те, кто чурался «французов» и не хотел переплачивать за «японцев» или «немцев». Наши коллеги из Авито Авто говорят, что по сегодняшним меркам цены на эти машины довольно демократичные: самые дешевые варианты стоят чуть дороже полумиллиона, а хороший экземпляр можно искать уже тысяч за 750-800. Что может предложить Chevrolet за эти деньги и насколько сложным будет выбор машины?

Несмотря на некогда высокую популярность бренда Chevrolet в России, жизненный путь Orlando на нашем рынке был недолог. Продажи начались в конце 2011 года, и автомобиль даже локализовали – правда, не на заводе GM в Шушарах под Санкт-Петербургом, а на Автоторе. Однако цены были вполне привлекательными: базовую машину можно было купить за 700 тысяч, и даже топовая комплектация была дешевле 950 тысяч. Конечно, Orlando и выглядел более просто на фоне Opel Zafira и Ford S-Max, но не настолько, чтобы выгода не оправдывала покупку. Более того, Orlando даже занимал лидирующие позиции по продажам в сегменте компактных минивэнов и в 2013 году получил в пару к 1,8-литровому бензиновому мотору двухлитровый дизель. Но рассуждать о выгодности покупки Chevrolet российскому покупателю пришлось недолго: в начале 2015 года уход GM из России закончил историю модели, да и в Европе машина продержалась немногим дольше. Зато теперь у каждого есть предостаточно времени, чтобы решить, стоит ли покупать Orlando. Давайте лишь выясним, с чем придется столкнуться при выборе.​

Chevrolet Orlando 2010-18



Местная сборка, вопреки стереотипам, не сказалась на качестве окраски кузова, и выглядит подавляющее большинство машин очень неплохо даже несмотря на возраст в 5-8 лет. Конечно, ЛКП достаточно тонкое, но не слишком хрупкое, да и сколы не ржавеют долго, позволяя их вовремя подкрашивать. К тому же один из секретов популярности Orlando в России – отделка из неокрашенного пластика по периметру. Такие «кроссоверные нотки» оказались не только примером удачного заигрывания с покупателями, но и вполне полезным функциональным элементом. Конечно, сейчас металл под ними уже лучше осмотреть пристальнее: под накладками держится влага, и из отверстий крепления клипс может появляться ржавчина. А накладок тут хватает: они есть и на колесных арках, и на низах дверей, и на порогах.

Типовые проблемки, разумеется, не обошли минивэн стороной. Фронтальная часть здесь объемная, и хотя большую ее часть занимает пластиковый бампер, кромка капота все равно в зоне обстрела камешками с дороги. Поэтому капот и периметр лобового стекла стоит осмотреть на предмет сколов и точечной коррозии. Тонкие полоски хрома на фальшрадиаторной решетке мутнеют, а крупные фары затираются. Кроме того, впереди стоит проверить прочность крепления зеркал заднего вида: из-за небольших люфтов они могут протирать краску в точке контакта с дверями. Сзади же в зоне риска традиционно дверь багажника: здесь ржавчина появляется не только на нижней кромке, но и из-под фонаря. Да и под той частью оптики, что расположена на задних крыльях, тоже иногда появляются скрытые рыжие пятна из-за протертостей краски.

Chevrolet Orlando 2010–18



Снизу точки осмотра абсолютно типовые. Полости колесных арок лучше изучить пристально: время и ворсовые подкрылки не обещают ничего хорошего через 8 лет эксплуатации без антикора. Пороги под накладками тоже медленно, но верно стареют, хотя серьезных проблем здесь быть не должно – при условии, что автомобиль не был в ДТП. На днище проблемные точки – это крепления подрамника и элементов подвески, а также места касания земли при опрометчивых маневрах: пластиковый обвес и клиренс в 165 мм иногда провоцировали владельцев на подвиги. Днище, кстати, стоит проверить не только снаружи, но и изнутри: люк на этих машинах у нас встречается редко, но износ дверных уплотнителей и проблемы с дренажом климатической системы никто не отменял. Да и в багажнике влага вполне вероятна, несмотря на почти вертикальный проем простой формы.

Chevrolet Orlando 2010-18



Orlando разделил платформу Delta II с Cruze и Opel Astra, хотя механизм Уатта в задней подвеске Chevrolet не достался. Однако схемы подвесок общие и простые: МакФерсон впереди и скручиваемая балка сзади. Правда, общность схем не предполагает унификации, так что содержание Orlando будет не таким же дешевым, как Cruze. Например, передний L-образный рычаг от Cruze при всей внешней и конструктивной идентичности не совпадает по геометрии (более широкая колея), и купить его неоригинальным в сборе за 3-5 тысяч не выйдет. Цена детали для Orlando же составляет тысяч 15-25, а то и выше. Это особенно обидно на фоне того, что шаровая опора штатно меняется вместе с рычагом, а за ее перепрессовку в алюминиевый рычаг возьмется не каждый сервис. Зато амортизаторы, формально не унифицированные с Cruze, вполне подходят и от него, и от Astra, так что выбор неоригинала широк, и за 4-5 тысяч можно купить качественную деталь. Сзади все попроще: даже оригинальный амортизатор стоит менее 5 тысяч, а аналоги – от 1,5. Сайлентблок задней балки тоже дешев: 2 тысячи за оригинальную деталь и вдвое меньше за заменитель. Ступичные подшипники хоть и меняются в сборе со ступицами, но стоят недорого: 4-8 тысяч за фирменную деталь и от 1,5 за неоригинал. Ну а мелочи вроде стоек стабилизатора, по счастью, полностью унифицированы с другими моделями, так что оригинальная стойка стоит тысячу, та же деталь с маркировкой Opel – 2,5 тысячи, а аналоги – от 250 рублей.

На тормозах в семейной машине сильно экономить не стали, так что механизмы здесь всегда дисковые на обеих осях. К тому же тут, в отличие от подвески, обошлось без «уникальности», и выбор неоригинальных запчастей широкий. Диски – как передние, так и задние – стоят от 5-7 тысяч за оригинал и от 1,5 за заменители, комплект колодок можно купить за тысячу – в общем, ничего выдающегося. Главное, чтобы тормоза на осматриваемой машине были исправны, включая ручник, а состояние тормозной жидкости, магистралей и шлангов не намекало на скупость владельца. А вот на обслуживании усилителя руля «сэкономить» может каждый: усилитель здесь не гидравлический, а электрический, и масло в системе менять не нужно. Нарекания на ЭУР встречаются нечасто, так что стоит убедиться в отсутствии стуков и исправности электромотора. Ведь при поломке восстановленную рейку можно купить за 30-40 тысяч, а вот новый мотор усилителя вдвое дороже.

Chevrolet Orlando 2010-18



Для Orlando предлагалось два варианта трансмиссии: базовые автомобили оснащались ручной коробкой передач, а за доплату можно было купить автомобиль с классической АКП. Механика у автомобиля от GM, само собой, общая с Opel и другими моделями: это шестиступенчатая коробка М32, а точнее, ее корейская версия MZ0. Она крепче пятиступенчатых родственников, но все равно не идеальна. При осмотре нужно обязательно послушать ее на подъемнике на предмет гула и вибраций, а также проверить работу синхронизаторов и четкость включения передач. Шум укажет на проблемы с подшипниками (обычно вторичного вала), а изношенные синхронизаторы все равно заставят вскрывать коробку для ремонта. Часто вместо него владельцы предпочитают просто купить узел с разборки, особенно с учетом возможности установки варианта от Opel. С точки зрения обслуживания стоит помнить не только о замене сцепления, которое можно купить тысяч за 10 без учета механизма гидровыжима, но и о двухмассовом маховике. Он способен свести к нулю попытки сэкономить: оригинал стоит 65-70 тысяч, а вариант от Sachs – около 30.

Chevrolet Orlando 2010-18



Автоматическая коробка – это шестиступенчатая 6T40 собственной разработки GM. И ее, к сожалению, тоже не назвать образцово надежной. Отчасти из-за того, что этой коробке не хватает штатного охлаждения и масляного фильтра: дополнительные внешний радиатор и фильтр вместе с заменой масла каждые 50 тысяч километров способны продлить ей жизнь. Правда, встретить их можно далеко не на каждой машине, а масло в коробке обычно меняют по регламенту, что окончательно портит ситуацию. Помимо стандартного износа накладок блокировки гидротрансформатора коробка может подкинуть проблем с маслонасосом, планетарными передачами, соленоидами и так далее. Подробно обо всех возможных неприятностях мы писали в техническом материале об Orlando.

Если машин с ручной коробкой передач на вторичном рынке немного, но достаточно – около 25%, то мотор у Orlando фактически один. Появившийся в 2013 году двухлитровый дизель не снискал популярности: на момент написания материала в продаже на Авито было лишь 12 дизельных машин, что составляет менее 5% от всего числа предложений. Так что практически безальтернативным выбором становится 1,8-литровый бензиновый мотор семейства Ecotec с маркировкой 2H0 – родственник F18DA, A18XER и Z18XER. Агрегат конструктивно довольно старый и, следовательно, простой и надежный. Обычный распределенный впрыск, надежный и недорогой ременной ГРМ обещают минимум сложностей в содержании. Здесь даже гидрокомпенсаторов нет, что заодно намекает на необходимость послушать мотор на холодную. Из «усложнений» здесь разве что фазорегуляторы на впуске и выпуске, но их можно купить сравнительно недорого. Из хронических болезней этому мотору достался водомасляный теплообменник, который без своевременной замены либо запустит масло в антифриз, либо наоборот. Да и в целом течи двигателю свойственны – стоит осмотреть его внимательно, чтобы оценить степень его запущенности. Однако при хорошем обслуживании он способен пройти более 300 тысяч до капремонта.

Chevrolet Orlando 2010-18



Дизель, впрочем, можно не списывать со счетов. Этот двухлитровый мотор с маркетинговым обозначением VCDi пусть и редок, но достаточно надежен, и к тому же еще не слишком стар. Правда, не стоит смотреть только на чугунный блок и цепной привод ГРМ: еще здесь есть и турбина с изменяемой геометрией, и дорогая топливная аппаратура. Так что если вам непременно хочется дизель, придется поискать по-настоящему живой экземпляр.

Chevrolet Orlando 2010-18



Ну а тем, кого устраивает бензиновый мотор, придется попроще. С учетом всего, что мы упомянули выше, логичным выбором будет Orlando в хорошей комплектации с автоматом. Ну а с учетом бюджета в 750-800 тысяч можно поискать автомобиль с небольшим пробегом около ста тысяч километров. Иногда в продаже даже попадаются вот такие удивительные экземпляры – с пробегом около 50 тысяч и с одним владельцем по ПТС. Звучит, конечно, неправдоподобно, но возможность проверить честность продавца есть: это Автотека. Здесь можно убедиться не только в числе владельцев, но и узнать зарегистрированную историю пробега, наличие ДТП, а также наличие ограничений, работу в такси и другие «темные пятна» в жизни автомобиля. А если все, что указано в объявлении, подтвердится, почти новый Orlando имеет все шансы на долгую беспроблемную эксплуатацию. Надо лишь не экономить на обслуживании АКП и мотора, а все остальное – не так сложно.





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